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"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Під будівлею СБУ в Києві відбувся пікет на знак протесту проти обшуків у Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні-Музею Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Організатором акції протесту виступили представники наукової спільноти.

"Обшук 19 листопада в Музеї Революції Гідності і квартирі директора - прояв зневаги до цінностей, за які виходили люди на Майдан, і провокація з боку правоохоронних служб та спроба дискредитації українських сил з подальшими діями реваншу. Ніхто не може принижувати українські інтереси, за які виходили люди і захищали свої життя, ніхто не має права дискредитувати цю сторінку нашої історії, і ніхто не змириться зі свавіллям влади і безглуздими методами залякування людей шляхом обшуків", - заявили організатори акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опубліковано лист СБУ про проведення обшуку в Музеї Революції Гідності: Підряднику виділили 111 млн грн, але роботи не проводилися. ДОКУМЕНТ

"Нас обурює форма отримання інформації, яка є у відкритому доступі. Ми надали вчора кілька папірців, які могли відправити поштою, якби був запит. Деталей кримінального провадження ми не знаємо, нам ніхто про нього не повідомляв", - розповів директор Національного меморіального комплексу героїв Небесної Сотні-Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

"Судову ухвалу про обшуки прийняла одіозна суддя Голосіївського райсуду Тетяна Шевченко, яка відкривала справи і засуджувала активістів Майдану. Це конфлікт інтересів, тому що вона вже упереджено ставиться до цієї теми. Ми з подивом побачили в постанові пропозицію про якусь змову невстановлених посадових осіб, про зникнення 11 млн, які були офіційно перераховані два роки тому відповідно до чинного законодавства на підставі проведеної відкритої закупівлі, на підставі тендера, який пройшов з втручанням Антимонопольного комітету, який визначив переможцем того, хто посів друге місце. Була перерахована ця сума авансом на підставі постанови Кабміну. ​​Ланцюжок, де є ці кошти, повністю зрозумілий і правоохоронні органи це знають. Вони містяться на рахунку генпідрядника, на них закуплено матеріали, зокрема дерева і білий граніт. Вони є в проєктній документації", - зазначив він.

Пошивайло нагадав, що музей досі не може розпочати будівництво через арешт алеї Героїв Небесної Сотні, а його співробітники неодноразово порушували це питання і питання збереження закуплених матеріалів.

До мітингувальників і журналістів вийшов глава СБУ по Києву і області Олег Головаш. Він запевнив у своїй прихильності ідеалам Революції Гідності. Однак зазначив, що закуплені липи привезені з Італії, а граніт з США і у відомстві перевірить проходження цих матеріалів через митницю.

Це СБУ чи ФСБ?: У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності 01
Це СБУ чи ФСБ?: У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності 02
Це СБУ чи ФСБ?: У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності 03
Це СБУ чи ФСБ?: У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності 04
Це СБУ чи ФСБ?: У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності 05
Це СБУ чи ФСБ?: У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності 06
Це СБУ чи ФСБ?: У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 5476"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8399
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20.11.2020 12:33
+14
"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9157
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20.11.2020 12:30
+13
Так Петро Олексійович не захотів дружити із кремлівським вилупком , який відтяпав Крим і вліз своіми кривавими лапами
на Донбас , ось чому ватани вважажать його своім ворогом !
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20.11.2020 12:42
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Зелене СБУ керується із московіі , бо якби керувалося із США , то не було би такого бл... дства з обшуками в Музеї Революція
Гідності !
П'ята колона кремля рулить , поки що .... ))
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20.11.2020 12:37 Відповісти
спёрли башли и ещё протестуют против расследования?!
а по писдаку не хо-хо ?
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20.11.2020 12:30 Відповісти
Откуда знаешь , что спёрли ?
По себе судишь ?
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20.11.2020 12:32 Відповісти
ДА ПО СЕБЕ !!!
я бы спёр что бы этим падальщикам не досталось...
(да и ты бы в сторонке не сидел имея ихние полномочия и крышу)
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20.11.2020 12:44 Відповісти
На Майдане не был ограблен НИОДИН МАГАЗИН ...
Хотя возможностей было ДОХРЕНА ! .
.
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20.11.2020 13:14 Відповісти
До узкоміровца це ніколи не дійде. Генетика інша, кацапська.
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20.11.2020 13:16 Відповісти
ты что не понимаешь разницы между частной собственностью магазина которые не грабились и средствами выделенными на ремонт и содержание музея которые были разворованы сытыми жирными патлами?вы в какой класс сельской школы ходите? "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2286 .
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20.11.2020 13:23 Відповісти
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7354
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20.11.2020 13:23 Відповісти
ЯЗНАЮ Яумный. Ты чей холоп(г**ноед) будешь, путинский, Зе-клоуна или мертвечуковский ?
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20.11.2020 13:04 Відповісти
"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 9157
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20.11.2020 12:30 Відповісти
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 4039
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20.11.2020 12:51 Відповісти
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 7625 "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3925
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20.11.2020 13:17 Відповісти
Кац, дістань пляшку зі сраки і повтори, що хотів сказати.
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20.11.2020 12:33 Відповісти
так гроші з Музею вкрадені чи на цій темі красти можна?
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20.11.2020 12:31 Відповісти
прикриваючись Майданом красти можна що завгодно, що завжди і робили "любі друзі"
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20.11.2020 12:39 Відповісти
Алаверди, а що по нормальному не можна зробити розслідування, адже всі фінансові документи є не тільки в музеї , а і в банках, фірмах тощо. Чому ці питання вирішують тупим наздом рекетирів?
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20.11.2020 13:07 Відповісти
Київське комунальне підприємство "Житло-Інвест" по 15 років крутить гроші людей, які вклали в квартири і ніхто ніколи їх не обшукував.
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20.11.2020 12:32 Відповісти
"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 5476"Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 8399
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20.11.2020 12:33 Відповісти
П'ятий президент Петро Порошенко зробив найбільший внесок у розвиток великого розколу української державності з-поміж усіх президентів України за всю історію незалежності.
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20.11.2020 12:35 Відповісти
Знову Петро тобі в штани наклав?
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20.11.2020 12:38 Відповісти
Так Петро Олексійович не захотів дружити із кремлівським вилупком , який відтяпав Крим і вліз своіми кривавими лапами
на Донбас , ось чому ватани вважажать його своім ворогом !
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20.11.2020 12:42 Відповісти
Де ви бачили ту державність? "Это СБУ или ФСБ?": в Киеве протестовали против обысков в Музее Революции Достоинства - Цензор.НЕТ 1908 Інша справа, що він не зробив нічого...
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20.11.2020 12:39 Відповісти
В клептократическом обществе музеи должны строить только меценаты
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20.11.2020 12:36 Відповісти
или волонтеры.
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20.11.2020 13:01 Відповісти
ФСБУ
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20.11.2020 12:37 Відповісти
"Судебное постановление об обысках приняла одиозная судья Голосеевского райсуда Татьяна Шевченко, которая открывала дела и осуждала активистов Майдана.
Это конфликт интересов, потому что она уже предвзято относится к этой теме.

Мы с удивлением увидели в постановлении предложение о каком-то сговоре неустановленных должностных лиц, об исчезновении 11 млн, которые были официально перечислены два года назад в соответствии с действующим законодательством на основании проведенной открытой закупки, на основании тендера, который прошел с вмешательством Антимонопольного комитета, который определил победителем того, кто занял второе место.
Была перечислена эта сумма авансом на основании постановления Кабмина.

Цепочка, где находятся эти средства, полностью понятен и правоохранительные органы это знают. Они находятся на счету генподрядчика, на них закуплены материалы, в частности деревья и белый гранит. Они есть в проектной документации", - отметил он.

Источник: https://censor.net/ru/v3232266
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20.11.2020 12:45 Відповісти
Но в сговоре обвиняют директора музея, который ничего не решал.
Шакалы.
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20.11.2020 12:47 Відповісти
как это не решал? На то он и директор, чтобы решать.
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20.11.2020 13:01 Відповісти
Демагогия.
Где факты, что именно он давал деньги, а не минфин?
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20.11.2020 13:07 Відповісти
"Была перечислена эта сумма авансом на основании постановления Кабмина."
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20.11.2020 13:08 Відповісти
директор - это заказчик строительства, который должен был принимать решение о перечислении денег в соответствии с планом строительства, и контролировать выполнение обязательств. Если деньги ушли а стройки как не было так и нет 2 года, то директор отвечал за то чтобы потребовать вернуть предоплату и обратиться в полицию если ее не возвращают.
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20.11.2020 13:05 Відповісти
20.11.2020 13:07
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20.11.2020 13:07 Відповісти
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5749
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20.11.2020 12:55 Відповісти
ну соберите и верните в государственный бюджет 111 000 000. Деньги найти не могут. На строительном участке вагончик и бревна. Хотя деньги перечислили 2 года назад. Не удивлюсь, если эти деньги давно за кордоном. "Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3413
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20.11.2020 13:00 Відповісти
"Это другое. Понимать надо!".
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20.11.2020 13:02 Відповісти
2 года. 111 миллион гривен. Этот "директор" явно в доле.
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20.11.2020 13:22 Відповісти
Проводили обыски следователи отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности. Кроме них, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники СБУ, а процессуальное руководство - городская прокуратура.
Не многовато ли для изъятия диска с финансовыми данными ?
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20.11.2020 13:02 Відповісти
Я взагалі дивуюсь чому немає кримінальних справ по тим фігурантам що випустили живим топ злочинця Януковича на територію окупантів ?
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20.11.2020 13:20 Відповісти
Это оправдывает воровство в музее?
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20.11.2020 13:23 Відповісти
А что был суд, доказано что воровство? А СБУ тут при чем, и каким боком? Вам канешно з пиндосии виднее!
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20.11.2020 13:29 Відповісти
у ціх "фігурантів" "дах" від переслідування за злочини. Тільки спробували почати розслідування - від "друзів" почувся голос "анал табу".
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20.11.2020 17:10 Відповісти
Та що вони там вкрали? 111 мільйонів? Тю, та сеня оно 7 лярдів вкрав і нічого, і ця сума геть нічого не значить
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20.11.2020 13:31 Відповісти
для кого как...
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20.11.2020 16:20 Відповісти
"Сьогодні, в переддень річниці початку Революції Гідності, режим Зеленського вкотре продемонстрував свою зневагу до її здобутків, в черговий раз поглумившись над подвигом народу, що виборював своє європейське майбутнє", - сказано в зверненні родин Героїв Небесної Сотні.

"Кожен, хто буде сумніватися у вироках, то будуть знищувати проект для нових слідчих дій. Добре, що підрядник не розпочав роботу. Йде перевірка господарської діяльності, якщо нема чого ховати, то проблем немає. Ці кошти реалізуються, коли будуть вироки", - зазначив голова ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" Юрій Аксенин.
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20.11.2020 13:35 Відповісти
Нинішня влада звинувачує їх у держперевороті
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2764

ДБР відкрило провадження щодо держперевороту під час Майдану: що кажуть прокурори
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20.11.2020 13:50 Відповісти
Почему в Украине буквально все делается через одно место.
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20.11.2020 13:51 Відповісти
Насчет СБУ я согласен. Это не они должны заниматься обыкновенной коррупцией.
Их дело террористы, что по ОРДЛО бегают.
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20.11.2020 14:02 Відповісти
СБУ Перед выборами обещали не заниматься экономичесими проблемами...
Они (зелюки) много чего обещали...
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20.11.2020 15:14 Відповісти
1. Вор должен сидеть в тюрьме
2. Может ли вор работать в музее? А в музее Революции достоинства?

3. Почему СБУ? Руцкие шпионы закончились?
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20.11.2020 14:07 Відповісти
Это фсбу. Нариду нравится,судя по опросам
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20.11.2020 14:36 Відповісти
Пєця
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20.11.2020 15:05 Відповісти
Опять обосрался? Клятый Порох... Все гадит и гадит вам в штаны,сволочь послидовна.
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20.11.2020 15:32 Відповісти
та вистругайте йому вже нарешті кляпа - усе засра/в навкруги!
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20.11.2020 17:13 Відповісти
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1804
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20.11.2020 15:08 Відповісти
а скільки мерзотники вкрали за 7 років ,прикриваючись гаслом "Слава УкраЇні"?Нехай розберуться,якщо вкрали- на нари негідників,чи може вони кристально чесні?
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20.11.2020 15:17 Відповісти
То є агенти ФСБ, які годуються за кошти платників податків-українців. А де нацсуки? Агов нацсуки, де ви? Ви ж такі грізні і патрійотичні, чи це вас не стосується? Вам тільки потрібно хаяти було ганятится Порошенко за московські гроші? А де баба Дівуля? Де Толя Ефрейтор? Де еврозатемністи Лєщєнко, Найом, Заліщук, Зімін та інша шобла?
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20.11.2020 15:18 Відповісти
Залищук в Америке. С каким-то дедом фоткается.

"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2644
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20.11.2020 16:29 Відповісти
"Це СБУ чи ФСБ?": У Києві протестували проти обшуків в Музеї Революції Гідності - Цензор.НЕТ 3657 по фейсу та по ріторіке одразу видно - гроші вкрали
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20.11.2020 17:00 Відповісти
 
 