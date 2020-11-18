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корупція (4067) Соболєв Єгор (251) Венедіктова (756) Халімон Павло (18)

Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Нещодавно чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник "запустив стартап", на який його дружина "з професійного боку" не відреагувала.

Про це йдеться у відео ексголови комітету ВР по боротьбі з корупцією Єгора Соболєва на youtube-каналі "Все про єдинорогів", інформує Цензор.НЕТ.

Соболєв коментує розслідування журналістки Bihus.info Марії Землянської, яка з'ясувала, що Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника департаменту кіберполіції, отримав разову фінансову допомогу на 750 тис. гривень, а потім подав документи на конкурс на свою ж посаду і повернувся до роботи.

"Яка реакція на це генпрокурора? Така ж, як реакція президента. Бездіяльність. І це причина, чому топкорупція зберігається", - упевнений він.

Соболєв нагадав, що два місяці тому журналісти "Схем" повідомили: Офіс генпрокурора відмовив НАБУ у відкритті провадження за фактом повідомлення про те, що заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон нібито вимагав у керівника агропідприємства хабар 40 млн грн.

"Що сталося після цього? А нічого. Халімон залишився заступником глави "слуг народу", офіційним представником у Чернігівській області. Він зараз там більшість формує в обласній раді після місцевих виборів", - зазначив Соболєв.

За його словами, підтримка Володимира Зеленського на президентських виборах була пов'язана з надіями українців на припинення корупційних схем, але вони залишилися.

Читайте також: Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов

"У результаті надії людей змінюються розчаруванням. Як видно з останньої соціології: знову починають зростати рейтинги політичних сил, які очолюються старими корупціонерами. Тому що люди говорять собі: а що, власне, змінилося - ті теж крали, але хоч щось робили, яка різниця?" - констатує Соболєв.
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Топ коментарі
+30
Не реагируя на скандалы с мужем Колесником и "слугой народа" Халимоном генпрокурор Венедиктова показывает украинцам, что топ-коррупция никуда не делась, - Соболев - Цензор.НЕТ 9309
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18.11.2020 20:50
+28
Вона її очолила.
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18.11.2020 20:45
+20
Просто Пётр Алексеевич умудряется систематически срать не только в штаны Владимиру Александровичу но и в юбку Ирине Валентиновне!
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18.11.2020 20:49
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Вона її очолила.
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18.11.2020 20:45 Відповісти
Она на похвате у тех кто "очолив", но и сама своего шанса не упускает. Да и хозяева прикармливают и позволяют пошалить послушному домашнему животному...
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18.11.2020 20:59 Відповісти
какаяразница.
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18.11.2020 21:01 Відповісти
це якийсь, пілять пістець! "прекращение коррупционных схем, но они остались" - що ця потвора соболєв несе? що залишилось?? що чоловік венедіктової звільнявся, отримував гроші, в потім повертався на свій пост за часів попередньої влади?
Чи може за часів попередньої влади існувала слуга урода і потвора на імя халімон так само коррупціонував приватних бізнесменів?
соболєв тупий іплан!! коруппція, за часів члєнограя вирісла в мільной разів, а не "залишилася"
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18.11.2020 21:42 Відповісти
Это животное все сделала ,что бы к власти пришли зеподонки , а вместе Сырожей и компанией ,не плохо харьчуються всякими советниками в наблюдательных советах.
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19.11.2020 07:22 Відповісти
Ой, "борцун" виринув з підпілля... Схоже, хоче американський грант...
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18.11.2020 20:49 Відповісти
а які претензії до Соболєва?
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18.11.2020 20:52 Відповісти
Не реагируя на скандалы с мужем Колесником и "слугой народа" Халимоном генпрокурор Венедиктова показывает украинцам, что топ-коррупция никуда не делась, - Соболев - Цензор.НЕТ 8598
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18.11.2020 20:58 Відповісти
люди, які пройшли АТО, в тебе викликають відразу?
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18.11.2020 21:01 Відповісти
Один навіть поранений був.В дупу. У іншого- блукаюче поранення в голову (після чудесного повернення з полону).
Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв - Цензор.НЕТ 9604
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18.11.2020 21:33 Відповісти
з твого дивану, мабуть, видніше, хто куди був поранений.....і сотником на Майдані Парасюк, мабуть, також не був..... сиди вже тихо і не кизди, диванний стратег
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18.11.2020 21:35 Відповісти
А ти тут не вказуй,кому як сидіти.Їхня подруга Надюха теж на Майдані тирлувалась.І що ?
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18.11.2020 21:40 Відповісти
якісь в тебе низькопробні історії виходять.... пробуй далі
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18.11.2020 21:44 Відповісти
Ні,ні,ні..,продовжуйте хлопці.Не зупиняйтесь,більше інфи про борцунів,як там зі сраними свинарчуками та вроттердаммом з плюсами?і шо там порох він таки обрізаний васька халабородька?
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18.11.2020 21:52 Відповісти
Яка Надюха?
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18.11.2020 21:52 Відповісти
і ЩО? дві різні пов'язки в два різні періоди часу? ЩО НЕ ТАК??? Чи заборонити лікарям міняти пов'язки??
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18.11.2020 23:47 Відповісти
Пов'язки,звичайно,різні.Як і місце "поранення".(стрілкою вказано зміщення марлевої серветки під пов'язкою).
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19.11.2020 00:05 Відповісти
Усі парашники бояться і ненавидять українських патріотів.
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19.11.2020 10:50 Відповісти
Малороський партизанський загін, два кацапа і зрадник!
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19.11.2020 09:47 Відповісти
К Егору Зимину из Сахалина много притензий, он своим враньем и прокацапской пропагандой привел ватника Зелю к власти
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18.11.2020 21:02 Відповісти
а зараз "своим враньем и прокацапской пропагандой" він пробує його змістити?
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18.11.2020 21:04 Відповісти
Це називаеться хайп! Сахадінець відчуває, що криткувати владу вигідно для власного самопіару, бо від його послуг вже навіть Самонемічь відмовилася, тому починає знову розказувати як правльно будувати державу і чого його треба слухати. А ще він у нас наче за люстрацію відповідав, але хто про те пам'ятає Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв - Цензор.НЕТ 8377
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18.11.2020 21:11 Відповісти
я не прихильник Єгорки, але ситуативний ворог мого ворога є моїм ситуативним другом..... якось так....біда українців в тому, що вони настільки зайняті дрібними розборками між собою, що не мають розуму обєднатись для боротьби з реальною загрозою
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18.11.2020 21:15 Відповісти
Об'їднатися? Це ж не галасувати під Радою за консервні банки з ЄС ! Лише коли торкається окремої особистісті , на кшталт чекового апарата чи разтаможки металобрухта...А шо там крадуть з бюджету, байдуже, бо нема суспільства в країні!
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18.11.2020 21:34 Відповісти
щось таке..... як писав свого часу Дмитро Донцов - міщанські інтереси завжди переважали над національними
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18.11.2020 21:39 Відповісти
Ви намагаєтесь довести сіячам розбрату, що їх дії помилкові?
Це у них не помилка, це їх основна функція.
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19.11.2020 10:55 Відповісти
Гнида він ситуативна. Якраз одна з тих українських гнид про яких казав Петлюра.

Мімікруюча під своїх але працююча на чужих.
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18.11.2020 21:42 Відповісти
швидше за все, він - ідеаліст..... і, судячи з останніх заяв, влада зелених профанів, його теж не влаштовує
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18.11.2020 21:47 Відповісти
Велика частина людей, яка топила за кловуна, топила не тому що сподівалась на краще а тому що знала що буде гірше. І їх то влаштовувало бо вони на фоні цього "гірше" зможуть отримати бонуси а їх таланти "дооцінять". Отак як цей єгорка, - що сидів півтора роки тихо-тихо, а тепер вискочив, і як ні в чому не бувало почав критикувати те що сам же і зробив.

Дуже жаль що в мудрого наріду і пам`ять відповідна.
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18.11.2020 22:01 Відповісти
Объединяются вокруг лидера ,кого предлагаете вы, ЗЕ? Устроим конкурс песни и пляски ? Или конкурс клоунского мастерства? Или конкурс народу байки рассказывать?
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19.11.2020 07:27 Відповісти
прочитайте ще раз, уважніше, те, що я написав.... я не заперечую, що Порох, на даний момент, достойний кандидат на посаду президента.....але, якщо от так всіх посилати, то в цього лідера так і залишиться 20% підтримки
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19.11.2020 19:05 Відповісти
будь яка влада, як мінімум, потребує здорової критики, щоб не розслаблялась..... інакше, перетворимось на північну корею і будемо вічно прославляти якогось "іна"
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18.11.2020 21:18 Відповісти
смокчи, кацапе
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18.11.2020 21:11 Відповісти
Просто Пётр Алексеевич умудряется систематически срать не только в штаны Владимиру Александровичу но и в юбку Ирине Валентиновне!
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18.11.2020 20:49 Відповісти
Не реагируя на скандалы с мужем Колесником и "слугой народа" Халимоном генпрокурор Венедиктова показывает украинцам, что топ-коррупция никуда не делась, - Соболев - Цензор.НЕТ 9309
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18.11.2020 20:50 Відповісти
А ********** показывает, что оно таки **********.
Сценарий скандала с братцем Ермака, который приторговывал должностями.
Вся реакция сведется к тому, что журналисты лезут в личную жизнь "великих людей" и ничего святого для них нет.
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18.11.2020 20:50 Відповісти
А ха ха ха ха
Не реагируя на скандалы с мужем Колесником и "слугой народа" Халимоном генпрокурор Венедиктова показывает украинцам, что топ-коррупция никуда не делась, - Соболев - Цензор.НЕТ 7773
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18.11.2020 20:52 Відповісти
Депутатка від «Слуги народу» Роксолана Підласа, лідерка міжфракційного об'єднання «За ФОП», яка є співавтором законів про касові апарати 1053-1 та про кешбек 1073, має у цій сфері конфлікт інтересів: це стверджують, зокрема, народний депутат попереднього скликання Борислав Береза та чинна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна.
За їхніми словами, до депутатства Роксолана Підласа і сама була фізичною особою-підприємцем (ФОП), паралельно працювала в уряді радником і при цьому отримувала кошти від громадської організації, засновниками якої є дві компанії: одна з них опікується розробкою програмного забезпечення для касових апаратів, а інша - пов'язана з чинним головою Державної податкової служби Сергієм Верлановим.
Простий збіг чи конфлікт інтересів?
Борислав Береза написав про ці зв'язки, які він вважає конфліктом інтересів, у своєму «Телеграм»-каналі.
«Отримала ця «слуга», коли була ФОПом, 540 456 гривень від «Фонду підтримки реформ в Україні», які вона вказала як дохід від підприємницької діяльності. (...) Тільки є одне але. Власниками цієї ГО є дві структури: юридична фірма «Саєнко Харенко» і «Науково-виробниче та комерційне товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКВО». Те, що в «Саєнко Харенко» працював за сумісництвом Сергій Верланов, який сьогодні обіймає посаду голови Державної податкової служби - це, звичайно, збіг. А ось те, що саме ТОВ «ЕКВО» є розробником пакета ПО (програмного забезпечення - ред.) для касових апаратів - на збіг не тягне. Чи тягне?», - пише ексдепутат.
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18.11.2020 21:30 Відповісти
Блин, им клеймо на лоб ставить надо, шоб не разбираясь херячить на звук Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв - Цензор.НЕТ 6846
Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв - Цензор.НЕТ 5552
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18.11.2020 21:45 Відповісти
Последний абзац - «шедеврально».........☹️
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18.11.2020 20:53 Відповісти
Хочеться зрозуміти на кого працюють ці "борцуни"?
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18.11.2020 21:13 Відповісти
Вопрос интересный......, а еще интереснее КУДА все(!) «борцуны» пропали......☹️
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18.11.2020 21:18 Відповісти
Їхні жінки працюють на Беню та медведчука в борделі "1+1".
Напевно, в Єгоркі та Падалкі сімейний підряд.
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18.11.2020 21:40 Відповісти
это хуцпа, товарищи
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18.11.2020 20:55 Відповісти
Цей приклад з корупційної шухлядки заначок Вєнєдіктової обговорювати , це як її нову сукню
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18.11.2020 20:56 Відповісти
Оно звільнилось за власним бажанням чи його скоротили? Грошову компенсацію виплачують тільки якщо його посаду було скорочено. Якщо за власним бажанням, то - ні.
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18.11.2020 20:57 Відповісти
Альё Зеленский ! Проснись и выйди из образа клоуна !!! Тебя окружают предатели и корупционеры ! Умойся наконец и протри глаза !!!
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18.11.2020 21:08 Відповісти
Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв - Цензор.НЕТ 9939
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18.11.2020 21:13 Відповісти
Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв - Цензор.НЕТ 816
Кристального душой бубочку обманывают!!!
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18.11.2020 21:37 Відповісти
Это Вы проснитесь !,зеленский самый ничтожный предатель , только делает пакости подлости чужими руками!
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30.11.2020 04:09 Відповісти
Ооооо, говнюк всплыл, Ягорий Хорьков. Видать иудины денежки заканчиваются, и решил этот подонок подработать. Борцун хренов.
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18.11.2020 21:18 Відповісти
Что соболь деньки прикончились от поливания грязью пороха? Решил ,через полтора года подработать на новых хозяев? Или падалка решила авто поменять? Чмо продажное!
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18.11.2020 21:24 Відповісти
А куда она денется? Она у чиновников прошита на генетическом уровне.
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18.11.2020 21:27 Відповісти
Медведчук и Коломойский подвесили дамоклов меч над Украиной и Зеленским, но последний не чешется Ноябрь 18, 2020Без рубрикиКомментарии: 1

Посмеет ли Зеленский убрать Тупицкого и вернуть Шевчука? Или Коломойский, Портнов и Медведчук все-таки влияют на Конституционный суд сильнее президента?
Такие вопросы задал около часа назад в Фейсбуке журналист и активист Юрий Бутусов.
Власть за три недели конституционного кризиса не приняла ни одного решения, ни одного закона и не предъявила ни одного подозрения. Инициаторы скандального представления в КСУ Коломойский и Медведчук добились поставленных целей, и вызвали проблемы в отношениях Украины с Западом.
Президент требует принятия законопроектов от Верховной Рады по полной перезагрузке КС, но ничего не делает сам, в рамках своих полномочий. А ведь Зеленский может многое, и это абсолютно в рамках закона.
Прежде всего, надо нанести удар по зачинщику - главе КС Александру Тупицкому, у президента есть все инструменты, чтобы отстранить на законных основаниях Тупицкого и чтобы в КС появился новый-старый руководитель Шевчук. Что можно сделать?
1. Тупицкий занял должность главы КС незаконно. Это произошло после увольнения бывшего председателя суда Станислава Шевчука.
На записях НАБУ в кабинете главы ОАСК Павла Вовка есть разговор Вовка с голосами людей, очень похожих на Андрея Портнова и Андрея Богдана - близких к президенту Зеленскому людей, которые обсуждали смещение Шевчука и назначение Тупицкого.
Шевчук обжаловал свое увольнение в декабре 19-го года как незаконное, и должен быть восстановлен в должности. Все так и произошло, Вовк был гарантом переворота в Конституционном суде.
- Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого председателем КС
Надо восстановить положение, и для начала надо восстановить допуск Шевчука в Конституционный суд, Зеленскому необходимо дать приказ подчиненному ему Управлению Госхораны.
2. Тупицкий принял решение суда с грубейшими нарушениями - в решении отсутствует мотивация, нарушена процедура рассмотрения, у него самого прямой конфликт интересов и на момент принятия решения он совершил преступление, скрыв информацию о своем имуществе в Крыму.
По Тупицкому ведут расследование НАБУ и ДБР - и генеральный прокурор имеет полномочия подписать ему подозрение в преступлении, что является основанием для отстранения от должности. Президент обязан запросить генпрокурора, когда будет
3. По решению КСУ должно быть открыто контрразведывательное дело СБУ, необходимо проверить их на предмет сотрудничества с иностранным государством. Ведь решение КС направлено на разрыв отношений с Западом, с нашими союзниками, срыв международных обязательств Украины. В рамках дела следует осуществить проверку деятельности всех подозрительных контактов Тупицкого.
Пока Тупицкий не наказан, Виктор Медведчук и Игорь Коломойский сохраняют контроль за Конституционным судом, и этот дамоклов меч продолжает висеть над Зеленским и над Украиной. И значит, риск принятия других инициатив против Фонда гарантирования вкладов и рынка земли остается очень высоким.
А каждый день нерешительности Зеленского все больше отдаляет его от доверия МВФ, Запада да и от доверия собственных избирателей и гражданского общества. И отдаляет всех нас о цивилизованного мира, где государство и власть что-то значат.
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18.11.2020 21:32 Відповісти
Навіщо нам коментарі Соболєва про сюжет Біґуса ? Що нового дізнаємось ? (Якщо це недолуга реклама каналу зашквареного Єгорки,-то зрозуміло).
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18.11.2020 21:38 Відповісти
ги) Це чмо аже блохер
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18.11.2020 21:45 Відповісти
Какие претензии к дремучему совку, воспитанному в комуняцкой среде, вот откуда совок венедиктова, хохлы кравчук, фокин и многие другие, все эти люди представляют совковый менталитет, в котором вырос клоун.
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18.11.2020 22:18 Відповісти
а ось і собаль полізла
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18.11.2020 22:21 Відповісти
Ааа, подонок Соболев вылез. До этого Грыць- стыць, Поросюк... Вся эта шобла из трусов выпрыгивала, тащила нынешннюю власть. А когда выяснилось, что им не обломится- начали гуано на своего кумира кидать. То ли дело, Срелещ и Бином-Найом. Эти по 300 тысящ ежемесячно загребают и оочнь Зеленским довольны. Пристроили бы зеленые Соболева- пел бы дифирамбы Венедиктовой и Ермаку с Сивохо и не жужжал.
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18.11.2020 22:35 Відповісти
ты гнида зробив це разом
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18.11.2020 23:02 Відповісти
использованный контрацептив вылез
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18.11.2020 23:03 Відповісти
В Китаї цю прокурору і її чоловіка розстріляли за корупцію в особливо великих розмірах.
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18.11.2020 23:06 Відповісти
борцун вышел из комы? Это все , что он увидел из коррупции зеленой недовласти? три четверти миллиона? Да там на сотни миллиардов воровство идет--оно это не видит или не проплачено?
Такого воровства и коррупции при овоще не было! Тварь конченная!
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19.11.2020 00:43 Відповісти
Оно еще про Пороха заикается! При Порохе такой коррупции и воровства и близко не было, разве, что в Г+Г да у проплатных борцунов она была ,как дешевая китайская лапша для доверчивого быдла!
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19.11.2020 00:47 Відповісти
Щось цей "борец" довго мовчав На Порошенко виливав бруд кожний день. а зараз найшовся новий хазяїн,хто заплатив . Яка ж ти мерзота ігорка.
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19.11.2020 09:11 Відповісти
Пішов ти Єгорка на юг і бистренькими кроками.Проснулася падаль, думає, що ми його дії забули?
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19.11.2020 09:45 Відповісти
а хіба це, щось нове? Типове зловживання службовим становищем. Такого на кожного керівника держапарату можна відрами наскребсти.
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19.11.2020 10:35 Відповісти
Соболев подонок , ты только сейчас прозрел ? А когда твоя 🤢🤡💩🎪новая власть с первых дней грабила и брехала , пленки Деркача , Порошенко убил брата Ермака и своего брата , на дорогах миллиарды украдены -
где ты был ? Твоя жена работает на телепомойке Какламойши и плевать вы хотели на Украину !
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30.11.2020 03:51 Відповісти
 
 