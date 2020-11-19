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У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Росії заговорили про зараження коронавірусом президента Росії Володимира Путіна після того, як він розкашлявся під час наради щодо ситуації з коронавірусом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео з наради наводить російський ресурс у своєму телеграм-каналі.

Також читайте: Демограф Ракша про масштаби COVID-19 у РФ: за квітень-жовтень надлишкова смертність 165 тис. осіб. Листопад може стати рекордним за смертями з періоду голоду 1947 року

Після поширення відео журналісти почали цікавитися, чи не підхопив Путін коронавірус, на що отримали відповідь від його прессекретаря Дмитра Пєскова, що здоров'я президента РФ "абсолютно нормальне".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+36
Може сканає швидче.
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19.11.2020 11:55
+29
Не підведи нас ***** вонюче!
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19.11.2020 11:57
+22
Не поможет, там еще 5 двойников у него))) Но есть надежда, что в бункере они нычкуются вместе У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7222
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19.11.2020 11:57
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19.11.2020 11:55 Відповісти
Не поможет, там еще 5 двойников у него))) Но есть надежда, что в бункере они нычкуются вместе У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7222
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19.11.2020 11:57 Відповісти
це воно надсилало сигнал своїм прихільникам, що його тримають в неволі і не хочуть відпускати, прикриваючись ним для здійснення усіляких підлих дій по всьому світу... а воно хоче пробіжатись по травичці, скинути рубаху з якого-небудь хлопчика і залобизати йому животика
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19.11.2020 12:13 Відповісти
Есть надежда, что при выборе замены вся кремлевская шобла перегрызется, как пауки в банке.
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19.11.2020 12:35 Відповісти
так і буде! пуйло своєю тупістью створило вакуум влади в непорозумінні під назвою ереф!
немає жодного іншого лідера, маючого хочаб схожої с пуйлом ваги серед свінособак.
тому, після того, як воно здохне, до влади будуть намагатися проштовхнутися десятки претендентів і вони повбивають один одного
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19.11.2020 17:06 Відповісти
Гей-вечеринка? Может туда НеЛоха для подтанцовки отправить?
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19.11.2020 12:37 Відповісти
этого?
У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 7180
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19.11.2020 12:38 Відповісти
Какая отвратительная рожа (с).
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19.11.2020 13:50 Відповісти
чаек с полонием должен вылечить дьявола
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19.11.2020 12:31 Відповісти
ЗДОХНИ! ХУ#ло!
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19.11.2020 15:02 Відповісти
Надеюсь, что это не коронавирус. Легочная форма сибирской язвы или чумы. *****, держись там.
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19.11.2020 11:56 Відповісти
Я за то, чтоб у ***** оказались все три варианта сразу!
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19.11.2020 12:29 Відповісти
по вай фай прилетело.... У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 3046
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19.11.2020 12:35 Відповісти
Есть еще саркома легких.
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19.11.2020 12:36 Відповісти
Не підведи нас ***** вонюче!
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19.11.2020 11:57 Відповісти
У вируса побочные Явления у всех людей разные .Говорят с психика страдает . А если человек псих в Квадрате , - то какие еще будут неадекватные Заявления? Жесть.
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19.11.2020 11:58 Відповісти
А як же спутнік-5? Не допоміг?
Це ж "передова найкраща вакцина", аналогів якої нема ніде у Світі..
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19.11.2020 11:58 Відповісти
Давайте новое ***** это подыхает по-ходу
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19.11.2020 11:58 Відповісти
Уже и кашлянуть нельзя обычному человеку ху#лу, да? У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 1106 У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7602 Про чьхнуть и перднуть я ваще молчу У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 7895
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19.11.2020 11:58 Відповісти
"Про чьхнуть и перднуть я ваще молчу"
То вже "атіпічная діаррєя".
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19.11.2020 12:03 Відповісти
дайте ему пурген, не надо гадать!
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19.11.2020 11:58 Відповісти
Ну буде дійсно смішно! У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 8009
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19.11.2020 12:04 Відповісти
пусть вызовет скорую из Феофании.. через месяц доедет..
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19.11.2020 11:59 Відповісти
Дай бог здоровья вирусу.
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19.11.2020 11:59 Відповісти
Він добре грає, не ведіться
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19.11.2020 12:00 Відповісти
та там тех ******, как собак недорезанных. главное, шоб у старшего ***** хворь приключилась, а не у клонов )
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19.11.2020 12:01 Відповісти
это диарея - боится кашлянуть, что-бы не обосраться
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19.11.2020 12:02 Відповісти
перимидону, перимидону ему! срочно!
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19.11.2020 12:02 Відповісти
Є шанс, що здохне?
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19.11.2020 12:02 Відповісти
такая гадость не здыхает ..
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19.11.2020 12:18 Відповісти
Не с нашим счастьем ...
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19.11.2020 12:02 Відповісти
Это оно кашлем скрывало пердёж.
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19.11.2020 12:03 Відповісти
Да не, думаю, он разыгрывает спектакль, чтобы другие лидеры стран ему посочувствовали и разглядели в нем "человечность". Типа, вот гляньте, он - тоже человек, у него человеческие заболевания. Не надо прессовать санкциями, дорогой Джо. Просто подожди еще немного, и всё само утрясётся.
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19.11.2020 12:04 Відповісти
Піскову збрехать, як дурному з гори збігти. У Путина заподозрили коронавирус после кашля на совещании - Цензор.НЕТ 2869
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19.11.2020 12:04 Відповісти
А видимо водички со стаканчика, что-бы не кашлять, ему хлебнуть бздошно, бо в стаканчике может быть "новичок" от своих друганов..
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19.11.2020 12:05 Відповісти
Ну, покашляло оно, и что? Вообще не понимаю такого пристального внимания к нему и его кашлю. Новость для жёлтой прессы, не более.
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19.11.2020 12:06 Відповісти
И супервакцинка не помогла? Раша вперде, как всегда? А как рекламируют!!!
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19.11.2020 12:07 Відповісти
Нравится мне общая тональность этих комментариев .
Редкое единодушие .
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19.11.2020 12:08 Відповісти
На бутылку его , срочно!! Самое лучшее средство для *****.
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19.11.2020 12:09 Відповісти
Ждем-Надеемся-Верим ....
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19.11.2020 12:10 Відповісти
То он просто чупа-чупсом слегка подавился. У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 4764
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19.11.2020 12:13 Відповісти
скориш за все, під час селекторного совєщанія, натиснув не ту кнопку і йому в жопу встромилася бутилка
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19.11.2020 12:17 Відповісти
нужно свечку в храме поставить за его упокой.
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19.11.2020 12:13 Відповісти
было бы неплохо, очень даже неплохо, я бы сказал отлично
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19.11.2020 12:14 Відповісти
закопать і сжечь! або спочатку сжечь, а потім закопать
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19.11.2020 12:15 Відповісти
Ждем..надеемся...верим...
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19.11.2020 12:16 Відповісти
А может это и не вирус, вовсе, а просто банальная саркома лёгких, в финальной стадии
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19.11.2020 12:16 Відповісти
Вся надежда на ковид
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19.11.2020 12:17 Відповісти
Пусть живёт. При его жизни распад рф должен начаться.
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19.11.2020 12:19 Відповісти
А где Письков со стаканчиком антивируса "новичок".
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19.11.2020 12:20 Відповісти
жаль если эта падла сдохнет и не понесент наказания
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19.11.2020 12:23 Відповісти
Не з нашим щастям...Ех...
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19.11.2020 12:24 Відповісти
Сейчас у него по традиции выявят ковид и потом он его героически поборет.
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19.11.2020 12:26 Відповісти
Не підведи нас
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19.11.2020 12:27 Відповісти
Напоите его чаем с полонием. Вирус точно не выживет.
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19.11.2020 12:30 Відповісти
Бздыханийо в зобу спьордло...
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19.11.2020 12:35 Відповісти
Боже, не дай змарнувати такий шанс.
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19.11.2020 12:38 Відповісти
путін стільки раз хворітиме, скільки у нього двійників.
Може інші здохли, раз хворого призначили.
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19.11.2020 12:52 Відповісти
То ботокс вилазить після інформації принятого рішення в США.
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19.11.2020 13:00 Відповісти
Кто должен сдохнуть, тот не помрет
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19.11.2020 13:03 Відповісти
}{уйло- не подведи: я уже 2 баяна купил... У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 3498
У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 5243
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19.11.2020 13:28 Відповісти
Да хрен там.Такого чюда не бывает.
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19.11.2020 13:37 Відповісти
Що б ти щур мокшанський здихав довго та боляче... !
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19.11.2020 13:58 Відповісти
кукла пыня кукла ваша только карлик стало старше лаллаллаллалаллаллала У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 7802
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19.11.2020 14:04 Відповісти
"даалєка даарога твояя..."(с) У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 2480 це не гірше за шарфик, кандєлябр чи табакєрку...
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19.11.2020 14:35 Відповісти
Почему-то вспомнилось "«Над всей Испанией безоблачное небо»". Может, обнулённый кгб-шник тремя покашливаниями даёт сигнал пятой колонне к активным выступлениям? Успеют.не успеют?

У Путіна запідозрили коронавірус через кашель на нараді - Цензор.НЕТ 5513
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19.11.2020 14:51 Відповісти
Сдох бы уже на благо человечества.
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19.11.2020 15:14 Відповісти
Брехня, ***** кашляет когда брешет.
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19.11.2020 15:24 Відповісти
Всех ЗАЖОПников срочно уколоть ветеренарной вакциной.
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19.11.2020 15:27 Відповісти
Фигня, там двойников вагон еще
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19.11.2020 15:38 Відповісти
 
 