"Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що держава у свою чергу зробить все, щоб нова реальність для креативної індустрії була комфортною, а умови максимально сприятливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив у вітальному слові для IV щорічного Міжнародного форуму "Креативна Україна".

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"Креативна економіка повинна стати пріоритетом стратегічного розвитку України. Для цього у нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс, у нас є спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують Фенікса, який відроджується з попелу: повстає оновленим, молодим, сильним і адаптованим до нового життя і до нової реальності", - зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що держава у свою чергу зробить все, щоб нова реальність для креативної індустрії була комфортною, а умови максимально сприятливими.

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