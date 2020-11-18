Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Нещодавно чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник "запустив стартап", на який його дружина "з професійного боку" не відреагувала.
Про це йдеться у відео ексголови комітету ВР по боротьбі з корупцією Єгора Соболєва на youtube-каналі "Все про єдинорогів", інформує Цензор.НЕТ.
Соболєв коментує розслідування журналістки Bihus.info Марії Землянської, яка з'ясувала, що Денис Колесник звільнився з посади заступника начальника департаменту кіберполіції, отримав разову фінансову допомогу на 750 тис. гривень, а потім подав документи на конкурс на свою ж посаду і повернувся до роботи.
"Яка реакція на це генпрокурора? Така ж, як реакція президента. Бездіяльність. І це причина, чому топкорупція зберігається", - упевнений він.
Соболєв нагадав, що два місяці тому журналісти "Схем" повідомили: Офіс генпрокурора відмовив НАБУ у відкритті провадження за фактом повідомлення про те, що заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон нібито вимагав у керівника агропідприємства хабар 40 млн грн.
"Що сталося після цього? А нічого. Халімон залишився заступником глави "слуг народу", офіційним представником у Чернігівській області. Він зараз там більшість формує в обласній раді після місцевих виборів", - зазначив Соболєв.
За його словами, підтримка Володимира Зеленського на президентських виборах була пов'язана з надіями українців на припинення корупційних схем, але вони залишилися.
"У результаті надії людей змінюються розчаруванням. Як видно з останньої соціології: знову починають зростати рейтинги політичних сил, які очолюються старими корупціонерами. Тому що люди говорять собі: а що, власне, змінилося - ті теж крали, але хоч щось робили, яка різниця?" - констатує Соболєв.
Будь ласка, зачекайте...
Чи може за часів попередньої влади існувала слуга урода і потвора на імя халімон так само коррупціонував приватних бізнесменів?
соболєв тупий іплан!! коруппція, за часів члєнограя вирісла в мільной разів, а не "залишилася"
Це у них не помилка, це їх основна функція.
Мімікруюча під своїх але працююча на чужих.
Дуже жаль що в мудрого наріду і пам`ять відповідна.
Сценарий скандала с братцем Ермака, который приторговывал должностями.
Вся реакция сведется к тому, что журналисты лезут в личную жизнь "великих людей" и ничего святого для них нет.
За їхніми словами, до депутатства Роксолана Підласа і сама була фізичною особою-підприємцем (ФОП), паралельно працювала в уряді радником і при цьому отримувала кошти від громадської організації, засновниками якої є дві компанії: одна з них опікується розробкою програмного забезпечення для касових апаратів, а інша - пов'язана з чинним головою Державної податкової служби Сергієм Верлановим.
Простий збіг чи конфлікт інтересів?
Борислав Береза написав про ці зв'язки, які він вважає конфліктом інтересів, у своєму «Телеграм»-каналі.
«Отримала ця «слуга», коли була ФОПом, 540 456 гривень від «Фонду підтримки реформ в Україні», які вона вказала як дохід від підприємницької діяльності. (...) Тільки є одне але. Власниками цієї ГО є дві структури: юридична фірма «Саєнко Харенко» і «Науково-виробниче та комерційне товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКВО». Те, що в «Саєнко Харенко» працював за сумісництвом Сергій Верланов, який сьогодні обіймає посаду голови Державної податкової служби - це, звичайно, збіг. А ось те, що саме ТОВ «ЕКВО» є розробником пакета ПО (програмного забезпечення - ред.) для касових апаратів - на збіг не тягне. Чи тягне?», - пише ексдепутат.
Напевно, в Єгоркі та Падалкі сімейний підряд.
Кристального душой бубочку обманывают!!!
Посмеет ли Зеленский убрать Тупицкого и вернуть Шевчука? Или Коломойский, Портнов и Медведчук все-таки влияют на Конституционный суд сильнее президента?
Такие вопросы задал около часа назад в Фейсбуке журналист и активист Юрий Бутусов.
Власть за три недели конституционного кризиса не приняла ни одного решения, ни одного закона и не предъявила ни одного подозрения. Инициаторы скандального представления в КСУ Коломойский и Медведчук добились поставленных целей, и вызвали проблемы в отношениях Украины с Западом.
Президент требует принятия законопроектов от Верховной Рады по полной перезагрузке КС, но ничего не делает сам, в рамках своих полномочий. А ведь Зеленский может многое, и это абсолютно в рамках закона.
Прежде всего, надо нанести удар по зачинщику - главе КС Александру Тупицкому, у президента есть все инструменты, чтобы отстранить на законных основаниях Тупицкого и чтобы в КС появился новый-старый руководитель Шевчук. Что можно сделать?
1. Тупицкий занял должность главы КС незаконно. Это произошло после увольнения бывшего председателя суда Станислава Шевчука.
На записях НАБУ в кабинете главы ОАСК Павла Вовка есть разговор Вовка с голосами людей, очень похожих на Андрея Портнова и Андрея Богдана - близких к президенту Зеленскому людей, которые обсуждали смещение Шевчука и назначение Тупицкого.
Шевчук обжаловал свое увольнение в декабре 19-го года как незаконное, и должен быть восстановлен в должности. Все так и произошло, Вовк был гарантом переворота в Конституционном суде.
- Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого председателем КС
Надо восстановить положение, и для начала надо восстановить допуск Шевчука в Конституционный суд, Зеленскому необходимо дать приказ подчиненному ему Управлению Госхораны.
2. Тупицкий принял решение суда с грубейшими нарушениями - в решении отсутствует мотивация, нарушена процедура рассмотрения, у него самого прямой конфликт интересов и на момент принятия решения он совершил преступление, скрыв информацию о своем имуществе в Крыму.
По Тупицкому ведут расследование НАБУ и ДБР - и генеральный прокурор имеет полномочия подписать ему подозрение в преступлении, что является основанием для отстранения от должности. Президент обязан запросить генпрокурора, когда будет
3. По решению КСУ должно быть открыто контрразведывательное дело СБУ, необходимо проверить их на предмет сотрудничества с иностранным государством. Ведь решение КС направлено на разрыв отношений с Западом, с нашими союзниками, срыв международных обязательств Украины. В рамках дела следует осуществить проверку деятельности всех подозрительных контактов Тупицкого.
Пока Тупицкий не наказан, Виктор Медведчук и Игорь Коломойский сохраняют контроль за Конституционным судом, и этот дамоклов меч продолжает висеть над Зеленским и над Украиной. И значит, риск принятия других инициатив против Фонда гарантирования вкладов и рынка земли остается очень высоким.
А каждый день нерешительности Зеленского все больше отдаляет его от доверия МВФ, Запада да и от доверия собственных избирателей и гражданского общества. И отдаляет всех нас о цивилизованного мира, где государство и власть что-то значат.
Такого воровства и коррупции при овоще не было! Тварь конченная!
где ты был ? Твоя жена работает на телепомойке Какламойши и плевать вы хотели на Украину !