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Поліція на Дніпропетровщині затримала "бізнесмена", який знімав порнографію з дітьми. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Кіберполіція в Дніпропетровській області викрила учасника злочинного угруповання, причетного до розбещення, зґвалтування і створення порнографії за участю неповнолітніх.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Правоохоронці викрили чоловіка, який разом зі спільниками, здійснював кримінальні злочини, пов'язані з сексуальним насильством щодо дітей. Він брав участь у створенні порнографічних матеріалів за участю неповнолітніх, які потім продавали в інтернеті. Від злочинних дій постраждали п'ятеро неповнолітніх віком від 10 до 14 років. За попередніми підрахунками, "бізнесмени" виготовили понад тисячу фото і відеофайлів порнографічного характеру.

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Чотирьох спільників фігуранта співробітники поліції затримали раніше цього року.

За місцем проживання зловмисника проведено обшук та вилучено речові докази.

Зараз фігуранту оголошено про підозру за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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"Загалом від початку цього року затримано дванадцятьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в скоєнні злочинів, пов'язаних із сексуальною експлуатацією дітей. До суду вже направлено обвинувальні акти щодо восьми з них. Досудові слідства у справах інших підозрюваних тривають", - зазначив начальник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.
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Топ коментарі
+5
Порно с 10 летними? Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 8566
Каких-то уродов возбуждает?
Наверное в дурках мест нет, им именно там место.
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17.11.2020 17:42
+2
Если кто-то может проголосовать за Зеленского, то почему кто-то не может возбуждаться а порно с 10-летними?
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17.11.2020 17:54
+1
малый бизнес,еп та
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17.11.2020 17:58
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Ну да, несовершеннолетние еще бы избили ментов за то шо "мусора бабла лишают, зарабатывать мешают".
Поди блин насильно удерживал, ага. А еще можно думать шо если единорог попал в капкан, то обязательно рогом, а не..... Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 1754 ногой
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17.11.2020 17:35 Відповісти
от pots
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17.11.2020 17:35 Відповісти
Порно с 10 летними? Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 8566
Каких-то уродов возбуждает?
Наверное в дурках мест нет, им именно там место.
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17.11.2020 17:42 Відповісти
Если кто-то может проголосовать за Зеленского, то почему кто-то не может возбуждаться а порно с 10-летними?
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17.11.2020 17:54 Відповісти
Вирішив поділитись своїми проблемами?
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17.11.2020 18:28 Відповісти
о педофилах первый раз слышишь? проконсультируйся у шмария
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17.11.2020 18:23 Відповісти
Я и говорю, уродов.
Лично у меня в голове не укладывается. Понятно откуда извращения среди взрослых, тяжелое детство, психические травмы или желание острых ощущений. Даже обычные насильники, такое чмо, которому никто не дает. Но дети ... Таких исправит только отстрел.
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18.11.2020 09:59 Відповісти
ПМосле дрочуна футболиста не долго ждать оправдания и дельцам детского порно! Человечество катится вниз! А чо? Мы же от обизян произошли, а те трахают шо тока созрело, да, Юра Смит?
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17.11.2020 17:53 Відповісти
малый бизнес,еп та
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17.11.2020 17:58 Відповісти
теперь в больничку пойдёт работать, приглашали же открывать для себя новые горизонты
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17.11.2020 18:16 Відповісти
Что за йухня? Это так обыденно? Это грёбаный ад на Земле. Какого хера фермер или рабочий должны работать на эту скотскую систему? На острова, подальше от цивилизации на самообеспечение трахунов этих.
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17.11.2020 18:32 Відповісти
таких пида... надо вешать без разговоров!!!
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17.11.2020 18:43 Відповісти
Вот скажите мне, откуда такие мрази беруться? Кто их рожает? Кто их воспитывает? Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 3256
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17.11.2020 19:23 Відповісти
Полиция на Днепропетровщине задержала "бизнесмена", снимавшего порнографию с детьми - Цензор.НЕТ 449 Они...

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17.11.2020 23:03 Відповісти
 
 