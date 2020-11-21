Ефективний чи ні карантин вихідного дня, зрозуміємо через два тижні, - Степанов. ВIДЕО
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В Україні черговий антирекорд хворих на COVID-19 - кількість нових виявлених хворих уже наближається до 15 тисяч на день. А результат від карантину вихідного дня очікується щонайменше через два тижні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму відеозверненні на фейсбуці.
"У нас COVID-19 шириться шаленими темпами. Сьогодні черговий антирекорд за кількістю хворих - ми вже наближаємося до 15 тис. хворих на добу. COVID-скептиків стає все менше. Коронавірус вже підібрався до їхніх сімей, до їхніх друзів. І це вже всі відчувають", - сказав Степанов.
Він підкреслив, що єдиний шлях зупинити поширення COVID-19 - виконання протиепідемічних заходів.
"Всі протиепідемічні заходи розроблені професіоналами - найкращими епідеміологами нашої країни. Їх залишилося небагато. Зараз COVID-19 показав, що вони нам дуже потрібні і треба навчати нових епідеміологів. Тому сьогодні у нас (із 00:00) діє карантинне обмеження. Це вже другий вихідний поспіль воно діятиме", - сказав міністр.
Степанов зазначив, що в минулі вихідні дотримання карантину вихідного дня не було досконалим, і додав, що дуже важливо виконувати всі правила карантину вихідного дня.
"За нашими розрахунками, ми у такий спосіб можемо зупинити темпи поширення і стабілізувати ситуацію. Коли у нас є карантин вихідного дня, працюють лише продуктові магазини та аптеки, тому ви проводите цю суботу-неділю з родиною, нікуди не виходячи. Так ми розраховуємо зменшити контакти і, як наслідок, зменшити відсоток хворих", - підкреслив Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
тут понятно.
посмотрите на Чехию например
в ети выходные - Березняки, в следующие Дарница, потом Оболонь, Чоколовка, та мали пока до Борщаги доберуться....
ВОЗ предупреждает, что дед Мороз в этом году может занести в дом не только подарки
у них там в Лапландии есть хто без мурашек?
Степанов: В Ізраїлі карантин вихідного дня збив хвилю COVID на 20%
В Ізраїлі експеримент із карантинним вікендом розпочали 17 липня. Тоді уряд на весь тиждень зобов'язав ресторани працювати лише на виніс, а спортзали - тільки для підготовки атлетів до змагань. Основні обмеження стосувалися вихідних, коли мали закритися магазини та ринки (крім тих, які продавали товари першої необхідності), салони краси, музеї з бібліотеками, зоопарки та атракціони, а також басейни (крім розташованих у готелях). Обмежувались і масові зібрання - до 10 людей у приміщеннях та до 20 на відкритому повітрі. Через тиждень до цього додалась заборона на відвідування пляжів. Проте вже після третіх вихідних уряд вирішив скасувати такі заходи через їхню не ефективність - як свідчать дані сайту Worldometers, у період з 17 липня до 5 серпня захворюваність трималась на рівні 1700-1900 випадків на добу, а в деякі дні була вищою, аніж у тиждень перед введенням карантину вихідного дня. http://tvoemisto.tv/news/izrail_indiya_ta_pakystan_de_shche_u_sviti_vvodyly_karantyn_vyhidnogo_dnya_i_chy_spratsyuvav_vin_115032.html