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"Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що держава у свою чергу зробить все, щоб нова реальність для креативної індустрії була комфортною, а умови максимально сприятливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив у вітальному слові для IV щорічного Міжнародного форуму "Креативна Україна".

"Креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України. Для цього у нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс, у нас є спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують Фенікса, який відроджується з попелу: повстає оновленим, молодим, сильним і адаптованим до нового життя і до нової реальності", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що держава у свою чергу зробить все, щоб нова реальність для креативної індустрії була комфортною, а умови максимально сприятливими.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Это было бы смешно, если бы не было так страшно.
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19.11.2020 10:04
+33
"Креативная экономика должна стать приоритетом стратегического развития Украины", - Зеленский - Цензор.НЕТ 5542
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19.11.2020 10:15
+30
95 квартал приоритет СТРАТЕГИЧЕСКОГО развития? будем клоунов выпускать вместо товара
походу он совсем того
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19.11.2020 10:07
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вова хоть и клован, но лохов прокидал, теперь куролесит по оманам и обувает лохов в лапти
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19.11.2020 14:22 Відповісти
Та, цей ідіот не має уявлення про звичайну економіку. З жахом уявляю його креативність.
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19.11.2020 14:32 Відповісти
А Мендель на что?Она подробно вскоре,как ученая, объяснит несведущему народу про экономику и про креатив в ней, в свете решений великого и наимудрейшего патрона..
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19.11.2020 17:01 Відповісти
Креативная экономика - марихуану на экспорт!
Зробить людей щасливими...
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19.11.2020 17:08 Відповісти
Что это за клоун?
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19.11.2020 17:22 Відповісти
Смешной кретин кричал о креативе.
Уж год кричит, а воз все там и нине!
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19.11.2020 17:23 Відповісти
вы Владимир говорили что услыите весь народ Украины и прислушаетесь к его мнению. так вот, найди меня и я тебе скажу кто вор и кто должен сидеть в тюрьме. и почему никто до сих пор не сидит. и даже скажу почему тебя считают марионеткой (шестеркой)
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19.11.2020 17:45 Відповісти
От дарма він капюшончик не накинув на голову... Рейтинг серед зєбобів підріс би на відсотків 20
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19.11.2020 17:47 Відповісти
боже врятуй Україну від дурнів при владі....
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19.11.2020 19:56 Відповісти
вся надежда на санитаров осталась
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19.11.2020 20:11 Відповісти
Тошнота подкатилась заметно. Первая мысль: каким же надо быть конченным ублюдком, чтобы считать эту мразь президентом!? Маланский гопник стебётся с лохов, как в 95-м сортире, которых сам же и развел. Быдло обливается слезами умиления при звуке голоса простуженной крысы... "Президент" 40-миллионной страны обращается из какой-то *****..ной флагоносной больничной палаты к народу со словами на чужом ему языке "Всім привіт!". Трындит о том, в чем ни хера не понимает... По всей стране люди клеют ласты из-за короны. Клоун лыбется... Деньги на ковид скижджены! Мерзкое уёжище.. Народ таки повесит эту мразь.
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19.11.2020 20:37 Відповісти
кто-то понял за 4 минуты что такое "креативная экономика" ?
я - нет.

догадываюсь, что это его любимые "Сваты".
Вова, не путай свое дерьмо с черноземом: на дерьме вырастут только такие же как ты ЗЕльоные навозные мухи "Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6731
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19.11.2020 21:07 Відповісти
какой кретин, такая и экономика "Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8654
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19.11.2020 21:12 Відповісти
Так оно болеет или гонит?
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19.11.2020 21:54 Відповісти
"Нам на... не нужны творцы, нам нужны криэйторы"--Пелевин "Дженерейшн Пи"
Какое оно убогоезеленое ничтожество...
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20.11.2020 00:37 Відповісти
скажите хоть кто-нибудь этому безмозглому, что страна на грани краха! "Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8837
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20.11.2020 00:42 Відповісти
Це - після зе-ривка ? Чи ще до ? І де він ?
Який безпросвітний морок.
Воно щодня відосики клепає ? Од нічого робить ?
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20.11.2020 03:05 Відповісти
Вилізло ,як щур з муки , опухше не брите , з придуркуватими усмішками !!! В країні повний п...ць, а ВОНО либиться , в нього настрій піднявся , йому весело ?!!! Українці , то є президент ?!!! Нехай би то шляк трафив з таким "ПРЕЗИДЕНТОМ" !!! "Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6395
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20.11.2020 08:29 Відповісти
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