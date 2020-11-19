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Житель Білої Церкви зірвав і спалив державний прапор із пам'ятника Небесній Сотні, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

У Білій Церкві (Київська область) поліція розшукала вандала, який зірвав прапор України з пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У поліцію надійшло повідомлення про те, що в ніч з 4 на 5 листопада у Парку Слави невідома особа пошкодила пам'ятник Героям Небесної Сотні - зірвала зі скульптури державний прапор України. Пам'ятник Героям Небесної Сотні у місті Біла Церква був встановлений у 2016 році на кошти громадських активістів та міських жителів. Автором роботи став білоцерківський скульптор, який був активним учасником Революції Гідності.

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В результаті слідчо-оперативні заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який неодноразово був судимий за скоєння майнових злочинів.

Житель Білої Церкви зірвав і спалив державний прапор із памятника Небесній Сотні, - Нацполіція 01

Зловмисник, перебуваючи в Парку Слави у стані алкогольного сп'яніння, зірвав Державний прапор біля інсталяції, присвяченої Героям Небесної Сотні, а потім його спалив.

Житель Білої Церкви зірвав і спалив державний прапор із памятника Небесній Сотні, - Нацполіція 02

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Слідчі Білоцерківської поліції повідомили фігуранту про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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Топ коментарі
+55
Все лайно повилазило.
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19.11.2020 19:55
+40
Таким уродам надо по полной давать.
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19.11.2020 19:55
+31
Ватное уе...ще расейскоязычной нациАнальности.
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19.11.2020 20:18
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Все лайно повилазило.
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19.11.2020 19:55 Відповісти
Ватное уе...ще расейскоязычной нациАнальности.
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19.11.2020 20:18 Відповісти
не похоже на засланца из мордора, это обычный местный алколоидно-уголовный элемент
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20.11.2020 11:38 Відповісти
Таким уродам надо по полной давать.
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19.11.2020 19:55 Відповісти
И рыло не замыливать!
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20.11.2020 10:02 Відповісти
у 3,14дарка гинекомастия.. его будут трогать за грудь и просить "исполнить" регулярно..
чувак заработал "секс-круиз" на ближайшие четыре года..
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19.11.2020 20:00 Відповісти
Но сначала нужно запихнуть флагшток ему в жопу.
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19.11.2020 20:09 Відповісти
любишь своего фюрерка, руснявое?
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19.11.2020 20:04 Відповісти
"Рабинович, сволочь, стрельнул и промазал..."
Тебе тролик израильский флаг больше бы пошел, хотя лучше кацапский , неча землю обетованную позорить.
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19.11.2020 20:05 Відповісти
а ты как с бутылки слез "канадец"?
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19.11.2020 20:06 Відповісти
Этага ,,Канатца,, завут Праскофья из патмаскофья.
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19.11.2020 20:14 Відповісти
Идиот? Музею до сих пор не выделили землю под собственно Музей. Деньги выделенные до сих пор лежат на счету. Расследование инициировано свол"чью Портновым.
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19.11.2020 20:09 Відповісти
Чого цій падлі рило замазали? Країна повинна знати своїх ''хероїв'', щоб йому пір'я в горлі виросло.
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19.11.2020 20:01 Відповісти
А чего морду заретушировали? на чурку похож может поэтому
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19.11.2020 20:02 Відповісти
Угу. На чурку. На русского.
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19.11.2020 20:05 Відповісти
Все чурки живут за паребриком.
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19.11.2020 20:16 Відповісти
А кто ж тогда за Монику голосовал?
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19.11.2020 20:16 Відповісти
Только Моника знает ответ.
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19.11.2020 20:19 Відповісти
Правда? Насколько я помню, за монику проголосовало 73% избирателей. Вот Вам и процент чурбанья в Украине.
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19.11.2020 20:23 Відповісти
Чел решил подкопить коллекционных звиздюлей?
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19.11.2020 20:08 Відповісти
Хвора тварина..
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19.11.2020 20:11 Відповісти
Вот почему это лайно не лишить гражданства Украины и отправить на родину в московию ?
И земле украинской была бы польза и воздух чистый бы был и людям бы легче бы было без лайна .
Она толко и всем польза от того что этого лайна не будет в Украине.
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19.11.2020 20:12 Відповісти
Лишать гражданства и за паребрик. Слабое никчёмное государство, жует сопли. У такого государства нет будущего.
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19.11.2020 20:13 Відповісти
На моськовській дає поясненя-скоріше за все прибічник "русскаАва мира"
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19.11.2020 20:13 Відповісти
ЕС предостерегает Венгрию от использования российской вакцины от COVID-19. Она опасна

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/19/119466/es-predosteregaet-vengriyu-ot-ispolzovaniya-rossijskoj-vaktsiny-ot-COVID-19--ona-opasna.shtml
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19.11.2020 20:13 Відповісти
долбо ******** ес не указ
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20.11.2020 09:43 Відповісти
Срок - до трех лет...
То есть могут дать 3 года, а могут дать 15 минут. Прекрасные законы! Тогда не нужно удивляться судам...
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19.11.2020 20:14 Відповісти
Что значит светит 3 года?..так не перевоспитвыют...2 месяца холодного карцера без еды и воды с голой сракой на бетоне...глядишь и врозумеет.
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19.11.2020 20:16 Відповісти
Районный суд запретил пользоваться единственным уличным туалетом в школе №57 села Дунаево из-за отсутствия ремонта. Туалет был построен в 1971 году и ни разу не ремонтировался

Новости космической сверхдержавы со сверхоружием которого нет ни у кого в мире

https://www.chita.ru/news/153059/#sel=3:1,3:1
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19.11.2020 20:17 Відповісти
та не надо его судить и бабки на содержание на зоне тратить. привести на границу с лугандоном, украинский паспорт на его глазах порвать и пожопниками в лугандон!!! там ему сразу героя луганды сиполным пансионом в тюрьме изоляция дадут.... и это тоже нашилюди а ермак???
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19.11.2020 20:28 Відповісти
лишить подонка гражданства Украины и выслать на историческую родину в Сибирь
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19.11.2020 20:29 Відповісти
Сибирь - не их историческая родина. Сибирь захвачена у народов Севера. Почитай в инете русско-чукотская война, и все поймешь.
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19.11.2020 20:47 Відповісти
выслать в ЛуганДон эту ватную падаль, перед этим лишить подонка гражданства украинского, пусть жрет свой "рузьгемир" ложечкой..
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19.11.2020 20:35 Відповісти
Неодноразово судимий - от воно типове ліцо русскава міра!

Як казали в нас у Києві, на Майдані стояли люди з двома дипломами, а на антимайдані- з двома ходками...
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19.11.2020 20:35 Відповісти
"Был неадекВатным "- все так говорят когда за задницу берут. На самом деле это ненавистник Украины.
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19.11.2020 20:44 Відповісти
Пьяный,судимый-смягчающие обстоятельства?.Штраф нужен тысяч 100-150 .Пусть ему вата собирает.
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19.11.2020 20:52 Відповісти
********* в бошку пустую насрала, ушлёпку ватоголовому
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19.11.2020 20:59 Відповісти
Раз по пяни сделал то по трезвому замышлял. Влупить падле десятку строгача и без права обжалования и амнистии.
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19.11.2020 21:19 Відповісти
Ліцо Руцкого міра - алкаш з буцегарні Житель Белой Церкви сорвал и сжег государственный флаг с памятника Небесной Сотне, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5912

Такі при більшовиках розкуркулювали і відбирали останнє у українського селянина
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19.11.2020 21:21 Відповісти
Анулювати цієй ваті пожиттєво громадянство України, замість цього картку на проживання на території України без прав голосу і займання держпосад усіх рівнів
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19.11.2020 21:22 Відповісти
а навіщо лича закривати "героя" повинні бачити всі. нажаль дибілів по україні багато
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19.11.2020 21:31 Відповісти
Революція Гідності змінилася контрреволюцією рагулів
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19.11.2020 21:55 Відповісти
таких тварей на флагшток насаживать надо и сжигать нах...
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19.11.2020 23:14 Відповісти
Опять здесь около 42-ух рiчний фiгурант... И шо за напасть такая...
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20.11.2020 00:58 Відповісти
Как ни зэк то зэбил.
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20.11.2020 00:59 Відповісти
Эти похлеще титушни. Титушня хоть под ментами ходит. А эти - оторви и выбрось.
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20.11.2020 01:00 Відповісти
Надо фэйс показывать, чтобы все видели этого дебила.
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20.11.2020 05:05 Відповісти
І що далі? "Понять и простить?" Бидло, що понаіхало з російських боліт, стал сбе знову відчувати господарями в Украіні. Ну і де ж ті "правосєки" і "нацдружини"? Піз....ти і махати прапорами -оце і все, на що здатні наші патріти, а зламатти руку такій скотині - кишка тонка, бо ми толерантні, бо кацапу буде боліти. Ще так повоюємо, то і не залишиться тих, хто готовиий брати в руки зброю, одні гречкосіі залишатьсяя. щоб було кому кацапам гречку вирощуватии і пшеницю сіяти для чергового голодомору.
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20.11.2020 10:18 Відповісти
ТАК ОН КРАСНОПУЗЫЙ !!!
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20.11.2020 12:56 Відповісти
 
 