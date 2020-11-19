"Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський зазначив, що держава у свою чергу зробить все, щоб нова реальність для креативної індустрії була комфортною, а умови максимально сприятливими.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив у вітальному слові для IV щорічного Міжнародного форуму "Креативна Україна".
"Креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України. Для цього у нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс, у нас є спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують Фенікса, який відроджується з попелу: повстає оновленим, молодим, сильним і адаптованим до нового життя і до нової реальності", - зазначив глава держави.
Зеленський наголосив, що держава у свою чергу зробить все, щоб нова реальність для креативної індустрії була комфортною, а умови максимально сприятливими.
Будь ласка, зачекайте...
Зробить людей щасливими...
Уж год кричит, а воз все там и нине!
я - нет.
догадываюсь, что это его любимые "Сваты".
Вова, не путай свое дерьмо с черноземом: на дерьме вырастут только такие же как ты ЗЕльоные навозные мухи
Какое оно убогоезеленое ничтожество...
Який безпросвітний морок.
Воно щодня відосики клепає ? Од нічого робить ?