Для людини небезпечні три коронавіруси, COVID-19 - один із найнебезпечніших, - Голубовська. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Лікарка-інфекціоністка, членкиня оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська заявила, що в природі циркулюють чотири коронавіруси, здатні впливати на здоров'я людини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Голубовська заявила в відео, опублікованому Telegram-каналом "Коронавірус.Інфо".
"Зараз сезон коронавірусів, а ми знаємо сім коронавірусів, які викликають захворювання у людини. Чотири з них постійно циркулюють у природі і ми все життя заражалися цими коронавірусами. Вони завжди викликали легкий респіраторний синдром", - розповіла лікар.
За її словами, CОVID-19 - "один з трьох небезпечних, які викликають запалення легень".
"Зимовий період часу - це їхній сезон, і це пов'язано як з властивостями збудників, так і з особливістю їх передачі. Збільшується вологість, більш інтенсивно йде передача інфекції".
Будь ласка, зачекайте...
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если внимательно приглядеться, то 7, а если с пробелом посчитать, то 8
Чота верю, ибо если столько новостей о ней, то что-то.....
Помолчи.
У нас еще есть один педиатр который кличку себе придумал "доктор" )) Так него тоже монографию засчитали как кандидатскую))) Тупо ТРЭШ
И вот эта вся братва типа нас лечит и учит!!! Они даже базовых знаний не имеют магистерских
Мужик з Факєлом
"Якщо буде 3-4 різні вакцини, то це означає 3-4 різні мікрочіпи? Вони сумісні?"
https://twitter.com/natlasst/status/1327259518699511808
ИВЛы закончились, подключают к древним наркозным аппаратам. Т.е. умрут почти все подключенные. Те, которые выживут, останутся инвалидами. Я даже не знаю, почему ты вцепился в ту Беларусь. Пример для подражания так себе.
Але вона мене вже дістала, ця діячка.
это арестович 2.0
А в Австралии тоже Локдаун!!! И в Бразилии)) И в Мексике ))
А там лето )))) Вот незадачка . Советую всем для интереса посмотреть работы этой докторши липовой!!! Какие то обзорные работы в украинском медвестнике. И при это у нее степень доктора наук. Она элементарных знаний не имеет ПРОСТО ТРЭШ.
А если по теме то поясню всем что у вируса нет времени года и времени сутокпоскольку он живет внутри клетки и только там он может существовать . А там все одинаково что зимой что летом))) Есть только одно отличие это то что у некоторых белых народов в конце лета начинает падать иммунитет из за падения уровня витамина D и вирус более интенсивно размножаешься так как иммунная система ослаблена и не не препятствует его распространению!!! И я не доктор наук!!!!