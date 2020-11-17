Проєкт "Без цензури": Палата №6. Як уряд Шмигаля пропонує всім без розбору ставати хірургами і медсестрами. ВIДЕО
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"Влаштувати хаос у політиці, а потім - і в медицині", - здається, саме таким гаслом керується нинішній уряд, коли хоче відправити людей з вулиці працювати в "ковідні" лікарні.
У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає на молекули брехню і маніпуляції прем'єра Дениса Шмигаля і скандальної заступниці глави МОЗ Ірини Микичак.
За що МОЗ так не любить українців загалом і підприємців зокрема? Якою логікою керується уряд і його очільник Шмигаль? Та чи варто її шукати в діях Кабміну взагалі?
А ви пішли би працювати в лікарню, втративши постійне місце роботи? І чи хотіли би потрапити до спеціаліста, який послухав скандальну Ірину Микичак?
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Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я запропонувало малим підприємцями йти працювати в лікарні.
За словами заступниці голови МОЗ, лікарні і центри медичної допомоги потребують "сильних і здорових робочих рук": економістів, бухгалтерів, санітарів, техніків, працівників пралень і кухні, електриків, водіів, сторожів, вахтерів, різноробочих.
Будь ласка, зачекайте...
Но на самом дело, они, платили дань Золотой Орде как ее вассалы, а одним из вариантов уплаты такой дани, было участие в походах против неверных. Так, гордость расейской нации Александр Невский, ходил в походы под черным знаменем пророка Мухаммеда, что зафиксировано в летописях. Позднее, в адаптированных для оленей текстах, "чермное знамя", заменили на "чевленое знамя" тут же переведя это как "красное знамя," приложив в доказательство гравюру с красным знаменем написанную 200 лет спустя написания летописи
А я протезую ще....
Кіт Вчений
ФОП "хужинєбудєт",
ФОП "абинепорох"
та ФОП "хочпоржом".
Прям предлагает сразу хирургами стать?
Вы в это верите?
Я тоже.
че передергивать то?
какие нафиг хирурги то?
Хирургами будут работать те, что раньше в больнице был поваром, дворником...- им будет повышение, а "новенькие" пойдут на их места
А Зе так вообще талантище, кого только не играл, разве, что только дворников и поваров, вот ими поэтому работать и не может!
А в позапр. выпуске как вы сказали за 20 сек. 2 раза недословечко "мизки"...., то у мну мизги закипели и мизг приказал поставить на "АНУ СТОП СУ,,,БЛ,,,ИННН,,,ТЫ ШО ДУРАК,,,,, ****" и мноо ругалСИ.
Я бы не ставил ся - Ой, а я лучше всех напр футбол комментирую, когда у меня заикание. Так и тут. Ладно, попр. послушать...(МИЗГ требует прекратить, но я упорно попробую...)
Обращайся сразу к Шмыгалю.
Он пообещал, он и сделает.
Или он говорил совсем о другом?
Ааааа Какая разница!
Теперь ты анестезиолог из "Палаты №6".
Серьёзная аналитика.
совет - не говори такое тем кто воевал в лицо, а не по интернету. Они то знают шо на передовой нормально говорить как хочешь, но так же знают шо именно за "язык" пришли буряты и прочая шваль. "защищать язык" пришли.
Руский, а шо, во Франции бы не уволии хоть Премьера, если бы он принципиально говорил на Госслужбе по английски?
Например, Президент Украины выступает на украинском форуме iForum2019
https://www.youtube.com/watch?v=o-hivARA-fw
Примеров таких масса.
А щодо вашего коммента - а зачем? Увольнять то, если ..... быдлу по-приколу то?
Вот если был бы как тут - как-то Вольф Ларссен, или Ник Нилссен(ну там 2 чела из Дании и Норвегии), то да, считал бы себя норм.
Кстати голубая кровь у мечехвостов - посм. как ее добывают и что с ними делали раньше. - миллионами складировали на жаре и делали из них удобрения.
Рвач откуда з.п. получает? Из бюджета РФ? ах да, судя по ее взвывам из каждого утюга - оттуда так же.
Чех випив і шкаликом об землю, хрясь:
- Не п'ю я з одного і того ж шкалика два рази, бо в нас цього кришталю куди не плюнь.
Руский вихилив пів-пляшки з горла до половини і об землю, хрясь:
- А я не п'ю з одної пляшки, бо у нас тої водки хоч втопися.
Українець випив шкалик, закусив салом і руского табуреткою бо голові, хрясь:
- А я з одним і тим же москалем другий раз не п'ю, бо у нас їх як тарганів розвелося.