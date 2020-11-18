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"Слуга народу" Драбовський у Раді ділиться з колегою Тарасовим еротичним роликом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Народний депутат "Слуги народу" Анатолій Драбовський під час перерви в Раді надіслав своєму колезі Олегу Тарасову ролик з напівоголеною дівчиною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео зняв і передав TK Media журналіст Олексій Липовецький.
За інформацією ЦВК, Драбовський обраний народним депутатом Ради IX скликання на дострокових парламентських виборах 2019 року у виборчому окрузі №12 у Вінницькій області. Олег Тарасов - народний депутат від "Слуги народу", №74 у виборчому списку партії. Член комітету з питань аграрної та земельної політики.
62-річний Драбовський, що є членом комітету Верховної ради з питань бюджету, до обрання в Раду був ректором Вінницького кооперативного інституту.
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винтовка
показати весь коментар18.11.2020 21:42 Відповісти Мені подобається 0
Влад 3992c5a3
показати весь коментар18.11.2020 22:51 Відповісти Мені подобається 0
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Верховной Радев зелёном гадюшнике анал всё ещё табу или не табу?