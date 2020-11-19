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Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Військовослужбовця впіймали на продажу цивільній особі 2,4 г канабісу. Тепер його можуть посадити на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері південного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрюваний - військовослужбовець Одеської окремої авіаційної ескадрильї.

"За даними слідства, цей військовослужбовець-контрактник організував у себе вдома виробництво і підготовку до продажу великої кількості особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено. 14.05.2020 правоохоронці задокументували факт збут ним цивільній особі 2,4 г канабісу", - сказано в повідомленні.


18 листопада вдома у військовослужбовця та його спільника провели обшуки та вилучили "речовину рослинного походження".

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Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК і збираються відправити його під арешт.

Покарання за цією статтею - від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура 01

Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура 02
Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура 03
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Топ коментарі
+22
Вот это "акулу преступного мира" поймали! Не позорились бы уже.
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19.11.2020 21:26
+14
На фото - бодилля. Тобто, якще вин таке "виростив" - посадить его по максимуму за тупость.
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19.11.2020 21:25
+12
С каких это пор канабис стал особо опасным наркотическим веществом?
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19.11.2020 21:33
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Він випадково не з ескадрілі нашого патєрпєлого бамбардіровщіка?
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19.11.2020 21:23 Відповісти
президентский опрос состоялся...на коноплю результат положителен, если они не пошутили...
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19.11.2020 22:13 Відповісти
його після цього в феофінію закрили, тому мабуть не пожартував
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20.11.2020 10:38 Відповісти
На фото - бодилля. Тобто, якще вин таке "виростив" - посадить его по максимуму за тупость.
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19.11.2020 21:25 Відповісти
наверно, первогодка.. такой мусор, обычно собирают цыгане с "дички" и впаривают лохам..
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19.11.2020 21:28 Відповісти
Видел легальную плантацию в Калифорнии. Ну, было дело...такое. Кусты ростом в полторы ладони, просто стебель и шишки.
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19.11.2020 21:39 Відповісти
видел нелегальную плантацию не важно где, до 10 деревьев.. несколько семей выращивает чисто для себя.. там культура, гидропон и шишечки.. )))
они не наркоманы, но иногда балуются качественным продуктом..
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19.11.2020 21:43 Відповісти
У меня легальный рецепт. PTSD. Единственный побочный эффект - курва,иногда среди ночи просыпаюсь перед открытой дверцей холодильника с куском ковбасы в зубах и двумя котами у ноги....тоже с ковбасою в зубах.
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19.11.2020 21:47 Відповісти
Опасаюсь за твоих котов
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19.11.2020 21:49 Відповісти
Ну так, згоден...жирное им неможна. Sorry Контрактник авиационной эскадрильи выращивал дома и продавал коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3737
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19.11.2020 21:53 Відповісти
😁🐈🐴🍷
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19.11.2020 22:04 Відповісти
Конопля - это дерево
Просто ей никогда не дают вырасти
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19.11.2020 21:49 Відповісти
Родственник отдыхал "дикарем" на Ямайке. Ну так, там оно именно так и росте - деревьями. Причем везде...ну,за пределами "туристических зон", звичайно.
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19.11.2020 22:08 Відповісти
Техническая конопля, так? Не Манчьжурка? Не Индиго?
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19.11.2020 23:08 Відповісти
Не хочу делать пропаганду.Але ...гоню свий самжене,делаю свою медовуху. Вже поза 12 рокив.Тобто, маю вже 10-летний свой виски,и вина/медовухи 8-ми летней выдержки. Но предпочитаю курнуть.
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20.11.2020 00:44 Відповісти
Та ну Вас, Пане Артемию. Ми тут тiльки намагаемось бути справжними Украинцями. Glory to Ukraine!
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20.11.2020 00:56 Відповісти
Був в нашому родовому сели пiврику тому. Черкасщина. Так, Украина буде Европейскою Державою. Не маю жодних сумнив.
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20.11.2020 01:07 Відповісти
Вот это "акулу преступного мира" поймали! Не позорились бы уже.
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19.11.2020 21:26 Відповісти
Ну это для того чтоб летать без самолета
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19.11.2020 21:28 Відповісти
Зекраина для зебилов. Контрактник авиационной эскадрильи выращивал дома и продавал коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7364 Кокос рулез.
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19.11.2020 21:28 Відповісти
Ну так літать по різному можна. А може він торгував тільки в лічебних цілях, як хтось просуває. Саме смішне, що на 150 грамів дурі збіглась поліція ДСР, ДБР і військова прокуратура. А коли склади горіли - винних немає.
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19.11.2020 21:31 Відповісти
Так вот он - корень всех бед Украины , ну если есть маленькие дети , тем более военный , не обычный гражданин , такого не посадят Контрактник авиационной эскадрильи выращивал дома и продавал коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 93
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19.11.2020 21:32 Відповісти
С каких это пор канабис стал особо опасным наркотическим веществом?
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19.11.2020 21:33 Відповісти
с тех пор как Украина 30 лет сажает людей в тюрьму за такое ужасное преступление , которое по срокам к убийству можно прировнять , в Приговорах суда именем Украины так и пишут "особливо небезпечна речовина ", с тех пор как в райотделах ломают пальцы и насилуют , с тех пор как "эксперты " делая анализ по технической конопле пишут в заключении "особливо небезпечна наркотична речовина " и глаза у них не лопаются Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2055
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19.11.2020 23:15 Відповісти
та вони бі не писали, але є якась інструкція, де таку дурню напейсали, от їм нічого іншого і не залишається як повторювати, хоча по факту не дуже то вона й небезпечна, а як розуму нема, то все навколо особливо небезпечно, навіть селфі на даху електричок роблять.
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20.11.2020 10:43 Відповісти
Какой собакой нужно быть, что бы знать что твоя т.н. "инструкцЫя " несправедлива, и выводы по этим ""икспердизам" которые попадают в суд ломают людские жизни , и при этом продолжать там работать ? Человек с большой буквы не стал бы там работать, видать только приспособленцы у которых в венах течет кровь ихних поганых дедов из нквдшно-кгбшной кодлы мразотной.
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20.11.2020 11:10 Відповісти
так вони й пейсали, вони і їхні нащадки бояться зброю короткоствольну дозволити
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22.11.2020 09:21 Відповісти
А как бы он без конопли "летал"? А вообще, печально.
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19.11.2020 21:34 Відповісти
Что дозволено Презыденту, запрещено солдату!
Позор! за 2.4 гр это примерно коробок спичечный впаять 10 лет с конфискацией. Чушь какая-то. Это оч малое количество за кот админ ответственность предусмотрена.

Весь цивилизованный мир легализует каннабиас а у на с как за убийство дают , по сути знахарю, кот. лекарство продает. И на снимках черт знает что, может какая сверхубийственная заморская трава, от одной затяжки роту вставляет. Но больше похоже на какието ошметки бабкиного веника.
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19.11.2020 21:37 Відповісти
"Теперь его могут посадить на срок от 6 до 10 лет с конфискацией"

То есть чувак за 2,4 гр бурьяна получит столько же сколько бухое чмо убившее всю семью на столичном шоссе в июле. Занавес.
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19.11.2020 21:38 Відповісти
понабирают контрактников из зеленой массы...
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19.11.2020 21:38 Відповісти
Какой никакой,а доп.заработок.
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19.11.2020 21:39 Відповісти
И я пол жизни выращивал.. это же не тушонку с человеческого мяса делают.. и бабушка, и моя, и твоя выращивала, и прабабушка, дикие вы люди..
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19.11.2020 21:39 Відповісти
за 2.4гр мусора человеку 6-10 лет? .....эти тупые совки со своей "норамальностью" в чужом глазу соломинку найдут. А в своих не видят и бревна.
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19.11.2020 21:44 Відповісти
там большая половина етих пи№№ров которые пришли арестовывать , прокуроры , а тем более кто будет с важной рожей в суде приговор оглашать , курят и не только траву , но в саветскам саюзе народу не положено , только избранным
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19.11.2020 23:21 Відповісти
да вроде до 5 грамм админка...
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19.11.2020 21:44 Відповісти
Это смотря по какой статье и пункту следак "запустит". Ну и сумма "заноса" тоже роль играет.
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19.11.2020 22:06 Відповісти
це якщо сам споживаєш, а якщо продаєш, то інша кваліфікація, і нема різниці скільки.
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20.11.2020 10:46 Відповісти
Скільки різних "право-охоронців" зібралося. Злочин століття розкрили.....
Позорище.... Стидоба мусорська різношерстна
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19.11.2020 21:56 Відповісти
а як можна вирощувати дома?
мені як раз потрібен дім
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19.11.2020 22:07 Відповісти
кому вона потрібна та травичка, коли можна вирощувати цілі дома!!!
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19.11.2020 23:08 Відповісти
Це якась помилкова або неправдива інформація. Адміністративна відповідальність наступає за зберігання канабісу до 5 гр. (невеликі розміри). Наказ МОЗ №188 від 01.08.2000 р. " Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу".
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19.11.2020 22:12 Відповісти
Зберігати можна продавати ні
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19.11.2020 22:17 Відповісти
за хранение -срок в Украине
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19.11.2020 23:16 Відповісти
Ох уж эта авиация!...
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19.11.2020 22:12 Відповісти
Так проголосовали же, в штатах уже и грибы легализовали.
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19.11.2020 22:15 Відповісти
ого сколько конопли наверно на пожизненое потянет ?
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19.11.2020 22:32 Відповісти
я заценил названия
ДСР
ДБР
а еще есть ДВБ ------ и тут я ржу не могу
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19.11.2020 22:34 Відповісти
И ДБЛ ещё есть, Унылая Лошадь подтвердит.
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20.11.2020 07:13 Відповісти
Ану, подивимось, що треба для вирощування трави. Гараж, бельгійське пиво, ніж-косинець.
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19.11.2020 22:43 Відповісти
так хлопцы без этого летать боятся.. Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1678
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19.11.2020 22:45 Відповісти
вам же сказали! в медицинских целях!))))
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19.11.2020 22:46 Відповісти
две целых четыре десятых грамма ,?Чем меньше грамм тем больше срок ,супер аксиома для народа Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5891 вот тото и оно работайте килограммами срок стремится к нулю Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4915а если тоннами вы правите миром Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4915 Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4915 Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4915 Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4915 Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплю, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4915
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19.11.2020 22:48 Відповісти
Взяли Пабла Ескобара... смішно...
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19.11.2020 23:04 Відповісти
Добре, що не застрелили на даху, як застрелили Пабло Ескобара.
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20.11.2020 00:59 Відповісти
все еще впереди
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20.11.2020 11:11 Відповісти
Ах, жизнь моя жестянка! А ну ее в болото... Живу я как поганка, А мне летать, а мне летать, А мне летать охота! (пестня)
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19.11.2020 23:25 Відповісти
За час перегляду цього відео, в країні, за участю громадян в стані алкогольного с'пяніння відбуась одна ДТП, декілька побутових конфліктів та нещасних випадків.
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20.11.2020 00:17 Відповісти
Предлогаю запретить кухонные ножи и алкоголь- от них нарид еще более опасным становится чем от травы.
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20.11.2020 00:39 Відповісти
Наркобарона взяли серйозного. Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8867
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20.11.2020 00:57 Відповісти
ты смотри такое приступление как ще танки и вертолеты не прислали..аа какой кошмар..зачем эти структуры создавать что б такой мелочью занимались...представляю фбр нашло в гараже косяк и потные носки смех..страна в жопе а они херней маятся...только взятки..так как там бабки..остальное почти пофиг
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20.11.2020 02:02 Відповісти
Феофанию ещё бы "потрусили" б, возможно нашли б "открытий чудных".
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20.11.2020 07:15 Відповісти
а чому можливо, там реально чудних вистачає, одне навіть відосики чудні знімає
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20.11.2020 10:48 Відповісти
Под влиянием особо опасного вещевства был автор даной статьи..вот его нужно и привлекать
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20.11.2020 08:02 Відповісти
2 грамма?)) Да и на фото непохоже на нечто серьезное.
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20.11.2020 09:47 Відповісти
Видать на жизнь не хватало. Может даже голодал. Или просто мудак по жизни?
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20.11.2020 10:03 Відповісти
значительного количества особо опасного наркотического средства

это они про два куста конопли шо на фото? Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1861
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20.11.2020 10:59 Відповісти
Ну, " значительного количества особо опасного наркотического средства" я пока не увидел....
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20.11.2020 11:33 Відповісти
А почему отсутствуют фото особо опасного вещества?
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20.11.2020 12:40 Відповісти
 
 