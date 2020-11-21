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Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Під будинком лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка в Козині напередодні річниці Революції Гідності відбувся мітинг. У п'ятого президента заявляють про те, що це була проплачена акція

Про це повідомляє ветеран АТО, депутат Київради Олександр Погребиський. Відповідне відео він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Один із хлопців подумав, що спілкується із замовниками акції, і показав повідомлення, в якому зазначалося, що за участь в "акції" готові платити 250 гривень.

Під будинком Порошенка акція протесту. В ЄС заявили про участь платних провокаторів 01

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Під будинком Порошенка акція протесту. В ЄС заявили про участь платних провокаторів 02

"Два автобуси масовки нагнали в Козин. Сьогодні тут збирається мітинг за гроші. Вони не їдуть до Рената Кузьміна, вони не їдуть до Зеленського питати, чому руйнується армія. Вони йдуть на замовлення за гроші до дому Порошенка, щоб переключити увагу", - зазначає Погребиський.

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Топ коментарі
+93
Как только всплывает очередная афера, попадается на взятках или воровстве очередной "слуга народа", Зеленский вытягивает портновский конспект и начинает туманно намекать на "госпереворот на Майдане".Происходит смена информационных акцентов и реальные преступления власти отходят с линии внимания. Законность постмайдановской власти подтверждена решениями конституционного большинства Верховной Рады, актами проведения двух туров общенациональных выборов и целой чередой международных договоров. Признание этого всего незаконным - это прежде всего признание незаконным нынешней власти пришедшей к власти на основании решений "незаконной власти". Потому совет - давайте вернемся к коррупции власти, противодействию Зеленского и его окружения борьбе с коррупцией, разграблению бюджета, хищениям на таможне и в Госрезерве.
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20.11.2020 22:47
+86
Возвращаемся в 2013 год. Вы нагнули Украину вместе, зебилы.
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20.11.2020 22:47
+68
Власть тупых гопников во всей красе. Снова титушки. Все повторяется. Судьба Овоща Зелю и его холуев ничему не научила.
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20.11.2020 22:50
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Поради я завжди даю тому , кому вважаю за потрібне ,, а хочеш ти цього , чи ні , мені пох.. .! Ферштейн , мудило ? Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 1241.
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21.11.2020 10:32 Відповісти
То навмисно, ждуть поки їх "догонять" рейтинги Зеленського.
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21.11.2020 10:23 Відповісти
оплата евро в час, и за такое пацаны готовы на криминал по сути. Беня так обнищал или организаторы жадные?
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21.11.2020 09:07 Відповісти
Мощное ЗЕК стало шкетнопацанским ЗЕ - оттака пародія хлопчики й дівчатка . Оте ЗЕ висміювало усіх окрім ЗЕКа, а чому так? Данбасс-КрівойРОГ транзіт ? Який там афоризм -Революции готовят гении, делают романтики, а её плодами пользуются проходимцы? У нашому випадку - це гидотна пародія на пройдисвітів.
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21.11.2020 09:36 Відповісти
По цій жадібності легко вирахувати організатора - (па-бам) це сам Петя. Захотів про себе нагадати.
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21.11.2020 11:57 Відповісти
Автобуси з номерами, шукайте походження, потім робіть висновки.
Десть так...
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22.11.2020 17:21 Відповісти
А они большего не стоят... Я уверен, что половину этого биомусора, вообще, кинут с оплатой...
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22.11.2020 20:11 Відповісти
Подібне бидло за 200 грн матір рідну продасть
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21.11.2020 09:16 Відповісти
ЗелеОжопі зібрались проти Пороха за те, що він заставив бидлокторат голосувати за ВАЗеленського. Ганьба
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21.11.2020 09:20 Відповісти
Цирк а не протест . Як і все зараз ,в країні .. Взагалі то , це -логічно ,, циркачі крім цирку , нічого більше створити не в змозі . Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6969 .
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21.11.2020 09:22 Відповісти
варианта 2 - идиотизм или....... поднятие рейтинга.....
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21.11.2020 09:22 Відповісти
Очень знатно Луганский потролир Арестовича , который начинал с того что, 25 порохоботов дерутся с приехавшими 150 протестующими , а закончил тем, что эти ужравшиеся к третьему заезду с попыткой зажечь шины были закуплены самим Порохом.
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21.11.2020 09:23 Відповісти
Обісралась масовка..!
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21.11.2020 09:28 Відповісти
ссуться кремлєблді від Пороха... ох ссуться, а ще жлобяться - всього 2 автобуси?
Витратитились не дуже
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21.11.2020 09:51 Відповісти
Клоун вирішив скотитись до анти-Майдану?
Ми це вже проходили.
Скоро почуємо блеяніє з Ростову про "Астанавітєсь"
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21.11.2020 09:58 Відповісти
Толку с этого никакого. Зато у чертей денег чуток убавится. И народ подзаработает. Они не со зла....
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21.11.2020 10:07 Відповісти
чи є межа жалюгідності у зеклоуна ?
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21.11.2020 10:23 Відповісти
А против чего, собственно, эти продажные мудаки протестуют?
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21.11.2020 10:47 Відповісти
Ні проти чого - Петі рейтинг підіймають. Погребинський зізнався, що його визнали як замовника акції, але відморозився.
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21.11.2020 12:01 Відповісти
Прямо так и орут "мы протестуем против ничего"?
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21.11.2020 12:19 Відповісти
То шо, цю акцію не з охвістя д'Єрмака замовили, а від твого мертвечука? Ти точно знаєш, що Погребинський розплачувався?
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21.11.2020 20:25 Відповісти
Спасибо зрителям квартала, за сцыкуна из сериала!!!!

...
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21.11.2020 10:50 Відповісти
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4884 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4884 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4884
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21.11.2020 11:19 Відповісти
А якби оті чи платні провокатори, чи ідейні протестувальники (нема різниці) да гуртом насрали б Порошенкові під хвіртку, ото б Петро Олексійович зрадів би.
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21.11.2020 11:17 Відповісти
так насрали собi та тобi в штанцi - Петро Олексійович зрадів
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21.11.2020 12:11 Відповісти
"Поцілуй мого собаку в сраку"©
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21.11.2020 12:18 Відповісти
чи є межа жалюгідності у зенелоха?!
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21.11.2020 11:53 Відповісти
Два автобуса дебилов. Прямиком их в дурку на принудительное лечение. Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6583 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6583 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6583
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21.11.2020 11:53 Відповісти
Зеленский - это провокация Порошенко против собственного народа. Сначала довел страну до ручки, а потом ловко подставил нам какого-то клоуна! Владимир вообще не отдупляет, что делать на этом посту, он ни в чем не виноват. Это Порошенко все подстроил, чтобы скрыть свои коррупционные дела. Отсидеться не выйдет, ганьба! Долой Порошенко! Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 6961
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21.11.2020 11:59 Відповісти
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 9923 да ты зачетный имбецил
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21.11.2020 12:09 Відповісти
Чел привел вариант ответа главЗЕбила!
А вы его лицом об стол!
Ну выразился невнятно, ну риторику не изучал.
На имбецильность даже главЗЕбил не тянет, так на легкую степень олигогофрении - ЗЕбилизм)
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22.11.2020 17:31 Відповісти
Какой-то бессмысленный треш. Кто сейчас Порошенко, чтобы под его домом митинговать и какие требования к нему можно выдвигать?
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21.11.2020 12:06 Відповісти
Треш, це ти гриценькуватний
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21.11.2020 16:37 Відповісти
заплатить налоги и вернуть украденное ранее!!!
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22.11.2020 09:06 Відповісти
Відчуває зебілятко прихід північного пухнастого ЗВЄРЯ, під ім"ям ПІСЕЦ.
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22.11.2020 17:33 Відповісти
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 8560
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21.11.2020 12:14 Відповісти
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2020-11/photo_86659.jpg
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21.11.2020 12:28 Відповісти
перенаправити цю всю ******** в ЛУГАНДОН на передову, світляками
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21.11.2020 12:19 Відповісти
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 7286
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21.11.2020 12:23 Відповісти
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4445
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21.11.2020 12:25 Відповісти
Какие интеллектуальные рожи..
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21.11.2020 12:29 Відповісти
Когда засыпает город... просыпается мафия
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21.11.2020 12:30 Відповісти
Набрали массовку дятлов за 300грн на рыло.Стоят проплаченные муфлоны.
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21.11.2020 12:34 Відповісти
Кому он нужен этот ,как его,порошенко?
Проиграл президентские ,парламентские и в добавок местные выборы. К нему титушки?
Самореклама,и к тому же неудачная.Заказал бы акцию в 95-квартале,ему бы слепили такую конфетку... Но как всегда денег жалко.
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21.11.2020 14:24 Відповісти
Весело у вас в Зє-ляндії. Я бачу, "95 квартал" і його любителі вже навчилися хаку танцювать.
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21.11.2020 15:50 Відповісти
Ванья, go на сри.ру
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22.11.2020 17:35 Відповісти
Так было уже такое Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 2065

Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 9893
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21.11.2020 17:58 Відповісти
это Петушки главного Ананиста ОПГ за Жопу кивы с подачи полицаевского Выродка и кгбэшного стукача меРтвечука и с молчаливого согласия малоПИД,,,роского, бениного нарко-Дегенерата, который уже понимает что скоро конец......
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21.11.2020 18:02 Відповісти
пирожник сам на себя нанял титуханов, а то про него все уже давно забыли.
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21.11.2020 18:14 Відповісти
Сміття.
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21.11.2020 18:23 Відповісти
Это типа украинец враг Украины Порошенко пытается украинизировать Украину в НАТО ЕС и ТОМОС....но быдло Ведмедчукка и Путлера сопроотивляется... из последнего советского дохлого танка Т-34 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 631
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21.11.2020 18:37 Відповісти
а расскажи нам, что делал мертвечук при потрохе? наверное в рашке отсиживался? или на нарах в Украине сидел??? можно подробно про петюнины подвиги против антиукраинских тварей???
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22.11.2020 09:09 Відповісти
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 4243Петр Лексеич перестаньтнее мочить в сортире Норд Ост и Беслан,это РАБссия...Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 1279 Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 3564
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21.11.2020 18:42 Відповісти
Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів - Цензор.НЕТ 2125быдло..........
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21.11.2020 18:50 Відповісти
Там ветераны сейчас кричат "Зеленский - ссыкло!")))
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21.11.2020 19:13 Відповісти
То что было хорошего, тупые притупые биорганизмы, просто просрали. А теперь просрали не только управляющего но и всю страну. Параше просто вручили. Прикрылись карантином, сейчас локдаун введут на 2 месяцв, разорят и обанкротят страну, а такую страну потом захватить не трудно. А вы дальше про херню рассусоливайте.
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21.11.2020 19:33 Відповісти
Прочитал десятки коментов-одни вальцмановские сладкоежки изощряются,потрох не только себе под домом лжеакции устраивает но,видно,и по коробке леденцов засылает своим ,,почитателям,,любителям сывочолого мальдивского ,,ГетьМоня,,
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21.11.2020 20:03 Відповісти
Вартові.Еспресо повідомляють, що 21.11. до будинку п'ятого президента України Петра Порошенка вдруге намагалися прорватися молодики спортивної статури, на заваді яким стали учасники АТО-ООС та поліція (фото)

Під Києвом, у смт Козин приїхало кілька автобусів з хлопцями спортивної статури. Вони намагалися прорватися до будинку п'ятого Президента України Петра Порошенка. Їм на заваді стали учасники АТО-ООС, а також кілька кордонів поліції.
Відзначимо, що є факти, що молодь, яка приїхала на автобусах у смт Козин отримала гроші за свій приїзд і участь в масовці.
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21.11.2020 20:12 Відповісти
Вальцман? А ***** не твій рідний тато, кацапе?
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21.11.2020 20:50 Відповісти
Браття, пора вже реально давати пізд..лей цій зеленій шайці-шапіто. Ну не буде по іншому добра для Країни.
Дістали, пдц😡
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21.11.2020 20:55 Відповісти
отака ціна теперішнім "активістам". Навіть віриться з трудом, що ще якихось 7 років тому люди на Майдані були готові віддати життя за свою волю та гідність !!
кожен народ гідний свого правителя. Наш нарід гідний зеків та клоунів..
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21.11.2020 22:38 Відповісти
..і олігархів, типу Порошенка.
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22.11.2020 10:37 Відповісти
Ви інших не бачите? Мертвечуків, Бень...
Тільки одного?
Вам рошенка впоперек горла встала?
Ковтніть роси у фірташа.
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22.11.2020 17:41 Відповісти
ні. Для вас Порох то був неочикуваний подарунок. Ви його не гідні. Лише зеків та клоунів. Тож, навіть рота не розівай.
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22.11.2020 17:45 Відповісти
Влада гнусавых ублюдков... Руки прочь от Порошенка, он еще станцует на ваших могилах!!!
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22.11.2020 08:25 Відповісти
Разом з Ахметовим і Фірташем.
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22.11.2020 10:35 Відповісти
а почему против пороха нельзя ? ему то начхать на такие протесты , он неприкасаем , как и вся власть ,возможно сам он енто и организовал
старых политиков ( всех ) надо гнать поганой метлой , возможно такой и у нас появится
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22.11.2020 19:44 Відповісти
А смысл?
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23.11.2020 08:13 Відповісти
Як казав Станіславський: "НЕ ВЕРЮ!". Ця ситуація для Зеленського це відро лайна, а для Порошенка це ложечка меду. От і думай і не ведись на істерику зграї корисних ідіотів. Чомусь П"ятий канал, Прямий. волають про зраду в унісон з каналами Медведчука, Рабиновича-дивина, та й годі.
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22.11.2020 19:48 Відповісти
ПРОСТИТУТКИ СЦЫКЛИВЫЕ !!! НА ЭТИХ ЖЕ АВТОБУСАХ НА ДОНБАСС НА ПЕРЕДОВУЮ ИХ !!!
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23.11.2020 14:36 Відповісти
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