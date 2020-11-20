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"Дайте працювати!": Львівські ресторатори без штанів записали звернення до влади. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Представники ресторанного бізнесу зі Львова закликали владу скасувати карантин вихідного дня і або дозволити їм працювати без обмежень, або ввести по всій країні повний локдаун на 2-3 тижні.

Відеозвернення до влади вони опублікували в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

В акції взяли участь власник мережі "Майстерня карамелі" Андрій Дзюбан, власник кав'ярень "Світ кави" Маркіян Бедрій, співвласник Театру пива "Правда" Юрій Заставний, ресторатор Вардкес Арзуманян і засновники "Холдингу емоцій! Fest" Андрій Худо та Юрій Назарук.

Вони вважають, що карантин "вб'є бізнес", залишивши їхніх співробітників без роботи, але не допоможе зупинити пандемію.

Ресторатори вимагають почати "реально, а не показово" контролювати дотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

"Ми проти безглуздих і показових рішень. Якщо необхідно - вводьте локдаун. По-справжньому: закривайте все і на зрозумілий термін", - заявили ресторатори.

Дивіться також: Клуб і ресторан в Тернополі працюють на карантині як храм і трапезна монастиря. ФОТО

Вони підкреслюють, що, поки на вихідних закриті ресторани і кафе, тисячі людей відвідують супермаркети, їздять в автобусах і метро без жодного контролю.

"Ви вже залишили нас без штанів. Ми не дамо зробити це з тисячами наших людей", - підсумували учасники акції.
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Топ коментарі
+26
Люди от коронавируса умирают а им пофиг...вот он мудрый нарит - пусть все здохнут главное шоб моя рыгаловка работала...
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19.11.2020 21:45
+8
Люди и от врождённого депилизма умирают, выстраивай свою зелёную логическую цепочку..
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19.11.2020 21:48
+8
"Дайте работать!": львовские рестораторы без штанов записали обращение к властям - Цензор.НЕТ 2734
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19.11.2020 21:51
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Наивные, "без штанов" - любимая рабочая форма одежды ЗЕ.
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20.11.2020 01:36 Відповісти
ковидови трупы барыги аххахх спекулянты так жалки как всегда..дайте нам зароблять мы нищие ахаххах смех
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20.11.2020 02:05 Відповісти
власник мережі "Майстерня карамелі" Андрій Дзюбан, власник кав'ярень "Світ кави" Маркіян Бедрій, співвласник Театру пива "Правда" Юрій Заставний, ресторатор Вардкес Арзуманян і засновники "Холдингу емоцій! Fest" Андрій Худо та Юрій Назарук.

"улюблені ресторатори" Садового...

У 2007 році у Львові на площі Ринок з'явився невеличкий ресторанчик "Біля Діани". А за 13 років із нього виріс величезний "Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".
А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".
Дивним чином зростання цієї бізнес-імперії співпало зі зростанням політичної кар'єри Андрія Садового. Заступивши на посаду мера у 2006-му, він набрав собі радників (багатьох людей із "цікавими" зв'язками, про які розповімо детально далі). А зокрема - прессекретаря Громадської платформи "Пора!" Юрія Назарука. За рік він і заснував холдинг "!ФЕСТ". Разом з двома компаньйонами - Дмитром Герасімовим та Андрієм Худо. Останній, до речі, персона також непроста і не чужа міському голові - член наглядової ради "Галнафтогазу", який належить давньому соратнику і фінансисту Садового, "бензиновому королю" Віталію Антонову.
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20.11.2020 08:56 Відповісти
Перетворили Львів цими генделями на суцільний "розвод для приєзжих"
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20.11.2020 11:05 Відповісти
І який висновок？Що Садовий молодeць？Мабуть, що так. Рeсторатори нe найгірші люди.
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20.11.2020 14:47 Відповісти
Судя по одежде это "************" в Украине.Попса и тошнотики оказались самыми бедными.
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20.11.2020 08:26 Відповісти
Чотирьох з цього відео знаю особисто трьох знаю добре - всі четверо вже давно доларові мільйонери з величезною кількістю майна нерухомості і в Україні і за кордоном і офшорними рахунками і переживають вони не за народ і не за простих смертних співробітників а за свої рахунки які зараз перестали примножуватись у геометричній прогресії!
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20.11.2020 08:43 Відповісти
Ресторанна мафія: замість "сім'ї" Януковича - "дорога родина" Садового

Всім,думаю,зрозуміло,чому Садовий вирішив торпедувати "карантин вихідного дня" оголосивши(НЕЗАКОННО,хоч і креативно) вихідні робочими днями ?...
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Бари, тренажерні зали, салони караоке, вечірки… ось де відбувалося основне поширення, - розповів BBC доктор Кадзуакі Джиндай
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20.11.2020 08:45 Відповісти
жаль... що перед виборами Садовий особисто не підтримав цю акцію..Щоб наш невіруючий народ переконався,що він ЩИРИЙ УКРАЇНЕЦЬ ...
а то в декого сумніви "Дайте працювати!": Львівські ресторатори без штанів записали звернення до влади - Цензор.НЕТ 668
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20.11.2020 08:51 Відповісти
Нехай люди вмирають мені потрібен новий лексус.....
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20.11.2020 09:47 Відповісти
Основна причина це ресторани і кабаки, там столики впритул після травня всі без масок навіть офіціанти, ніякого контролю взагалі...
Але частково вони праві потрібно вернути контроль в супермаркети вчора заходжу в Сільпо там дика черга на касі всі впритул в магазині повно людей, кількість ніхто не контролює..
Пижики забиті стоячими людьми які випадають через двері також контроля немає...
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20.11.2020 09:52 Відповісти
А взагалі читав вчора одного американскього міліардера, що цей вірус це очищення землі від непотрібних людей, реально якщо подумати, когось силою в ресторан заганяють....
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20.11.2020 09:54 Відповісти
миллиардер джефф безос в своем интервью признался что он переселит всех людишек на луну и орбитальные станции, а земля будет поместьями миллиардеров "Дайте працювати!": Львівські ресторатори без штанів записали звернення до влади - Цензор.НЕТ 6272
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20.11.2020 10:58 Відповісти
Всі вони не платять податки, і найманим працівникам платять чорну зп.
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20.11.2020 11:09 Відповісти
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