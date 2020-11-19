Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО
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У МОЗ попросили людей, які не вірять у коронавірусну хворобу, не звертатися до медиків по медичну допомогу.
Лікар-анестезіолог, професор і експерт МОЗ Сергій Дубров попросив "атеїстів коронавірусної хвороби COVID-19", не звертатися до лікарів, а "просто помирати вдома". Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо", передає Цензор.НЕТ.
"Для атеїстів COVID-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів в будь-яке відділення інтенсивної терапії", - сказав Дубров.
Він зазначив, що "рук не вистачає, особливо молодшого медичного персоналу".
"Думаю, що одна доба або кілька годин роботи в реанімації з пацієнтами іх COVID-19, з переповненими реанімаціями, відділеннями, які були розраховані на 6 ліжок, як мінімум мають 9-12 пацієнтів. Кілька годин роботи в такому відділенні, і я думаю, що "атеїзм ковідний" мине дуже швидко. І велике прохання до "атеїстів COVID-19": мабуть, не звертайтеся по допомогу до медичного персоналу, а просто вмирайте вдома, синіючи. Якщо ви не вірите в COVID-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
оскільки ви не вірите у серйозність Ковід,будьте послідовними..
Направте відмову від госпіталізаціїу випадку інфікування Ковід "заказним листом".ВЖЕ.
Имхо, более подходящее слово - ковидиоты.
Любые твои россказни будут чушью ибо в Киеве их реально - ну сотня-полторы. Такие шо на протесты ходят на эту тему. И они пока... никто не заболел. Я в курсе.
Теперь. Долгие годы всевозможные твари разрушали нашу систему здравоохранения. В том числе уроды вроде этого. В том числе застройщики - когда возводили ***** жилые кварталы и плевали на нормы градостроительства в результате чего... все лечатся в совковых еще поликлиниках и больницах. За малым исключением.
А теперь твари вроде этой - перекладывают свою вину... на полторы сотни здоровых людей. Вину за то, что 80% и более больных ковид (скока их там? с полляма) - выполняли их рекомендации, т.е. маску к примеру носили всегда или почти всегда. Так что нехрен со здоровой головы перекладывать на больную.
Красть надо меньше. Уклоняться от налогов меньше. Выполнять социальные обязательства - больше. И уродов которые их не выполняют... к ногтю... - тоже надо больше. И будет вам счастье.
Не все заболевшие умирают. Более того, достаточно легко переносят большинство.
ПыСы а я и лечился сам, а не обращался к таким вот врачам-долбодятлам. К тому же схемы лечения НЕТ!!!
"А потом бегут лечиться" - имеют право, как и все плательщики налогов на которые живут врачи.
https://www.nature.com/articles/nm.3985.
SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence" набирайте і обрящете. Жадоба пожади поглинула світ еліт від США до РФ.
А то как денежки платить так все едины. А как потом получать за что платил...
Дрон. Поинтересуйся исследованиями CDC, на предмет того сколько зараженных маски носили - и подумай, от кого, с бОльшей вероятностью ты заразишься.
От сотни-другой "ковид-диссидентов" на весь Киев? Правда? Или может от 1 из остальных 3млн., натянувших на лицо бесполезную тряпку и думающих что она его защитит?
Во. Наслаждайся. Вот что происходит, когда ты в масочке дышишь. Для наглядности - водно-капельную смесь заменяет дымок. Сильно помогает?
https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g
Подсказка: Просто. Соблюдай. Социальную. Дистанцию. И. Развивай. Иммунитет.
И в этот момент ты одеваешь маску. И часть этих самых частиц - выдыхаешь вместе с микрокаплями влаги. Опустим момент что они все уходят в стороны на деле. Малая, ничтожно малая часть остается. Где? В подмасочном пространстве и на внутреннем слое маски. Что происходит когда ты делаешь следующий вдох? Учитывая что воздушно-капельная смесь легче воздуха, имеет меньшую плотность а для диффузии с полотном внутреннего слоя маски прошло очень мало времени, считанные доли секунды?
Куда эти частицы попадут? Обрадуется ли твой иммунитет дополнительной дозе?
З.Ы.: Даже продвигающие маски адепты и ВООЗ в том числе говорят, что маска от заражение извне - не помогает практически никак. Доля процента.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Если ты уже заражён,то твоя маска,пусть не на 100%,но частично защищает окружающих тебя людей.
Шота не видно, судя по тому что 80% зараженных маску таки носили всегда или почти всегда. Следовательно и заразились они от таких же. Просто в силу вероятности встречи.
Так вот.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf
Смотрим табличку на странице 4.
Reported use of cloth face covering or mask 14 days before illness onset (missing = 2)
Always 70.6%
Often 14.4%
Суммарно даже не 80, а 85%.
Главный эпидемиолог США допустил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакцины
Но я вам его не покажу, в отличие от Воробья, добавил тот самый эпидемиолог.
Как-то так.
А я доказательства обратного - привел. Причем от его же подчиненных)))
Справочно: политики иногда звездят. Цифры... у них с этим сложнее.
Обрати внимание. Я писал:
Подсказка: Просто. Соблюдай. Социальную. Дистанцию. И. Развивай. Иммунитет.
Так я тебе и привожу доказательства. Я вот вчера чисто из интереса дышал так - паром, было холодно. Та же хрень
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf
Особенно рекомендую стр. 11.
Там где о проблемах.
Цитирую:
вероятность самозаражения в случае, если влажную или загрязненную немедицинскую маску не заменяют. Данные условия благоприятствуют усилению активности микроорганизма;
Как раз то о чем я говорю. Учитывая, что частички вируса не имеют ни цвета, ни запаха... и ты ну никак не узнаешь...
Да, кстати. Обрати внимание. Там где написано о пользе... написано именно "вероятная" польза. Обрати внимание, что из 4 пунктов пользы (вреда больше намного - чисто по пунктам посмотри) только один имеет хоть какое-то отношение непосредственно к вирусу.
вероятность самозаражения в случае, если влажную или загрязненную немедицинскую маску не заменяют. Данные условия благоприятствуют усилению активности микроорганизма;
Как раз то о чем я говорю. Учитывая, что частички вируса не имеют ни цвета, ни запаха... и ты ну никак не узнаешь...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вирус сам не передвигается,он либо переносится воздушно капельным путём,либо оседает на ...... .
Маска,это скорее ваша социальная ответственность перед окружающими вас людьми.
Да,и правильность ношения маски никто не отменял.
Читаем шо умные люди из ВООЗ пишут на тему +/- масок
Потенциальный вред/проблемы
...
ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами,
ЛОЖНОЕ.
)))))))
Но вредит при этом (смотрим на списочек от ВООЗ хотя бы по приведенной выше ссылке) куда как больше.
Это не считая того что скажем с мелкими частицами вируса твой организм может и в состоянии справиться. С малым их кол-вом. По принципу так любимых нашими рвачами прививок. А если ты его дополнительно нагружаешь... недостаточным снабжением воздухом... повторно вдыхаемыми частицами,.. сидением дома весной...
То осенью ты за это заплатишь.
Что и доказывает нынешняя статистика.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
К любому лекарству есть аннотация и там куда более серьёзные последствия при неправильном применении.Я себе язву заработал цитрамоном.
Да не вредит она при правильном использовании,просто есть категория людей,которые не могут носить маску в следствии каких-то заболеваний.
То осенью ты за это заплатишь.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
1,Маска носится только в местах возможной передачи вируса.
2.Маска защищает в основном окружающих.
3.Живите нормальной жизнью,спорт,спирт,секс.
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P.S
"Бережёного Бог бережёт",-сказала монашка натягивая презерватив на морковку.
Задумайся. С каждым днем растет кол-во заболевших. И чисто субъективно - растет число тех кто даже на улице носит маску.
Боятся, я понимаю. Из серии про береженого
Хотя должно быть наоборот. Чем больше носят - тем меньше распространение.
К сожалению МЗУ вообще не проводит разъяснительной работы по поводу принципа работы масок и правильности их использования,а это надо делать каждый день в прайм-тайм.
А есть такие,что маску пол года носят и одевают исключительно там,где запрещено,можете представить качество этой маски.Песец также тем,кто жрёт антибиотики для прфилактики.
Так что... Вообще, многим песец. Тем кто жил не правильно. Возможно, мне тоже. И масочки уже до попочки. Поздно пить Боржоми...
А антибиотики да. Читал тут в комментах... тетка одна. Вдумайся. Сбивала температуру в 37,5! Как говаривал один писатель... "3,14здец неизлечим"...
2. Просто посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g
Как она защищает? Никак. Воздушно-капельная смесь (на примере дыма, который еще тяжелее и оседать на внутреннем слое маски должен лучше) просто идет в стороны / вверх и сквозь маску.
3. Спирт - выключить. В остальном более чем поддерживаю))
Ему надо было просто курить и дышать,тогда бы это выглядело более правдоподобно.
С гарантией вас защитит,только последний респиратор,но только вас.,женские трусы и строительный от пыли,это ни о чём.(на любителя))).
В маршрутке это пофигу потому как ... опять же... расстояние и объем помещения.
Меня только мой иммунитет защитит. От любой респираторки. Или НЕ защитит. Если я его угробил. Но тут уж только моя вина.
Иммунитет. Без вариантов. Или ты его угробил и все будет ОК... или нет.
Спойлер: нет в обоих случаях.
а далее - Согласно имеющимся данным,передача вирусного возбудителя COVID-19 происходит, воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Передачавоздушно-капельнымпутемпроисходит при нахождения человека в непосредственной близости (в пределах 1 метра) от заболевшего и экспозиции потенциально заразными выделениями в виде капельных частиц из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или общении на близком расстоянии, что приводит к микробному обсеменению мест внедрения инфекции, например, рта, носаили конъюнктивы (глаза)(5-10) .Еще одним фактором передачи инфекции могут стать загрязненные предметы непосредственно окружающей заболевшего обстановки (11, 12).
Дело в том,что медицинская маска вас защищает от заражения частично.
Ваша маска в большей степени защищает окружающих вас людей,она практически не может задержать вирус,но частично задерживает мокроты,которые переносят вирус и существенно уменьшает дистанцию распыления этих мокрот.
К сожалению МЗУ вообще не проводит разъяснительной работы по поводу принципа работы масок и правильности их использования,а это надо делать каждый день в прайм-тайм.
А через пару дней и жена.
Сдали тесты.
Оба - отрицательные.
Ответ врача был фееричен "Я хз шо с вами". Прошло за 2 недели с хвостиком.
всяких отрицателей, анти-прививочников средневековых надо лечить по средневековому. постом и молитвой, икона, лучина и лбом об пол, да погромче.