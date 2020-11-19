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Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні-Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що його будинок обшукували сьогодні дві години, але в підсумку вилучили тільки жорсткий диск.

Про це він розповів у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що у нього вдома з самого ранку проходив обшук за участю співробітників поліції і СБУ на підставі постанови Голосіївського районного суду Києва від 2 листопада.

"Вони шукали документи, пов'язані зі спорудженням меморіалу Героїв Небесної сотні", - сказав Пошивайло.

За його словами, ситуація дивна, тому що будь-які документи, пов'язані з будівництвом меморіалу, проєктно-кошторисна документація, зберігаються у генпідрядника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постраждалі на Майдані про обшуки в музеї: вважаємо такі дії влади свідомими і спрямованими на знищення пам'яті про Героїв Небесної Сотні

"Музей не отримував ні усного, ні письмового запиту на надання такої інформації, і дивно, що все відбувається в такій формі", - заявив Пошивайло.

Також він додав, що у нього вдома обшукали все, що можна, і вилучили його приватний носій - жорсткий диск, на якому зберігає всю історію створення музею ще від громадської ініціативи Музей Майдану - Музей Свободи.

"І дуже дивно було, тому що це теж з одного боку не є законним, оскільки в постанові написано про вилучення документації, пов'язаної з фінансовою діяльністю, а електронні носії до кінця не є документацією", - сказав Пошивайло.

За його словами, обшук у квартирі тривав дві години.

"Я хотів юриста. Кажу:"Хлопці, у нас 30-ті роки?"А вони, напівжартома:"Тридцяті-тридцяті". Скрізь дивилися всі, нишпорили, все отримували ... і нічого не знайшли, крім приватного носія інформації", - розповів директор музею.

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
На следующий день после озвучивания астрономического воровства в Укравтодоре СБУ приходит с обысками куда? Правильно, в музей...
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19.11.2020 15:28
+28
Ой доиграется ******** Зе...
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19.11.2020 15:25
+27
Тупое криворогульное чмо за 1.5 года своего бездарного правления, списдило с подельниками 300 млрд гривен. И где полиция, где сбу?!
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19.11.2020 15:28
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Мусора довольні, що гірше людям, то краще їм живеться.
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19.11.2020 16:09 Відповісти
Сплотімся вокруг нашего Рейгана!
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19.11.2020 16:10 Відповісти
Зе НКОЛИ не був на Євромайдані - і цим все сказано!
Не брав участь у Революції Гідності, ховався від повісток... Хіба свідомим українцям такий лідер нації потрібен?
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19.11.2020 16:15 Відповісти
Сегодня, 19 ноября, согласно опросу группы "Рейтинг", рейтинг доверия к Зеленскому пошел вверх, отмечается, что гаранту все еще не доверяет 51% украинцев. Наибольший антирейтинг доверия по-прежнему у Петра Порошенко. Также высокий рейтинг доверия у спикера Дмитрия Разумкова. Об этом передает Диалог.UA со ссылкой на "Рейтинг". Опрос проводился с 15 по 17 ноября среди 3 тыс. человек, статистическая погрешность в районе 1,8%. Отмечается, что Зеленскому доверяет 46% респондентов, а Разумкову 32%, однако 26% не знают о существовании такого политика. 25% людей в опросе доверяют Юлии Тимошенко, а не доверяют 72%. Петру Порошенко не доверяет 74%.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/219346_1605789990
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19.11.2020 16:45 Відповісти
хороший опрос - главное,правдивый.. Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 574 Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 574 Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 574
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19.11.2020 17:34 Відповісти
Знаєте, Скоропадський, Петлюра, Бандера і Шухевич якось не дивилися на рейтинги...
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19.11.2020 19:50 Відповісти
До чого цей спіч? Мова про крадіжку грошей на самою святому- памяті народу?.
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19.11.2020 17:08 Відповісти
А ви уважно вчитайтеся в новину: якщо мала місце крадіжка, то з боку підрядника, який отримав гроші. Музей тут до чого???
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19.11.2020 19:57 Відповісти
Як показали вибори, потрібен 73%. А страждають всі.
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19.11.2020 19:30 Відповісти
Все тут же начинают кричать о репрессиях власти а не обьяснять почему работы за которые были уплачены деньги еще в 2018 так и не были выполнены.
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19.11.2020 16:23 Відповісти
Ну так може треба це питання задавати тим, хто отримав гроші і не виконав роботи з 2018, а не працівникам музею? Чи це працівники музею мали штукатурити і класти цеглу?
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19.11.2020 19:58 Відповісти
А ти послухай, що про це Пошивайло говорить: на ділянку РЕГУЛЯРНО НАКЛАДАЛИ АРЕШТИ, ЩО В СВОЮ ЧЕРГУ БЛОКУВАЛО РОБОТИ НА НІЙ. ЧИТАЙ І СЛУХАЙ УВАЖНО ПО-СКЛАДАМ.
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19.11.2020 20:56 Відповісти
Тому що генпрокуратура заявила, що під час розслідування справ Майдану на території будівництва виникла потреба провести додаткові слідчі експерименти щодо розслідування протестувальників. Улітку 2018 року Генпрокуратура наклала арешт на ділянку, де мав би бути меморіал.

Ігор Пошивайло на брифінгу розповів, що гроші підряднику перерахували, адже планувалося відкриття у 2019 році, але через арешт ділянки цього досі не сталося.
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20.11.2020 00:42 Відповісти
Так радуйся что ничего не нашли !!
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19.11.2020 16:31 Відповісти
Так силовики выполняя заказ высшего руководства ,обычно это "НИЧЕГО" и не ищут!!!А ищут(на вдруг) незарегистрированное оружие и "непонятные"деньги-ведь это верная быстрая криминальная статья!!!А работа с "ничего" ,это долгая и часто безуспешная тягамотина!!! Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 8895
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19.11.2020 18:38 Відповісти
Осел пошел ва-банк !!!!! Не получится, за все придётся ответить !!! И за cоvid фонд, и за олигархов и за цену на газ и свет !!!!
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19.11.2020 16:48 Відповісти
Ну свет и газ не дороже чем были при Пете, если кому и отвечать за многократный рост так это ему.
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19.11.2020 16:55 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·17 мин

Воруют везде и на всем. Но в этом случае явный мертверчуковский запашок. Политический заказ. ФСБУ таможню не хочет потрусить? Там млрд$ разворовываются!
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19.11.2020 16:52 Відповісти
Ага значит 111 млн это мелочи, можно и внимания не обращать, патриотам воровать можно.
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19.11.2020 16:56 Відповісти
Так тож своїм!
Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 3271
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19.11.2020 17:01 Відповісти
Хотелось бы увидеть список неприкосаемых и от какой суммы можно начинать трусить а на что и закрывать глаза.
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19.11.2020 16:59 Відповісти
Получите.

Кукловоды-олигархи зеленого Буратины.
Сам Зеля.
Офис преЗедента.
Депутаны монокоалиции.
Родственники, друзья, партнеры по бизнесу Зели и всех зеленых шишек.

Суммы воровства не имеют значения. Им прощают любые.
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19.11.2020 17:37 Відповісти
Генпрокурор и ее муж.
Баканов.
Аваков.

Список не окончательный.
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19.11.2020 17:38 Відповісти
у нас 30-е годы
А у нас 2020.
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19.11.2020 16:59 Відповісти
Слідкуємо за руками:

1. Генпрокурорша заявила, що для розслідування справ Євромайдану тре скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.

2. Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича.

3. СБУ приходить з обшуками у Музеї Революції Гідності.

Бо:

а. Генпрокуратура заарештувала ділянку, на якій має будуватися Меморіал Героїв Небесної Сотні;

б. Музей Майдану перераховував авансові платежі підряднику згідно із результатами тендеру та укладеними угодами та з огляду на письмові обіцянки Генпрокуратури зняти арешт через тиждень-місяць-півроку-рік.

в. Через те, що Генпрокуратура жодного разу не дотрималася своїх публічних обіцянок і не зняла арешт та не дозволила будівництво, гроші "зависли", а меморіал так і не був збудований у 2019 році.

Ось і весь "склад злочину", наскільки можна зрозуміти уривчасту інформацію, яка на цю хвилю стала відома.

Тобто за те, що Генпрокуратура, конкретно - спецслідчий Горбатюк - заблокували будівництво Меморіала Небесної Сотні СБУ пред'явила претензії директору Музея Майдану.

Хочеться передати пані Закревській і решті фанклубу Горбатюка полум'яний привіт! В результаті їх бурхливої і безтолкової діяльності нема: ані завершення слідства, ані Меморіалу, ані, щоправді, і самого Горбатюка. Останнього - не шкода.

Я попереджав що так буде? Так і сталося. Але от щоб на річницю Майдану таке учудити - мені б таке в голову не прийшло!

Зінченко Олександр
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19.11.2020 17:05 Відповісти
Ничего нового!Подобный трюк украгенты ФСБ РФ уже проводили при постройке приграничной "Стены"!!!Только начали её строить(освоили только 30 тысяч гривень)-так сразу нашли "офуенные нарушения" в тендерах!!!Стройка "Стены" остановилась...и купленные журналисты стали выть что в этом виноват премьер "Яценюккроликсеня"-это он мол "украл" со Стены,1миллиард грн!!! И в результате и Стену не построили и успешного премьера Яценюка выбросили на полит помойку!!!Это видать теперь и ждёт и музей и его директора Пошивайло!!! Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 8333
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19.11.2020 19:06 Відповісти
...а це отвєтка за Стуса

Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 2978
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19.11.2020 17:08 Відповісти
Нехай сам повертається в те вонюче лоно!
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19.11.2020 18:46 Відповісти
Клован переписує історию...він же сказав недавно, що дві революції організував...
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19.11.2020 17:26 Відповісти
У нас зелено-кацапские годы. Березки подрастают.
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19.11.2020 17:27 Відповісти
А куда он деньги дел. Надел вышиванку и решил что может делать что захочет?
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19.11.2020 17:28 Відповісти
Мусора завжди були на боці ворога України і Людства. Ворога одвічного і довічного.
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19.11.2020 18:02 Відповісти
ГБР открыло производство по поводу госпереворота во время Майдана

17:46, сегодня
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19.11.2020 18:38 Відповісти
скоро по дитячим садочкам біндерят вязатимуть !
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19.11.2020 18:44 Відповісти
Речь идет о смешной сумме в 112млн. бюджетньіх гривен. Понять и простить ?
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19.11.2020 19:06 Відповісти
Власть зеленского ватная это понятно и это работа сивох, портнова, фокиных, медведчуков и шуфричей.
Но при "великом патриоте" порошенко и кролике, имея большинство бпп и нф, а также "патриотичную" БЮТ (в зависимости от географии), в областях Украины.
Где установили памятники Героям Небесной Сотни, Героям АТО?
Уже шесть лет на центральных площадях скинут ульянов-ленин-бланк, и самое большое в этом месте установлен прапор Украины.
Всё это происходит, так как порошенко пыль сдувал с пятой колонны кремля.
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19.11.2020 19:20 Відповісти
З'явилась інформація про те, звідки у цієї справі ноги ростуть.
Виявляється, то все ПРиги підколочують. Прокремлівський реванш на марші...

Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 3202
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19.11.2020 19:20 Відповісти
ЗЕлені відкрили карну справу про "держпереворот" ще 1 жовтня. Але активні дії почали лише сьогодні - за два дні до сьомої річниці Майдану.
Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 3244
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19.11.2020 19:24 Відповісти
Текст Соні Кошкіної
*

Sonya Koshkina (official)
ГБР вызывает на допросы лидеров Майдана

В канун седьмой годовщины Революции Достоинства в Музее Революции Достоинства проводится обыск.
Все вы уже видели эту новость.
Думаете, это - п....ц?
Вовсе нет.

Обыск - лишь вершина айсберга.

Истинный п...ц в том, что первого октября досточтимое ГБР возбудило уголовное производство номер 42020000000001885.
По делу о гос перевороте.
В связи с событиями Майдана.
Заявитель ... держитесь крепко... Ренат Кузьмин.

И теперь повестками вызывает на допрос: Турчинова, Парубия, Кличко, Пашинского, Яценюка, Черновол.
Следователь Ковальчук.
Это - только часть фамилий.
Думаю, их гораздо больше.

Да, у каждого из вас своё отношение к этим людям. А у каждого из них - своя судьба и свой политический путь.
Но факт в том, что семь лет тому назад они - наравне с десятками тысяч украинцев, стоявших на Майданах всей страны - приложили серьезные усилия для свержения зэковской шоблы.
Это - исторический факт.
Точка.

И вот проходит семь лет.
У нас демократически избранная, прогрессивная власть, называющая приверженность идеалам Майдана одним из своих приоритетов
Типа независимое ГБР (в котором уже больше года черти что за бардак творится).
При этом, они принимают заявление о том, что Майдан - госпереворот. И не просто принимают, но вприпрыжку бегут расследовать.
Заявитель - один из самых одиозных деятелей режима Януковича, персональный тюремщик Юлии Тимошенко и Юрия Луценко (да, и много кого ещё), экс-замглавы ГПУ, которого этот самый Майдан на пять лет загнал в оккупированный Крым (где он скрывался, вплоть до получения мандата ОПЗЖ).

Ясно же: сегодня - они, завтра - остальные украинцы, рядовые участники протеста.
В-с-е и каждый.
В той или ной форме.

Рубрика: здобули.
Мрази.
Они даже не понимают, какой ящик Пандоры открывают

П.с. Если что, копии повесток у меня есть
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19.11.2020 19:32 Відповісти
Пусть зеЛя к народу выйдет!его уже на части порвать готовы!
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19.11.2020 19:35 Відповісти
Ну, если реально тырили, то должны ответить. Вне зависимости от личностей. И да, кстати. Какого такого "музея"? Мифического, на картинке, создание которого нам обещают 7-ой год???!!!! Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 7148 Может, не просто так он до сих пор "в проекте"? Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 6593

Единственное, что не нравится, так это то, что щимят только "патриотических" воров. Антиукраинские/прорашистские/сепарские воры могут не волноваться. А должны сидеть. УСЕ. Зеля, как же так?.... Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 6368
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19.11.2020 19:51 Відповісти
Написал ещё давно.

Что это за революция, при которой революционеров погибло больше против кого они вели борьбу.
Сергей Дацюк

Этого не было в истории мира.
Судили не старорежимные судьи (януковича).
Во всех странах восставший народ сразу организовывал суды и трибуналы.
Но порошенко, турчиновы, аваковы в сговоре с о*осравшимися рыгами не дали народу шанса. Сейчас совки выступают за уровнять всех. Скоро уровняют януковича и компанию.
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19.11.2020 20:44 Відповісти
прежде, чем про зраду волать надо узнать, воровали, или нет.
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19.11.2020 20:58 Відповісти
пошивайло шмыгаль швондер ......генофонд аднако
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19.11.2020 21:42 Відповісти
ОТ СУКИ КАЦАПСЬКІ.... Тобто гроші перерахували ПІДРЯДНИКАМ для виконання робіт і вони їх ВКРАЛИ, але винні чомусь керівники музею???? ДЕ ОБШУКИ У ПІДРЯДНИКІВ???
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19.11.2020 21:50 Відповісти
чому тоді НЕ проводять обшуки у підрядників???
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20.11.2020 01:19 Відповісти
чому тоді після проведених обшуків І В МУЗЕЇ, І ВДОМА ДИРЕКТОРА МУЗЕЮ НІЧОГО!! НІЧОГО!!! НЕ ЗНАЙШЛИ????
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20.11.2020 01:20 Відповісти


Адам Смит@_Smithchenko 2 ч

В Офисе Президента дистанцировались от сегодняшних обысков в Музее Майдана и обвинили следователей (Полиция+СБУ+прокурорские) в том, что в советские времена называли "политической близорукостью". За которую близорукость можно было и без партбилета остаться...
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19.11.2020 22:04 Відповісти
изъяли его частный носитель - жесткий диск, на котором хранит всю историю создания музея еще от общественной инициативы Музей Майдана - Музея Свободы.Источник: https://censor.net/ru/v3232079

Можливо саме це і шукали а не документи,хочуть знищити інформацію,а потім і сам музей прикриють.
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19.11.2020 23:02 Відповісти
Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 2125 підставою санкціювати такі дії може бути тільки білети до Ростова Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті" - Цензор.НЕТ 6648
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20.11.2020 00:19 Відповісти
Генпрокуратура наклала арешт на ділянку улітку 2018 року під приводом, що виникла потреба провести додаткові слідчі експерименти щодо розслідування у справі Майдану.

17 травня 2019 року активісти групи С14 знесли паркан, яким було оточено частину алеї Героїв Небесної Сотні задля майбутнього будівництва меморіалу.

Це відбулось вже після виборів у травні 2019 року. І це означає, що реваншисти які привели до влади кремлівську маріонетку Коломойського, заздалегідь планували похоронити проект Музей революції Гідності.

Розслідує справу Майдану Державне бюро розслідувань. Коли директором ДБР стала Венедіктова, то Першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков, який звільнився з займаної посади два тижні тому, - 3 листопада 2010 року. Підрозділ, який розслідує справу Майдану підпорядкований директору ДБР. Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора ДБР у зв'язку з призначенням на посаду генерального прокурора, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков та співробітник СБУ Олександр Соколов.
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20.11.2020 01:11 Відповісти
Бабіков звільнився з ДБР 3 листопада 2020 року.
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20.11.2020 01:13 Відповісти
Учитывая сегодняшние события с обыском в музее Революции Достоинства и вызовом на допросы лидеров Майдана можно, конечно, считать Зеленского инкарнацией Януковича, человеком которого жмут проукраинские силы и память о Майдане.

Но, положа руку на сердце, кажется, что в этом процессе он уже не игрок, а статист. Человек с замашками опереточного автократа, но без способностей в сфере реальной власти.
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20.11.2020 02:01 Відповісти
ТРЕТИЙ МАЙДАН ПОСТАВИТ ВСЕ НА СВОИ МЕСТА !!! ЖЕСТОКИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ !!!
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20.11.2020 13:08 Відповісти
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