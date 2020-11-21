ЦВК крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем, - Філатов. ВIДЕО

Мер Дніпра Борис Філатов висловився про одну з головних проблем, яка виникла на місцевих виборах у частині постійної заміни членів виборчкомів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Філатов заявив: "Загалом є зараз одна з основних проблем щодо членів комісій, але я не згоден із тим, що парламентські партії тримають, скажімо так, марку зараз. Парламентські партії теж постійно змінюють членів своїх комісій направо і наліво. Ось Юлія Володимирівна нехай не ображається (звернувся Філатов до присутньої у студії Юлії Тимошенко), але в першому турі пані Александрова в міській ТВК була від "Батьківщини", у другому турі вона вже представляє партію "За майбутнє" Коломойського".

Він продовжив: "І тоді, якщо ми вже говоримо про відповідальність комісій, давайте говорити і про відповідальність Центральної виборчої комісії, яка політично мотивує, крутить членами виборчих комісій, як циган сонцем. Ось, наприклад, є така пані Гатаулліна, секретар ЦВК від "Слуги народу". Коли треба, вона змінює членів ТВК одним помахом пальця. А коли їй це не треба, вона вимагає документи і може не проводити рішення тижнями. І я готовий відповідально абсолютно про це говорити і передаю їй привіт із прямого ефіру, щоб вона це почула. Тому давайте називати речі своїми іменами".

"Це дійсно проблема... Але в цій проблемі винні всі, починаючи від Центральної виборчої комісії та парламентських партій, які за своєю квотою, під кожного свого потрібного кандидата передають свою партійну квоту в усіх територіальних громадах у країні", - резюмував Філатов.