УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15106 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події
6 174 20
Львів (2079) пограбування (559) Нацполіція (13917)

Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Грабіжники глушили в районі злочину радіосигнал, а машини, на яких приїжджали "на справу", потім розбирали і продавали на запчастини. На їхньому рахунку як мінімум 8 пограбувань на суму майже 3,5 млн грн.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

До банди входили 4 жителів Львівської області віком від 29 років до 51 року, але злочини вона здійснювала по всьому західному регіону України.

"При підготовці до "операції" і під час вчинення злочину учасники використовували різні автомобілі. Зокрема, після "нальоту" авто продавались чи розбирались на запчастини. "Працювали" виключно вночі і використовували новітню та спеціальну техніку – пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу. Ретельна підготовка дозволяла зловмисникам витрачати на "справу" до 20 хвилин", - сказано в повідомленні поліції. Організатору та трьом учасникам угруповання спочатку заочно повідомили про підозру за ч. 3, 4, 5 ст. 185 і оголосили їх у розшук. А сьогодні вранці - затримали. Двоє з них намагалися під час затримання втекти від поліції.

"Зараз встановлено причетність затриманих як мінімум до скоєння 8 крадіжок на території Львівської, Тернопільської та Волинської областей, в результаті яких викрадено майже 3,5 мільйона гривень", - повідомили в поліції.

Грабіжникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримання спецпідрозділом КОРД машини з бандитами у центрі Києва. ВІДЕО КАМЕР СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 01
Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 02
Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 03
Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 04
Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 05
Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 06
Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 07
Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 08
Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові 09

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
"Под кайфом", "повязали". У вас что, завелся блатной редактор?
показати весь коментар
18.11.2020 16:16
+5
Ну и лексикон у моераторов Цензора!)
показати весь коментар
18.11.2020 16:19
+4
"повязали"

осталось добавить - волки позорные
показати весь коментар
18.11.2020 16:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Под кайфом", "повязали". У вас что, завелся блатной редактор?
показати весь коментар
18.11.2020 16:16 Відповісти
и шо им шьют? ))))
показати весь коментар
18.11.2020 16:20 Відповісти
дело!
показати весь коментар
18.11.2020 16:22 Відповісти
Ну так бродяги берега конкретно попутали и поперли как трактор - вот их волки позорные и повязали, теперь дело шьют. Може, еще и пойдут в темную на шубу с клином. Кароч, босота теперь будет на крытке рассыпуху шамать за дубком с чифирбака.
показати весь коментар
18.11.2020 18:05 Відповісти
преступность совсем распоясалась,и куда там голова садовая зырит, а может он тоже в доле?
показати весь коментар
18.11.2020 16:17 Відповісти
Ну и лексикон у моераторов Цензора!)
показати весь коментар
18.11.2020 16:19 Відповісти
Может, всётаки, задержали или там обезвредили, а?
показати весь коментар
18.11.2020 16:22 Відповісти
как раз вчера читал - чел продавал ... "девайсы" = 2 чувака, 1 идет сразу за "дохом"*сканирует(, второй - просто заводит машку и убегает.
А тут приплели 8, то есть 6 лишних рыл.... ну да, я бы так хотел делиться и рисковать шо Ибсуса на мну нету Банду, грабившую офисы, магазины и банкоматы, повязали во Львове - Цензор.НЕТ 3876
показати весь коментар
18.11.2020 16:27 Відповісти
"повязали"

осталось добавить - волки позорные
показати весь коментар
18.11.2020 16:28 Відповісти
ну, порохоботи вже з'ясували, що то були слуги народу?
показати весь коментар
18.11.2020 16:34 Відповісти
а як ще ні, то хай йому грець, все одно зеля в усьому винуватий
показати весь коментар
18.11.2020 16:35 Відповісти
А хто ж як не зєля, скоро всі по такій стежці підемо від хорошого життя
показати весь коментар
18.11.2020 18:41 Відповісти
доставило слово "повязали". мусара павязали, век воли ни видать. дела шьют
показати весь коментар
18.11.2020 16:54 Відповісти
коцапи-с Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові - Цензор.НЕТ 1421
показати весь коментар
18.11.2020 16:56 Відповісти
А хатини суддів не грабілі? Ну й дурні.
показати весь коментар
18.11.2020 16:55 Відповісти
А чому не "в'яжуть" банду що грабує цілу країну?!
показати весь коментар
18.11.2020 18:18 Відповісти
за то что грабили банки им надо памятники чугунные на вокзалах ставить..вот где мафия и мошенники......................
показати весь коментар
18.11.2020 19:40 Відповісти
 
 