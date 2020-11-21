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ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Мер Дніпра Борис Філатов висловився про одну з головних проблем, яка виникла на місцевих виборах у частині постійної заміни членів виборчкомів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Філатов заявив: "Загалом є зараз одна з основних проблем щодо членів комісій, але я не згоден із тим, що парламентські партії тримають, скажімо так, марку зараз. Парламентські партії теж постійно змінюють членів своїх комісій направо і наліво. Ось Юлія Володимирівна нехай не ображається (звернувся Філатов до присутньої у студії Юлії Тимошенко), але в першому турі пані Александрова в міській ТВК була від "Батьківщини", у другому турі вона вже представляє партію "За майбутнє" Коломойського".

Він продовжив: "І тоді, якщо ми вже говоримо про відповідальність комісій, давайте говорити і про відповідальність Центральної виборчої комісії, яка політично мотивує, крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем. Ось, наприклад, є така пані Гатаулліна, секретар ЦВК від "Слуги народу". Коли треба, вона змінює членів ТВК одним помахом пальця. А коли їй це не треба, вона вимагає документи і може не проводити рішення тижнями. І я готовий відповідально абсолютно про це говорити і передаю їй привіт із прямого ефіру, щоб вона це почула. Тому давайте називати речі своїми іменами".

"Це дійсно проблема... Але в цій проблемі винні всі, починаючи від Центральної виборчої комісії та парламентських партій, які за своєю квотою, під кожного свого потрібного кандидата передають свою партійну квоту в усіх територіальних громадах у країні", - резюмував Філатов.
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Топ коментарі
+14
А что мешает его посадить сейчас, если есть за что? У мэров нет никакой юридической неприкосновенности. И у Корбана нет.
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21.11.2020 03:12
+12
"Мы живем в осажденной крепости которую захватили изнутри ."... И тут уже кроме как не конституционными и революционными действий ничего уже не исправить законным путем.. КРАПКА
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21.11.2020 01:14
+8
у него с Бандитом Красновым разрыв в ЧЕТЫРЕ РАЗА
С чего ему бояться проиграть ?
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21.11.2020 08:28
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"Мы живем в осажденной крепости которую захватили изнутри ."... И тут уже кроме как не конституционными и революционными действий ничего уже не исправить законным путем.. КРАПКА
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21.11.2020 01:14 Відповісти
Ну насчёт "цыган солнцем" и Беней в придачу ... ну не Филатову про это песни петь . Он тоже был в команде Бени вместе с Геной Корбаном , который собстно "Укроп" и создал . А шо есть "за майбах" сегодня ? То было "Укропом" вчера .

А ещё напомню , как самый принципиальный Боря переманил мэра Черкас Бондаренко , который до этого 10 лет был не рядовым из "Батькивщины" , а лидером партячейки .
Правда Бондаренко решил если уж продаться , то конктертно и конкретному пацану из "Майбаха" -- но это уже как гориццо : совсем другая история .
А от Юли убегают в "Майбах" потому , шо у Юли нет своих каналов , нет богатых спонсоров .

А с Юлей такая история, шо у неё в "Батькивщине" многие десятилетиями работают .
А как убегают , так сразу начинают "ходить по рукам" . Даже кровавый пастор -- не избёг такой участи : 16 лет в "Батькивщине" , а за последние 6 лет сменил три списка .
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21.11.2020 01:38 Відповісти
ЦИК- самая коррумпированная структура на время выборов хотя бы! Самый главный коррупционер Петя долго держал прежнюю ЦИК и ее предводителя ************* на своих местах в нарушение Конституции Украины. А незабвенный пока еще отец классической украинской ЦИК - это ******** из Одессы! И славные традиции ЦИК независимой Украины продолжаются и при нынешнем президенте. Назовем его так!
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21.11.2020 07:39 Відповісти
Субъективно конечно. Но есть ещё одна причина по которой бегут от девушки. Не стоило тогда в конце февраля 2014г на Майдан лететь с Харькова с понтом на коляске инвалидной---думала что вознесут----но начали свистеть. Тогда и сбили птичку с политического неба. Конечно не поверила. А потом ушли последние харизматичные от неё, а серенькие остались. На таких не ставят. Всему своё время.
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21.11.2020 11:02 Відповісти
Не живите в иллюзиях . Эт хто енто в "Батькивщине" "последние (харизматики) из могикан" ?!
Портнов , Королевская , Уколов ("педофил") ?! Хто из названных включая моего любимца пастора может собрать на выборах хоть 2% -- хто кроме Юли .
Раззуйте очи , Юлю "сбитым льотчиком" ещё с 2002 года все кому не лень обзывають ... А причина всего одна -- как она без своих олигахов , без их (к)аналов сможет раскрутиться . Но у неё выходит по-разному Ибукович й Манафорт неплохо потрудились , шобы почти её выкорчевать из медиа простора и таким образом из политики . 4 года поливали без возможности самой ответить , как она умеет !
Кстати , насчёт коляски и Майдана . Так Петю освистывали на Майдане не меньше , а один раз чуть не сволокли с бульдозера . Кличка облили пожарной пеной . Петю потом другие (причём ватники в первую очередь) выбрали на Банкову -- потому шо юхофастоку обещал за 3 недели войну закончить . Откройте сайт ЦВК . Не смотрите не "Социс" - не "ПОЦис" .

Сайт ЦВК , вообще-то очень холодный душ для иллюзионистов . Потому шо опросы заказчики покупают . А на сайте ЦВК как на табло Валерия Васильевича -- счёт !
Так вот в 2014 году смотрим сайт ЦВК - Педро в первом туре выиграл исключительно за счёт 60% в харковской области , в Донецькой , в Луганской , в Одессе и вообще на юго-востоке ... Правый берег , конечно , тоже голосовал за него . Но там у Юли было гораздо больше чем в среднем . А на юго-востоке нуль . Фейк про "колючюю проволку" до сих пор работает и больше чем фэйк про "мацковская зозуля" ... А за Петю там откровенно топили , шо мол он ведь у Пахла был министером . Так было в апреле-мае 2014 .

А на предмет "счёта на табло" эт касается и выборов 2020 года . Вот этот счёт :
(посчитанно 40694 мандатов из 43122 итого 94.35%)

"БАТЬКІВЩИНА" - 4225 мандатов - 2-й результат (10.4%)
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" - 3680 мандатов - 5-й результат (9.2%)

Таки ихто у нас "сбитый лётчик" ?!
Из всех крупных партий только "Батьківщина" за последние полтора года наростила рейтинг .
Это не заказная проплаченная олигархами-владельцами каналов (Петей , Беней , Мертветчуком ) социология -- эт пресловутый "счёт на табло" !
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21.11.2020 18:45 Відповісти
по селам и центральной (частично даже и у нас) части Украины жУлькиных адептов веро-церкви еще хватает- а потому вечное: разделяй и властвуй... ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов - Цензор.НЕТ 6452
https://zn.ua/POLITICS/v-tsik-nazvali-partii-lidery-po-kolichestvu-deputatov-v-mestnykh-radakh.html

https://zn.ua/POLITICS/mestnye-vybory-sluha-naroda-poluchila-bolshe-vsekh-mestnykh-holov-no-ni-odnoho-mera-oblastnoho-tsentra.html
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21.11.2020 20:47 Відповісти
ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов - Цензор.НЕТ 384
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21.11.2020 20:52 Відповісти
Та какие иллюзии товарищ Престли. Я же Элвиса впервые услышал в 1966г. Яценюк был в той компахе, всё таки экономист сильный. Ну и Тигипко скорее мудро-хитрый. Рейтингам у нас верить не стоит. Проверено. На сегодня и вчера в команде у девушки серые ребята вроде старенького Соболева. И того не слышно совсем стало. Слишком много было дешёвой оперетки в исполнении старой шансонетки! Иное поколение приходит. Мало чем интерисуется кстати это поколение. Правильно---не кем. А совки уходят постепенно, воспринимавшие политиков исключительно по внешностным признакам. Здесь кстати форум. Каждый может предложить мнение или пожелание. Но не навязывать своё в категорической форме, что видим валом и постоянно.
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21.11.2020 21:10 Відповісти
Сергей Соболев , кстати "старенький" относительно кого ?!
Относительно личности , предлагавщей продать собачку бабушке ? Да уж , такое молодое , а уже циничное либерастическое лайно ! Так рассуждать может только тот , у кого "бабло не пахнет" . Понятное дело , шо Соболев для таких "старенький" -- бо ветеран революции на граните . Бо дольше всего в Раде , но судя по костюмам и котлам -- к рукам его ничего не прилипло . А тут козак Гаврилюк всего за одну каденцию на точилу представительского класса заработал . Кстати , Соболев практически ровестник Порошенка ...
По критериям (нормальным) политики ЕС и США практически "молодой политик" .
Любимцу порохоботов Байдену 78 лет . По сравнению с Соболевым он мумия ?!

Насчёт "серости" -- ну да шлёндр не заказывает прям на сессии , в драках не участвует давно . Матом не ругается , на Порше не ездить и не давить прохожих . Собачек не предлагает продавать , лишать материнских прав за бедность -- тоже ...
Токо вот Вы забыли , шо депутат по идее должен законопроекты генерировать и контроль над исполнительной властью осуществлят . Так вот этот "старичёк" в каждом созыве подает обычно сотни законопроектов . Выступает с трибуны регулярно и в десятках громких парламентских расследования учавствовал . Я уже не говорю, что он постоянно (хотя не мажоритарщик) встречается с избирателями в родном Запорожье , но не только там - и принимает от них жалобы и петиции . Пытается им помочь .
Вот и Ваня Крульто -- тоже типа "серый" ? Тоже без драк и матерщины . Яйца не чешет в сессионом зале . Лядей не заказывает ... Серость одна - короче . Токо вот в этой ВР за 3 недели накопал на лярды скруток в качестве главы коммиссии .
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22.11.2020 15:23 Відповісти
доповню з своєї, суб'єктивної точки зору...
"Помаранчева революція", ТЮлька криголам з яйцями, що пре за світле майбутнє? Ні, за маленьке уточнення до конституції де прем'єр вище президента... Ющенко переживає найбільшу трагедію життя- втрата смазливого личика... Баба вже на фініші та вимагає, щоб золота рибка прислужувала на пряму... Розбите корито, Юлі- волю та ТЮлька- йди на пенсію, бо тобі вірять тільки сектанти, тобто фанатики твого безхірургічно- молодильного слизького як видра фейсу, що батьки б не впізнали.
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23.11.2020 00:15 Відповісти
в политпроституции главное вовремя сменить...- дальше можно дописывать кто что хочет... ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов - Цензор.НЕТ 5450
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21.11.2020 20:37 Відповісти
Филатов чудовищно боится проиграть, т.к. сядет в тюрьму. И не только он, но и его подельник, гланый рейдер Украины - Корбан.
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21.11.2020 01:54 Відповісти
А что мешает его посадить сейчас, если есть за что? У мэров нет никакой юридической неприкосновенности. И у Корбана нет.
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21.11.2020 03:12 Відповісти
Сейчас у него власть и он все держит под контролем
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21.11.2020 04:42 Відповісти
У нас нет правовой страны, пьётся с бтрами не смог, а эта сопля и подавно
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21.11.2020 07:24 Відповісти
Тотальная и массовая коррупция от жэков до Олимпа выбила у власти любой пришедшей все рычаги---поймались все. Есть только один, последний рычаг. Это когда народ сметает всё и всех. Но пока не созрело. По классике причём. Это когда верхи не хотят править по новому, а низы не хотят жить по старому. Подождём под дождём.
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21.11.2020 11:08 Відповісти
у него с Бандитом Красновым разрыв в ЧЕТЫРЕ РАЗА
С чего ему бояться проиграть ?
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21.11.2020 08:28 Відповісти
Тогда откуда эта истерика?
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21.11.2020 14:27 Відповісти
а кто то кроме Вас видит эту истерику ?
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21.11.2020 15:15 Відповісти
Разуть глаза - не? Все телеканалы в городе и большинство других СМИ под контролем Филатова. Весь город заставлен его рекламой (включая дни тишины на выборах). На радио покупают за бюджетные деньги рекламу и хвалят Филатова. Фейсбук завален его рекламой. Ну и сам он, в своих лучших хамских традициях, истерично врет напропалую при любом удобном случае. Большего мерзавца нет не только в Днере, но и в Украине!
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21.11.2020 17:05 Відповісти
Что и даже зажопинцы рабинович и кива уже лучше филатова и врут меньше ?
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21.11.2020 19:38 Відповісти
Они открытые враги, а Филатов - скрытый. Предаст любого в любой момент. Выбирайте сами, кто из них лучше! И да, Филатов врет больше.
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22.11.2020 00:17 Відповісти
Загид Габибулаевич,перелогиньтесь пожалуйста
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21.11.2020 22:21 Відповісти
Вот единственная причина, по которой Краснов вечно на вторых ролях - это его национальность! Не стыдно? (Хотя, сам Краснов тоже зашкварился - зачем было менять фамилию???)
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22.11.2020 00:21 Відповісти
Я тоже не люблю Краснова, хотя особых фактов против него нет. Скорее всего, они появятся, когда он станет мэром. Но так или иначе - нужно менять власть пока найдем более-менее честных. Голосовать за чувака, который многократно доказал, что он дерьмо, только потому, что его конкурент может быть еще более дерьмовым - глупо. Ведь Краснов может и не оказаться гандоном, шанс есть, а Филатов уже точно оно...
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22.11.2020 00:28 Відповісти
А вы включите пойку "Г+Г". У них истерика при фамилии Филатов. Больше дерьма ни на кого не льют. Днепр и Филатов поперёк горла всей этой гопоте квартальной и пороху. Тот броневики за Корбаном высылал, а Беня на танке хочет въехать. Болт им, а не Днепр!!! Недоросли ещё.
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21.11.2020 15:25 Відповісти
Так ведь Филатов предал своего подельника - вот и результат! Зато все местные телеканалы под его контролем - научился у Путина!
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21.11.2020 17:09 Відповісти
Хеня полная .
Больше светит фейсом на тех плюсах окромя самого Бори только собственник плюсов (т.е. партнёр собственника) Ігор Палыця .
Конфлик Филатова и Бени дутый и весьма смутный .
Когда Беня кого-то не хочет видеть на плюсах , то снимают целый "Шустер лайф" с эфира .
Так было с 2014 - 2017 с Юлей и Гриценко . Их там просто ниразу не было . И Шустера сняли именно из-за них . А когда Бене нужно было сковырнуть вчерашнего гешефт-партнёра Петю , он тут же в конце 2018 дал эфиры Юле и Толе . Тогда он ещё мало верил , шо "члено-пионист" Вофа серьёзно что-то возьмёт . Так и с Филатовым . Да хозяйничать в Днепре в полный рост не дают Бене .
Но как Пепа с Лерой Инфляцией у Бени Боря ничего не отбирал .
Не банкротил его штучно . Поэтому кофлик с Борей позиционный , а вот с Петя-лерой -- системный . Там баблом пахнет !
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21.11.2020 18:58 Відповісти
Ну насчёт конфликта шоколадника с филатовым это ты загнул немного .Конфликтовал петро в первую очередь с беней ,у которого корбан и филатов тогда были подручными ,а теперь ситуация кардинально поменялась и беня воюет сейчас против филатова ,а тот судя по всему стал созником шоколадника ,раз зачастил на порохоботский "Прямой",и аффилированные с ним телеканалы
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21.11.2020 19:45 Відповісти
А судьи КТО ? ВСЕ СХВАЧЕНО , за все заплачено ! 🤢💩🤡🐽калоземразины схлестнулись с порнтновым-мертвечуком
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21.11.2020 09:28 Відповісти
Хабибуллаев, тьі и имя с отчеством сменил чтобьі Филатовьім стать? )))
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21.11.2020 05:28 Відповісти
Прикормил?)
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21.11.2020 07:22 Відповісти
итог - запад за красивые глаза бабла больше не даст а восток за так никогда и не давал и нуж
но было расплачиваться холуйством и соподчинением метрополии... устоявшаяся за четверть
века система (которую пытался модернизировать петя) не справляется ни с внешними вызова
ми ни с внутринними запросами - она заточена на распилы бюджетов и грандов масштабные
мошейничества и отжатия а без прикрытия властного админресурса прокуратуры и судов это
должно заканчиваться цугундером поэтому за власть они будут драться насмерть.
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21.11.2020 07:59 Відповісти
На чем конкретно цыган крутит солнцем ?
Крутилка не болит ?
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21.11.2020 08:02 Відповісти
За такую "пословицу" в Европе сайт мгновенно бы прикрыли.
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21.11.2020 14:30 Відповісти
Именно на том , на чем чиновники всех мастей и погонов крутят Украину уже 30 лет
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22.11.2020 00:19 Відповісти
Про те що там була і Тимоха ні слова. А вона пропонувала толкові речі.
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21.11.2020 09:13 Відповісти
"Крутить членами" в этом они мастера,научились!Некотрые даже "играют"ими!
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21.11.2020 09:21 Відповісти
Я тільки не зрозумів чиїми членами крутять?
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21.11.2020 09:40 Відповісти
Желаю Филатову победы. Надеюсь в Днепре живут не самоубийцы и мазохисты, что бы Бениных шестерок выбирать. При Бене с Днепром будет то же, что и с "Приватбанком", или с фк "Днепр".
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21.11.2020 09:48 Відповісти
А при филатове что? Украл целые улицы. Это просто разные сорта говна что загид что филатов
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21.11.2020 10:48 Відповісти
Не знаю какую улицу украл Филатов, за то знаю точно, что для Бени одной улицы маловато будет. Он как раковая опухоль сожрет весь город за чашечкой кофэ. Да разве только у нас в Украине? Беня и в США умудрился оставить после себя выжженную землю. Металлургические заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане и завод по производству мобильных телефонов в штате Иллинойс и прочее, все банкроты и должники с долгами по зарплате своим рабочим.
https://www.dw.com/ru/problemy-igorja-kolomojskogo-v-ssha-chto-izvestno-na-dannyj-moment/a-54489683
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21.11.2020 11:59 Відповісти
Так он просто диверсант значит...
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21.11.2020 18:48 Відповісти
На Короленко перекрыли проезжую часть и сделали за городские деньги пешеходную зону для будущего казино, на Жовтневой для своих кабаков перекрыли улицу к парку и облагородили для них за городские бабки проезжую часть, исполкомовскую для бизнесцентра. При том что по главному проспекту не проехать ямы, канавы, с домов отпадает лепка. Дружки строят барталамео филатов им делает за городские бабки набережную. Хитрожопость его зашкаливает.
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22.11.2020 11:51 Відповісти
Хороший мер он же столько делает для свои дружков.
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22.11.2020 11:53 Відповісти
вообще на этот террариум единомышленников надоело смотреть...
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21.11.2020 10:16 Відповісти
ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов - Цензор.НЕТ 2585
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21.11.2020 10:27 Відповісти
"ЦИК крутит членами" - это самый честный обзор выборов.
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21.11.2020 10:44 Відповісти
матьківщина і замайбах - два щеня одної баби бені. По виборчим комісіям це дуже добре видно. І буде видно по новообраним місцевим радам.
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21.11.2020 13:29 Відповісти
А вы включите пойку "Г+Г". У них истерика при фамилии Филатов. Больше дерьма ни на кого не льют. Днепр и Филатов поперёк горла всей этой гопоте квартальной и пороху. Тот броневики за Корбаном высылал, а Беня на танке хочет въехать. Болт им, а не Днепр!!! Недоросли ещё.
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21.11.2020 15:26 Відповісти
БОРЯ будет МЄРОМ !!! Днепр за Филатова -- остальные идут на ХУТОР ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов - Цензор.НЕТ 817
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21.11.2020 18:35 Відповісти
Завтра с семьёй за Филатова, сопля-сосёт.
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21.11.2020 19:56 Відповісти
как цыган солнце
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21.11.2020 22:17 Відповісти
Какая замечательная цитата в заголовке - у меня живое воображение, да)))
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22.11.2020 09:03 Відповісти
филатов - решала у бандитов ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов - Цензор.НЕТ 7449
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23.11.2020 07:25 Відповісти
 
 