Поліція на Дніпропетровщині затримала "бізнесмена", який знімав порнографію з дітьми. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Кіберполіція в Дніпропетровській області викрила учасника злочинного угруповання, причетного до розбещення, зґвалтування і створення порнографії за участю неповнолітніх.
Про це повідомляється на сайті Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.
Правоохоронці викрили чоловіка, який разом зі спільниками, здійснював кримінальні злочини, пов'язані з сексуальним насильством щодо дітей. Він брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участю неповнолітніх, які потім продавали в інтернеті. Від злочинних дій постраждали п'ятеро неповнолітніх віком від 10 до 14 років. За попередніми підрахунками, "бізнесмени" виготовили понад тисячу фото і відеофайлів порнографічного характеру.
Чотирьох спільників фігуранта співробітники поліції затримали раніше цього року.
За місцем проживання зловмисника проведено обшук та вилучено речові докази.
Зараз фігуранту оголошено про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
"Загалом від початку цього року затримано дванадцятьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочинів, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей. До суду вже направлено обвинувальні акти щодо восьми з них. Досудові слідства у справах інших підозрюваних тривають", - зазначив начальник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.
Будь ласка, зачекайте...
Поди блин насильно удерживал, ага. А еще можно думать шо если единорог попал в капкан, то обязательно рогом, а не..... ногой
Каких-то уродов возбуждает?
Наверное в дурках мест нет, им именно там место.
Лично у меня в голове не укладывается. Понятно откуда извращения среди взрослых, тяжелое детство, психические травмы или желание острых ощущений. Даже обычные насильники, такое чмо, которому никто не дает. Но дети ... Таких исправит только отстрел.
17.08.2020. dw.com/ru/delo-o-krupnejshej-seti-pedofilov-v-germanii-kak-zashhitit-detej/a-54525992
...Обыск дома Йорга Л. из Бергиш-Гладбаха стал первым звеном в деле о крупнейшей в ФРГ сети педофилов. Она насчитывает не менее 30 тыс человек.
На сегодняшний день список подозреваемых насчитывает 87 человек, следователям удалось спасти почти 50 детей, в том числе - трехмесячного младенца, рассказывает прокурор Кельнской прокуратуры Маркус Хартман