УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5077 відвідувачів онлайн
Новини Відео Здоров'я Коронавірус і карантин
7 776 76
алкоголь (861) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Голубовська (71)

Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Лікарі рекомендують приймати вітамін Д, однією з функцій якого є регуляція імунної системи. У той же час вітамін слід приймати помірно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська у відео, опублікованому в Telegram-каналі "Коронавірус.Інфо".

Відповідаючи на запитання, чи захищає від коронавірусу цибуля, часник і алкоголь, лікар зазначила: "Звичайно ж, не захищає".

"Справа в тому, що в цих речовинах дійсно містяться природні фітонциди ... Вони якимось чином можуть вплинути гіпотетично на концентрацію вірусу. Але, я ще раз повторюю, що це не панацея. А ось цибуля, часник і їжа, що містить гостре, вона надає інше сприятливу дію на організм - на судини, наприклад. Якби таке було, то думаю, знайшли б давним-давно речовину, фітонциди виділили ж, але вони не впливають на розвиток інфекційного процесу радикально. Тому що тяжкість перебігу інфекційного захворювання, ми вже говорили, залежить від багатьох речей. Ось ми сьогодні згадували дозу збудника, але в тому числі все залежить від реакції імунітету на цей збудник", - підкреслила Голубовська.

Водночас, лікарка зазначила, що при коронавірусі, як і при інших хворобах, які викликають важкий респіраторний синдром, саме імунна система викликає ураження легень, і не тільки легень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Для людини небезпечні три коронавіруси, COVID-19 - один із найнебезпечніших, - Голубовська. ВIДЕО

"Тому як вона відповість - це, в тому числі, генетично детерміноване. Від дози залежить і генетично детерміноване. Тому цибулю і часник - це взагалі добре для здоров'я так само, як гуляти, займатися спортом і харчуватися. Харчування має велике значення, збалансоване. Тому що люди повинні отримувати адекватну кількість всіх вітамінів. У нас дійсно дефіцит вітаміну Д у багатьох, а коли розвивається у них це захворювання, вони ще більше впадають в цей дефіцит, навіть у тих, у кого був рівень до хвороби нормальний, навіть якщо це легкий перебіг захворювання. А вітамін Д володіє багатьма функціями, в тому числі і функцією регуляції імунної системи, одна з них тільки. тому рекомендація багатьох країн світу - в комплексну терапію (в тому числі і профілактику) - внесено застосування вітаміну Д, якщо його бракує в організмі. Оскільки надлишок, у нас є випадки, що люди безконтрольно його п'ють ... надлишок теж шкідливий для організму. Скрізь повинна бути "золота середина", - підсумувала лікарка-інфекціоністка.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
- куме, а шо вона ото меле???
- та то вона шуткує... невдало! будьмо!
Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 50

..
показати весь коментар
18.11.2020 11:34
+10
Не, погодите! Пока официальные и полноценные исследования не доказали, что алкоголь не помогает, то как можно такое заявлять? Готов провести исследования этого вопроса если найду инвесторов.
показати весь коментар
18.11.2020 11:26
+6
Окремо кожен з компонентів -- ні, а в комплексі -- так. Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2669
показати весь коментар
18.11.2020 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
здрасьте... приехали)))
показати весь коментар
18.11.2020 11:20 Відповісти
просто продавцы имбиря снова очнулись )))
показати весь коментар
18.11.2020 11:26 Відповісти
- В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом 1‑го сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок.(c)
показати весь коментар
18.11.2020 12:22 Відповісти
Ага. Щас так все и бросили пить и закусывать салом с чесноком.
показати весь коментар
18.11.2020 11:21 Відповісти
Ещё как ЗАЩИЩАЮТ ,лучше всяких масок !!! Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 1809
показати весь коментар
18.11.2020 11:22 Відповісти
Окремо кожен з компонентів -- ні, а в комплексі -- так. Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2669
показати весь коментар
18.11.2020 11:43 Відповісти
Вот именно... Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6426
показати весь коментар
18.11.2020 11:44 Відповісти
а КОКС? Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 6283 судя по тому как власть-имущие хворают, тоже нет!
показати весь коментар
18.11.2020 11:47 Відповісти
Еще как защищает: наелся и едешь в пустой маршрутке.
показати весь коментар
18.11.2020 11:22 Відповісти
А Я только затарился 3 ингридиентом, ну не выбрасывать же теперь, а остальные и покупать тогда не буду, раз не помогает.
показати весь коментар
18.11.2020 11:22 Відповісти
Лук, чеснок и алкоголь.

Только подумать... Два дня без первого, один день без второго и два дня без третьего...
Я бы так не выдержал.Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5124
показати весь коментар
18.11.2020 11:35 Відповісти
Почему спиртом протирают и обезвреживают, а во внутрь нельзя?
показати весь коментар
18.11.2020 11:22 Відповісти
А кто сказал что нельзя?
показати весь коментар
18.11.2020 11:24 Відповісти
Лыжной мазью лыжи три и снаружи и снутри... Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5502
показати весь коментар
18.11.2020 11:25 Відповісти
Дыши парами спирта и будешь здоров. Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 4201
показати весь коментар
18.11.2020 11:36 Відповісти
Многие медики рекомендуют дышать парами 70% спирта при простудных заболеваниях для профилактики пневмонии.
показати весь коментар
18.11.2020 11:40 Відповісти
Так, а я о чём?
показати весь коментар
18.11.2020 11:43 Відповісти
Один знакомый медик однажды шутя дал рецепт,как уничтожить все микробы и вирусы в организме:"Выпиваешь в течение дня 10 литров чистого спирта и твой организм стерилен,одна беда,одновременно он будет и мертвым".
показати весь коментар
18.11.2020 11:37 Відповісти
Ну, если вы спирт умуд.ришься вдохнуть..... Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 918
показати весь коментар
18.11.2020 11:42 Відповісти
Покажите мне человека ,который бухал ,закусывал сальцом ,лучком и чесночком ,после чего баиньки и опять противовирусные процедуры ,который подхватил вирус , таких Людей НЕТ и быть не может . Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 9851
показати весь коментар
18.11.2020 11:24 Відповісти
Але дистанцюють людей один вiд iншого.
показати весь коментар
18.11.2020 11:24 Відповісти
Для дома, для семьи...
Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 5145
показати весь коментар
18.11.2020 11:40 Відповісти
допомагає,я бачив людей яким це дуже добре допомагає!!! а коли вип'єш пляшечку горілочки закусиш це все,кілограмом чосничка з цибулею то всі навколо просто будуть тримати дистанцію від тебе..так що не требе ля ля
показати весь коментар
18.11.2020 11:26 Відповісти
Не, погодите! Пока официальные и полноценные исследования не доказали, что алкоголь не помогает, то как можно такое заявлять? Готов провести исследования этого вопроса если найду инвесторов.
показати весь коментар
18.11.2020 11:26 Відповісти
Алкоголь помогает - только нужно бухать каждый день Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5651
показати весь коментар
18.11.2020 11:31 Відповісти
Точно! Это как антибиотик. Надо поддерживать концентрацию лекарства в организме.
показати весь коментар
18.11.2020 11:32 Відповісти
Собственно я не видел еще ни одного алкаша который бы канул в лету от корона вируса. По дороге на работу есть наливайка. Каждое утро там через окошко пьют одни и те же люди с марта месяца и их качественный и колличественный состав не поменялся.
К слову приведу пример: нормальная семейная пара по-долгу не может забеременеть, а алкаши строчят бастрюков как из пулемьота Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 8417
показати весь коментар
18.11.2020 11:34 Відповісти
не выходя из дома
показати весь коментар
18.11.2020 11:44 Відповісти
Не выходя из дома не выйдет, бо нада ходить за добавкой. Либо затариваться капитально на долгое время, либо использовать службу доставки Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 1966
показати весь коментар
18.11.2020 11:45 Відповісти
Помирают в основном трезвенники и язвенники Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 2171
показати весь коментар
18.11.2020 11:29 Відповісти
Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса/ А вот что говорит Проффесионал о лечении вируса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины: Лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок, - Данилов. Секретарь знает что говорит. Он работал ветеринаром в «Зооуголке» городского парка.
показати весь коментар
18.11.2020 11:29 Відповісти
да лук и от гусара не защитит с вер. 90%(если вы не Леголас), а вот арбалет - дааа, другое дело
показати весь коментар
18.11.2020 11:39 Відповісти
З ранку прийняв "вагу" на груди.. закусив сальцем з цибулькою.. і в самоізоляцію...
Який коронавірус??? Ой вона і дурепа!!!
показати весь коментар
18.11.2020 11:31 Відповісти
Всё хорошее в этом мире или противозаконно, или аморально или ведёт к ожирению (С)
показати весь коментар
18.11.2020 11:33 Відповісти
вы бы посмотрел чем болели викинги(ну, там Свирид Опанасович та Некто Якович исследовали), кушая то шо и вы сейчас.....
показати весь коментар
18.11.2020 11:37 Відповісти
это про питание. раз.
а во-вторых - с кем Владимир вышвырнул братка своего? при помощи кого?
ну да, в т.ч. и предки, что странного?
показати весь коментар
18.11.2020 11:44 Відповісти
От коронавируса защищает томатный сок!
Нужно его пить, вместо того, что бы шляться где-попало.
показати весь коментар
18.11.2020 11:32 Відповісти
цибуля, часник та алкоголь не захищають від коронавірусу, але дають прекрасну змогу набульбенитись
показати весь коментар
18.11.2020 11:32 Відповісти
Якщо від людини тхне за 10 метрів, Ви до нього ризикнете підійти? Отож - вірус теж не такий дурний.)))
показати весь коментар
18.11.2020 11:42 Відповісти
- куме, а шо вона ото меле???
- та то вона шуткує... невдало! будьмо!
Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 50

..
показати весь коментар
18.11.2020 11:34 Відповісти
Скажите пусть на английском трендит, ибо я не понимаю - зачем мы такие тупые у нас гос. язык?
И потом - ведь точно шо ее "отодвинули от потоков", и вот, готовится к реваншу.
показати весь коментар
18.11.2020 11:35 Відповісти
Пані Голубовська, у Вас елементарна логіка відсутня- ще й як захищають! натюкайтесь та закусіть цибулею з часником - одразу дистанцію кілометрову всі потенційно заразні тримать будуть! Лук, чеснок и алкоголь не защищают от коронавируса, - Голубовская - Цензор.НЕТ 5803
показати весь коментар
18.11.2020 11:35 Відповісти
На ранней стадии помогает всё.Семейка алкашей со стажем.В Беларуси.Мать не пьёт .Заболела.Еле выкарабкалась.А с алкашей-как с гуся вода.Не просыхают.Зарисовка из жизни.
показати весь коментар
18.11.2020 11:40 Відповісти
в этих веществах действительно содержатся природные фитонцидыИсточник: https://censor.net/ru/v3231745

самая высокая их концентрация в алкоголе
показати весь коментар
18.11.2020 11:41 Відповісти
Горілка, часник і цибуля...Ось попробуйте хряпнути і закусити часником і цибулею і побачите як соціальна дистанція навкруги вас організується автоматично, навіть з запасом. Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9523
показати весь коментар
18.11.2020 11:41 Відповісти
Кто больше всех пьёт - тот скорее микроба убьёт!
показати весь коментар
18.11.2020 11:42 Відповісти
https://bessarabiainform.com/2020/03/uchityvaya-pandemiyu-koronavirusa-i-povyshennyj-spros-ukrspirt-uprostil-protseduru-pokupki-spirta/
Учитывая пандемию коронавируса и повышенный спрос»: Укрспирт упростил процедуру покупки спирта.

Водка 32- 37 градусов ни от чего не защищает. Только разводит алкоголизм.
А спирт медицинский 96 градусов использовался при ВСЕХ войнах и
эпидемиях ! И знаете - п о м о г а л выжить раненным и больным . Конечно в небольших дозах . Грамм по 100.
Даже ракеты "Фау 2" Вернера фон Брауна на нем летали . 56 тонн чистейшего спирта.

Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 2672
показати весь коментар
18.11.2020 12:12 Відповісти
"Спробуй заячий помёт.
Он ядреный. Он проймёт" (С)
показати весь коментар
18.11.2020 11:44 Відповісти
Нам теперь Голубовскую будут дозированно выставлять, шоб не расслаблялись?
показати весь коментар
18.11.2020 11:46 Відповісти
А Европу и от ковида и радионуклидов -
з а щ и щ а ю т !
Шмыгаль: Украина будет поставлять медицинский спирт в Европу .
Рекомендации ведущих врачей Мира .
Пользуйтесь Гуглом .

Цибуля, часник і алкоголь не захищають від коронавірусу, - Голубовська - Цензор.НЕТ 9948
показати весь коментар
18.11.2020 11:52 Відповісти
Врач-инфекционист Ольга Голубовская не защищает от короновируса. (с) Лук, чеснок и алкоголь
показати весь коментар
18.11.2020 12:07 Відповісти
категорически не согласен))))
показати весь коментар
18.11.2020 12:09 Відповісти
у тіх, хто споживає зелені огірки - смертність 100%
показати весь коментар
18.11.2020 12:30 Відповісти
Соточка коньячку на ніч виходить допомагає)
показати весь коментар
18.11.2020 12:45 Відповісти
Чеснок помогает держать социальную дистанцию, да и лук тоже
показати весь коментар
18.11.2020 12:57 Відповісти
Шо обсуждать это чудо с приветом, она повторяющая голова ляшко, ляпалка
показати весь коментар
18.11.2020 13:21 Відповісти
Як би сказати тій старій дупі Голубовській що помогає все,в що віриш...Наговорила,намолола,і ні холєри конкретного не сказала...
показати весь коментар
18.11.2020 13:39 Відповісти
Брешет, собака
показати весь коментар
18.11.2020 15:05 Відповісти
ага.ваццина по 50 баксов поможет.и маска пожизненно.
ну и своевременно налоги платить,бо медицына-загибается!
показати весь коментар
18.11.2020 15:25 Відповісти
тобто, якщо немає нестачі чи надлишку, то вживати не слід? То що, з будь якими показниками бігаті в лабораторії та робити аналізи? Не можна просто сказати вживати чи не вживати в помірних дозах? І які це помірні, якщо немає нестачі чи надлишку ?
показати весь коментар
18.11.2020 16:53 Відповісти
а взагалі то, дивна ситуація, якісь дурнуваті брифінги є, а роз"яснювальних програм чи звернень до народу немає. А мали б бути, все ж таки пандемія. Ну старенькі люди не можуть дивитись ютуб чи читати різні інтернет статті, то можна для них декілька разів на добу хоч по тв давати такі інтерв"ю з порадами та застереженнями! Ідіотська політика. Залякати залякали, а заспокоїти чи застерегти кеби не вистачає?
показати весь коментар
18.11.2020 16:56 Відповісти
Согласен на 100%.Передачи общеобразовательные отсутствуют,в прайм -тайм должно быть напоминание ежедневно,а то гемно всякое рекламируют постоянно,в то же время люди не понимают где ,как и для чего носить маски.
показати весь коментар
18.11.2020 17:31 Відповісти
Что эта ученая тетка может знать о луке, чесноке и спирте! Она в жизни просто не хавает! Ну, витамин Д хорошо, конешно. хоть рахита не будет на склоне лет!
показати весь коментар
18.11.2020 17:56 Відповісти
Ця тьотка Цензору проплатила за рекламу ?
Нам її тепер щодня публікуватимуть ?
показати весь коментар
18.11.2020 19:28 Відповісти
хм... кому вірити? ЦІЛОМУ національному інституту Америки чи якійсь Голубовській??

The few studies have reported that garlic extract showed in vitro activity against influenza A and B, cytomegalovirus, rhinovirus, HIV, herpes simplex virus 1, herpes simplex virus 2, viral pneumonia, and rotavirus.
показати весь коментар
18.11.2020 22:07 Відповісти
шутники про водку чеснок и сало будут шутить до тех пор пока в их семье кто то не сдохнет от КОВИДА...
Мы потом почитаем их коменты когда они кого нибудь сожгут в целлофановом мешке .
показати весь коментар
19.11.2020 00:59 Відповісти
 
 