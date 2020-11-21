ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Мер Дніпра Борис Філатов висловився про одну з головних проблем, яка виникла на місцевих виборах у частині постійної заміни членів виборчкомів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Філатов заявив: "Загалом є зараз одна з основних проблем щодо членів комісій, але я не згоден із тим, що парламентські партії тримають, скажімо так, марку зараз. Парламентські партії теж постійно змінюють членів своїх комісій направо і наліво. Ось Юлія Володимирівна нехай не ображається (звернувся Філатов до присутньої у студії Юлії Тимошенко), але в першому турі пані Александрова в міській ТВК була від "Батьківщини", у другому турі вона вже представляє партію "За майбутнє" Коломойського".
Він продовжив: "І тоді, якщо ми вже говоримо про відповідальність комісій, давайте говорити і про відповідальність Центральної виборчої комісії, яка політично мотивує, крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем. Ось, наприклад, є така пані Гатаулліна, секретар ЦВК від "Слуги народу". Коли треба, вона змінює членів ТВК одним помахом пальця. А коли їй це не треба, вона вимагає документи і може не проводити рішення тижнями. І я готовий відповідально абсолютно про це говорити і передаю їй привіт із прямого ефіру, щоб вона це почула. Тому давайте називати речі своїми іменами".
"Це дійсно проблема... Але в цій проблемі винні всі, починаючи від Центральної виборчої комісії та парламентських партій, які за своєю квотою, під кожного свого потрібного кандидата передають свою партійну квоту в усіх територіальних громадах у країні", - резюмував Філатов.
Будь ласка, зачекайте...
А ещё напомню , как самый принципиальный Боря переманил мэра Черкас Бондаренко , который до этого 10 лет был не рядовым из "Батькивщины" , а лидером партячейки .
Правда Бондаренко решил если уж продаться , то конктертно и конкретному пацану из "Майбаха" -- но это уже как гориццо : совсем другая история .
А от Юли убегают в "Майбах" потому , шо у Юли нет своих каналов , нет богатых спонсоров .
А с Юлей такая история, шо у неё в "Батькивщине" многие десятилетиями работают .
А как убегают , так сразу начинают "ходить по рукам" . Даже кровавый пастор -- не избёг такой участи : 16 лет в "Батькивщине" , а за последние 6 лет сменил три списка .
Портнов , Королевская , Уколов ("педофил") ?! Хто из названных включая моего любимца пастора может собрать на выборах хоть 2% -- хто кроме Юли .
Раззуйте очи , Юлю "сбитым льотчиком" ещё с 2002 года все кому не лень обзывають ... А причина всего одна -- как она без своих олигахов , без их (к)аналов сможет раскрутиться . Но у неё выходит по-разному Ибукович й Манафорт неплохо потрудились , шобы почти её выкорчевать из медиа простора и таким образом из политики . 4 года поливали без возможности самой ответить , как она умеет !
Кстати , насчёт коляски и Майдана . Так Петю освистывали на Майдане не меньше , а один раз чуть не сволокли с бульдозера . Кличка облили пожарной пеной . Петю потом другие (причём ватники в первую очередь) выбрали на Банкову -- потому шо юхофастоку обещал за 3 недели войну закончить . Откройте сайт ЦВК . Не смотрите не "Социс" - не "ПОЦис" .
Сайт ЦВК , вообще-то очень холодный душ для иллюзионистов . Потому шо опросы заказчики покупают . А на сайте ЦВК как на табло Валерия Васильевича -- счёт !
Так вот в 2014 году смотрим сайт ЦВК - Педро в первом туре выиграл исключительно за счёт 60% в харковской области , в Донецькой , в Луганской , в Одессе и вообще на юго-востоке ... Правый берег , конечно , тоже голосовал за него . Но там у Юли было гораздо больше чем в среднем . А на юго-востоке нуль . Фейк про "колючюю проволку" до сих пор работает и больше чем фэйк про "мацковская зозуля" ... А за Петю там откровенно топили , шо мол он ведь у Пахла был министером . Так было в апреле-мае 2014 .
А на предмет "счёта на табло" эт касается и выборов 2020 года . Вот этот счёт :
(посчитанно 40694 мандатов из 43122 итого 94.35%)
"БАТЬКІВЩИНА" - 4225 мандатов - 2-й результат (10.4%)
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" - 3680 мандатов - 5-й результат (9.2%)
Таки ихто у нас "сбитый лётчик" ?!
Из всех крупных партий только "Батьківщина" за последние полтора года наростила рейтинг .
Это не заказная проплаченная олигархами-владельцами каналов (Петей , Беней , Мертветчуком ) социология -- эт пресловутый "счёт на табло" !
https://zn.ua/POLITICS/v-tsik-nazvali-partii-lidery-po-kolichestvu-deputatov-v-mestnykh-radakh.html
https://zn.ua/POLITICS/mestnye-vybory-sluha-naroda-poluchila-bolshe-vsekh-mestnykh-holov-no-ni-odnoho-mera-oblastnoho-tsentra.html
Относительно личности , предлагавщей продать собачку бабушке ? Да уж , такое молодое , а уже циничное либерастическое лайно ! Так рассуждать может только тот , у кого "бабло не пахнет" . Понятное дело , шо Соболев для таких "старенький" -- бо ветеран революции на граните . Бо дольше всего в Раде , но судя по костюмам и котлам -- к рукам его ничего не прилипло . А тут козак Гаврилюк всего за одну каденцию на точилу представительского класса заработал . Кстати , Соболев практически ровестник Порошенка ...
По критериям (нормальным) политики ЕС и США практически "молодой политик" .
Любимцу порохоботов Байдену 78 лет . По сравнению с Соболевым он мумия ?!
Насчёт "серости" -- ну да шлёндр не заказывает прям на сессии , в драках не участвует давно . Матом не ругается , на Порше не ездить и не давить прохожих . Собачек не предлагает продавать , лишать материнских прав за бедность -- тоже ...
Токо вот Вы забыли , шо депутат по идее должен законопроекты генерировать и контроль над исполнительной властью осуществлят . Так вот этот "старичёк" в каждом созыве подает обычно сотни законопроектов . Выступает с трибуны регулярно и в десятках громких парламентских расследования учавствовал . Я уже не говорю, что он постоянно (хотя не мажоритарщик) встречается с избирателями в родном Запорожье , но не только там - и принимает от них жалобы и петиции . Пытается им помочь .
Вот и Ваня Крульто -- тоже типа "серый" ? Тоже без драк и матерщины . Яйца не чешет в сессионом зале . Лядей не заказывает ... Серость одна - короче . Токо вот в этой ВР за 3 недели накопал на лярды скруток в качестве главы коммиссии .
"Помаранчева революція", ТЮлька криголам з яйцями, що пре за світле майбутнє? Ні, за маленьке уточнення до конституції де прем'єр вище президента... Ющенко переживає найбільшу трагедію життя- втрата смазливого личика... Баба вже на фініші та вимагає, щоб золота рибка прислужувала на пряму... Розбите корито, Юлі- волю та ТЮлька- йди на пенсію, бо тобі вірять тільки сектанти, тобто фанатики твого безхірургічно- молодильного слизького як видра фейсу, що батьки б не впізнали.
С чего ему бояться проиграть ?
Больше светит фейсом на тех плюсах окромя самого Бори только собственник плюсов (т.е. партнёр собственника) Ігор Палыця .
Конфлик Филатова и Бени дутый и весьма смутный .
Когда Беня кого-то не хочет видеть на плюсах , то снимают целый "Шустер лайф" с эфира .
Так было с 2014 - 2017 с Юлей и Гриценко . Их там просто ниразу не было . И Шустера сняли именно из-за них . А когда Бене нужно было сковырнуть вчерашнего гешефт-партнёра Петю , он тут же в конце 2018 дал эфиры Юле и Толе . Тогда он ещё мало верил , шо "члено-пионист" Вофа серьёзно что-то возьмёт . Так и с Филатовым . Да хозяйничать в Днепре в полный рост не дают Бене .
Но как Пепа с Лерой Инфляцией у Бени Боря ничего не отбирал .
Не банкротил его штучно . Поэтому кофлик с Борей позиционный , а вот с Петя-лерой -- системный . Там баблом пахнет !
но было расплачиваться холуйством и соподчинением метрополии... устоявшаяся за четверть
века система (которую пытался модернизировать петя) не справляется ни с внешними вызова
ми ни с внутринними запросами - она заточена на распилы бюджетов и грандов масштабные
мошейничества и отжатия а без прикрытия властного админресурса прокуратуры и судов это
должно заканчиваться цугундером поэтому за власть они будут драться насмерть.
Крутилка не болит ?
https://www.dw.com/ru/problemy-igorja-kolomojskogo-v-ssha-chto-izvestno-na-dannyj-moment/a-54489683