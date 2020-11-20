Лікування одного хворого на COVID-19 коштує 38 тис. грн, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що в середньому лікування хворого на коронавірус коштує 38 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у прямому ефірі токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Якщо ми зараз говоримо, скільки в середньому коштує лікування одного хворого, то це 38 тисяч грн. Це не рахуючи хворого, що перебуває в реанімаційному відділенні, оскільки в реанімації хворі набагато важчі", - розповів він.
Ляшко зазначив, що зараз Національна служба здоров'я України дещо інакше оплачує цей тариф.
"Вона оплачує спочатку 1,2 млн грн для підготовки лікарні, щоб лікарня закупила лікарські засоби, які повинні використовуватись для лікування, і надалі платить 170 тис. грн на медичну бригаду, біля якої прив'язані як медичні працівники, так і певне медичне обладнання, яке має використовуватися", - пояснив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
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Средства защиты - - - Съели МЫШИ..
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как 2700 вагонов зерна в госсрезерве.
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мда ... цинизм просто зашкаливает, этот утырок намекает, что лечение идет за бюджетные средства? он сможет показать хоть одного пациента, кроме главаря его банды и подельников, который бесплатно отлежал в больнице с ковидом, да в принципе все равно с чем, хоть с орз, но бесплатно.
А вот где посадки, про которые так кричал зелупа это другой и не менее серьезный вопрос, что-то я ни одного паскуды-взяточника в белом халате не вижу на скамье подсудимых, однако это не означет, что их нет, а как раз наооборот, их давно подавляющее большинств, и это знает каждый, кто посещал больницу.
Медицинская мафия ворует бюджетные деньги, не занимаясь лечением людей!
А тем временем Ляшко в который раз сообщил, что что деньги на лечение государство выделяет. Если верить Вам, медицина получает 38 тыс. грн от родственников и ещё 38 тыс. грн от государства. На форумах люди справедливо возмущаются этим вымогательством, но никто не задаёт себе вопрос о том, что вымогатели существуют, пока есть желающие добровольно удовлетворять их растущие аппетиты.
На феованию из бюджета выделяют 422.7 миллионов гривен в год.
На всю медицину Житомирской области 367 миллионов гривен в год.
Сидите в феофании конченные "элиты".
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017).pdf