Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам. ВIДЕО

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану.

Про це вона заявила у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, повідомлено про підозру 37 особам. Також прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних паровадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень.

Також Генпрокурор повідомив, що оголосили про підозру 26 правоохоронцям, серед яких 2 прокурори і 10 слідчих; 3 суддям; 8 цивільним особам.

За її словами, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.

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