"Красиво змив в унітаз собаку", - учасник білоруських протестів вдарив ОМОНівця і змусив його тікати. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому один з учасників акцій протесту в Білорусі б'є міліціонера і змушує його тікати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ОМОНівець опинився без підтримки колег у невеликому парку біля міської багатоповерхівки. Один із чоловіків, розбігшись, вдарив міліціонера ногою і звалив його на землю. Його підтримали ще кілька протестантів і міліціонер змушений був втекти, скотившись по схилу пагорба.

"Красиво змив в унітаз собаку", - коментує запис користувач Dmitriy Dmitriev, опублікувавши його на своїй сторінці в соцмережі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Також дивіться: У Мінську пенсіонери знову вийшли на марш проти насильства і беззаконня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж