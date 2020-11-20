"Дайте працювати!": Львівські ресторатори без штанів записали звернення до влади. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Представники ресторанного бізнесу зі Львова закликали владу скасувати карантин вихідного дня і або дозволити їм працювати без обмежень, або ввести по всій країні повний локдаун на 2-3 тижні.
Відеозвернення до влади вони опублікували в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.
В акції взяли участь власник мережі "Майстерня карамелі" Андрій Дзюбан, власник кав'ярень "Світ кави" Маркіян Бедрій, співвласник Театру пива "Правда" Юрій Заставний, ресторатор Вардкес Арзуманян і засновники "Холдингу емоцій! Fest" Андрій Худо та Юрій Назарук.
Вони вважають, що карантин "вб'є бізнес", залишивши їхніх співробітників без роботи, але не допоможе зупинити пандемію.
Ресторатори вимагають почати "реально, а не показово" контролювати дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.
"Ми проти безглуздих і показових рішень. Якщо необхідно - вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все і на зрозумілий термін", - заявили ресторатори.
Вони підкреслюють, що, поки на вихідних закриті ресторани і кафе, тисячі людей відвідують супермаркети, їздять в автобусах і метро без жодного контролю.
"Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей", - підсумували учасники акції.
Будь ласка, зачекайте...
"улюблені ресторатори" Садового...
У 2007 році у Львові на площі Ринок з'явився невеличкий ресторанчик "Біля Діани". А за 13 років із нього виріс величезний "Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".
А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".
Дивним чином зростання цієї бізнес-імперії співпало зі зростанням політичної кар'єри Андрія Садового. Заступивши на посаду мера у 2006-му, він набрав собі радників (багатьох людей із "цікавими" зв'язками, про які розповімо детально далі). А зокрема - прессекретаря Громадської платформи "Пора!" Юрія Назарука. За рік він і заснував холдинг "!ФЕСТ". Разом з двома компаньйонами - Дмитром Герасімовим та Андрієм Худо. Останній, до речі, персона також непроста і не чужа міському голові - член наглядової ради "Галнафтогазу", який належить давньому соратнику і фінансисту Садового, "бензиновому королю" Віталію Антонову.
Всім,думаю,зрозуміло,чому Садовий вирішив торпедувати "карантин вихідного дня" оголосивши(НЕЗАКОННО,хоч і креативно) вихідні робочими днями ?...
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Бари, тренажерні зали, салони караоке, вечірки… ось де відбувалося основне поширення, - розповів BBC доктор Кадзуакі Джиндай
а то в декого сумніви
Але частково вони праві потрібно вернути контроль в супермаркети вчора заходжу в Сільпо там дика черга на касі всі впритул в магазині повно людей, кількість ніхто не контролює..
Пижики забиті стоячими людьми які випадають через двері також контроля немає...