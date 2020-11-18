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Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Київські комунальники вирішили підстригти газон вздовж каналу на Русанівці відразу після того, як у місті випав перший сніг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опубліковано на сторінці Київ Оперативний у соцмережі, видно, як газон стрижуть два співробітники комунальних служб.
Топ коментарі
+12 Roman Maksymyuk 11332737
показати весь коментар18.11.2020 15:40
+10 Envoy
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+6 Roman Maksymyuk 11332737
показати весь коментар18.11.2020 15:31
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объяснять "и шо" надо ещё?
или у вас возникает диссонанс именно из-за наличия снега на траве и вы почему-то решили, что траву нельзя косить в снег? снег растает, а трава будет покошена, ибо трава в зиму должна идти покошенной! непокошенная трава под снегом запаривается и загнивает и весной вместо газона - мертвое поле.
Мозгов как в бильярдном шаре.
https://youtu.be/P1BdAjWzHqo
Я служив у 1995/96 рр., щоправда, в іншому місці. Було й так - перед приїздом дуже вредного генерала у 20-градусний мороз... білив вапном сніг біля кочегарки. За свій довгий язик і отруйне почуття гумору.
аж завидно))
меня впечатлило))
зелень)))) (газона)))) надо перед зимой косить (!!!), а не ждать весны... чтоб садить ))))
ума не хватило вместо косилки лопату взять или мешок с солью...
ах, ну, да, по районному бюджету - еще покос травы идет