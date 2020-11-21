Ефективний чи ні карантин вихідного дня, зрозуміємо через два тижні, - Степанов. ВIДЕО

В Україні черговий антирекорд хворих на COVID-19 - кількість нових виявлених хворих уже наближається до 15 тисяч на день. А результат від карантину вихідного дня очікується щонайменше через два тижні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму відеозверненні на фейсбуці.

"У нас COVID-19 шириться шаленими темпами. Сьогодні черговий антирекорд за кількістю хворих - ми вже наближаємося до 15 тис. хворих на добу. COVID-скептиків стає все менше. Коронавірус вже підібрався до їхніх сімей, до їхніх друзів. І це вже всі відчувають", - сказав Степанов.

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Він підкреслив, що єдиний шлях зупинити поширення COVID-19 - виконання протиепідемічних заходів.

"Всі протиепідемічні заходи розроблені професіоналами - найкращими епідеміологами нашої країни. Їх залишилося небагато. Зараз COVID-19 показав, що вони нам дуже потрібні і треба навчати нових епідеміологів. Тому сьогодні у нас (із 00:00) діє карантинне обмеження. Це вже другий вихідний поспіль воно діятиме", - сказав міністр.

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Степанов зазначив, що в минулі вихідні дотримання карантину вихідного дня не було досконалим, і додав, що дуже важливо виконувати всі правила карантину вихідного дня.

"За нашими розрахунками, ми у такий спосіб можемо зупинити темпи поширення і стабілізувати ситуацію. Коли у нас є карантин вихідного дня, працюють лише продуктові магазини та аптеки, тому ви проводите цю суботу-неділю з родиною, нікуди не виходячи. Так ми розраховуємо зменшити контакти і, як наслідок, зменшити відсоток хворих", - підкреслив Степанов.