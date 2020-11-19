УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12188 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
7 420 97
карантин (16095) МОЗ (3879) лікарі (1094) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

У МОЗ попросили людей, які не вірять у коронавірусну хворобу, не звертатися до медиків по медичну допомогу.

Лікар-анестезіолог, професор і експерт МОЗ Сергій Дубров попросив "атеїстів коронавірусної хвороби COVID-19", не звертатися до лікарів, а "просто помирати вдома". Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Для атеїстів COVID-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів в будь-яке відділення інтенсивної терапії", - сказав Дубров.

Він зазначив, що "рук не вистачає, особливо молодшого медичного персоналу".

Читайте: Вірус випробовує нашу медсистему на міцність, поки що ми йому програємо, - Степанов

"Думаю, що одна доба або кілька годин роботи в реанімації з пацієнтами іх COVID-19, з переповненими реанімаціями, відділеннями, які були розраховані на 6 ліжок, як мінімум мають 9-12 пацієнтів. Кілька годин роботи в такому відділенні, і я думаю, що "атеїзм ковідний" мине дуже швидко. І велике прохання до "атеїстів COVID-19": мабуть, не звертайтеся по допомогу до медичного персоналу, а просто вмирайте вдома, синіючи. Якщо ви не вірите в COVID-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів", - зазначив він.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
А мені сподобалось. Жорстко, але упороті антиковідники дістали вже.
показати весь коментар
19.11.2020 11:29
+17
А ты трутень где находишься? У меня дочь в больнице работает так рассказывает что все так и есть. Больница полная каждый день мрут и лежат уже не только старики но и молодые. А ты козлина здыхать будеш не лезь в больницу,не занимай кого-то нормального место.
показати весь коментар
19.11.2020 11:49
+16
А этого эксперта часом не из Квартала вытащили?
показати весь коментар
19.11.2020 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да молчали бы со своими врачами - во время эпидемии кори 2 года назад ваши врачи у моей жены бронхит лечили 3 дня, пока ее не обсыпало....
показати весь коментар
19.11.2020 11:28 Відповісти
упоротим дурантинофілам(думаю,вони ще є).
оскільки ви не вірите у серйозність Ковід,будьте послідовними..
Направте відмову від госпіталізаціїу випадку інфікування Ковід "заказним листом".ВЖЕ. Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 5552
показати весь коментар
19.11.2020 12:00 Відповісти
Павел, я не боюсь смерти ))) ведь она настанет рано или поздно, а по факту ковид есть , но я не о нем постил, а о том , что уж очень большая доля врачей некомпетентны - они и корь не могли диагностировать. Что они лечить то смогут?
показати весь коментар
19.11.2020 12:23 Відповісти
Ну так и не обращайся к "некомпетентным врачам", в статье про это и написано!
показати весь коментар
19.11.2020 12:26 Відповісти
погоди , а у них на лбу написано о компетенции Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 1688, или скорая тебя к компетентным повезет, а может из-за некомпетенции смертность людей, с чьих налогов плотят зарплату , вырастет?
показати весь коментар
19.11.2020 12:38 Відповісти
А я и отказался. Лечился сам. Потому как врачи в 95% случаях некомпетентны! Остается уповать на свой иммунитет и Бога!
показати весь коментар
19.11.2020 12:37 Відповісти
врачи соседа сначала лечили от воспаления легких, потом от туберкулеза, вгатил кучу денег ,родные извелись все , в итоге умер от инфаркта
показати весь коментар
19.11.2020 18:19 Відповісти
А мені сподобалось. Жорстко, але упороті антиковідники дістали вже.
показати весь коментар
19.11.2020 11:29 Відповісти
Де? У Франції? Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 50
показати весь коментар
19.11.2020 11:37 Відповісти
По всьому світу.
показати весь коментар
19.11.2020 11:57 Відповісти
І тут теж 😒.
показати весь коментар
19.11.2020 13:35 Відповісти
але упороті антиковідники

Имхо, более подходящее слово - ковидиоты.
показати весь коментар
19.11.2020 11:55 Відповісти
А у меня вопрос. Много ли ты их видел?
Любые твои россказни будут чушью ибо в Киеве их реально - ну сотня-полторы. Такие шо на протесты ходят на эту тему. И они пока... никто не заболел. Я в курсе.

Теперь. Долгие годы всевозможные твари разрушали нашу систему здравоохранения. В том числе уроды вроде этого. В том числе застройщики - когда возводили ***** жилые кварталы и плевали на нормы градостроительства в результате чего... все лечатся в совковых еще поликлиниках и больницах. За малым исключением.

А теперь твари вроде этой - перекладывают свою вину... на полторы сотни здоровых людей. Вину за то, что 80% и более больных ковид (скока их там? с полляма) - выполняли их рекомендации, т.е. маску к примеру носили всегда или почти всегда. Так что нехрен со здоровой головы перекладывать на больную.
Красть надо меньше. Уклоняться от налогов меньше. Выполнять социальные обязательства - больше. И уродов которые их не выполняют... к ногтю... - тоже надо больше. И будет вам счастье.
показати весь коментар
19.11.2020 12:20 Відповісти
А этого эксперта часом не из Квартала вытащили?
показати весь коментар
19.11.2020 11:30 Відповісти
Вот ты и перестилай их. И слуг народа пригласи. А также волонтеров от структур Ахметова и Коломойского. Медведчука пригласите к сотрудничеству. А лучше сам посиней.
показати весь коментар
19.11.2020 11:32 Відповісти
Если верю, а эксперты несут пургу или ложь - отстреливайте таких экспертов. Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6578
показати весь коментар
19.11.2020 11:35 Відповісти
Нарешті розумні слова. Поважаю
показати весь коментар
19.11.2020 11:38 Відповісти
Да наш мудрый нарид достоен этого. Шарятся по генделям да по церквам типа херня все это а потом в больницу бегут ,иди **** до попа и лечись водкой,нет же лезут в больницу .
показати весь коментар
19.11.2020 11:45 Відповісти
И в чем он не прав? Те, кто не верят в Ковид, пренебрегают средствами безопасности, и несут угрозу окружающим, находясь в общественных местах без масок. А потом бегут лечиться и занимают койки тех, кто верит в Ковид и каким-то образом заразился, но старается соблюдать все рекомендации.
показати весь коментар
19.11.2020 11:43 Відповісти
масочный режим не работает, по факту ковида нет, врачам даю на руку если нужен нормальный тест.... проблема в том, что тем у кого плановые операции теперь только к частникам идти... сделали медицину еще хуже, чем раньше была, коломойскому ахметову сдавать тест не надо....
показати весь коментар
19.11.2020 11:49 Відповісти
Ну так про таких как ты и пишут. Раз нет Ковида, лечись и умирай дома!!!!
показати весь коментар
19.11.2020 11:53 Відповісти
Кстати к ковидиотам относятся и такие как вы, паникёры, с коронапсихозом!
Не все заболевшие умирают. Более того, достаточно легко переносят большинство.
ПыСы а я и лечился сам, а не обращался к таким вот врачам-долбодятлам. К тому же схемы лечения НЕТ!!!
показати весь коментар
19.11.2020 12:41 Відповісти
Уровень смертности в Украине видел? Для тех у кого есть мозг
Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 3169
показати весь коментар
19.11.2020 12:42 Відповісти
"старается соблюдать все рекомендации и каким-то образом заразился" - так получается, что рекомендации нерабочие. Зачем такие рекомендации?
"А потом бегут лечиться" - имеют право, как и все плательщики налогов на которые живут врачи.
показати весь коментар
19.11.2020 17:46 Відповісти
Чучело, хватит *******. Где эти больницы, в которых аж из окон торчат? Покажите. Не кого-то в белом халате, которая в скверике рассказывает, и не брехуху голубовскую. Покажите эти больницы, эти палаты, эти горы трупов.
показати весь коментар
19.11.2020 11:45 Відповісти
А ты трутень где находишься? У меня дочь в больнице работает так рассказывает что все так и есть. Больница полная каждый день мрут и лежат уже не только старики но и молодые. А ты козлина здыхать будеш не лезь в больницу,не занимай кого-то нормального место.
показати весь коментар
19.11.2020 11:49 Відповісти
Та мне похер, что она рассказывает, и что ты, мудак, перебрехиваешь. Слышали. Я тебе что угодно расскажу.
показати весь коментар
19.11.2020 11:51 Відповісти
Та мне похер что ты троляка тут копытами кнокаеш,и что ты там в Ольгино слышало,а тем более что ты кацапа мне можешь рассказать.
показати весь коментар
19.11.2020 11:56 Відповісти
уже было видео и фото из Купянска с больными растыкаными по коридорам, мало?
показати весь коментар
19.11.2020 12:07 Відповісти
Из-за поребрика оно вещает.
показати весь коментар
19.11.2020 11:54 Відповісти
Я вірю, що доктор Ральф Барік за гроші Білла і Мелінди Гейтс зробив добре свою справу, він створив штам вірусу з фрагментами Уханьского кажана, Малайзійського панголіна і СНІДУ людини, як він про це і писав в 2015 році, Що саме він(а не Китай) ..."посилив функції (gain-of-function) шилоподібного S-Білка коронавірусу, отриманий від кажанів і за своєю природою не здатні заражати людину, з метою надання такого коронавірусу здатності інфікувати людей. Цей вірус є настільки високопатогенний, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 году, и препарати ZMapp, використовувані для Боротьба з *****, що не здатні нейтралізувати и контролювати цей конкретний вірус. Мене дивує інше чому всі уряди світу засунули язики в пряму кишку і не вимагають в ООН сторити комісію і встановити яка країна є автором цієї бактеріологічної зброї, адеже майже всі країни підписали конвенцію щодо не розповсюдження бактеріологічної зброї в тому числів і Україна? Чому уряд України мовчить чому отримує хабарі від США нібито на бородьбу з ковидом коли та США ще більш хвора?
показати весь коментар
19.11.2020 11:45 Відповісти
О а вот и кацапа нарисовалась ,что Михалкова наслушалось и приползло сюда его гавно раскидывать?
показати весь коментар
19.11.2020 11:52 Відповісти
При наймні я не якась недотьопа я деякі ? Я даю Вам і всім панам зацікавленим в істині посилання на науковий журнал США за 2015 рік на статтю доктора Баріка"
https://www.nature.com/articles/nm.3985.
SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence" набирайте і обрящете. Жадоба пожади поглинула світ еліт від США до РФ.
показати весь коментар
19.11.2020 12:22 Відповісти
Ну перестилать то можно, а какая зарплата за это? Может если свой доход пообещал, то и атеисты и не атеисты нашлись бы на это место. А так за то что прохвесор поумничал деньги ему. а работать кому попало за впечатления от палат. И интересно врачи щас приносят там какую то клятву типо Гипократа или ещё какую, судя по отношению этого якобы врача к возможным пациентам у нас какая то клятва у врачей о банковской тайне.
показати весь коментар
19.11.2020 11:52 Відповісти
Уверен, что большинство тех, кто здесь пишет--ковида нет, это тролли из-за поребрика, которые заинтересованы в ухудшении эпидситуации у нас.
показати весь коментар
19.11.2020 12:13 Відповісти
это местные голодранцы, на маршрутку домой зарабатывают. На большее не хватает, вот и прикрываются тем, что Ковида нет.
показати весь коментар
19.11.2020 13:09 Відповісти
Угу. То есть все эти годы ты существовал на выделенные с моих налогов деньги а теперь "умирай дома"???
показати весь коментар
19.11.2020 12:15 Відповісти
Если ты не соблюдаешь меры предосторожности, не носишь маску, тусишь на всяких мероприятиях с массой людей, пропагандируешь что Ковида нет, то да, умирай дома!!!!
показати весь коментар
19.11.2020 12:18 Відповісти
А давай он тогда всю зарплату, с моих налогов полученную за все эти годы - возвернет. И я пойду нахрен тогда. Будет справедливо.
А то как денежки платить так все едины. А как потом получать за что платил...

Дрон. Поинтересуйся исследованиями CDC, на предмет того сколько зараженных маски носили - и подумай, от кого, с бОльшей вероятностью ты заразишься.
От сотни-другой "ковид-диссидентов" на весь Киев? Правда? Или может от 1 из остальных 3млн., натянувших на лицо бесполезную тряпку и думающих что она его защитит?
Во. Наслаждайся. Вот что происходит, когда ты в масочке дышишь. Для наглядности - водно-капельную смесь заменяет дымок. Сильно помогает?
https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g

Подсказка: Просто. Соблюдай. Социальную. Дистанцию. И. Развивай. Иммунитет.
показати весь коментар
19.11.2020 12:25 Відповісти
Маска все же позитив, в том плане что действительно через нее можно и заразить и заразится из вне, но полученная доза будет в тысячи раз меньше чем доза полученная без маски. Это как например вы сьели таблетку клофелина весом 2 мг и весом 15 мг за раз. Организму легче бороться с минимальным заражением, чем с ударной дозой полученных вирусов
показати весь коментар
19.11.2020 12:34 Відповісти
Нда? А если ты уже заразен... допустим в твой организм попала малая доза частиц вируса? Но твой иммунитет стойко борется с ними. И пока выигрывает. Это я так пафосно описал первичную стадию воздействия.
И в этот момент ты одеваешь маску. И часть этих самых частиц - выдыхаешь вместе с микрокаплями влаги. Опустим момент что они все уходят в стороны на деле. Малая, ничтожно малая часть остается. Где? В подмасочном пространстве и на внутреннем слое маски. Что происходит когда ты делаешь следующий вдох? Учитывая что воздушно-капельная смесь легче воздуха, имеет меньшую плотность а для диффузии с полотном внутреннего слоя маски прошло очень мало времени, считанные доли секунды?
Куда эти частицы попадут? Обрадуется ли твой иммунитет дополнительной дозе?

З.Ы.: Даже продвигающие маски адепты и ВООЗ в том числе говорят, что маска от заражение извне - не помогает практически никак. Доля процента.
показати весь коментар
19.11.2020 12:42 Відповісти
Естественно в таком случае и Вы правы, Я не вирусолог и не могу , ни возразить вам, ни поддержать, для этого должны быть проведены исследовани. С чем согласен с вами это в том что в стране должны быть профессиональные вирусологи и эпидемиологи, и они должны соответственно финансироваться, и это они должны принимать ответственные решения, что делать, а не полуграмотные дети "Сороса" , это будет намного дешевле , чем содержать территорию из кладбищ умерших от пандемии. Хотя и в таком случає доза вирусов будет получена меньше чем без маски.
показати весь коментар
19.11.2020 13:12 Відповісти
Нда? А если ты уже заразен... допустим в твой организм попала малая доза частиц вируса? Но твой иммунитет стойко борется с ними. И пока выигрывает. Это я так пафосно описал первичную стадию воздействия.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Если ты уже заражён,то твоя маска,пусть не на 100%,но частично защищает окружающих тебя людей.
показати весь коментар
19.11.2020 14:47 Відповісти
Нда?
Шота не видно, судя по тому что 80% зараженных маску таки носили всегда или почти всегда. Следовательно и заразились они от таких же. Просто в силу вероятности встречи.
показати весь коментар
19.11.2020 14:50 Відповісти
Откуда такие данные.
показати весь коментар
19.11.2020 15:01 Відповісти
CDC - федеральное агентство по контролю заболеваний, в США находится. Есть отчетик о соотв. исследовании у них.
показати весь коментар
19.11.2020 15:02 Відповісти
Тяжело сбросить?
показати весь коментар
19.11.2020 15:11 Відповісти
Не, просто я ж не только тем что тут пишу - занимаюсь.
показати весь коментар
19.11.2020 15:13 Відповісти
Есть такое федеральное агентство по контролю заболеваний в США. CDC называется. Наш аналог... ну СЭС что ли. Государственная организация, между прочим.
Так вот.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6936a5-H.pdf

Смотрим табличку на странице 4.
Reported use of cloth face covering or mask 14 days before illness onset (missing = 2)

Always 70.6%
Often 14.4%

Суммарно даже не 80, а 85%.
показати весь коментар
19.11.2020 15:12 Відповісти
https://rus.lb.ua/world/2020/09/17/466209_glavniy_epidemiolog_ssha_dopustil.html

Главный эпидемиолог США допустил, что маски могут защитить от COVID-19 лучше вакцины
показати весь коментар
19.11.2020 15:24 Відповісти
Хм. Он отметил существование научных доказательств. Джонни у тебя есть ключ? Лучше! У меня есть рисунок ключа.
Но я вам его не покажу, в отличие от Воробья, добавил тот самый эпидемиолог.
Как-то так.
А я доказательства обратного - привел. Причем от его же подчиненных)))
Справочно: политики иногда звездят. Цифры... у них с этим сложнее.
показати весь коментар
19.11.2020 15:29 Відповісти
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/i-wear-a-mask-because.html
показати весь коментар
19.11.2020 16:05 Відповісти
а теперь найди видосик распространения вируса без маски, и сравни дальность. Если бы было научно доказана бесполезность масок, то их бы не носили сами врачи. Вся современная медицина строится на доказательной основе. А то что ты пропагандируешь - чистое суеверие.
показати весь коментар
19.11.2020 12:40 Відповісти
Сравнил. Сильно она тебе в маршрутке поможет. Сильно там дальность соблюдается между сидячими местами даже?
Обрати внимание. Я писал:
Подсказка: Просто. Соблюдай. Социальную. Дистанцию. И. Развивай. Иммунитет.



Так я тебе и привожу доказательства. Я вот вчера чисто из интереса дышал так - паром, было холодно. Та же хрень
показати весь коментар
19.11.2020 12:44 Відповісти
одно не противоречит другому: дистанция+маска. Без маски дистанция должна быть гораздо больше, чем 1.5 метра. Где ВООЗ говорит, что маска это " бесполезная тряпка ", как утверждаешь ты? Прекращай пропагандировать ересь.
показати весь коментар
19.11.2020 12:53 Відповісти
Изучай:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-rus.pdf

Особенно рекомендую стр. 11.
Там где о проблемах.

Цитирую:
вероятность самозаражения в случае, если влажную или загрязненную немедицинскую маску не заменяют. Данные условия благоприятствуют усилению активности микроорганизма;

Как раз то о чем я говорю. Учитывая, что частички вируса не имеют ни цвета, ни запаха... и ты ну никак не узнаешь...

Да, кстати. Обрати внимание. Там где написано о пользе... написано именно "вероятная" польза. Обрати внимание, что из 4 пунктов пользы (вреда больше намного - чисто по пунктам посмотри) только один имеет хоть какое-то отношение непосредственно к вирусу.
показати весь коментар
19.11.2020 13:16 Відповісти
Цитирую:
вероятность самозаражения в случае, если влажную или загрязненную немедицинскую маску не заменяют. Данные условия благоприятствуют усилению активности микроорганизма;

Как раз то о чем я говорю. Учитывая, что частички вируса не имеют ни цвета, ни запаха... и ты ну никак не узнаешь...

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю


Вирус сам не передвигается,он либо переносится воздушно капельным путём,либо оседает на ...... .
Маска,это скорее ваша социальная ответственность перед окружающими вас людьми.
Да,и правильность ношения маски никто не отменял.
показати весь коментар
19.11.2020 14:43 Відповісти
Ююю.
Читаем шо умные люди из ВООЗ пишут на тему +/- масок
Потенциальный вред/проблемы

...
ложное чувство безопасности, в результате которого люди могут пренебрегать другими профилактическими мерами,

ЛОЖНОЕ.
)))))))
показати весь коментар
19.11.2020 14:52 Відповісти
Ложное чувство безопасности,это то, что маска не защищает вас на 100%,возможно и на 10%.Даже респиратор,который даёт 100% защиту не защитит вас,если вы не моете руки.
показати весь коментар
19.11.2020 15:07 Відповісти
Ну ОК. На 1-2% она возможно и защищает. Медицинская маска, смею заметить - а не вон та тряпочка...
Но вредит при этом (смотрим на списочек от ВООЗ хотя бы по приведенной выше ссылке) куда как больше.
Это не считая того что скажем с мелкими частицами вируса твой организм может и в состоянии справиться. С малым их кол-вом. По принципу так любимых нашими рвачами прививок. А если ты его дополнительно нагружаешь... недостаточным снабжением воздухом... повторно вдыхаемыми частицами,.. сидением дома весной...
То осенью ты за это заплатишь.
Что и доказывает нынешняя статистика.
показати весь коментар
19.11.2020 15:17 Відповісти
Но вредит при этом (смотрим на списочек от ВООЗ хотя бы по приведенной выше ссылке) куда как больше.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
К любому лекарству есть аннотация и там куда более серьёзные последствия при неправильном применении.Я себе язву заработал цитрамоном.

Да не вредит она при правильном использовании,просто есть категория людей,которые не могут носить маску в следствии каких-то заболеваний.
показати весь коментар
19.11.2020 15:38 Відповісти
А если ты его дополнительно нагружаешь... недостаточным снабжением воздухом... повторно вдыхаемыми частицами,.. сидением дома весной...
То осенью ты за это заплатишь.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

1,Маска носится только в местах возможной передачи вируса.
2.Маска защищает в основном окружающих.
3.Живите нормальной жизнью,спорт,спирт,секс.
............................................................................................
P.S
"Бережёного Бог бережёт",-сказала монашка натягивая презерватив на морковку.
показати весь коментар
19.11.2020 15:50 Відповісти
Есть еще один нюанс.
Задумайся. С каждым днем растет кол-во заболевших. И чисто субъективно - растет число тех кто даже на улице носит маску.
Боятся, я понимаю. Из серии про береженого
Хотя должно быть наоборот. Чем больше носят - тем меньше распространение.
показати весь коментар
19.11.2020 16:47 Відповісти
19.11.2020 14:21

К сожалению МЗУ вообще не проводит разъяснительной работы по поводу принципа работы масок и правильности их использования,а это надо делать каждый день в прайм-тайм.
показати весь коментар
19.11.2020 17:11 Відповісти
Так они носят просто на улице,а надо там где есть возможность передачи.
А есть такие,что маску пол года носят и одевают исключительно там,где запрещено,можете представить качество этой маски.Песец также тем,кто жрёт антибиотики для прфилактики.
показати весь коментар
19.11.2020 17:54 Відповісти
Песец еще и тем, кто деткам своим выбивал освобождение от физкультуры, "патамушта деткам тижило, ани устаююют". У деток просажен иммунитет и ... вуаля. Принесла диточка заразу (которую нормальный иммунитет убил бы на стадии заражения)... а там папочка ... пивандрий каждую пятничку посасывающий а то и чаще... да с сигаретками. Хотя не. Пивандрий то в понедельник-чтверг, в ПТ чего потяжелее можно, пятница жиж. И мамочка от него недалеко ушла... она-то сейчас может и фитоняшка, но вот в студенческие годы... вписки там, так называемые... Вот и все. Касса неизбежна. За все надо будет платить.
Так что... Вообще, многим песец. Тем кто жил не правильно. Возможно, мне тоже. И масочки уже до попочки. Поздно пить Боржоми...
А антибиотики да. Читал тут в комментах... тетка одна. Вдумайся. Сбивала температуру в 37,5! Как говаривал один писатель... "3,14здец неизлечим"...
показати весь коментар
20.11.2020 09:35 Відповісти
1. Тут такое... носить ее по паре часов в метро / магазах / транспорте... ну такое. Долго. См. пунктик о перегрузе иммунитета.
2. Просто посмотри: https://www.youtube.com/watch?v=TkdTyZ9xd_g
Как она защищает? Никак. Воздушно-капельная смесь (на примере дыма, который еще тяжелее и оседать на внутреннем слое маски должен лучше) просто идет в стороны / вверх и сквозь маску.
3. Спирт - выключить. В остальном более чем поддерживаю))
показати весь коментар
19.11.2020 16:50 Відповісти
2.1Да идёт,но расстояние имеет определённые границы.Если вы разговариваете,то граница одна,если кричите или чихаете,то другая.К тому же он не дышал,а дул,и даже при этом распространение вперёд значительно меньше.(только №1 мед маска)Вы же при разговоре не смотрите в сторону.
Ему надо было просто курить и дышать,тогда бы это выглядело более правдоподобно.
С гарантией вас защитит,только последний респиратор,но только вас.,женские трусы и строительный от пыли,это ни о чём.(на любителя))).
показати весь коментар
19.11.2020 17:43 Відповісти
На улице это пофигу потому как объем и расстояние.
В маршрутке это пофигу потому как ... опять же... расстояние и объем помещения.

Меня только мой иммунитет защитит. От любой респираторки. Или НЕ защитит. Если я его угробил. Но тут уж только моя вина.
показати весь коментар
19.11.2020 17:50 Відповісти
Да, наши маршрутки пожалуй самое оно для рапространения вируса,маемо то шо маемо.
показати весь коментар
19.11.2020 17:59 Відповісти
Так а выбор? Вот кто готов прое... пролюить свою очередь ради того чтобы сохранить дистанцию?
Иммунитет. Без вариантов. Или ты его угробил и все будет ОК... или нет.
показати весь коментар
20.11.2020 09:27 Відповісти
Это скорее приговор твоему иммунитету, который ты ему выносишь сам.
показати весь коментар
19.11.2020 14:54 Відповісти
А от чумы или сибирской язвы у вас есть иммунитет?
показати весь коментар
19.11.2020 15:08 Відповісти
Неа. А что, эти болезни разве воздушно-капельным путем передаются?
Спойлер: нет в обоих случаях.
показати весь коментар
19.11.2020 15:14 Відповісти
Вот что пишет ВООЗ: Применение медицинских масок входит в состав комплекса мер для профилактики инфекций и инфекционного контроля и может способствовать ограничению распространенияряда вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Маски могут применяться здоровыми людьми в качестве средства индивидуальной защи ты (для защиты при контакте с заболевшим) либо для контроля за источником инфекции (то есть применяются заболевшими для профилактики дальнейшей передачи инфекции). Тем не менее самого по себе применения маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты или контроля за источником инфекции, и необходимо принятие других мер... Все правильно пишет.

а далее - Согласно имеющимся данным,передача вирусного возбудителя COVID-19 происходит, воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Передачавоздушно-капельнымпутемпроисходит при нахождения человека в непосредственной близости (в пределах 1 метра) от заболевшего и экспозиции потенциально заразными выделениями в виде капельных частиц из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или общении на близком расстоянии, что приводит к микробному обсеменению мест внедрения инфекции, например, рта, носаили конъюнктивы (глаза)(5-10) .Еще одним фактором передачи инфекции могут стать загрязненные предметы непосредственно окружающей заболевшего обстановки (11, 12).
показати весь коментар
19.11.2020 15:18 Відповісти
Вот я,к примеру,ковидом уже переболел,хотя маску в общественных местах носил и ношу постоянно! В болезнь эту верил раньше,а теперь,после того как перенес - тем более! Спасло то,что в лёгкой форме.На ПЦР тест даже не направляли:сказали бесполезно - тесты в 30% случаев отрицательные при явном наличии заболевания,самих препаратов не хватает,лаборатории перегружены.Вот так-то...
показати весь коментар
19.11.2020 12:43 Відповісти
Те ж саме, перехворів в легкій формі вдома, а от ці виродки які кричать що все херня частіше за все хворіють в важкій формі бо без маски хапають ударну дозу вірусу (мала доза локалізується в верхніх дихальних шляхах, велика ж відразу дістається легенів)
показати весь коментар
19.11.2020 13:11 Відповісти
Вы могли получить заражение через слизистую глаз при общении с заражённым,а если он без маски,то вероятность заражения близится к 100% и ещё через кучу всяких причин,дистанция,гигиена итд.

Дело в том,что медицинская маска вас защищает от заражения частично.
Ваша маска в большей степени защищает окружающих вас людей,она практически не может задержать вирус,но частично задерживает мокроты,которые переносят вирус и существенно уменьшает дистанцию распыления этих мокрот.

К сожалению МЗУ вообще не проводит разъяснительной работы по поводу принципа работы масок и правильности их использования,а это надо делать каждый день в прайм-тайм.
показати весь коментар
19.11.2020 14:21 Відповісти
Переболел в начале марта, когда слуху от ковидных не было. Было тяжеловато пару дней, никуда не обращался, лежал один раз пол-дня, остальное на ногах пару недель. Что же это было?))) Поэтому намордники носите сами
показати весь коментар
19.11.2020 13:16 Відповісти
У знакомого... таже ерунда. По классике. Буз вкусов... запахов...
А через пару дней и жена.
Сдали тесты.
Оба - отрицательные.
Ответ врача был фееричен "Я хз шо с вами". Прошло за 2 недели с хвостиком.
показати весь коментар
19.11.2020 14:55 Відповісти
золотые слова)))
показати весь коментар
19.11.2020 13:18 Відповісти
Вот действительно здравый совет!!!
показати весь коментар
19.11.2020 13:21 Відповісти
Коли звідусіль чуєш про те, як не надають відповідної медичної допомоги тим, хто потребує то, залишається тільки хворих звинувачувати. Коли постає питання: а чому ж ви не використали виділені вам кошти для обладнання лікарень та закупівлі ліків? Краще за все перейти в наступ і кричати: тоді померайте вдома.
показати весь коментар
19.11.2020 13:56 Відповісти
Прав доктор! Нефиг неверующим к врачам бежать. Подыхайте дома потихоньку и не отвлекайте врачей от нормальных людей. Царство вам небесное! Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6006 Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6006 Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров - Цензор.НЕТ 6006
показати весь коментар
19.11.2020 14:01 Відповісти
фейк кукарекай нах..))нема ковида
показати весь коментар
19.11.2020 14:03 Відповісти
Придурок под ником Дрон,сколько тебе за твою хрень платят,кому ты мозги лечишь?Урод,еще ярлыки вешаешь.Я считаю тебя врагом Украины за то,что навязываешь свое придурковатое мнение и сеешь панику,ты агент ФСБ,потому,что провокатор.
показати весь коментар
19.11.2020 14:06 Відповісти
это личное дело людей где и как лечиться, лечиться или нет
показати весь коментар
19.11.2020 16:21 Відповісти
Эксперт, внеси в клятву Гиппократа слова кроме "атеистов". Они наверное налоги не платят.
показати весь коментар
19.11.2020 16:47 Відповісти
а даже если верят врачам , то не факт что в коридоре на ступеньках не здохнут , примеров масса
показати весь коментар
19.11.2020 18:13 Відповісти
Для тебя, врачело сектант ковида и верящий в эту заразу больше чем в силу медицины скажу, как перенёсший ковид - меньше бы вы травили людям о том, что от болезни умирает так много, то и народ не сходил бы с ума от этого. Если объективно есть группы риска, то они могут умереть и от гриппа и от бронхита, а вы как бараны загоняете народ в эти маски и прочие примочки. Привет передавайте Зеле и его ОПГ , что-бы выделял деньги на медицину и на нормальные зарплаты, а не делайте дураками простых людей.
показати весь коментар
19.11.2020 18:57 Відповісти
кстати забыл добавить - переболел ковидом и не обращался в ваши нищебродские, ушатаные шараги.
показати весь коментар
19.11.2020 18:58 Відповісти
молодец, всё верно.
всяких отрицателей, анти-прививочников средневековых надо лечить по средневековому. постом и молитвой, икона, лучина и лбом об пол, да погромче.
показати весь коментар
19.11.2020 20:38 Відповісти
 
 