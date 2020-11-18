"Красиво змив в унітаз собаку", - учасник білоруських протестів вдарив ОМОНівця і змусив його тікати. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
У мережі з'явилося відео, на якому один з учасників акцій протесту в Білорусі б'є міліціонера і змушує його тікати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що ОМОНівець опинився без підтримки колег у невеликому парку біля міської багатоповерхівки. Один із чоловіків, розбігшись, вдарив міліціонера ногою і звалив його на землю. Його підтримали ще кілька протестантів і міліціонер змушений був втекти, скотившись по схилу пагорба.
"Красиво змив в унітаз собаку", - коментує запис користувач Dmitriy Dmitriev, опублікувавши його на своїй сторінці в соцмережі.
Топ коментарі
+59 Andy Tiger
показати весь коментар18.11.2020 10:31
+43 Debor
показати весь коментар18.11.2020 10:30
+33 Ivan Pidbujpata
показати весь коментар18.11.2020 10:30
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Як точно
что бы к ним толпой постучаться !
байдену голосов от умерших , нелегалов да и просто используя систему подсчета голосов Доминион . Теперь Байден такой же "легитимный" как и Лукашенко .