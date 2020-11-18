Тодуров звернувся до українців: "Одягніть ці чортові маски і носіть їх не знімаючи! Хворих вже нікуди класти". ВIДЕО

Коронавірус в Україні дедалі частіше уражає молодих людей. Багато з них перебувають у лікарні в критичному стані. Ситуація вкрай складна, а хворих із COVID-19 вже нікуди класти.

Про це директор Інституту серця, заслужений лікар України Борис Тодуров заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

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"На жаль, сьогодні хворіють усі. У нас дуже багато молодих пацієнтів, які перебувають у критичному стані. Серед цих молодих пацієнтів кілька вже померли в стінах нашої клініки, де є суперфахівці", - розповів Тодуров.

Лікар закликав українців суворо дотримуватися карантинних правил і носити маски.

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"Не піддавайте себе додатковому ризику, одягніть ці чортові маски, якщо ви виходите на вулицю. Мийте руки, не ходіть в жодні громадські місця, ви піддаєте себе смертельному ризику", - наголосив Тодуров.

За його словами, в Україні вже немає місць для хворих на COVID-19.

"Якщо ви захворієте і у вас будуть ускладнення, вас нікуди буде покласти. Це вже не жарти. Сьогодні ховають людей в пластикових пакетах без панахиди і відправ. Це відбувається на кожному кроці, ви просто не бачите всієї драматичності цієї ситуації", - додав Тодуров.

Лікар також закликав не підходити близько до людей без маски.

"Не знімайте маски в громадському місці, особливо в транспорті. Якщо є можливість уникнути метро і транспорту, де багато людей, не ходіть туди", - просить медик.