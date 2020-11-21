Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Під будинком лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка в Козині напередодні річниці Революції Гідності відбувся мітинг. У п'ятого президента заявляють про те, що це була проплачена акція
Про це повідомляє ветеран АТО, депутат Київради Олександр Погребиський. Відповідне відео він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Один із хлопців подумав, що спілкується із замовниками акції, і показав повідомлення, в якому зазначалося, що за участь в "акції" готові платити 250 гривень.
"Два автобуси масовки нагнали в Козин. Сьогодні тут збирається мітинг за гроші. Вони не їдуть до Рената Кузьміна, вони не їдуть до Зеленського питати, чому руйнується армія. Вони йдуть на замовлення за гроші до дому Порошенка, щоб переключити увагу", - зазначає Погребиський.
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Будь ласка, зачекайте...
Десть так...
Витратитились не дуже
Ми це вже проходили.
Скоро почуємо блеяніє з Ростову про "Астанавітєсь"
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А вы его лицом об стол!
Ну выразился невнятно, ну риторику не изучал.
На имбецильность даже главЗЕбил не тянет, так на легкую степень олигогофрении - ЗЕбилизм)
Проиграл президентские ,парламентские и в добавок местные выборы. К нему титушки?
Самореклама,и к тому же неудачная.Заказал бы акцию в 95-квартале,ему бы слепили такую конфетку... Но как всегда денег жалко.
Під Києвом, у смт Козин приїхало кілька автобусів з хлопцями спортивної статури. Вони намагалися прорватися до будинку п'ятого Президента України Петра Порошенка. Їм на заваді стали учасники АТО-ООС, а також кілька кордонів поліції.
Відзначимо, що є факти, що молодь, яка приїхала на автобусах у смт Козин отримала гроші за свій приїзд і участь в масовці.
Дістали, пдц😡
кожен народ гідний свого правителя. Наш нарід гідний зеків та клоунів..
Тільки одного?
Вам рошенка впоперек горла встала?
Ковтніть роси у фірташа.
старых политиков ( всех ) надо гнать поганой метлой , возможно такой и у нас появится