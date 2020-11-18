"Слуга народу" Драбовський у Раді ділиться з колегою Тарасовим еротичним роликом. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу" Анатолій Драбовський під час перерви в Раді надіслав своєму колезі Олегу Тарасову ролик з напівоголеною дівчиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зняв і передав TK Media журналіст Олексій Липовецький.

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За інформацією ЦВК, Драбовський обраний народним депутатом Ради IX скликання на дострокових парламентських виборах 2019 року у виборчому окрузі №12 у Вінницькій області. Олег Тарасов - народний депутат від "Слуги народу", №74 у виборчому списку партії. Член комітету з питань аграрної та земельної політики.

62-річний Драбовський, що є членом комітету Верховної ради з питань бюджету, до обрання в Раду був ректором Вінницького кооперативного інституту.