Під будинком Порошенка акція протесту. В "ЄС" заявили про участь платних провокаторів. ВIДЕО

Під будинком лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка в Козині напередодні річниці Революції Гідності відбувся мітинг. У п'ятого президента заявляють про те, що це була проплачена акція

Про це повідомляє ветеран АТО, депутат Київради Олександр Погребиський. Відповідне відео він опублікував у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Один із хлопців подумав, що спілкується із замовниками акції, і показав повідомлення, в якому зазначалося, що за участь в "акції" готові платити 250 гривень.

Читайте також: Напередодні річниці Майдану Офіс президента готує провокації проти Порошенка і "ЄС", - Ар'єв

"Два автобуси масовки нагнали в Козин. Сьогодні тут збирається мітинг за гроші. Вони не їдуть до Рената Кузьміна, вони не їдуть до Зеленського питати, чому руйнується армія. Вони йдуть на замовлення за гроші до дому Порошенка, щоб переключити увагу", - зазначає Погребиський.

.