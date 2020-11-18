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Закарпаття (1577) Правоохоронні органи (2660) СБУ (10007) ДБР (2552)

Повідомлено про підозру співробітнику СБУ, який, чинячи опір під час затримання, травмував поліцейську, - ДБР. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику одного з відділів УСБУ в Закарпатській області в спротиві працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків (ч. 2 ст. 342 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що 3 вересня 2020 року співробітники поліції підійшли до водія автомобіля Skoda, який порушив правила дорожнього руху, і запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Зі свого боку водій почав усе заперечувати і намагався втекти з місця скоєння правопорушення, через що поліцейські застосували фізичну силу для його затримання. Під час затримання 50-річний працівник СБУ активно протидіяв здійсненню патрульними своїх службових обов'язків - штовхався, хапав за формений одяг та частини тіла, захопив і стискав шию.

"Своїми діями підозрюваний завдав 26-річній співробітниці поліції закритої черепно-мозкової травми, струс головного мозку, множинні удари і садна", - сказано в повідомленні.

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1 жовтня співробітник СБУ був звільнений із займаної посади.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу від 1000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 4 років, або позбавлення волі на строк до 2 років.
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Топ коментарі
+15
Що це за херня ??? Якась вільна боротьба , хто б то курва з європейських полісмєнів о тако боровся б з бидлякою ??? В них немає зброі ?
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18.11.2020 21:18
+6
а чего в рукопашную?
инструкция для копов составлена так, что им законнее умереть или стать инвалидом от действий такого аленя, чем потом доказывать правоту применения спецсредств...
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18.11.2020 21:47
+4
остановка без причин транспортных средств
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18.11.2020 21:58
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вилка в каждой статье КК - очень интересная веСЧ Сообщено о подозрении сотруднику СБУ, который сопротивляясь задержанию нанес травмы полицейской, - ГБР - Цензор.НЕТ 5820
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18.11.2020 21:15 Відповісти
Пьяное БЫДЛО Повідомлено про підозру співробітнику СБУ, який, чинячи опір під час затримання, травмував поліцейську, - ДБР - Цензор.НЕТ 8511
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18.11.2020 22:16 Відповісти
работник СБУ ? Повідомлено про підозру співробітнику СБУ, який, чинячи опір під час затримання, травмував поліцейську, - ДБР - Цензор.НЕТ 8575
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18.11.2020 22:27 Відповісти
Надо проверить этого сотрудника на связи с ,,опзж,, !
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18.11.2020 21:16 Відповісти
Що це за херня ??? Якась вільна боротьба , хто б то курва з європейських полісмєнів о тако боровся б з бидлякою ??? В них немає зброі ?
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18.11.2020 21:18 Відповісти
один з відділів, один з працівників... ні про що. І чому звільнили, а не в СІЗО згноїли?
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18.11.2020 21:27 Відповісти
а чего в рукопашную?
инструкция для копов составлена так, что им законнее умереть или стать инвалидом от действий такого аленя, чем потом доказывать правоту применения спецсредств...
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18.11.2020 21:47 Відповісти
не должны менты конторских крутить, так что всё по понятиям. а посмотреть, что полицаи сейчас творят, как они оборзели в хлам, так думаю, что их еще и посадить можно. а полицейские эти, которые сбушника задерживали, так, или иначе, долго в полиции не проработают (не подходят по критерию минимального наличия мозгов)
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18.11.2020 21:50 Відповісти
За ментами Аваков, а кто за СБУ? Даже сравнивать нынешнее СБУ с бывшим КГБ смешно.Вы Баканова часто видите или слышите?
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18.11.2020 21:58 Відповісти
а он должен каждый день светится???
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18.11.2020 22:10 Відповісти
персоналии руководителей к функциям службы никакого отношения не имеют. или вы предлагаете, чтобы Аваков с Бакановым устроили махач, кто победит тот и прав в данной ситуации?
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18.11.2020 22:13 Відповісти
Вы слишком молоды, чтобы понять смысл моего комментария и слишком наивно представляете работу силовых ведомств. И про махач. Ставлю на Авакова...
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18.11.2020 22:21 Відповісти
В ваши годы многие уже понимают, что, если вы не госслужащий или сотрудник правоохранительных органов, с государством вообще, и с государством Украина в особенности, не нужно пересекаться вообще никак, кроме, возможно, простейших регистрационных действий.
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18.11.2020 22:27 Відповісти
Вот с этим согласен на все 100%
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19.11.2020 04:43 Відповісти
Регистрационных действий при пересечении границы Украины в виде туриста, посмотреть природу и достопримечательности. Больше в Украине ничего нет. Стадо разрушило всё и с ним лучше контактов не иметь.
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19.11.2020 09:37 Відповісти
Понятия в прошлом, уходит с совком. Пьяное быдло это, а не начальн к отд.СБУ!
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19.11.2020 03:29 Відповісти
Про Кагарлик всі знають
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18.11.2020 21:52 Відповісти
"Повесть о том ак Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем"
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18.11.2020 21:56 Відповісти
остановка без причин транспортных средств
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18.11.2020 21:58 Відповісти
депутат слуги Куницкий Александр
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18.11.2020 22:00 Відповісти
полицейские наркоманы
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18.11.2020 22:02 Відповісти
полицейские взяточники
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18.11.2020 22:06 Відповісти
Па кльйопп єта тяшькєй на праваахаронцафь нашіхь.
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18.11.2020 23:12 Відповісти
Тесть, в Конторе нет взяточников и наркоманов,да? Они только в ментовке?
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19.11.2020 03:32 Відповісти
або, або, або..., а в результате уволят с выходным пособием в 1млн.грн, а через месяц восстановят эту быдлятину.
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18.11.2020 23:29 Відповісти
10005006# Я вижу реформу МвС,СБУ,всу только в одном: уволить абсолютно весь высший офф,состав! Тогда только что-то изменится.
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19.11.2020 03:36 Відповісти
Звідкіля у поліції у пустій коробці струс мозку?
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19.11.2020 05:55 Відповісти
Якась дивна зупинка - не на дорозі, а на стоянці.
50 років співробітнику - це вислуги десь років 30, тобто, із тих, які проходили перевірки серйозно, а не на хапок, і таку ситуацію, якщо то була б випадкова зупинка, може розрулити, як опер, без проблем.
Тут 100% не так, як мусора розказують.
Цілком можливо, що конторські десь прищемили хвоста мусорському ОЗУ, а таким чином мусора відреагували.
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19.11.2020 10:28 Відповісти
ЗА ТАКОЕ ЕГО НА РАКУХУ ПОСТАВИТЬ НЕОБХОДИМО !)
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19.11.2020 12:02 Відповісти
 
 