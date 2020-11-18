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Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Елітний комплекс відпочинку NAVY під Києвом, який належить синові начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова, працював під час дії "карантину вихідного дня" 14 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.info.

Журналісти з'ясували, що увечері в суботу парковка перед закладом була заповнена і працював охоронець. Серед припаркованих машин був і білий Chrysler Наумова.

За годину медійники нарахували двадцять відвідувачів, які заходили компаніями в заклад, а потім викликали поліцію, щоб перевірити, чи закриють клуб. Патруль прибув через 15 хвилин.

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Після того, як поліція зайшла в заклад, на парковці вимкнули світло. До авто журналістів підійшла група молодиків, які зажадали покинути територію, тому що "шлагбаум закриється".

Через деякий час правоохоронці вийшли із закладу. Вони розповіли журналістам, що їх на територію не пустили, а адміністрація запевнила, що заклад працює навинос. Після цього патрульні поїхали.

Нагадаємо, в серпні журналісти Bihus.Info з'ясували, що син начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова став власником фірми, яка 29 липня 2020 відкрила комплекс відпочинку NAVY під Києвом.

Напомним, в августе журналисты Bihus.Info выяснили, что сын начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова стал владельцем фирмы, которая 29 июля 2020 открыла комплекс отдыха NAVY под Киевом.
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Топ коментарі
+31
Настала ера завхозів. У янелоха теж є завхоз його канцелярії.
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18.11.2020 00:03
+31
Комментарии для общества от Арсена Борисьіча и Антона Геращенко будут?
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18.11.2020 00:05
+27
А что так можно - не пускать полицаев и танцы с коксом на вынос?
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18.11.2020 00:07
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Настала ера завхозів. У янелоха теж є завхоз його канцелярії.
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18.11.2020 00:03 Відповісти
Комментарии для общества от Арсена Борисьіча и Антона Геращенко будут?
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18.11.2020 00:05 Відповісти
Зараз забацають відосик у відповідь.
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18.11.2020 00:08 Відповісти
Природная скромность не позволит им, что то сказать по этому поводу. Клубы, рюкзаки и т.д., это выхухоль, главное, что армян. вечен.
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18.11.2020 08:06 Відповісти
ні.

допоки народ поводить себе як віл - кастрований, жує та мовчить - ні.
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18.11.2020 08:47 Відповісти
А что так можно - не пускать полицаев и танцы с коксом на вынос?
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18.11.2020 00:07 Відповісти
Отощавший Геращ и Черт Авакян как обычно отмолчаться - комментариев не будет. Менты своих бандитов не сдают!! А ЗЕля выкурит свои айкосы и пойдет болеть дальше. Это же "народные слуги" - им можно ВСЁ!
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18.11.2020 00:09 Відповісти
І що ви їм зробите? Хіба тільки один клуб такий?
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18.11.2020 00:12 Відповісти
Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 956 ми всі дуже вже рівні)))) й давно..)) ..та, мабуть, ще давніше є ще рівніші... Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5688
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18.11.2020 00:13 Відповісти
Цікавий сюжет про «Голубую устрицу». Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 942
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18.11.2020 00:20 Відповісти
Элитный комплекс отдыха NAVY под Киевом, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова, работал во время действия "карантина выходного дня" 14 ноября

И эти люди нам будут запрещать ковыряться в носу ? Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7087
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18.11.2020 00:24 Відповісти
Клуб - идеальное (классическое, прямо из фильмов) место отмывания отзавхозенных денег.
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18.11.2020 00:52 Відповісти
Ментовской велюр2.0
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18.11.2020 00:45 Відповісти
Да сколько их таких. И ментовских, и нардеповских, и мужниных-жониных, и всяких-разных.
Кто-то закрывается, теряет бизнес, а кто-то просто срал. Беспредел как он есть.
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18.11.2020 09:14 Відповісти
Крайслеры, клубы... Наверно очень одаренный завхоз.
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18.11.2020 00:45 Відповісти
А у нас шо не завхоз то и дЕрьмак. Все одаренные.
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18.11.2020 08:03 Відповісти
Не здивуюсь, якщо в мусарні і у прибиральниці головного управління є свій ресторан. А взагалі це повний абзац....
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18.11.2020 07:13 Відповісти
Имущество полиции? Что это такое?
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18.11.2020 07:21 Відповісти
Шановна громада, панове, шо ж у нас в державе такое, я васспрашиваю? Что не завхоз на госдолжности то и миллионер в долларах! И этот клуб имеет и дЕрьмак страной руководит! ЗАВХОЗ МННТ ИМЕЕТ ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ! Наверное со сдачи мукулатуры и пустой тары так разжился.
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18.11.2020 08:02 Відповісти
Цього й слід було очікувати.Покарання непоступливих,кришування згодних,оминання своїх...
Мєнти....
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18.11.2020 08:20 Відповісти
Клуб завхоза Нацполиции Наумова работает во время "карантина выходного дня" - представляете, сколько всего "списанного" из Нацполиции Наумов перетащил в этот клуб !!!
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18.11.2020 08:33 Відповісти
Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9646 Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9646 Клуб завгоспа Нацполіції Наумова працює під час "карантину вихідного дня", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9646
Quod licet Iovi, non licet bovi, ёпта!
А малый бизнес должен "идти санитарами и водителями в больницы на время вынужденного простоя"
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18.11.2020 09:09 Відповісти
 
 