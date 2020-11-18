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Тодуров звернувся до українців: "Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи! Хворих вже нікуди класти". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Коронавірус в Україні дедалі частіше уражає молодих людей. Багато з них перебувають у лікарні в критичному стані. Ситуація вкрай складна, а хворих із COVID-19 вже нікуди класти.

Про це директор Інституту серця, заслужений лікар України Борис Тодуров заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"На жаль, сьогодні хворіють усі. У нас дуже багато молодих пацієнтів, які перебувають у критичному стані. Серед цих молодих пацієнтів кілька вже померли в стінах нашої клініки, де є суперфахівці", - розповів Тодуров.

Лікар закликав українців суворо дотримуватися карантинних правил і носити маски.

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"Не піддавайте себе додатковому ризику, одягніть ці чортові маски, якщо ви виходите на вулицю. Мийте руки, не ходіть в жодні громадські місця, ви піддаєте себе смертельному ризику", - наголосив Тодуров.

За його словами, в Україні вже немає місць для хворих на COVID-19.

"Якщо ви захворієте і у вас будуть ускладнення, вас нікуди буде покласти. Це вже не жарти. Сьогодні ховають людей в пластикових пакетах без панахиди і відправ. Це відбувається на кожному кроці, ви просто не бачите всієї драматичності цієї ситуації", - додав Тодуров.

Лікар також закликав не підходити близько до людей без маски.

"Не знімайте маски в громадському місці, особливо в транспорті. Якщо є можливість уникнути метро і транспорту, де багато людей, не ходіть туди", - просить медик.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Бесполезное обращение . До наших "бессмертных" баранов это дойдёт , когда каждого коснётся лично .
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18.11.2020 13:58
+22
Это человек ездит на люксовом авто с личным водителем, на которое средний человек и за всю жизнь не заработает.
Это человек совершенно оторван от реальности. Он не знает, что такое общественный транспорт и как человеку добираться на работу.
Типичный совкой функционер.
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18.11.2020 14:06
+19
То смертюка на вашем плече не сидела и в глазки вам не смотрела когда хотела! А вот пришлось мне. Теперь день рождения два раза у меня. Первый с 1953 праздную, а второй с 29 декабря 2009г. С понедельника того. Как клапан и кардиостимулятор там где Тодуров этим делом занимается вшили. Он в том числе это делал и ещё 11 человек с ним. И много таких после меня и по сей день оттуда выходят дулю смертюке своей показывая. Не ляпай не узнавши такого варианта.
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18.11.2020 14:18
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Сторінка 3 з 3
Інст. серця Тодурова у тренді через те, що з альтернативою йому в нашій країні... аліс капут... Але, для більшості нашого населення, ця медустанова - як феофанія, казка - ні про що... бо ж, за просто так там не лікують... У масках ходити, принаймі, краще: зараз - тепліше, да й алкосморід не так чути (моя особиста думка, а я - мізантроп). Тут, скоріше, постає питання колективної відповідальності за вибір тих, хто привів до влади "геніїв" бізнесмаскових суперпродажів, закатувань ковідфонду у міфологічні дороги... А так, перечитаю "Moriae Encomium" Еразма Роттерда́мського, все там співзвучне із нашим життям-буттям... Ні часу, ні розуму... асфальт усе лікує, стрімко зближуючись з пустопорожнім черопом пересічного виборця...
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19.11.2020 04:46 Відповісти
Супрун не встигла тодуровим роги поламати
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19.11.2020 05:21 Відповісти
Тодуровы чи Комаровские до медицины не имеют никакого отношения.
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19.11.2020 08:18 Відповісти
Імєють кРадуцкєє і Тішьчьєнкі.
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19.11.2020 10:47 Відповісти
Скажу на примере семьи своих знакомых, он главврачь, в начале эпидемии не верили в Ковид. Потом дистанцировались, применяли маски и прочие меры безопасности, говорили и нам серьезно относится, так как участвуют в нарадах и знают ситуацию. Сейчас лежат с тяжёлой формой пневмонии, лечатся, но пока безрезультатно.
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19.11.2020 08:46 Відповісти
и это доктор? это психопад!
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19.11.2020 09:50 Відповісти
Заходя в пустой лифт, мы не знаем кто в нём ехал 30 сек тому - кашлял он, чихал,
или говорил по телефону.
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19.11.2020 10:14 Відповісти
Лудчі.єсє пьйорьдніть.
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19.11.2020 10:48 Відповісти
во первых кто это
на улице люди как ходилитак и ходят
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19.11.2020 10:25 Відповісти
А шо..... Чумак и Кашпировский не помогают?
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19.11.2020 14:49 Відповісти
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