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Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Місцеві депутати від "ЄС" Пущак і Жидачек намагалися на позашляховику Mercedes G 500 заїхати по сходах під самий під'їзд багатоповерхівки в Путостомитах. Коли машина нарешті вилізла по сходах, виявилося, що в ній неможливо відкрити двері.

Відео інциденту опублікував у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як позашляховик намагається піднятися по сходах під самі двері під'їзду. Коли машина долає перешкоду, виявляється, що огорожа заблокувала двері, і вийти з автомобіля не можна. Водієві доводиться здати назад. З автомобіля виходять люди і знімають з нього номери.

"Поліція, звичайно, притягнула до відповідальності та оштрафувала цих двох не сповна розуму, прости Господи, депутатів, але тут, мені здається, потрібна також допомога психіатра. До речі, вони не діти. Одному 34 роки. Другому - 36", - написав Геращенко.

За даними видання Zaxid.net, таким незвичайним чином новообраний місцевий депутат від "ЄС" Микола Пущак доставив додому свого колегу Андрія Жидачека.

"На правах анонімності один із жителів розповів, що крім Андрія Жидачека, в автомобілі був його однопартієць, депутат місцевої ради Солонківської ОТО Микола Пущак. Жидачек вже зв'язався з мешканцями і визнав свою провину. Він пообіцяв відновити знищені сходи, а також придбати п'ять вогнегасників або камери спостереження як моральну компенсацію за шкоду, тому жителі в поліцію заяв не писали", - стверджує видання.

Пущак заперечує свою причетність до інциденту.

"Я не розумію, про що йдеться", - сказав він журналістам.

За даними Zaxid.net, автомобіль Mercedes G 500 із номером ВС0900ВС зареєстровано на Пущак Любов Михайлівну 1958 року народження, родичку депутата.

Двоє місцевих депутатів на Гелендвагені штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині 01
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Топ коментарі
+37
накурене порошенківське бидло
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20.11.2020 19:48
+26
Ну что тут скажешь... "Птенцы" Порошенко пробуют стать на крыло
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20.11.2020 19:52
+24
Ти хоч прочитай уважно. Депутатки то від поросєнка
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20.11.2020 19:59
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Три дебила - это сила!
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20.11.2020 23:06 Відповісти
А до того ж якщо вони зебіли.
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21.11.2020 17:58 Відповісти
Антонина традиционно брешет Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині - Цензор.НЕТ 820 Нормально там двери открылись, выйти можно было. Человек просто клиренс посмотрел, и решил съехать назад Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині - Цензор.НЕТ 1791
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20.11.2020 23:14 Відповісти
Вот выйдите из лифта, а там "Гелик" на Вас клиренс решил проверить.
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21.11.2020 19:43 Відповісти
.. а кубик красава...))) одно жаль- шо у таких рошеновских долбаков их не изымают...(((
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21.11.2020 00:45 Відповісти
Ты нам Валерка лучше про величие руSSкого мира что не будь поведай, а то давно не смеялись
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21.11.2020 09:25 Відповісти
Быдло
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21.11.2020 09:17 Відповісти
Два ЗЕбила-это сила...
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21.11.2020 16:38 Відповісти
это вообще то от партии Пороха. Методички весь мозг съели?
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21.11.2020 16:55 Відповісти
Значить зебіли пробралися частково і у наші лави.
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21.11.2020 17:57 Відповісти
2 дебіла🤦‍♂️.вигнати їх нах¥# з партії,позбавити мандатів і забрати права у водія.долбой@би неадекватні 😡🤬
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21.11.2020 10:10 Відповісти
Стою на асфальте у лыжи обутый, то ли лыжи не едутто ли я е@анутый!!!
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21.11.2020 12:36 Відповісти
Здобули.
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21.11.2020 14:26 Відповісти
Да что они там "штурмовали" ?
Никакого разгона не взяли, даже до лифта не доехали.
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21.11.2020 15:58 Відповісти
Ніякі вибори нічого не змінюють. Депутати =злодії в законі.
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21.11.2020 16:42 Відповісти
Надо закон соответствующий издать, чтобы были обязательно пандусы для авто. А то шож получается, нельзя на гелике в собственный подъезд заехать. Двоє місцевих депутатів на "Гелендвагені" штурмували сходи ґанку багатоповерхівки на Львівщині - Цензор.НЕТ 557
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21.11.2020 18:04 Відповісти
Банальщина, они от всех партий так делают! Там почти все шваль и мразь!
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21.11.2020 19:25 Відповісти
на "Гелендвагене"
По аналогии: не на "Гелендвагене", а в "ГелендЕвагене". *)
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21.11.2020 19:38 Відповісти
Депутат то потвора. А тим більше депутат від зграї ЄС.
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21.11.2020 20:30 Відповісти
Не ну не сволота ж, нах? Понастроили дурацких многоэтажек с их идиотскими лестницами где ни попадя - нормальным народным избранникам от Порохатого Барыги на беспонтовом «Гелике» разогнаться негде.
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21.11.2020 21:16 Відповісти
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