Житель Білої Церкви зірвав і спалив державний прапор із пам'ятника Небесній Сотні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Білій Церкві (Київська область) поліція розшукала вандала, який зірвав прапор України з пам'ятника Героям Небесної Сотні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У поліцію надійшло повідомлення про те, що в ніч з 4 на 5 листопада у Парку Слави невідома особа пошкодила пам'ятник Героям Небесної Сотні - зірвала зі скульптури державний прапор України. Пам'ятник Героям Небесної Сотні у місті Біла Церква був встановлений у 2016 році на кошти громадських активістів та міських жителів. Автором роботи став білоцерківський скульптор, який був активним учасником Революції Гідності.
В результаті слідчо-оперативні заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів.
Зловмисник, перебуваючи в Парку Слави у стані алкогольного сп'яніння, зірвав Державний прапор біля інсталяції, присвяченої Героям Небесної Сотні, а потім його спалив.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Слідчі Білоцерківської поліції повідомили фігуранту про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
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чувак заработал "секс-круиз" на ближайшие четыре года..
Тебе тролик израильский флаг больше бы пошел, хотя лучше кацапский , неча землю обетованную позорить.
И земле украинской была бы польза и воздух чистый бы был и людям бы легче бы было без лайна .
Она толко и всем польза от того что этого лайна не будет в Украине.
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/19/119466/es-predosteregaet-vengriyu-ot-ispolzovaniya-rossijskoj-vaktsiny-ot-COVID-19--ona-opasna.shtml
То есть могут дать 3 года, а могут дать 15 минут. Прекрасные законы! Тогда не нужно удивляться судам...
Новости космической сверхдержавы со сверхоружием которого нет ни у кого в мире
https://www.chita.ru/news/153059/#sel=3:1,3:1
Як казали в нас у Києві, на Майдані стояли люди з двома дипломами, а на антимайдані- з двома ходками...
Такі при більшовиках розкуркулювали і відбирали останнє у українського селянина