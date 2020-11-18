Повідомлено про підозру співробітнику СБУ, який, чинячи опір під час затримання, травмував поліцейську, - ДБР. ВIДЕО

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику одного з відділів УСБУ в Закарпатській області в спротиві працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що 3 вересня 2020 року співробітники поліції підійшли до водія автомобіля Skoda, який порушив правила дорожнього руху, і запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Зі свого боку водій почав усе заперечувати і намагався втекти з місця скоєння правопорушення, через що поліцейські застосували фізичну силу для його затримання. Під час затримання 50-річний працівник СБУ активно протидіяв здійсненню патрульними своїх службових обов'язків - штовхався, хапав за формений одяг та частини тіла, захопив і стискав шию.

"Своїми діями підозрюваний завдав 26-річній співробітниці поліції закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, множинні удари і садна", - сказано в повідомленні.

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1 жовтня співробітник СБУ був звільнений із займаної посади.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.