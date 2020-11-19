У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Росії заговорили про зараження коронавірусом президента Росії Володимира Путіна після того, як він розкашлявся під час наради щодо ситуації з коронавірусом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з наради наводить російський ресурс у своєму телеграм-каналі.
Після поширення відео журналісти почали цікавитися, чи не підхопив Путін коронавірус, на що отримали відповідь від його прессекретаря Дмитра Пєскова, що здоров'я президента РФ "абсолютно нормальне".
Топ коментарі
+36 vitaliymkua
показати весь коментар19.11.2020 11:55
+29 саша паламарчук
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+22 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.11.2020 11:57
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немає жодного іншого лідера, маючого хочаб схожої с пуйлом ваги серед свінособак.
тому, після того, як воно здохне, до влади будуть намагатися проштовхнутися десятки претендентів і вони повбивають один одного
Це ж "передова найкраща вакцина", аналогів якої нема ніде у Світі..
обычному человекуху#лу, да? Про чьхнуть и перднуть я ваще молчу
То вже "атіпічная діаррєя".
Редкое единодушие .
Може інші здохли, раз хворого призначили.