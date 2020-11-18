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Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Київські комунальники вирішили підстригти газон вздовж каналу на Русанівці відразу після того, як у місті випав перший сніг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опубліковано на сторінці Київ Оперативний у соцмережі, видно, як газон стрижуть два співробітники комунальних служб.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
ну правильно. а откуда еще платить деньги косильщикам газоном в городе, если не из бюджета? из своего кармана Кличко должен платить?
или у вас возникает диссонанс именно из-за наличия снега на траве и вы почему-то решили, что траву нельзя косить в снег? снег растает, а трава будет покошена, ибо трава в зиму должна идти покошенной! непокошенная трава под снегом запаривается и загнивает и весной вместо газона - мертвое поле.
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18.11.2020 15:40
+10
Нам не угодишь . Не косят - плохо , косят - тоже плохо .
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18.11.2020 15:32
+6
и шо? я тоже в эти выходные газоны покосил в зиму
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18.11.2020 15:31
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Трава лікарьска творить дива.
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18.11.2020 15:30 Відповісти
То вони не газон косять, то хтось бабло косить, ну на крайняк косить під дуника, щоб показати роботу.
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18.11.2020 16:51 Відповісти
и шо? я тоже в эти выходные газоны покосил в зиму
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18.11.2020 15:31 Відповісти
за это деньги платят, платят из городского бюджета
объяснять "и шо" надо ещё?
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18.11.2020 15:33 Відповісти
ну правильно. а откуда еще платить деньги косильщикам газоном в городе, если не из бюджета? из своего кармана Кличко должен платить?
или у вас возникает диссонанс именно из-за наличия снега на траве и вы почему-то решили, что траву нельзя косить в снег? снег растает, а трава будет покошена, ибо трава в зиму должна идти покошенной! непокошенная трава под снегом запаривается и загнивает и весной вместо газона - мертвое поле.
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18.11.2020 15:40 Відповісти
Так это хорошо для травы . То есть так надо делать.
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18.11.2020 15:40 Відповісти
Кому-то надо освоить кошты выделенные на покос травы и которые не успели на траву списать. Вот и косят в снег,торопятся..Скоро Новый Год а кошты не освоени и незачто будет празновать. Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 8696
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18.11.2020 16:44 Відповісти
кошти виделенные на покос травы - это зарплата сотрудников КП Киевзеленстрой? ну такое...
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18.11.2020 17:49 Відповісти
білий сніг на зеленому листі - це гарно
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18.11.2020 16:02 Відповісти
Але тілько в пісні...
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18.11.2020 16:24 Відповісти
лучше поздно чем никогда
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18.11.2020 15:31 Відповісти
ну, ніхто ж не знав, що зима прийде
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18.11.2020 15:57 Відповісти
Нам не угодишь . Не косят - плохо , косят - тоже плохо .
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18.11.2020 15:32 Відповісти
Кладут асфальт в дождь - тоже "вам не угодишь, ложат - плохо, не ложат - тоже плохо", да?
Мозгов как в бильярдном шаре.
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18.11.2020 15:35 Відповісти
Янукович - плохо, Порошенко - плохо, Зеленский - плохо... народ у нас такой.
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18.11.2020 18:53 Відповісти
шо, сено на зиму заготавливают для виталиной коровы?
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18.11.2020 15:32 Відповісти
Трава разная бывает . Эта дозревает под снегом .
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18.11.2020 15:34 Відповісти
снег как линейка, все шо торчит из снега - срезаем Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке - Цензор.НЕТ 37
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18.11.2020 15:35 Відповісти
І - обов'язково! - щоб кантіки були!
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18.11.2020 17:43 Відповісти
Зебилы?
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18.11.2020 15:35 Відповісти
Кличкоиды.
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18.11.2020 18:12 Відповісти
оба мимо, это работники коммунального хазайства
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18.11.2020 19:35 Відповісти
Мавпують у кацапiв:
https://youtu.be/P1BdAjWzHqo

Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке - Цензор.НЕТ 4935
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18.11.2020 15:36 Відповісти
Видать коммунальщики служили срочную в Остре (Десне)
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18.11.2020 15:42 Відповісти
Когда кладут асфальт в лужу , мы прощаем ? А тут такое безобидное ...
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18.11.2020 15:45 Відповісти
тем более трава к асфальту не имеет никакого отношения и ей глубоко пох стригут ли ее в снег или в дождь
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18.11.2020 15:49 Відповісти
"В здоровом теле - здоровый смех" Спасибо, хоть ту траву не красят Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке - Цензор.НЕТ 6837
Киевские коммунальщики начали косить заснеженный газон вдоль канала на Русановке - Цензор.НЕТ 1206
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18.11.2020 15:47 Відповісти
Ви... теє... акуратніше з такими жартами. Бо Людині-Схожій-На-Боксера вистачить дурного глузду взяти на озброєння Ваш жарт.
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18.11.2020 17:29 Відповісти
Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 9187 Больше не буду
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18.11.2020 17:33 Відповісти
Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 9779
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18.11.2020 17:40 Відповісти
В анекдоте советские солдаты красили газоны , пришивали опавшие листья ... Я вот ровнял сугробы под шнур замполита ... (ПРИКВО)
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18.11.2020 15:50 Відповісти
Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 5080 А Ви гадаєте, що такі армійські анекдоти не з життя бралися? Ті хлопці, кому поталанило, принаймні у 90-х, служити в Десні чи Яворові, можуть на цю тему розповісти багато цікавого.
Я служив у 1995/96 рр., щоправда, в іншому місці. Було й так - перед приїздом дуже вредного генерала у 20-градусний мороз... білив вапном сніг біля кочегарки. За свій довгий язик і отруйне почуття гумору.
Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 5080
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18.11.2020 17:26 Відповісти
Служил в Десне 1984-1986г. Подтверждаю. То что сам застал так это осенью на березки привязывали листья из бумаги раскрашенные, в марте разбрасывали по газонам хвою там где проталины были (благо хвойный лес вокруг), ну и плац мыли с мылом и затем щетками начищали гуталином. Это делалось перед приездом очередной шишки с инспекцией. А их приезжало не мало. Ибо это была показательная учебная дивизия ККВО. А еще там первые два этажа казарм были образцово-показательные. Ну и само собой регулярно стволы деревьев и бордюры освежали известью. Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 530
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18.11.2020 17:44 Відповісти
какая у вас была романтическая служба Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 526

аж завидно))
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18.11.2020 18:07 Відповісти
Не завидуйте. Не стоит. Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 6751 Ничего в ней хорошего, а уж тем более романтического не было. Еще и в увале за два года был всего пару раз. Да и куда там идти, если честно. Офицерский городок 2км длинной на 500 метров шириной условно говоря, да еще и с пятью патрулями на него ну а остальное кругом лес да полигоны. Все. Ближайшее село в пяти км приблизительно. Посему и увольнение давали разве что если родственники навестить приедут. Бо офицерам трижды не сдалось проблем с солдатами в городке иметь. Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 2504
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18.11.2020 18:22 Відповісти
не, ну привязывать бумажные листья на березки - разве это не романтика?
меня впечатлило))
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18.11.2020 23:44 Відповісти
Ну положим к аппликациям всякого рода меня точно никогда не тянуло. Причем когда еще и осознаешь, что это полный дебилизм. Ну предназначено природой березкам осенью раньше облетать. Что ж теперь с этим бороться то. Ну та что уж теперь. Что было - то было. Там еще и не таким страдали. Можно много рассказывать. Но писать лениво. Короче, кто в армии служил - тот в цирке не смеется. Да, если честно, и там смешно это не было.
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19.11.2020 13:09 Відповісти
я думал только в параше такая дич..мало того что с апреля по сентябрь уничтожают травы и бурьяны и цветы коих 1000 видов на квадратном метре .выростает и заново...а тут еще Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 9050 по снегу
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18.11.2020 15:55 Відповісти
А що не так ?
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18.11.2020 16:04 Відповісти
Все як в братів москалів.Не буде тут Європи.
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18.11.2020 16:05 Відповісти
все вірно...це смішно тим. хто не збирав опавше листя з дерев по некошеній траві...
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18.11.2020 16:05 Відповісти
листья уже как бы давным-давно опали, и их собрали. Не?
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18.11.2020 18:09 Відповісти
фруктові. крім вишні так...опали. а декоративні з мілкими листям ще висять
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18.11.2020 21:27 Відповісти
а давайте будем шире мыслить... (по-государственному)
зелень)))) (газона)))) надо перед зимой косить (!!!), а не ждать весны... чтоб садить ))))
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18.11.2020 16:12 Відповісти
В селах косят по росе, в городе по первому снегу. На пивзаводе воду обзывают пивом, на колбасной фабрике колбасу делают не из мяса, а творог не из молока----и всё мы это и знаем и делаем сами. Пусть косят---не под дурака же!
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18.11.2020 16:15 Відповісти
дощ іде, а ми скиртуєм
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18.11.2020 16:36 Відповісти
ну что вы... это же микро снегоуборочная машина. для микро снега...
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18.11.2020 16:42 Відповісти
Нанотехнології, точно!
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18.11.2020 17:16 Відповісти
А з москалів ржемо...а самі такі ж барани...(((
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18.11.2020 17:00 Відповісти
Вар'ятів і в нас вистачає, то правда.
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18.11.2020 17:15 Відповісти
долюотятлам и снег не помеха Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 875 Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 875 Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 875
ума не хватило вместо косилки лопату взять или мешок с солью...
ах, ну, да, по районному бюджету - еще покос травы идет Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці - Цензор.НЕТ 6726
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18.11.2020 17:04 Відповісти
Йой, які зворушливі идийоти! Та все ж на Премію Дарвіна вони не тягнуть. Поки що...
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18.11.2020 17:14 Відповісти
и кстати да район тот же ))
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18.11.2020 17:30 Відповісти
Так шо ви пропонуєте тому комунальнику? В пандемію кинути ту мотокосу начальнику на стіл сказати: я краще звільнюсь, але не буду сніг косити? У Вас мер - доктор хвілософських наук кличко! Не бачите ніякого зв'язку ??? Доречі, в 2013 бульвар Давидові теж косили з першим снігом і з першим розгоном Майдану 1 грудня
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18.11.2020 17:36 Відповісти
стандартная схема освоения бюджета, я подобное от "косарей" уже не первый год наблюдаю
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18.11.2020 17:37 Відповісти
Триммером косят. Рука-лицо
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18.11.2020 17:39 Відповісти
ну у нас на улицах в 95% косят триммерами, потому как косить надо все подряд - и бурьян, и толстые стебли, и вокруг деревьев, триммерами это все делать сподручнее
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18.11.2020 17:52 Відповісти
Бензин розікрали, а списати не встигли. А тут "сніг на голову..."
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18.11.2020 17:49 Відповісти
бабло відмивають
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18.11.2020 19:01 Відповісти
Не отмывают, а косят.
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18.11.2020 20:38 Відповісти
Ну вот опять в Киеве траву косят, а в других городах - нет.
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18.11.2020 20:13 Відповісти
Бесит, когда летом зеленую траву косят, оставляя за собой желтую выгоревшую пустыню. Я никак не могу поймать, чтобы морды начистить этих косильщиков.
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18.11.2020 22:46 Відповісти
 
 