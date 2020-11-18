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Держава готова удвічі збільшити кількість місць для хворих на COVID-19, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава в разі необхідності готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19, також збільшується кількість ліжок, оснащених централізованим киснем і концентраторами.

Про це глава держави повідомив у відео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.

"Зараз існує 50 тис. ліжок для хворих на COVID-19. Сьогодні ми готові, у разі необхідності, оперативно збільшити цю кількість майже удвічі - до 91 тис. ліжок", - сказав президент.

Говорячи про забезпеченість ліжками з киснем, Зеленський зазначив, що за минулий тиждень додано 5 тис. ліжок із централізованим киснем і концентраторами. "У планах на цей тиждень ще кілька тисяч ліжок із киснем. Звісно, всім нам хотілося б, щоб і додаткові ліжка, і кисень нікому не знадобилися, але держава готова до будь-якого складного сценарію", - підкреслив він.

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Президент також нагадав, що додатково виділено майже 9 млрд грн для боротьби з COVID-19. "Це закупівля експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги, забезпечення киснем ліжок у стаціонарах усіх регіонів, придбання необхідного лабораторного обладнання. Відповідне рішення вчора підтримав парламент", - розповів Зеленський.
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Топ коментарі
+56
Буба готов увеличить количество обещаний в два раза
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18.11.2020 22:28
+38
Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы и дополнительные койки, и кислородом никому не понадобился, но государство готово к любому сложному сценарию", - подчеркнул он

Вова, ты про готовность ко всему, ещё в прошлом феврале пи34ел. Государство готово вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4159
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18.11.2020 22:26
+34
Государство готово вдвое увеличить количество мест для больных COVID-19, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9691
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18.11.2020 22:32
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Цікаво, цього обдолбаного аморала ще хтось слухає?
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19.11.2020 09:12 Відповісти
Оно слушает само себя. И судя по счастливой морде, оно себя очень любит. Дрочит на свой "светлый" образ. Вот только папередники до сих пор срут ему в штаны, грусть-печаль.
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19.11.2020 09:56 Відповісти
Уявіть собі. Сидить Макрон і цілими днями пише відосікі...
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19.11.2020 09:19 Відповісти
представьте себе - это Батько украинской нации..
я просто в ауе..
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19.11.2020 09:48 Відповісти
А без батька ніяк?
Дорослішай вже. Час настав.

"я просто в ауе.."
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19.11.2020 11:50 Відповісти
вот вы и надорослишали - теперь наслаждайтесь..
а в следующий раз выберите Губку Боба Держава готова удвічі збільшити кількість місць для хворих на COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9818
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19.11.2020 12:38 Відповісти
а Вы
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19.11.2020 14:02 Відповісти
Бубочко, вдвічі більше від нуля все одно буде нуль. Твої дебільні абіщянія вже в печінках сидять. Держава готова удвічі збільшити кількість місць для хворих на COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 602
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19.11.2020 09:59 Відповісти
Зеленский, у себя в голове, уже увеличил количество коек вдвое Держава готова удвічі збільшити кількість місць для хворих на COVID-19, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2193
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19.11.2020 10:04 Відповісти
«Не потрібно в останній момент героїчно хапатися за неможливе. Досить вчасно зробити те, що потрібно ».© Сер Вінстон Черчілль.
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19.11.2020 10:49 Відповісти
чмошник
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19.11.2020 11:05 Відповісти
каким образом ? любое число умножив на НОЛЬ равняется НОЛЮ.....
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19.11.2020 11:08 Відповісти
Головний санлікар (!) Ляшко вчора заявив: «Локдаун може привести до краху нашої економіки».
Дивовижна у нас країна, де головний санлікар розповідає про стан економіки, міністр охорони здоров'я не знає, як заключити декларацію з сімейним лікарем, а президент взагалі Зеленський, волає про якісь ліжка !!
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19.11.2020 11:11 Відповісти


Herman Aksom@eternalrailway 21 ч

Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.
Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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19.11.2020 11:26 Відповісти
зе имеет в виду ,очистить от зарази украину ,от тркклятой зелени,ето верно,ти вискочка думаеш что народ думает о тебе,да он тебя ненавидит всей душой,сидиш улибаешся, та ти би под видом болезни удирал би бистрее к путлеру ,спасая свою еврейскую шкуру, пройдись по магазинам базарам,поймеш ,увидиш ,ненависть ксебе и твоей влади,,,убереги украину,убирайся ко всем чертям ,народ вздохнет ,,,,,,
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19.11.2020 11:44 Відповісти
Наш живчик чувствует себя все лучше и лучше....Еще бы ! Кормят ,охраняют ,приводят менделей. Тексты стали качественней (видно подключили профессионалов ..),но лейт-мотив старый - "ВРАГИ-БАКТЕРИИ" мешают пианисту танцевать. Нарцисс из кожи лезет чтобы понравиться любителям сказок.
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19.11.2020 12:15 Відповісти
Чмо зеленое
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19.11.2020 12:46 Відповісти
Государство, Зеленский, это такие как я и нас много. А ты - хворый головою клоун в окружении бандитов, отчасти кукла на поводу у мафии. Если б вы издохли все вместе - государство бы очень возрадовалось.
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19.11.2020 12:57 Відповісти
Занимательная ЗЕЛЁНАЯ АРИФМЕТИКА. Простая задачка для укр. школьников на удалёнке + для одного скучающего рядового пациента в рядовой палате рядовой Феофании. Итак, вопрос первый: СКОЛЬКО СТОИТ ОДИН ТЕСТ НА К-ВИРУС, ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО УКРАИНА МОЖЕТ КУПИТЬ (все ссылки внизу):
1. «За 1 млрд.грн. - 300 млн. тестов» - ОПУ-1;
2. «За 1 млрд.грн. - 3 млн. тестов» - ОПУ-2;
3. «За 1 млрд.грн. - 6 млн. тестов» - ШМЫГАЛЬ;
4. «За 7 млрд.грн. - 40 млн. тестов» - ЛЯШКО;
5. «За 120 млрд.грн. - 40 млн. тестов» - СТЕПАНОВ.
И второй вопрос: ЗАЧЕМ, ВООБЩЕ, УКРАИНЕ ПОКУПАТЬ ДОПОЛН. МИЛЛИОНЫ ТЕСТОВ, ЕСЛИ ЕЩЁ 22.03 ИЗ КИТАЯ БЫЛИ ПРИВЕЗЕНЫ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГАРАНТОМ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЛАБОРАТОРНЫХ (ПЛР) ТЕСТОВ», КОТОРЫХ, ПРИ НЫНЕШНИХ ТЕМПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ НАМ ХВАТИТ ЕЩЁ НА 7-10 МЕСЯЦЕВ? - ЗЕЛЕНСКИЙ, 20.03.
ОПУ-1 (в конце) - https://www.president.gov.ua/news/novi-karantinni-zahodi-dadut-horoshij-efekt-prezident-pid-ch-65037?fbclid=IwAR25BTPsEj621wAic_R3vYU0YCEDUlUIqG89JOxxwboxt5J-QYqvlntBL-4
ОПУ-2 - https://www.president.gov.ua/news/novi-karantinni-zahodi-dadut-horoshij-efekt-prezident-pid-ch-65037?fbclid=IwAR25BTPsEj621wAic_R3vYU0YCEDUlUIqG89JOxxwboxt5J-QYqvlntBL-4
ШМЫГАЛЬ - https://biz.censor.net/n3231814
ЛЯШКО - https://biz.censor.net/n3231390
СТЕПАНОВ - https://4studio.com.ua/novyny/********-ne-provodytyme-masove-testuvannya-na-covid-19-bo-tse-zanadto-dorogo-stepanov/?fbclid=IwAR2V-LoDX-********************************-ZzlyiHTI7Ko7lr2s
ЗЕЛЕНСКИЙ - https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-********-shodo-protidiyi-poshirennyu-k-60237
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19.11.2020 18:11 Відповісти
Некоторые ПОРОХОБОТЫ, напр. Кирилл ТИМОШЕНКО из ОПУ, врут, что 22.03 вместо гарантированных ГАРАНТОМ «10 млн. тестов ПЛР» привезли всего лишь 50 тысяч (т.е., ПОЛПРОЦЕНТА ОТ ОБЕЩАННОГО! - Рекорд для ГИННЕССА по през-вранью!), но мы, конечно, порохоботам не верим. Они всё врут!!! https://www.president.gov.ua/news/pidgotovleno-drugij-rejs-sho-maye-dostaviti-v-********-nastu-60309
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19.11.2020 18:13 Відповісти
Обещано "плюс 41 тысяча коек". Но неделю назад (09.11) обещали "плюс 100 тысяч коек". Они когда-нибудь, наконец, научатся ЗАПИСЫВАТЬ СВОЁ ВРАНЬЁ??? Пожалуйста, цитата: "Детально зупинилися на підготовці ліжок у разі збільшення хворих. За кілька тижнів їх має бути додатково забезпечено ще близько ста тисяч..." - https://www.president.gov.ua/news/novi-karantinni-zahodi-dadut-horoshij-efekt-prezident-pid-ch-65037?fbclid=IwAR247t45GoW97vVvk5xA9M-svv7bBj7HalWBAm_N69fjqgZmzgGinmvDPfI
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19.11.2020 18:49 Відповісти
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