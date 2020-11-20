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Кузьмін (94) майдан (757) Портнов (304) ДБР (2562) Музей Майдану (61) Буткевич Богдан (432)

Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як регіонали та п'ята колона Кремля хочуть скасувати Революцію Гідності? Чому їм це дозволяють Зе-влада і навіть ті, кому Євромайдан подарував їхні посади?

І чи справді це зборище реваншистів має шанси обнулити Революцію? Дивіться у новому і, як завжди, безжальному випуску "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Якщо ви думали, а що ласа до жорстокого символізму російська п'ята колона викине напередодні річниці Революції Гідності, то ось воно!

ДБР на замовлення Андрія Портнова й Рената Кузьміна відкрило кримінальне провадження щодо державного перевороту під час Майдану! А ще - СБУ прийшла із обшуками в Музей Революції Гідності.

То що ж сталося? Що відбувається з Музеєм Революції Гідності?

Як головний правник Януковича - Андрій Портнов - із дозволу влади - вкотре харкнув в обличчя всій патріотичній частині суспільства? Та чому реваншисти та ексрегіонали приречені на провал і знову програють?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.

Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.

Також правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Один день, одна країна, дві різні цивілізації:
Проект "Без цензуры": Зе-реванш. Как из-за импотентности Зеленского недобитки Януковича переписывают историю - Цензор.НЕТ 9362
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20.11.2020 09:33
+40
Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію - Цензор.НЕТ 8061Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію - Цензор.НЕТ 6626
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20.11.2020 09:53
+35
Мосєйчукча - "Президент має лікуватись як президент, бо якби лікувався як людина, то ми би втратили Зеленського".
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20.11.2020 09:35
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А ще кажу, що дурний народ в переважній більшості, який думає, що він самий хитрий та розумний і який звик жити в рабстві заслуговує на таку владу, яку має. Бо обирають собі подібних і мріють "запанувати" у своїй сторонці над собі подібними.
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20.11.2020 12:43 Відповісти
"Мощнейшая" аналитика. "Мрази", "менты" и вишенка на тортике: перевод "уголовного производства" как "кримінальне виробництво" - все это показывает высочайший уровень аналитика.
Я ждал, что он обоснует, почему обвинения со стороны СБУ в адрес руководства музея - несостоятельны, фактов, доказывающих невиновность... вместо этого исключительно слова про "реванш".
Обвинения власти в том, что Кузьмин и Портнов не сидят. Так приведи конкретные факты, за которые их можно посадить, потому что "принадлежность к прошлой власти" - это не основание для посадки, а основание для последующего проигрыша Украиной судов в международных инстанциях и выплаты миллионных компенсаций из бюджета! Нельзя просто так взять и посадить в цивилизованном государстве человека, даже если он занимал высокий пост при старой власти!
Буткевича возмущает, что по заявлению Кузьмина открыто уголовное производство? Так требуй от депутатов БПП инициирировать отмену украинского УПК, который обязывает правоохранительные органы открывать уголовные производства и проводить следственные действия даже по бредовым заявлениям.
Это - азы юриспруденции, которые не хочет понимать Буткевич. Потому неудивительно, что в свое время его выставил на посмешище Шарий, устроив развод-провокацию. И точно так же неудивительно, что пророссийская пропаганда успешно влияет на людей не только в восточной Украине, но в странах ЕС. Может, пора проукраинской пропаганде менять таких как Буткевич на профессионалов, которые бы успешно продвигали нашу позицию?
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20.11.2020 12:42 Відповісти
Справжні революції гідності закінчують стовпами та стінками, на яких знищують своїх ворогів, а не зеленками і смітєвими баками. Бо так вам швидко вороги влаштують котли, де знищать вже вас.
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20.11.2020 13:52 Відповісти
Респект і уважуха Рома, розкатав асфальтним катком зе-мразоту. Ну що зе-біли, ви "зробили Україну, ***, - разом!!!"
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20.11.2020 14:59 Відповісти
Всі хто називає себе "слугами народами" - малюйте зеленкою хрестик на лобі.
Ясна!
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20.11.2020 17:43 Відповісти
Із-за імпотентності Зе, По до сих пір не за гратами. Це - головний провал Зе, і саме із-за цього, жодних перспектив у нього нема.
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20.11.2020 18:22 Відповісти
лапоть, не скигли
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22.11.2020 00:22 Відповісти
...кац, вали на рашу.
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22.11.2020 12:51 Відповісти
зеленський це ПОЛІТИЧНИЙ ПАСИВНИЙ ГЄЙ, ото і весь висновок з його міжнародної діяльності і показник авторитету у світі серед глав провідних держав
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20.11.2020 19:00 Відповісти
Кого обиратимем на дострокових?
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20.11.2020 20:12 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію - Цензор.НЕТ 3844

А як же ваша Люля Ладіміровна ? Багіня.
Шо, вже не висуваєте її кандидатуру ? Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію - Цензор.НЕТ 3844
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21.11.2020 00:21 Відповісти
вчора у Шустера "твая памаладевшая Бахиня" такі компліменти зелейолопам розповідала,що самі зелебобіки офігівали...
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21.11.2020 09:44 Відповісти
Як тільки спливає чергова афера, попадається на хабарі або крадіжці черговий "слуга народу", Зеленський витягує портновський конспект і починає туманно натякати на "державний переворот на Майдані". Відбувається зміна інформаційних акцентів і реальні злочини влади відходять з лінії уваги.
Законність постмайдановської влади підтверджена рішеннями конституційної більшості Верховної Ради, актами проведення двох турів загальнонаціональних виборів і цілою низкою міжнародних договорів. Визнання цього всього незаконним - це перш за все визнання незаконним нинішньої влади, яка прийшла до влади на підставі рішень "незаконної влади".
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20.11.2020 21:50 Відповісти
Зе-нарик НЕ импотент.
Зе-нарик - ПРЕДАТЕЛЬ и АГЕНТ КРЕМЛЯ!
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20.11.2020 22:05 Відповісти
так холуй кремля коррупционер Ренат Кузьмин не должен был вообще стать депутатом, его не было в стране 5 лет! Он был в розыске полиции, а когда тот вернулся ничего ему не предьявили, все на верху коррумпированые барыги Кузьмин, мудак Аваков порешали! а Зеленский такой же мудак и чмо. Ни рыба ни мясо президент, марионетка олигархата.

Старая система сломала Зе,...и тот сел со своей командой на старые схемы коррупции.

Вместе с ручной прокуроршой прогнившой Венедиктовой, коррумпироваными судами в стране.
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21.11.2020 02:18 Відповісти
у Януковича були три андрії та ринат. (клюев,портний,богдан і кузьмін) . Вони вільно призначали конституційний,верховний суди. тактику виробили на Вовці - п....лу. Він був перший, призначений по безпределу. І його треп в кабінеті порушив таємниці. А потім були Юля,Юра та багато інших.
навіть ЦВК змінили, бо клюєв не був зареєстрований депутатом. Там ще портний шупортається,
земельну реформу ще не скасував і приватбанк не забрав назад. Не складаться його Ігор Валерійович відправить на свалку історії.
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22.11.2020 18:52 Відповісти
Майдан не чіпай ,думаю,ти там не був і не маєш права,от куди насрав Порох то це тобі в штани.Мізки ж тобі засрали клоуни і аферисти .
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21.11.2020 09:40 Відповісти
Какой кричащий заголовок. ЗЕнедобитки будут в трауре. Потому что своей статьей вы заденете их недобитковатые ослабленные мозги и у них будет вава.
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21.11.2020 22:10 Відповісти
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