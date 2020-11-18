Київські комунальники почали косити засніжений газон уздовж каналу на Русанівці. ВIДЕО

Київські комунальники вирішили підстригти газон вздовж каналу на Русанівці відразу після того, як у місті випав перший сніг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опубліковано на сторінці Київ Оперативний у соцмережі, видно, як газон стрижуть два співробітники комунальних служб.

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