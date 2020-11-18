На карантин у столиці закрито сім шкіл і шість дитсадків, - Кличко. ВIДЕО

Понад 950 школярів і 670 педагогів інфікувалися коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

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"На сьогодні в місті закриті на карантин 7 шкіл. На дистанційному навчанні всього 854 класи в 256-ти школах", - зазначив Кличко.

За словами мера Києва, в столиці коронавірусом інфіковані понад 950 школярів та понад 670 педагогів.

"У дитячих садах, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 158 груп в 121 садку. Повністю закриті на карантин вже шість садочків. На початку тижня, нагадаю, були закриті два", - додав Кличко.

Наповненість дітей у дитсадках - понад 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від коронавірусу в Києві померли 23 людини, 430 - одужали, виявили рекордні 1213 випадків, - Кличко

"Я звертаюся до батьків: постійно нагадуйте дітям про правила, яких варто дотримуватися. Також у разі ознак захворювання у дітей - не відправляйте їх у школу, не ведіть у садок. Відразу звертайтеся до лікаря!" - підсумував мер.