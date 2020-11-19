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Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував поширену ЗМІ інформацію про чоловіка, який нібито помер від коронавірусу COVID-19 через те, що віддав свою порцію кисню синові.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Давайте конкретно про цю історію. Йшлося про третю міську лікарню Білої Церкви. Ми розбираємося в кожному такому випадку, тому що за такими випадками в ЗМІ формується думка про систему охорони здоров'я, яка не перебуває у хорошому стані ... Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих на COVID-19, з яких 84 ліжка обладнані киснем, і перебуває, по-моєму, 71 пацієнт в цій лікарні під киснем. Завтра у мене буде більше актуальної інформації", - підкреслив глава МОЗ.

Коментуючи загальну ситуацію в країні, Степанов зазначив: "У нас на ранок 18 листопада забезпечена киснем 23751 ліжко. На початок епідемії було до 3,5 тис. ліжок. Ми ставимо за мету спочатку 42 тис. ліжок з підведенням кисню і потім до 60 тис.".

Також дивіться: Відмовили в госпіталізації: 53-річна жінка померла під лікарнею в Боярці. ВIДЕО

Раніше волонтерка Дана Ярова повідомила в соцмережах, що в COVID-лікарні в Білій Церкві нібито помер чоловік, який пожертвував свою частку кисню синові, також госпіталізованому з коронавірусом. Ярова заявила, що через брак кисню в лікарні пацієнтам дозволяють подихати киснем 15 хвилин на день.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+49
Просте питання: хто тобі, патологічному брехуну, повірить...?
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19.11.2020 09:18
+27
А это опровергнете?

"Радіо Свобода"

Влада України частину грошей з Фонду боротьби з COVID-19 перенаправили на ремонт доріг, а потім туди ж вирішили пустити і гроші, спрямовані на боротьбу з онкозахворюваннями.

Понад 3,5 мільйони доларів спочатку були виділені на головну онкологічну лабораторію в країні, якій давно потрібен ремонт.
Але замість лабораторії ремонтувати вирішили дороги.
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19.11.2020 09:20
+27
Расскажи про хорошее ты.

Бо те, кого ты выбрал, почему-то только нагло лгут.
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19.11.2020 09:23
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По-перше, відкрию секрет, я не за Порошенка голосував...
По-друге, щодо протестів проти карантинних заходів. Відкрию секрет: навіть у США та Італії МЕТРО НЕ ЗАКРИВАЛИ, коли там було хворих більше, ніж у нас зараз!



Я особисто ніде ніколи не заперечував епідемію, АЛЕ карантинні заходи мають бути логічними та адекватними! Якщо у нас навесні було по 50 хворих на день і закрили метро, а в США були десятки тисяч хворих на день і метро не закривали, то логіки я тут не бачу!

Не можна кидатися у крайнощі. Одна крайність - заперечення існування ковіду, інша крайність - панічний страх перед ковідом і бажання закрити все.
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19.11.2020 10:56 Відповісти
Так ніде в Європі чи Америці не закривали... Я думаю, там кращі фахівці, ніж Ляшко і Степанов!
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19.11.2020 11:16 Відповісти
Але ніде метро не зупинили... Мабуть тому, що розуміють - це ідіотизм!
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19.11.2020 11:56 Відповісти
Ты , блин на грубость нарываешси, все , мля , обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешси, придешь на Цензор, тут ты сидишь. Оборотни вы, зеленые. Для вас , чем хуже , тем лучше считается.
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19.11.2020 10:41 Відповісти
Стультус ти , а k. і не лічишся.
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19.11.2020 11:34 Відповісти
За русскаязичного неукраїнця??? Він хоч один вірш Шевченка без папірця процитує?
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19.11.2020 10:43 Відповісти
Емм, а звідкіля ви знаєте, хто мій ідол? У мене немає ідолів, я не створюю собі кумира! От спробуйте угадати, за кого я голосував торік...

Я вже неодноразово писав, що із 38 кандидатів у 1 турі можна було вибрати штук 5 достойніших і розумніших за Зе!
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19.11.2020 10:50 Відповісти
емм, у нас його називають х@йлом взагалі-то...

У мене чіткий критерій того, хто має керувати державою: 1) інтелектуал; 2) патріот та свідомий українець; 3) моральний авторитет. Зе не відповідає ЖОДНОМУ з цих критеріїв!
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19.11.2020 10:58 Відповісти
Вибачте, але я терпіти не можу тупих! Простота хуже воровства, як-то кажуть!

І у чому чесність Зе? У бізнесі в рашці, який він закрив лише перед виборами? А ще у нього ж теж офшори є... І чим його поїздка в Оман чесніша за поїздку Петі на Мальдіви? Зе ж теж шифрувався - сказав, що у Карпати їде...

P.S. Якщо ви не зрозуміли, то моральний авторитет - це в тому числі і чесна людина (а ще моральний авторитет не дозволяє собі пошлих жартів та не грає прутнем на роялі)! Україні потрібен такий, як Чорновіл чи Лук'яненко (ось це були дійсно інтелектуали, патріоти і високоморальні люди), а не як Зе!
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19.11.2020 11:20 Відповісти
Для мене немає різниці між ліпецькою фабрикою і бізнесом Зе, між Мальдівами та Оманом, між віллою Петі в Іспанії і віллою Зе в Італії (у Зе вілла недалеко від вілли Соловйова)... Якщо ви шукаєте виправдання, то ви заангажовані!
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19.11.2020 12:31 Відповісти
Если ты не отличаешь ливерную колбасу от говна, а таких дебилов у Вас 73% то живы в говне
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20.11.2020 07:08 Відповісти
За Гриценка я голосував, якщо що...

А от Зе я вважаю прихильником х@йла, бо язик не повертається назвати його щирим свідомим українцем, який цитує Шевченка та Стуса, одягає вишиванку не для піару, а за покликом серця, слухає Плач Єремії, а не потапів усіляких!
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19.11.2020 10:59 Відповісти
Чекайте, так звинувачують ж порохоботи?)))) Ви їм вірите? Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 4541 А взагалі, гляньте на документи - що продавав Гриценко. там винищувачі 60-х років Міг-21 і Міг-23, танки 50-х років Т-55 і Т-62 - все це ще при Кучмі зняли з озброєння, як застаріле!

У Гриценка три вищі освіти, наприклад (одна з них - в США). За характером - типовий інтелігент.

Взагалі, я обирав між Гриценком і Кошулинським... Ще до вподоби був кандидат Андрій Новак - крутий економіст (має освіту в Україні і Канаді), не заплямований нічим, інтелектуал і патріот. Але його ніхто не знає. До речі, Новак - ровесник Зе - ось воно дійсно фахове нове обличчя, але ж його Зе у владу не кличе.
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19.11.2020 11:24 Відповісти
Ну якщо дивитися саме на досягнення, то Зе - останній, за кого треба було голосувати Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 7718
Ну а щодо Гриценка - то це він, наприклад, виписав програму Ющенка в 2004...
Непогана програма, до речі, і навіть багато її пунктів виконали - допомогу при народженні дитини ввели, пенсії удвічі підняли вже на початку 2005, український дубляж кіно впровадили, іноземні інвестиції збільшили в рази (2004 рік - 1,7 млрд. інвестицій, 2005 - 7,8 млрд., 2007 - 11 млрд.), контрабанду на митниці прикрили, що збільшило надхоження до бюджету на 70%.

Ну і скоротили строкову службу в армії до року - Гриценко якраз почав перехід до повністю контрактної армії і стандарти НАТО почав імплементувати...

А що зі своєї програми Зе виконав?

Може деолігархізацію провів?

Чи податок на виведений капітал запровадив?

Чи корупцію поборов і "весна прийде будем сажать" зробив?

Чи проблему євроблях вирішив?

Чи народовладдя запровадив з референдумами?

Які конкретно пункти програми Зе виконано?

Яким би не був Петя, але навіть він виконав більше, ніж Зе - асоціація, безвіз, Томос і тд (хоча, звісно, дуже багато і не виконав). Але що виконав Зе? Та НІФІГА!
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19.11.2020 12:23 Відповісти
Ще Кривоноса і комбата Юрія Тимошенка вважаю достойними кандидатами. І віце-спікер Кошулинський в АТО був і не ігнорував повістки, як дехто!
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19.11.2020 12:45 Відповісти
Главврач больницы опровергает ??!!! Серьезно !!?? Это все что ты можешь сказать!?? Снова рассказываешь нам про - «посмотрим, разберёмся, папередники, статистика...»?! Да вас всех народ скоро к стенке начнёт ставить !!!!!! ЛЖЕЦЫ и БАРЫГИ чертовы !!!!
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19.11.2020 10:22 Відповісти
Ранее волонтер Дана Яровая сообщила в соцсетях, что в COVID-больнице в Белой Церкви якобы умер мужчина, который пожертвовал свою долю кислорода сыну...

Если это враки со стороны Яровой, то надо взгреть за раздувание ажиотажа.Если правда, поощрить. Это дело правоохранительных органов.
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19.11.2020 10:24 Відповісти
За кислород готовы драться, пациенты боятся умереть: эксклюзивные подробности о вспышке COVID-19 в Черкассах https://www.obozrevatel.com/society/stoyu-na-kolenyah-i-umolyayu-vzyat-patsienta-chto-proishodit-v-cherkasskih-bolnitsah-gde-lechat-koronavirus.htm
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19.11.2020 10:25 Відповісти
Скажіть йому хтось що звинувачення загиблої людини у нестачі кисню неможливо спростувати розповідями про достатню кількість ліжок у лікарні.
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19.11.2020 10:26 Відповісти
А карантин надо соблюдать, что бы не было драк за кислород. Медики кричали, предупреждали, наступит этап сортировки , если масово заболеют и нужна госпитализация. Вы что , не видите что в магазинах, маршрутках, кафе, ресторанах , кинотеатрах много без масок. Теперь кричат спасите, дайте кислород.
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19.11.2020 10:29 Відповісти
Аякже.В епідемії з катастрофічними рекордами смертності й зараження винні не некомпетентні злодюги ,а дурний народ.
Про це й кричить Стєпанов з придворними підспівувачами.
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19.11.2020 10:42 Відповісти
А таки так. В розповсюджуванні вірусу винні люди, які не виконують правила карантину. Сиділи би дома, не спілкувалися би з зараженими людьми, то масово би не хворіли. карантин він такий, його виконувати треба.
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19.11.2020 11:32 Відповісти
Дуже зручна логіка для бездарних злодюг. В цивілізованого дисциплінованого народу рівень заражень менший,ніж у дурних варварів. Ніби як і правда. Але є одне "але".
В цивілізованих народах обирають відповідальних депутатів,які обирають компетентні уряди з міністрами-професіоналами,які вчасно розробляють антиепідеміологічний план,дбають про вчасну,в необхідних розмірах ,закупівлю медпрепаратів,обладнання,лабораторій,займаються комунікацією з населенням про рівень загроз,поточну ситуацію,заходи безпеки і лікування,й т.д.
Хтось чув про невдоволення Стєпанова з приводу дерибану фонду боротьби з епідемією ? Ні ? Про нестачу коштів для ефективної протидії поширенню ?
Народ справді винен.У виборі "прастих людєй с народа",для вирішення надскладних питань епідемії і війни !
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19.11.2020 14:34 Відповісти
Мені от цікаво, а як у ресторані можна їсти в масці? Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 5236 Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 5236

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19.11.2020 10:42 Відповісти
у цей буремний час в ресторан ходять їсти тілько нерозумні зелені . Бо розумні люди других забарвлень бережуться.
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19.11.2020 10:47 Відповісти
Вам, зеленим брехунам, віри немає.Головлікар звичайно, щоб прикрити не тільки ваші дупи а і свою, скаже так як вам це потрібно. Але це відбуваєжться по всій Україні і ми самі є свідками цього недолугого керівництва, тому ваші побрехеньки нам не потрібні.
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19.11.2020 10:31 Відповісти
так і не бреше ж - обладнано киснем - по 15 хвилин на добу. ...Скотина зелена
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19.11.2020 10:31 Відповісти
Если бы главврач сказал правду, в то же день стал безработным. Да и кто тебе, лжецу, еще верит?
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19.11.2020 10:43 Відповісти
А тебе кто-то еще верит?
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19.11.2020 10:48 Відповісти
Не вірю жодному слову клептоманів, бариг, шулерів на зразок прокурорши Венедіктової, Степанова, Зеленського, Кравчука, Медведчука, Коломойського і іншої наволочі
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19.11.2020 10:49 Відповісти
После слов "Главврач больницы опровергает..." читать нет смысла.
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19.11.2020 10:59 Відповісти
Главврачи такие же зашкваренние чиновники.
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19.11.2020 11:00 Відповісти
Конечно не правда. У нас всем больным хватает кислорода. И той девушке, которая умерла, и перед смертью писала, что больным не хватает кислорода.
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19.11.2020 11:02 Відповісти
Завтра у меня будет больше актуальной информации", - подчеркнул глава Минздрава............завтра УЖЕ БУДЕТ ПОЗДНО
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19.11.2020 11:13 Відповісти
Следите за руками - обладнано киснем и НАЛИЧИЕ самого кисню! Это называется "включить дурака"...
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19.11.2020 11:16 Відповісти
Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 7794 може асфальд допоможе таким хворим ?

Чи таки треба було терміново будувати (як китайці) чи переобладнувати існуючі лікарні ?
Та обладнування їх усім необхідним ?
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19.11.2020 11:42 Відповісти
Главврач понятно, что скажет - он против ветра плевать не будет. А больных опрашивали?
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19.11.2020 11:23 Відповісти
т.е., он серьезно надеялся, что главврач это подтвердит?, да он на голубом глазу скажет, что у него не было таких пациентов отродясь, а если и были, то получали кислород круглые сутки..., степанов, который типо министр, не понимает, что за больничными стенами сейчас творится полный ужос, потому что это не возможно ни проверить , ни опровергнуть, туда никого не пускают! ни родственников, ни милицию, НИ КОГО, поэтому что там на самом деле творится, мы узнаем только от выживших, которые оттуда вырвались...
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19.11.2020 11:46 Відповісти
Так что ,выживших в этой больнице нет или журналисты у нас все в польше уже?
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19.11.2020 13:10 Відповісти
Здесь на сайте было интервью волонтёра, что если оборудовано кислородом столько-то койко мест, а просто койко мест больше, то для ковидных сюмест столько сколько оборудовано кислородом....

Им всем нужен кислород.

И можно было бы поверить если бы не журналистка их Житомира, которая умерла молодой.... Людям не хватает кислорода и закупить его время было...
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19.11.2020 12:23 Відповісти
Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика.
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19.11.2020 12:50 Відповісти
Можно и не опровергать. Сейчас идёт такая дикая накрутка, в том числе и со стороны правительства, что народу уже некуда деваться, он уже привык верить в треш. Информационный наркотик уже плотно встроился в организм. Нужна очередная доза или деза но чтобы пробрало.
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19.11.2020 13:22 Відповісти
Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію - Цензор.НЕТ 1021
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19.11.2020 13:41 Відповісти
А це тому, що хаос, паніку та брехню почали вигідно використовувати для швидкого збагачення різного роду покидьки.
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19.11.2020 14:07 Відповісти
Убийца, пойманный на месте преступления, полностью отвергает его...
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19.11.2020 14:18 Відповісти
Полностью и окончательно верим этому святому человеку, главному врачу и не менее того верим министру, который полностью верит главному врачу, но еще ничего не проверил.
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19.11.2020 15:26 Відповісти
Еще бы сказал что места в больницах не продают, ублюдок!
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19.11.2020 17:44 Відповісти
Неужели этот зебильный мудак думает, что ему кто-то верит?????
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19.11.2020 17:48 Відповісти
ПОВНІСТЮ спростовує? Тобто? Не сину, не кисень, не віддав, і взагалі то був не мужчина, і який не помер?
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19.11.2020 17:53 Відповісти
В Украине ужас што деется, мальчики в трусиках па бальницам дирутця за глаток кисларода. Истина вам гаварю, толька что пазванили родственники из Белай Церквы, знаюшие люди им нету смысла врати.
Узнаете? В 2014 это стало бы мемом путинской пропаганды. Но сейчас другие времена, порохосрань с упоением разкидывает на вентилятор любое дерьмо про Украину.
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19.11.2020 19:55 Відповісти
Главврач списал денег за 10-х пациентов.
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19.11.2020 20:05 Відповісти
Степанов вже з СІЗО інтерв'ю дає?
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20.11.2020 00:40 Відповісти
Так они и сознались. За дураков нас всех считают?
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20.11.2020 00:42 Відповісти
Закривайте школи,зебіли: діти сидять в переповнених класах, заражають один одного та заражають вас, приходячи додому. Страшно хворіють вчителі, деякі помирають- ви не захистили іх!
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20.11.2020 06:48 Відповісти
Чомусь більше довіри викликають слова волонтерки, аніж міністра. Цікаво, чим це можна пояснити?
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21.11.2020 10:38 Відповісти
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