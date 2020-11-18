Держава готова удвічі збільшити кількість місць для хворих на COVID-19, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський запевнив, що держава в разі необхідності готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19, також збільшується кількість ліжок, оснащених централізованим киснем і концентраторами.
Про це глава держави повідомив у відео, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку президента в Фейсбук.
"Зараз існує 50 тис. ліжок для хворих на COVID-19. Сьогодні ми готові, у разі необхідності, оперативно збільшити цю кількість майже удвічі - до 91 тис. ліжок", - сказав президент.
Говорячи про забезпеченість ліжками з киснем, Зеленський зазначив, що за минулий тиждень додано 5 тис. ліжок із централізованим киснем і концентраторами. "У планах на цей тиждень ще кілька тисяч ліжок із киснем. Звісно, всім нам хотілося б, щоб і додаткові ліжка, і кисень нікому не знадобилися, але держава готова до будь-якого складного сценарію", - підкреслив він.
Президент також нагадав, що додатково виділено майже 9 млрд грн для боротьби з COVID-19. "Це закупівля експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги, забезпечення киснем ліжок у стаціонарах усіх регіонів, придбання необхідного лабораторного обладнання. Відповідне рішення вчора підтримав парламент", - розповів Зеленський.
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я просто в ауе..
Дорослішай вже. Час настав.
"я просто в ауе.."
а в следующий раз выберите Губку Боба
Дивовижна у нас країна, де головний санлікар розповідає про стан економіки, міністр охорони здоров'я не знає, як заключити декларацію з сімейним лікарем, а президент взагалі Зеленський, волає про якісь ліжка !!
Herman Aksom@eternalrailway 21 ч
Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.
Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
1. «За 1 млрд.грн. - 300 млн. тестов» - ОПУ-1;
2. «За 1 млрд.грн. - 3 млн. тестов» - ОПУ-2;
3. «За 1 млрд.грн. - 6 млн. тестов» - ШМЫГАЛЬ;
4. «За 7 млрд.грн. - 40 млн. тестов» - ЛЯШКО;
5. «За 120 млрд.грн. - 40 млн. тестов» - СТЕПАНОВ.
И второй вопрос: ЗАЧЕМ, ВООБЩЕ, УКРАИНЕ ПОКУПАТЬ ДОПОЛН. МИЛЛИОНЫ ТЕСТОВ, ЕСЛИ ЕЩЁ 22.03 ИЗ КИТАЯ БЫЛИ ПРИВЕЗЕНЫ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГАРАНТОМ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ЛАБОРАТОРНЫХ (ПЛР) ТЕСТОВ», КОТОРЫХ, ПРИ НЫНЕШНИХ ТЕМПАХ ТЕСТИРОВАНИЯ НАМ ХВАТИТ ЕЩЁ НА 7-10 МЕСЯЦЕВ? - ЗЕЛЕНСКИЙ, 20.03.
ОПУ-1 (в конце) - https://www.president.gov.ua/news/novi-karantinni-zahodi-dadut-horoshij-efekt-prezident-pid-ch-65037?fbclid=IwAR25BTPsEj621wAic_R3vYU0YCEDUlUIqG89JOxxwboxt5J-QYqvlntBL-4
ОПУ-2 - https://www.president.gov.ua/news/novi-karantinni-zahodi-dadut-horoshij-efekt-prezident-pid-ch-65037?fbclid=IwAR25BTPsEj621wAic_R3vYU0YCEDUlUIqG89JOxxwboxt5J-QYqvlntBL-4
ШМЫГАЛЬ - https://biz.censor.net/n3231814
ЛЯШКО - https://biz.censor.net/n3231390
СТЕПАНОВ - https://4studio.com.ua/novyny/********-ne-provodytyme-masove-testuvannya-na-covid-19-bo-tse-zanadto-dorogo-stepanov/?fbclid=IwAR2V-LoDX-********************************-ZzlyiHTI7Ko7lr2s
ЗЕЛЕНСКИЙ - https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-********-shodo-protidiyi-poshirennyu-k-60237