На карантин у столиці закрито сім шкіл і шість дитсадків, - Кличко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Понад 950 школярів і 670 педагогів інфікувалися коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл. На дистанційному навчанні всього 854 класи в 256-ти школах", - зазначив Кличко.
За словами мера Києва, в столиці коронавірусом інфіковані понад 950 школярів та понад 670 педагогів.
"У дитячих садах, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 158 груп в 121 садку. Повністю закриті на карантин вже шість садочків. На початку тижня, нагадаю, були закриті два", - додав Кличко.
Наповненість дітей у дитсадках - понад 51%.
"Я звертаюся до батьків: постійно нагадуйте дітям про правила, яких варто дотримуватися. Також у разі ознак захворювання у дітей - не відправляйте їх у школу, не ведіть у садок. Відразу звертайтеся до лікаря!" - підсумував мер.
Будь ласка, зачекайте...
Кличко: (рад стараться)
А остальные сто продолжают распространять заразу...