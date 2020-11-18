Банду, яка грабувала офіси, магазини і банкомати, спіймали у Львові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Грабіжники глушили в районі злочину радіосигнал, а машини, на яких приїжджали "на справу", потім розбирали і продавали на запчастини. На їхньому рахунку як мінімум 8 пограбувань на суму майже 3,5 млн грн.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

До банди входили 4 жителів Львівської області віком від 29 років до 51 року, але злочини вона здійснювала по всьому західному регіону України.

"При підготовці до "операції" і під час вчинення злочину учасники використовували різні автомобілі. Зокрема, після "нальоту" авто продавались чи розбирались на запчастини. "Працювали" виключно вночі і використовували новітню та спеціальну техніку – пристрої для приглушення та пошуку радіосигналу. Ретельна підготовка дозволяла зловмисникам витрачати на "справу" до 20 хвилин", - сказано в повідомленні поліції. Організатору та трьом учасникам угруповання спочатку заочно повідомили про підозру за ч. 3, 4, 5 ст. 185 і оголосили їх у розшук. А сьогодні вранці - затримали. Двоє з них намагалися під час затримання втекти від поліції.

"Зараз встановлено причетність затриманих як мінімум до скоєння 8 крадіжок на території Львівської, Тернопільської та Волинської областей, в результаті яких викрадено майже 3,5 мільйона гривень", - повідомили в поліції.

Грабіжникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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