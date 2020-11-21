На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні в пункті пропуску "Дольськ" у вантажівці VOLVO, яка прямувала на в'їзд в Україну з Білорусі, прикордонники Луцького загону виявили велику партію контрабандних цигарок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

За документами, громадянин України перевозив оселедці, але, оглянувши вже перший ряд ящиків із цим товаром, прикордонники виявили, що вантажівка повністю завантажена тютюновими виробами.

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Після вивантаження та перерахунку встановлено, що 21-річний українець незаконно привіз із сусідньої країни 679 ящиків, де було майже 340 тис. пачок цигарок білоруського виробництва. Попередній розмір оцінки товару становить понад 10 млн грн.