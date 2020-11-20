Проєкт "Без цензури": Зе-реванш. Як через імпотентність Зеленського недобитки Януковича переписують історію. ВIДЕО
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Як регіонали та п'ята колона Кремля хочуть скасувати Революцію Гідності? Чому їм це дозволяють Зе-влада і навіть ті, кому Євромайдан подарував їхні посади?
І чи справді це зборище реваншистів має шанси обнулити Революцію? Дивіться у новому і, як завжди, безжальному випуску "Без цензури" із Богданом Буткевичем.
Якщо ви думали, а що ласа до жорстокого символізму російська п'ята колона викине напередодні річниці Революції Гідності, то ось воно!
ДБР на замовлення Андрія Портнова й Рената Кузьміна відкрило кримінальне провадження щодо державного перевороту під час Майдану! А ще - СБУ прийшла із обшуками в Музей Революції Гідності.
То що ж сталося? Що відбувається з Музеєм Революції Гідності?
Як головний правник Януковича - Андрій Портнов - із дозволу влади - вкотре харкнув в обличчя всій патріотичній частині суспільства? Та чому реваншисти та ексрегіонали приречені на провал і знову програють?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.
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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Державне бюро розслідувань викликало на допит "організаторів Майдану" - Парубія, Пашинського, Турчинова, Чорновол і Яценюка.
Допит заплановано в межах розслідування кримінальної справи про "скоєння державного перевороту", відповідно до заяви, яку подав нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмін.
В.о. керівника Департаменту Офісу генпрокурора у "справах Майдану" Олексій Донський стверджує, що "зради" тут немає. За його словами, прокуратура не бачить у цій справі жодних юридичних перспектив. Але через недосконалість кримінально-процесуального кодексу в редакції 2012 року зобов'язана розслідувати будь-яку інформацію заявника (в даному випадку - Кузьміна. - Ред.) і допитати свідків.
Також правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.
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Я ждал, что он обоснует, почему обвинения со стороны СБУ в адрес руководства музея - несостоятельны, фактов, доказывающих невиновность... вместо этого исключительно слова про "реванш".
Обвинения власти в том, что Кузьмин и Портнов не сидят. Так приведи конкретные факты, за которые их можно посадить, потому что "принадлежность к прошлой власти" - это не основание для посадки, а основание для последующего проигрыша Украиной судов в международных инстанциях и выплаты миллионных компенсаций из бюджета! Нельзя просто так взять и посадить в цивилизованном государстве человека, даже если он занимал высокий пост при старой власти!
Буткевича возмущает, что по заявлению Кузьмина открыто уголовное производство? Так требуй от депутатов БПП инициирировать отмену украинского УПК, который обязывает правоохранительные органы открывать уголовные производства и проводить следственные действия даже по бредовым заявлениям.
Это - азы юриспруденции, которые не хочет понимать Буткевич. Потому неудивительно, что в свое время его выставил на посмешище Шарий, устроив развод-провокацию. И точно так же неудивительно, что пророссийская пропаганда успешно влияет на людей не только в восточной Украине, но в странах ЕС. Может, пора проукраинской пропаганде менять таких как Буткевич на профессионалов, которые бы успешно продвигали нашу позицию?
Ясна!
А як же ваша Люля Ладіміровна ? Багіня.
Шо, вже не висуваєте її кандидатуру ?
Законність постмайдановської влади підтверджена рішеннями конституційної більшості Верховної Ради, актами проведення двох турів загальнонаціональних виборів і цілою низкою міжнародних договорів. Визнання цього всього незаконним - це перш за все визнання незаконним нинішньої влади, яка прийшла до влади на підставі рішень "незаконної влади".
Зе-нарик - ПРЕДАТЕЛЬ и АГЕНТ КРЕМЛЯ!
Старая система сломала Зе,...и тот сел со своей командой на старые схемы коррупции.
Вместе с ручной прокуроршой прогнившой Венедиктовой, коррумпироваными судами в стране.
навіть ЦВК змінили, бо клюєв не був зареєстрований депутатом. Там ще портний шупортається,
земельну реформу ще не скасував і приватбанк не забрав назад. Не складаться його Ігор Валерійович відправить на свалку історії.