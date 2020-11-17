Нардеп СН Андрійович достроково склав мандат. ВIДЕО

Депутат "Слуги народу" Зіновій Андрійович достроково склав з себе депутатські повноваження.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Рішення нардепа скласти з себе повноваження його колеги підтримали 306 голосами.

Зіновій Андрійович вирішив більше не бути народним депутатом, тому що виграв вибори мера в м. Надвірна Івано-Франківської області.

Також читайте: На виборах мера Одеси переміг Труханов