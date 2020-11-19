У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді. ВIДЕО

У Росії заговорили про зараження коронавірусом президента Росії Володимира Путіна після того, як він розкашлявся під час наради щодо ситуації з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з наради наводить російський ресурс у своєму телеграм-каналі.

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Після поширення відео журналісти почали цікавитися, чи не підхопив Путін коронавірус, на що отримали відповідь від його прессекретаря Дмитра Пєскова, що здоров'я президента РФ "абсолютно нормальне".