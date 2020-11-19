Степанов про чоловіка, який віддав кисень синові і помер: Головлікар лікарні повністю спростовує цю інформацію. ВIДЕО
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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував поширену ЗМІ інформацію про чоловіка, який нібито помер від коронавірусу COVID-19 через те, що віддав свою порцію кисню синові.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Давайте конкретно про цю історію. Йшлося про третю міську лікарню Білої Церкви. Ми розбираємося в кожному такому випадку, тому що за такими випадками в ЗМІ формується думка про систему охорони здоров'я, яка не перебуває у хорошому стані ... Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих на COVID-19, з яких 84 ліжка обладнані киснем, і перебуває, по-моєму, 71 пацієнт в цій лікарні під киснем. Завтра у мене буде більше актуальної інформації", - підкреслив глава МОЗ.
Коментуючи загальну ситуацію в країні, Степанов зазначив: "У нас на ранок 18 листопада забезпечена киснем 23751 ліжко. На початок епідемії було до 3,5 тис. ліжок. Ми ставимо за мету спочатку 42 тис. ліжок з підведенням кисню і потім до 60 тис.".
Раніше волонтерка Дана Ярова повідомила в соцмережах, що в COVID-лікарні в Білій Церкві нібито помер чоловік, який пожертвував свою частку кисню синові, також госпіталізованому з коронавірусом. Ярова заявила, що через брак кисню в лікарні пацієнтам дозволяють подихати киснем 15 хвилин на день.
Будь ласка, зачекайте...
По-друге, щодо протестів проти карантинних заходів. Відкрию секрет: навіть у США та Італії МЕТРО НЕ ЗАКРИВАЛИ, коли там було хворих більше, ніж у нас зараз!
Я особисто ніде ніколи не заперечував епідемію, АЛЕ карантинні заходи мають бути логічними та адекватними! Якщо у нас навесні було по 50 хворих на день і закрили метро, а в США були десятки тисяч хворих на день і метро не закривали, то логіки я тут не бачу!
Не можна кидатися у крайнощі. Одна крайність - заперечення існування ковіду, інша крайність - панічний страх перед ковідом і бажання закрити все.
Я вже неодноразово писав, що із 38 кандидатів у 1 турі можна було вибрати штук 5 достойніших і розумніших за Зе!
У мене чіткий критерій того, хто має керувати державою: 1) інтелектуал; 2) патріот та свідомий українець; 3) моральний авторитет. Зе не відповідає ЖОДНОМУ з цих критеріїв!
І у чому чесність Зе? У бізнесі в рашці, який він закрив лише перед виборами? А ще у нього ж теж офшори є... І чим його поїздка в Оман чесніша за поїздку Петі на Мальдіви? Зе ж теж шифрувався - сказав, що у Карпати їде...
P.S. Якщо ви не зрозуміли, то моральний авторитет - це в тому числі і чесна людина (а ще моральний авторитет не дозволяє собі пошлих жартів та не грає прутнем на роялі)! Україні потрібен такий, як Чорновіл чи Лук'яненко (ось це були дійсно інтелектуали, патріоти і високоморальні люди), а не як Зе!
А от Зе я вважаю прихильником х@йла, бо язик не повертається назвати його щирим свідомим українцем, який цитує Шевченка та Стуса, одягає вишиванку не для піару, а за покликом серця, слухає Плач Єремії, а не потапів усіляких!
У Гриценка три вищі освіти, наприклад (одна з них - в США). За характером - типовий інтелігент.
Взагалі, я обирав між Гриценком і Кошулинським... Ще до вподоби був кандидат Андрій Новак - крутий економіст (має освіту в Україні і Канаді), не заплямований нічим, інтелектуал і патріот. Але його ніхто не знає. До речі, Новак - ровесник Зе - ось воно дійсно фахове нове обличчя, але ж його Зе у владу не кличе.
Ну а щодо Гриценка - то це він, наприклад, виписав програму Ющенка в 2004...
Непогана програма, до речі, і навіть багато її пунктів виконали - допомогу при народженні дитини ввели, пенсії удвічі підняли вже на початку 2005, український дубляж кіно впровадили, іноземні інвестиції збільшили в рази (2004 рік - 1,7 млрд. інвестицій, 2005 - 7,8 млрд., 2007 - 11 млрд.), контрабанду на митниці прикрили, що збільшило надхоження до бюджету на 70%.
Ну і скоротили строкову службу в армії до року - Гриценко якраз почав перехід до повністю контрактної армії і стандарти НАТО почав імплементувати...
А що зі своєї програми Зе виконав?
Може деолігархізацію провів?
Чи податок на виведений капітал запровадив?
Чи корупцію поборов і "весна прийде будем сажать" зробив?
Чи проблему євроблях вирішив?
Чи народовладдя запровадив з референдумами?
Які конкретно пункти програми Зе виконано?
Яким би не був Петя, але навіть він виконав більше, ніж Зе - асоціація, безвіз, Томос і тд (хоча, звісно, дуже багато і не виконав). Але що виконав Зе? Та НІФІГА!
Если это враки со стороны Яровой, то надо взгреть за раздувание ажиотажа.Если правда, поощрить. Это дело правоохранительных органов.
Про це й кричить Стєпанов з придворними підспівувачами.
В цивілізованих народах обирають відповідальних депутатів,які обирають компетентні уряди з міністрами-професіоналами,які вчасно розробляють антиепідеміологічний план,дбають про вчасну,в необхідних розмірах ,закупівлю медпрепаратів,обладнання,лабораторій,займаються комунікацією з населенням про рівень загроз,поточну ситуацію,заходи безпеки і лікування,й т.д.
Хтось чув про невдоволення Стєпанова з приводу дерибану фонду боротьби з епідемією ? Ні ? Про нестачу коштів для ефективної протидії поширенню ?
Народ справді винен.У виборі "прастих людєй с народа",для вирішення надскладних питань епідемії і війни !
Чи таки треба було терміново будувати (як китайці) чи переобладнувати існуючі лікарні ?
Та обладнування їх усім необхідним ?
Им всем нужен кислород.
И можно было бы поверить если бы не журналистка их Житомира, которая умерла молодой.... Людям не хватает кислорода и закупить его время было...
Узнаете? В 2014 это стало бы мемом путинской пропаганды. Но сейчас другие времена, порохосрань с упоением разкидывает на вентилятор любое дерьмо про Украину.