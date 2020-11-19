Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Військовослужбовця впіймали на продажу цивільній особі 2,4 г канабісу. Тепер його можуть посадити на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.
Підозрюваний - військовослужбовець Одеської окремої авіаційної ескадрильї.
"За даними слідства, цей військовослужбовець-контрактник організував у себе вдома виробництво і підготовку до продажу великої кількості особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. 14.05.2020 правоохоронці задокументували факт збут ним цивільній особі 2,4 г канабісу", - сказано в повідомленні.
18 листопада вдома у військовослужбовця та його спільника провели обшуки та вилучили "речовину рослинного походження".
Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК і збираються відправити його під арешт.
Покарання за цією статтею - від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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они не наркоманы, но иногда балуются качественным продуктом..
Просто ей никогда не дают вырасти
Позор! за 2.4 гр это примерно коробок спичечный впаять 10 лет с конфискацией. Чушь какая-то. Это оч малое количество за кот админ ответственность предусмотрена.
Весь цивилизованный мир легализует каннабиас а у на с как за убийство дают , по сути знахарю, кот. лекарство продает. И на снимках черт знает что, может какая сверхубийственная заморская трава, от одной затяжки роту вставляет. Но больше похоже на какието ошметки бабкиного веника.
То есть чувак за 2,4 гр бурьяна получит столько же сколько бухое чмо убившее всю семью на столичном шоссе в июле. Занавес.
Позорище.... Стидоба мусорська різношерстна
мені як раз потрібен дім
ДСР
ДБР
а еще есть ДВБ ------ и тут я ржу не могу
это они про два куста конопли шо на фото?