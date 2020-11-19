Якщо ви не вірите в COVID-19, то не звертайтеся до лікарів: просто вмирайте вдома, синіючи, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

У МОЗ попросили людей, які не вірять у коронавірусну хворобу, не звертатися до медиків по медичну допомогу.

Лікар-анестезіолог, професор і експерт МОЗ Сергій Дубров попросив "атеїстів коронавірусної хвороби COVID-19", не звертатися до лікарів, а "просто помирати вдома". Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в офіційному Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо", передає Цензор.НЕТ.

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"Для атеїстів COVID-19: запрошую волонтерами прати білизну, мити підлогу, перестилати пацієнтів в будь-яке відділення інтенсивної терапії", - сказав Дубров.

Він зазначив, що "рук не вистачає, особливо молодшого медичного персоналу".

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"Думаю, що одна доба або кілька годин роботи в реанімації з пацієнтами іх COVID-19, з переповненими реанімаціями, відділеннями, які були розраховані на 6 ліжок, як мінімум мають 9-12 пацієнтів. Кілька годин роботи в такому відділенні, і я думаю, що "атеїзм ковідний" мине дуже швидко. І велике прохання до "атеїстів COVID-19": мабуть, не звертайтеся по допомогу до медичного персоналу, а просто вмирайте вдома, синіючи. Якщо ви не вірите в COVID-19, то, будь ласка, не звертайтеся до лікарів", - зазначив він.