Директор музею Революції Гідності Пошивайло про обшуки: Кажу: "Хлопці, у нас 30-ті роки?" А вони: "Тридцяті-тридцяті". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні-Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло повідомив, що його будинок обшукували сьогодні дві години, але в підсумку вилучили тільки жорсткий диск.
Про це він розповів у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Він розповів, що у нього вдома з самого ранку проходив обшук за участю співробітників поліції і СБУ на підставі постанови Голосіївського районного суду Києва від 2 листопада.
"Вони шукали документи, пов'язані зі спорудженням меморіалу Героїв Небесної сотні", - сказав Пошивайло.
За його словами, ситуація дивна, тому що будь-які документи, пов'язані з будівництвом меморіалу, проєктно-кошторисна документація, зберігаються у генпідрядника.
"Музей не отримував ні усного, ні письмового запиту на надання такої інформації, і дивно, що все відбувається в такій формі", - заявив Пошивайло.
Також він додав, що у нього вдома обшукали все, що можна, і вилучили його приватний носій - жорсткий диск, на якому зберігає всю історію створення музею ще від громадської ініціативи Музей Майдану - Музей Свободи.
"І дуже дивно було, тому що це теж з одного боку не є законним, оскільки в постанові написано про вилучення документації, пов'язаної з фінансовою діяльністю, а електронні носії до кінця не є документацією", - сказав Пошивайло.
За його словами, обшук у квартирі тривав дві години.
"Я хотів юриста. Кажу:"Хлопці, у нас 30-ті роки?"А вони, напівжартома:"Тридцяті-тридцяті". Скрізь дивилися всі, нишпорили, все отримували ... і нічого не знайшли, крім приватного носія інформації", - розповів директор музею.
Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюється в розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
Будь ласка, зачекайте...
Не брав участь у Революції Гідності, ховався від повісток... Хіба свідомим українцям такий лідер нації потрібен?
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Ігор Пошивайло на брифінгу розповів, що гроші підряднику перерахували, адже планувалося відкриття у 2019 році, але через арешт ділянки цього досі не сталося.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·17 мин
Воруют везде и на всем. Но в этом случае явный мертверчуковский запашок. Политический заказ. ФСБУ таможню не хочет потрусить? Там млрд$ разворовываются!
Кукловоды-олигархи зеленого Буратины.
Сам Зеля.
Офис преЗедента.
Депутаны монокоалиции.
Родственники, друзья, партнеры по бизнесу Зели и всех зеленых шишек.
Суммы воровства не имеют значения. Им прощают любые.
Баканов.
Аваков.
Список не окончательный.
А у нас 2020.
1. Генпрокурорша заявила, що для розслідування справ Євромайдану тре скасувати закон про недопущення переслідування учасників Майдану від 2014 року.
2. Апеляційний суд Києва скасував заочний арешт Януковича.
3. СБУ приходить з обшуками у Музеї Революції Гідності.
Бо:
а. Генпрокуратура заарештувала ділянку, на якій має будуватися Меморіал Героїв Небесної Сотні;
б. Музей Майдану перераховував авансові платежі підряднику згідно із результатами тендеру та укладеними угодами та з огляду на письмові обіцянки Генпрокуратури зняти арешт через тиждень-місяць-півроку-рік.
в. Через те, що Генпрокуратура жодного разу не дотрималася своїх публічних обіцянок і не зняла арешт та не дозволила будівництво, гроші "зависли", а меморіал так і не був збудований у 2019 році.
Ось і весь "склад злочину", наскільки можна зрозуміти уривчасту інформацію, яка на цю хвилю стала відома.
Тобто за те, що Генпрокуратура, конкретно - спецслідчий Горбатюк - заблокували будівництво Меморіала Небесної Сотні СБУ пред'явила претензії директору Музея Майдану.
Хочеться передати пані Закревській і решті фанклубу Горбатюка полум'яний привіт! В результаті їх бурхливої і безтолкової діяльності нема: ані завершення слідства, ані Меморіалу, ані, щоправді, і самого Горбатюка. Останнього - не шкода.
Я попереджав що так буде? Так і сталося. Але от щоб на річницю Майдану таке учудити - мені б таке в голову не прийшло!
Зінченко Олександр
17:46, сегодня
Но при "великом патриоте" порошенко и кролике, имея большинство бпп и нф, а также "патриотичную" БЮТ (в зависимости от географии), в областях Украины.
Где установили памятники Героям Небесной Сотни, Героям АТО?
Уже шесть лет на центральных площадях скинут ульянов-ленин-бланк, и самое большое в этом месте установлен прапор Украины.
Всё это происходит, так как порошенко пыль сдувал с пятой колонны кремля.
Виявляється, то все ПРиги підколочують. Прокремлівський реванш на марші...
*
Sonya Koshkina (official)
ГБР вызывает на допросы лидеров Майдана
В канун седьмой годовщины Революции Достоинства в Музее Революции Достоинства проводится обыск.
Все вы уже видели эту новость.
Думаете, это - п....ц?
Вовсе нет.
Обыск - лишь вершина айсберга.
Истинный п...ц в том, что первого октября досточтимое ГБР возбудило уголовное производство номер 42020000000001885.
По делу о гос перевороте.
В связи с событиями Майдана.
Заявитель ... держитесь крепко... Ренат Кузьмин.
И теперь повестками вызывает на допрос: Турчинова, Парубия, Кличко, Пашинского, Яценюка, Черновол.
Следователь Ковальчук.
Это - только часть фамилий.
Думаю, их гораздо больше.
Да, у каждого из вас своё отношение к этим людям. А у каждого из них - своя судьба и свой политический путь.
Но факт в том, что семь лет тому назад они - наравне с десятками тысяч украинцев, стоявших на Майданах всей страны - приложили серьезные усилия для свержения зэковской шоблы.
Это - исторический факт.
Точка.
И вот проходит семь лет.
У нас демократически избранная, прогрессивная власть, называющая приверженность идеалам Майдана одним из своих приоритетов
Типа независимое ГБР (в котором уже больше года черти что за бардак творится).
При этом, они принимают заявление о том, что Майдан - госпереворот. И не просто принимают, но вприпрыжку бегут расследовать.
Заявитель - один из самых одиозных деятелей режима Януковича, персональный тюремщик Юлии Тимошенко и Юрия Луценко (да, и много кого ещё), экс-замглавы ГПУ, которого этот самый Майдан на пять лет загнал в оккупированный Крым (где он скрывался, вплоть до получения мандата ОПЗЖ).
Ясно же: сегодня - они, завтра - остальные украинцы, рядовые участники протеста.
В-с-е и каждый.
В той или ной форме.
Рубрика: здобули.
Мрази.
Они даже не понимают, какой ящик Пандоры открывают
П.с. Если что, копии повесток у меня есть
Единственное, что не нравится, так это то, что щимят только "патриотических" воров. Антиукраинские/прорашистские/сепарские воры могут не волноваться. А должны сидеть. УСЕ. Зеля, как же так?....
Что это за революция, при которой революционеров погибло больше против кого они вели борьбу.
Сергей Дацюк
Этого не было в истории мира.
Судили не старорежимные судьи (януковича).
Во всех странах восставший народ сразу организовывал суды и трибуналы.
Но порошенко, турчиновы, аваковы в сговоре с о*осравшимися рыгами не дали народу шанса. Сейчас совки выступают за уровнять всех. Скоро уровняют януковича и компанию.
Адам Смит@_Smithchenko 2 ч
В Офисе Президента дистанцировались от сегодняшних обысков в Музее Майдана и обвинили следователей (Полиция+СБУ+прокурорские) в том, что в советские времена называли "политической близорукостью". За которую близорукость можно было и без партбилета остаться...
Можливо саме це і шукали а не документи,хочуть знищити інформацію,а потім і сам музей прикриють.
17 травня 2019 року активісти групи С14 знесли паркан, яким було оточено частину алеї Героїв Небесної Сотні задля майбутнього будівництва меморіалу.
Це відбулось вже після виборів у травні 2019 року. І це означає, що реваншисти які привели до влади кремлівську маріонетку Коломойського, заздалегідь планували похоронити проект Музей революції Гідності.
Розслідує справу Майдану Державне бюро розслідувань. Коли директором ДБР стала Венедіктова, то Першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат Януковича Олександр Бабіков, який звільнився з займаної посади два тижні тому, - 3 листопада 2010 року. Підрозділ, який розслідує справу Майдану підпорядкований директору ДБР. Після того, як Ірина Венедіктова залишила посаду директора ДБР у зв'язку з призначенням на посаду генерального прокурора, очолювати ДБР по черзі мали її заступники: Олександр Бабіков та співробітник СБУ Олександр Соколов.
Но, положа руку на сердце, кажется, что в этом процессе он уже не игрок, а статист. Человек с замашками опереточного автократа, но без способностей в сфере реальной власти.