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бюджет (1200) дороги (1505) Кабмін (6258) онкологія (129)

Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг. ВIДЕО

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В Україні частину грошей з Фонду боротьби з COVID-19 перенаправили на ремонт доріг, а потім туди ж вирішили пустити і гроші, спрямовані на боротьбу з онкозахворюваннями. Понад 3,5 мільйона доларів спочатку були виділені на головну онкологічну лабораторію в країні, яка давно потребує ремонту. Але замість лабораторії ремонтувати вирішили дороги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

В Національний інститут раку в Києві пацієнти з'їжджаються з усієї України. Лікарка і завідувачка лабораторії Наталія Храновська показує тутешню лабораторію.

"Тут понад 30 років не було ремонту. Меблі всі застарілі, устаткуванню – понад 10 років", – розповіла Наталія в коментарі телеканалу "Настоящее время".

Саме тут проводять основну діагностику раку. Багато досліджень робити зовсім не можуть, тому що немає необхідного обладнання. Те, що є, куплене переважно за гроші спонсорів.

"Ми дуже його бережемо і підтримуємо, але все інше, ви бачите, воно вже не витримує критики, ну ось ... все говорить саме за себе", – говорить Храновська.

Ще в 2017 році влада пообіцяла провести реконструкцію цієї лабораторії. Підготували проєкт, з бюджету виділили понад 3,5 мільйона доларів, але через бюрократію роботи досі не почалися, говорить Храновська: "Лабораторія такого рівня в Національному інституті раку, вона зараз тримається виключно на ентузіазмі співробітників цієї лабораторії, які фанати і фахівці своєї справи, справжні фахівці своєї справи і просто хочуть продовжувати свою роботу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 61,5 млн для онкохворих перерозподілили на дороги через ризик їх невикористання, - МОЗ

У жовтні цього року в уряді вирішили, що, оскільки гроші не використали, основну частину віддадуть на ремонт доріг і на реконструкцію монастиря у Львівській області та місцевого університету.

Відома українська журналістка Яніна Соколова поборола рак, в 2018-му проходила лікування в цьому інституті.

"Ось у нас зараз здається, що ковід – це пекло, але онкосфера – це пекло ще більше. Мені дуже хочеться, щоб ті, хто перерозподілив ці гроші, просто з'їздили на екскурсію в Інститут раку", – говорить вона.

За словами Соколової, в жалюгідному стані там не тільки лабораторія. У відділеннях ламається обладнання, палати без ремонту, медикаментів не вистачає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль назвав "маніпуляцією" інформацію про передачу 61,5 млн для онкохворих на дороги

"Я пройшла чотири курси хіміотерапії, я пройшла 30 курсів променевої терапії, – розповідає вона. – І променева терапія за рахунок держави існувала, тому що є апарат, куди ти приходиш, і іноді там люди стоять в черзі по шість годин. Тільки одну хімію мені надала держава, решту я купувала за свої гроші".

У пацієнтських організаціях заявляють, що ці гроші повинні були залишити, якщо не в самому інституті, то хоча б віддати іншим медустановам.

"Міністерство охорони здоров'я, по ідеї, мало зробити все, щоб ці гроші залишилися в медичній сфері, в ідеалі – в тій же онкології, тобто нікуди не пішли. І ми бачимо, на що ці гроші могли бути витрачені. Вони могли навіть не залишати стіни Інституту раку", – говорить В’ячеслав Биков, виконавчий директор фонду "Таблеточки".

У МОЗ відповідають, що гроші забрали, бо їх не витратили в самому інституті: не провели тендери, не зробили документацію. А, згідно із законом, виділені гроші потрібно витратити до кінця бюджетного року. Пояснюють таке рішення і депутати провладної фракції.

"Вони не подали ці запити, і гроші були б просто розподілені, в будь-якому випадку, на інші статті. Єдина проблема, що не подумали з іміджевої точки зору в Кабміні, що можна було їх розподілити просто на медичні різні потреби. Просто контраст між онко і дорогами дуже великий", – говорить Олексій Жмеренецький, депутат фракції "Слуга народу".

Також читайте: Перерозподіл коштів із проєкту щодо діагностики онкозахворювань дозволить реалізувати його наступного року, - Кабмін

В Інституті раку не згодні, що вони винні в ситуації, що склалася. Кажуть, що вони – автори проєкту реконструкції і без якісної лабораторії функціонувати такій медустанові практично неможливо.

"З юридичної точки зору, Інститут раку не є замовником робіт. Замовник робіт – державне підприємство "Укрмедпроєктбуд" МОЗ. Вони виконують всі роботи", – говорить співробітниця Інституту Наталія Храновська.

Після скандалу в Міністерстві охорони здоров’я пообіцяли виділити гроші вже з наступного бюджетного року і відразу ж почати ремонт.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 7373 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Зебилы, вас будут лечить асфальтом Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 7373 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238
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19.11.2020 10:44
+24
Как же красиво преЗЕрвативы натягивают лохов, которые за них проголосовали!
73% - разве нужно лечить короновирус? Нет! Распилим деньги на дорогах!
73% - разве нужно лечить онкологию? Нет! Еще распилим бабла! Лох должен страдать - именно это девиз зеленского и его команды!
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19.11.2020 10:48
+21
нам не зрозуміти вашу зебільну логіку.
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19.11.2020 10:49
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Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 7373 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Зебилы, вас будут лечить асфальтом Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 7373 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238 Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 8238
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19.11.2020 10:44 Відповісти
клізму їм асфальтову будуть робити. Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 9526
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19.11.2020 10:46 Відповісти
не факт что тот асфальт вообще есть...
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19.11.2020 15:56 Відповісти
Помогать лечить будет Кияшко - тесть Зеленского шлаком для дорог Мариупольского меткомбината, Вам не смешно дебилы - это же Украина.
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20.11.2020 00:33 Відповісти
звісно, якщо дебілізм не лікується, то тобі медицина і не потрібна.
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19.11.2020 10:46 Відповісти
Еще в 2017 году власти пообещали провести реконструкцию этой лаборатории. Подготовили проект, из бюджета выделили более 3,5 миллиона долларов.

Порошенко выделил, а Зеленский украл. Но виноват Порошенко. Смотри не перепутай.
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19.11.2020 10:54 Відповісти
Вони борються і вірять... усі вірять, що на дороги покладуть новий асфальт?
Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн с выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 4103
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19.11.2020 10:45 Відповісти
Как же красиво преЗЕрвативы натягивают лохов, которые за них проголосовали!
73% - разве нужно лечить короновирус? Нет! Распилим деньги на дорогах!
73% - разве нужно лечить онкологию? Нет! Еще распилим бабла! Лох должен страдать - именно это девиз зеленского и его команды!
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19.11.2020 10:48 Відповісти
...а все тому, що головний засіб виробництва їх розумінь "як-у-світі-жити" зараз не завод-фабрика-дорога, а телеящик

Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 6049
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19.11.2020 10:54 Відповісти
На превеликий жаль, через 73% дибілів, вони натягнують і нормальних людей в тому числі. Якби ж тільки зебіли страждали - було б просто чудово. Така собі наука. Хоча, як показують опитування, половина з цих 73% просто невиліковна. Єдиний вихід для країни - позбавлення права голосу, якщо IQ менше 100.
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19.11.2020 14:21 Відповісти
вся беда в том,что с долбодятлами страдают и адекватные онкобольные
у меня в семье трое,с апреля хоть мамограмма должна была стать б/платной,но куда там!клован рулит,онкобольные ВСЁ оплачивают сами.чтоб вам скотам повыздыхать всем
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19.11.2020 20:01 Відповісти
Новость то что называется в "тренде". НО! Больница для сотен (возможно тысяч) людей. Дороги для миллионов. Что важнее? Деньги раскрадут что на ремонте, что на дорогах. Нам "приятнее" если украдут на больницах?
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19.11.2020 10:48 Відповісти
нам не зрозуміти вашу зебільну логіку.
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19.11.2020 10:49 Відповісти
Слово "вашу зебільну" лишнее.
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19.11.2020 10:54 Відповісти
Та щось не схоже..
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19.11.2020 10:56 Відповісти
Что, конкретно, в моем посте для тебя не очевидно?
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19.11.2020 10:58 Відповісти
У вас есть близкие больные на рак?
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19.11.2020 11:12 Відповісти
дієздатний ти чи ні.
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19.11.2020 13:28 Відповісти
підсудний чи ні? Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 3942
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20.11.2020 03:21 Відповісти
Когда твоему близкому человеку понадобятся деньги на лечение, ті предпочтешь их потратить их на ремонт в квартире?
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19.11.2020 12:19 Відповісти
ну да, понятна логика преЗЕрвативов:" если мы не украдем деньги на стройке, то эти деньги украдут другие, которые прийдут после нас."
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19.11.2020 10:51 Відповісти
Ты хоть само поняло что написало?
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19.11.2020 10:56 Відповісти
Если бы деньги не украл Зеленский, их бы украл Порошенко. Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 5360
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19.11.2020 10:58 Відповісти
При Порошенко - Гройсмате экономика росла, а при дебилах идёт в пике
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20.11.2020 00:36 Відповісти
Ова, у вас есть близкие родственники больные на онкологию?
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19.11.2020 11:11 Відповісти
Один умер. У второй 4-я стадия. И какое это отношения имеет к моему посту? Я думаю в топике речь о государственных интересах, а не о личных, шкурных. Нет?
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19.11.2020 11:17 Відповісти
А простое. Вы, тут такой умные, поэтому не тратьте денег на его лечение. И не отправляйте его в больницу. Отдайте деньги на строительствао дорог. Ведь, как вы говорите дороги для миллионов, а он у вас один. Вот и сделайте, как вы тут другим советуете.
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19.11.2020 11:22 Відповісти
И интересы вы свои шкурные, личные, в его лечении, поставьте в плоскость государственных интересов.
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19.11.2020 11:23 Відповісти
Так, что, Владимир, как теперь вам ваша же логика в применении к вашему близкому с 4 стадией онкологии?
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19.11.2020 11:36 Відповісти
Сообщаю, что ремонт в больнице (о котором шла речь в статье) ему не помог.
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19.11.2020 18:29 Відповісти
Оно и понятно, что ни ремонт палаты, ни ремонт дороги в данном случае не помогут. Но всё таки вы отвезли его в больничку, а не на дорогу. Неувязочка получается.
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19.11.2020 18:38 Відповісти
"Неувязочка" в ваших манипуляциях. Я не призывал закрывать больницы. И не призывал их не ремонтировать. Согласны?
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19.11.2020 19:27 Відповісти
Минуточку, где вы увидели манипуляцию? Разве не вы призываете и даже пытаетесь нас убедить, что важнее дороги, а не больницы?
Vladimir T fd7dc273

Новость то что называется в "тренде". НО! Больница для сотен (возможно тысяч) людей. Дороги для миллионов. Что важнее? Деньги раскрадут что на ремонте, что на дорогах. Нам "приятнее" если украдут на больницах?
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19.11.2020 19:49 Відповісти
"Вопрос" и "убедить", это совершенно разные вещи. У меня в посте содержится только одно утверждение, что деньги украдут (что там что там). С этим согласны или спорить будете? Если я правильно понял лично вашу позицию, то вы должны были ответить: Для меня важнее, если деньги украдут на ремонте онкобольницы (а не на дорогах).
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20.11.2020 11:12 Відповісти
Поясните вот это ваше, - НО! Больница для сотен (возможно тысяч) людей. Дороги для миллионов. Что важнее?
Для меня важнее больницы, а для вас получается дороги.
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20.11.2020 11:15 Відповісти
Поясню. Есть такой закон диалектики: Любой социум строится на приоритетности потребностей большинства. Это приводит к конфликтам, т.к. "потребности большинства" очень часто противоречат этическим и моральным принципам этого самого большинства. Вот и у вас (и у многих комментаторов) возник когнитивный диссонанс: Вы же прекрасно осознаете, что дороги для миллионов, а больницы для сотен. И приоритетность для социума, казалось бы очевидна. НО! Это же больница! Онкология, человеческие жизни и т.п. Как можно это сравнивать? Это же кощунство! Вот вам и конфликт.

Пост мой был, на первый взгляд, провокативный. Но это не так. Ответ прост: Перестаньте эмитировать "борьбу с коррупцией". Начните с ней бороться по настоящему. И я вас уверяю, что деньги сразу найдутся и на больницы и на дороги. А выбор "или больницы или дороги" - это полная варварская дичь!
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20.11.2020 11:35 Відповісти
У вас когнитивный диссонанс.
Вы и сравниваете. Вы и дороги в приоритет ставите. Если вы считатет, что я не прав, тогда выражайте свои мысли более понятно и конкретно, а не, как негр умирающий от жажды, который попросил у джина в пустыне, что бы его сделали белым, было много воды, и он всю свою жизнь видел женские прелести. И джин превратил его в унитаз, в женском туалете.
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20.11.2020 11:51 Відповісти
Главным в моем посте было не сравнение, а воровство денег. Но вы увидели главное для себя - "сравнение, казалось бы не сравнимых вещей". А месседж о "воровстве" как бы не заметили. Увы, но таких как вы, большинство. Поэтому у нас так популярен "популизм". Давайте воровать деньги на ремонтах больниц - пипл схавает. Это же больницы ...

Кстати в эту же тему. Строительная фирма обналила деньги за строительство "Мемориала революции достоинства". Но "мемориал" - это же святое! Зрада! Руки прочь! Пусть воруют дальше?
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20.11.2020 12:03 Відповісти
Заметил, заметил. Как не заметить. Откаты родились в 90-е, при папе украинской мафии кучме, но как мне кажеться, откат от больницы всё таки различается от отката с дороги. Согласитесь, если придёт в больницу лекарства для онкобольных и поставщик получит откат (что конечно же мерзко само по себе) это всё таки лучше для больных, чем откат получат с дороги, а больным вообще ни чего.
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20.11.2020 12:20 Відповісти
Ну, во-первых, в топика не шла речь о "закупке лекарств". Речь была именно о ремонте. А во-вторых, коррупция она как метастазы рака. Не бывает "чуть-чуть". И если говорить о коррупционных закупках лекарств, то получите полный набор: и лекарства не эффективные (а самые дешевые), и цена у них получится космическая, и получать их будут далеко не все. Поэтому нет смысла обсуждать больницы или дороги. Говорить и бороться надо с главным злом Украины - всепоглащающая коррупция, которая разрушает нашу страну как 4-я стадия рака. Рад что мы с вами добрались до сути. Согласитесь, что не все так очевидно, как на первый взгляд. Вы, из редких людей, которые пытаются до конца разобраться. Рад был с вами пообщаться.
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20.11.2020 13:37 Відповісти
Да какая разница о ремонте или лекарствах? И то и другое для больных. Но у вас в приоритете дороги.
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20.11.2020 13:40 Відповісти
Ок. Ответьте на один простой вопрос: Потребности большинства в приоритете?
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20.11.2020 13:49 Відповісти
В данном, конкретном случае с онкобольными, НЕТ.
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20.11.2020 13:51 Відповісти
Фсеее, Вова? Сдулся? Своя жопа выше государственных интересов и дорог для миллионов?
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19.11.2020 12:07 Відповісти
ты просто дебил, или врёшь о больных родственниках
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19.11.2020 20:03 Відповісти
Возможно два в одном.
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20.11.2020 11:16 Відповісти
Відповім ти довбайоб, твоє місце на помийці або за поребриком
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19.11.2020 14:26 Відповісти
Так зелені ж у січні звітували, що на дороги в 2020 і так виділили рекордну суму грошей за всі роки незалежності. Їм що мало?


І так, чому не забрати ці 3,5 млн. баксів з коштів на утримання Верховної Ради чи Кабміну, чи Офісу президента, а?
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19.11.2020 14:33 Відповісти
Ты знаешь, что тендерная стоимость 1 километра дороги при Зеле 243 миллиона гривен, т.е., около миллиона долларов? При Порохе было 140 миллионов, но то таке.
Так вот: стОит ли 3 километра дороги жизней "сотен(возможно тысяч) людей"?
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19.11.2020 14:47 Відповісти
Не надо очевидные вещи превращать в лозунги. Мы не на митинге. В статье речь шла именно о РЕМОНТАХ! Поясни мне, как ремонт в больнице спасает человеческие жизни? Для особо "грамотных" сообщаю, что человеческие жизни спасает квалификация врачей (включая их наличие). Так что если уж говорить о "спасении человеческих жизней", то для начала надо навести порядок в наших медицинских учебных заведениях.
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19.11.2020 18:27 Відповісти
На вопрос ответь: что для тебя важнее, 3 километра дороги к даче очередного слуги народа или возможность сделать анализы для тысяч больных граждан страны?
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19.11.2020 19:01 Відповісти
На глупые вопросы не отвечаю. Тем более, когда вопрос в виде дешевой манипуляции. Где в статье речь о "даче очередного слуги народа"? Где в статье сказано о том что планировали сделать лабораторию "для анализов для тысяч граждан"?
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19.11.2020 19:31 Відповісти
Зеля обіціяв посадити Пєцю, але обіср.вся. Тому вирішив помститись 73%
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19.11.2020 10:49 Відповісти
$3,5 млн грн Це як? Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 416
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19.11.2020 10:52 Відповісти
Тоже хотел это спросить
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19.11.2020 11:02 Відповісти
А це так: Забрали с бюджету $3,5 млн. Записали 3,5 млн. грн. Ризницю поклали в карман Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 9877
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19.11.2020 11:15 Відповісти
Очень просто - из закрамов родины взяли $3,5 млн и положили дома в тумбочку, а из тумбочки взяли грн по курсу покупки обменников и отдали асфальто-бетонщиков, от которых потом получили откат % 25-30. Как-то так это устроено, наверное Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 3688
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19.11.2020 11:20 Відповісти
А и правильно. Кому эти больные нужны...

Слуги, если что, в Феофании или Шарите полечатся, а остальные обойдутся.
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19.11.2020 10:52 Відповісти
Рідненькі, колитам вже Майдан? Ну це ж вже ні в які ворота не лізе.
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19.11.2020 11:02 Відповісти
зелена мразота лікується в Їзраєлі....навіщо їм гойські лікарні
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19.11.2020 11:04 Відповісти
Просто интересно, как Порошенко удавалось восстанавливать ВСУ, строить дороги, вести горячую фазу войны с РФ, повышать показатели ВВП с экономикой и не забирать деньги у сирот и больных. Не иначе сам в бюджет приплачивал, шоб обмануть простой нарид.

И почему у клоуна ЗЕ так не получается...
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19.11.2020 11:04 Відповісти
Патамуштам Пеця барИга.
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19.11.2020 11:09 Відповісти
+100500.
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19.11.2020 11:59 Відповісти
Версия: у Президента Порошенко не было Коломойского и Ко.
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19.11.2020 12:00 Відповісти
Не уверен плюс это или минус в глазах зебилов.

Тем более, что на старте у Порошенко Коломойский и Ко были, но как-то так вышло, что с 2016 по 2019 эта гоп-компания только издалека подванивать могла, а о своем премьер-министре Ахметов даже и мечтать не мог.
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19.11.2020 22:21 Відповісти
У вас рак? Надо просто перестать болеть.
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19.11.2020 11:08 Відповісти
Днище.
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19.11.2020 11:12 Відповісти
Сьогодні 9 днів як помер мій дядько. Йому не змогли вчасно надати допомогу 2 стадія раку Врятувати можна було але швидка возила 2,5 години бо в жодній лікарні місць не було. 1 місце знайшлось але там сказали що приймають тільки ковідних
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19.11.2020 11:17 Відповісти
Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 2622
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19.11.2020 11:58 Відповісти
"более $3,5 млн грн" - так всё-таки, долларов или гривен?
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19.11.2020 11:28 Відповісти
Так $ или грн? Идиотизм!
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19.11.2020 11:48 Відповісти
В Украине за этот год умерло от онкологии - 50 000 человек. От ковида - 10 000. Зе твари устроили геноцид украинского народа.
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19.11.2020 12:02 Відповісти
Так 3 миллиона долларов или гривен?)
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19.11.2020 12:09 Відповісти
На строительстве дорог легче украсть,вот они и направляют на дороги столько денег. Во власти безсовестные скоты. Когда нужны деньги на лечение,люди последнее продают,а эти гандоны все в асфальт закатывают. Сами ведь лечатся в "Шаритэ" или в Израиле.
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19.11.2020 12:25 Відповісти
Ну надо же тестю Зеленского бабло сбивать как-то.... Не все же на лечение биомассы...
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19.11.2020 12:26 Відповісти
Это уже все...
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19.11.2020 12:42 Відповісти
Після лікування гудроном:
Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 9711
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19.11.2020 12:52 Відповісти
Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 6851 Кабмін перенаправив понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України на ремонт доріг - Цензор.НЕТ 1595
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19.11.2020 13:02 Відповісти
Самое хреновое, что теперь воруют нагло и в открытую. Прямо на уровне министерств переправляют деньги в воровской фонд и с концами. Спасибо 73% за это ворьё.
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19.11.2020 13:58 Відповісти
$3,5 млн грн... Гривнедолларов?
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19.11.2020 14:03 Відповісти








Алька

@springuaa

·1 ч

У нас реально все хватает онкобольным и родственники не продают жилье, что бы купить лекарства или влада пошла уже по черному и на этом решила распилить деньги.
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19.11.2020 14:50 Відповісти
понад $3,5 млн грн з виділених на головну онколабораторію України.... в Україні бюджетні кошти спрямовуються вже в доларах? Ок, головне щоб не в кацапських рублях
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19.11.2020 16:38 Відповісти
"...$3,5 млн грн..."

А це якесь нове обчислення в математиці? Трускавецька новітня теорема... )))
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19.11.2020 17:44 Відповісти
А зачем 73% лечить онкологию. Им главное "абынепорох".
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20.11.2020 08:53 Відповісти
 
 