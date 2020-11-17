Нардеп СН Андрійович достроково склав мандат. ВIДЕО
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Депутат "Слуги народу" Зіновій Андрійович достроково склав з себе депутатські повноваження.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Рішення нардепа скласти з себе повноваження його колеги підтримали 306 голосами.
Зіновій Андрійович вирішив більше не бути народним депутатом, тому що виграв вибори мера в м. Надвірна Івано-Франківської області.
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