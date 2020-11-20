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Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова розповіла про результати розслідування справ Майдану.

Про це вона заявила у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, повідомлено про підозру 37 особам. Також прокурори Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 60 кримінальних паровадженнях, що охоплюють понад 4300 епізодів правопорушень.

Також Генпрокурор повідомив, що оголосили про підозру 26 правоохоронцям, серед яких 2 прокурори і 10 слідчих; 3 суддям; 8 цивільним особам.

За її словами, обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, зокрема, колишньому президенту України Віктору Януковичу за підозрою в узурпації влади.

Дивіться також: Не реагуючи на скандали з чоловіком Колесником і "слугою народу" Халімоном генпрокурорка Венедіктова показує українцям, що топкорупція нікуди не поділася, - Соболєв. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Ира, а ваш муж будет ежеквартально увольняться, получать матпомощь и восстанавливаться на должности или помесячно?
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20.11.2020 11:27
+9
и сняли арест с Януковича. Не забываем ваше главное достижение.
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20.11.2020 11:24
+4
объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам - всех приговорить заочно и насыпать соли на хвост, гражданских можно посадить Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам - Цензор.НЕТ 4095
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20.11.2020 11:27
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и сняли арест с Януковича. Не забываем ваше главное достижение.
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20.11.2020 11:24 Відповісти
Ризикну провангувати кому будуть вироки... для 8-ми людей. Перепрошую за гіркі жарти. Дуже хочу помилитись.
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20.11.2020 11:25 Відповісти
Ира, а ваш муж будет ежеквартально увольняться, получать матпомощь и восстанавливаться на должности или помесячно?
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20.11.2020 11:27 Відповісти
"М А Л А Д Е Ц " Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 5874 Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 5874 Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 5874
показати весь коментар
20.11.2020 11:45 Відповісти
Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 2163
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21.11.2020 10:33 Відповісти
Гнати її потрібно, толку з неї 0 без палички!!!
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20.11.2020 11:27 Відповісти
объявили о подозрении 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам - всех приговорить заочно и насыпать соли на хвост, гражданских можно посадить Венедиктова отчиталась о расследовании дел Майдана: объявили о подозрении 26 правоохранителям, трем судьям и восьми гражданским лицам - Цензор.НЕТ 4095
показати весь коментар
20.11.2020 11:27 Відповісти
Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 8188
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20.11.2020 11:41 Відповісти
Душимо спамом брехливого подолякового бота бостууга
Ця мразота тільки й того, що провокаціями займається
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20.11.2020 13:09 Відповісти
Души "гуся" в трусах, дурень.Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 8400
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20.11.2020 13:32 Відповісти
Венедіктова відзвітувала про розслідування справ Майдану: оголосили про підозру 26 правоохоронцям, трьом суддям і восьми цивільним особам - Цензор.НЕТ 4563
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20.11.2020 11:35 Відповісти
Традиция в прокуратуре-с начала подозрение, потом -повышение.
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20.11.2020 12:04 Відповісти
Вона не відчиталась, що в число підозрюваних входять і Тетяна Чорновол, Парасюк, Дмитро Ярош та інші активісти Майдану? Нє?
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20.11.2020 13:07 Відповісти
Кацапи закрийте пельки.
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20.11.2020 23:19 Відповісти
..воровайКа на доверии.. ска продажная..
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21.11.2020 17:10 Відповісти
 
 