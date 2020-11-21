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На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні в пункті пропуску "Дольськ" у вантажівці VOLVO, яка прямувала на в'їзд в Україну з Білорусі, прикордонники Луцького загону виявили велику партію контрабандних цигарок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

За документами, громадянин України перевозив оселедці, але, оглянувши вже перший ряд ящиків із цим товаром, прикордонники виявили, що вантажівка повністю завантажена тютюновими виробами.

На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба 01

Дивіться також: Контрабандні сигарети вартістю 20 млн грн виявлено в Одеському торговельному порту, - СБУ. ФОТОрепортаж

На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба 02

На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба 03

Дивіться також: На кордоні з Білоруссю у вантажівці з пропіленом виявлено 30 тис. контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Після вивантаження та перерахунку встановлено, що 21-річний українець незаконно привіз із сусідньої країни 679 ящиків, де було майже 340 тис. пачок цигарок білоруського виробництва. Попередній розмір оцінки товару становить понад 10 млн грн.
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Топ коментарі
+6
сначала таможенники "выращивают бычка" и позволяют за взятки возить контрабас....со временем "бычок" вырастает и его режут....
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21.11.2020 14:00
+6
На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5117
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21.11.2020 14:15
+5
не повірю, що в нагляк таку партію віз..просто щось пішло не так..
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21.11.2020 13:49
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не повірю, що в нагляк таку партію віз..просто щось пішло не так..
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21.11.2020 13:49 Відповісти
сначала таможенники "выращивают бычка" и позволяют за взятки возить контрабас....со временем "бычок" вырастает и его режут....
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21.11.2020 14:00 Відповісти
мабуть що так і було..
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21.11.2020 14:04 Відповісти
Спалився чувак. Ну як можна було везти оселедця з "морської країни" Білорусі. ))
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21.11.2020 14:18 Відповісти
Меня волнует судьбинушка цЫгарок..Неужели пойдут под гусеницы,как на мОрдоре? На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9269
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21.11.2020 18:34 Відповісти
Грузовик с селедкой? Селедка белорузкая? А сколько говорили что Беларашка закрыла границу с Украиной. Торговля продолжается бл****. И не только с Беларашкой а и с страной-агресссором- Рашкой. Епицентр и Розетка полным ходом торгуют росийскими товарами. Уже даже бронедвери возят из Рашки.
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21.11.2020 13:52 Відповісти
Тебя снова зеленая шмаркля из борделя выпустил,порноактриса? Это же вам грев везли....селедка прикрытие....селедку там друг у дружки деньги в кружку...
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21.11.2020 14:00 Відповісти
А ты бульбаш водила того треллера? Что обыдно, да? Теперь домой пешком, еще и п***ды от Луки отгребешь за про*баный товар На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8120
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21.11.2020 14:04 Відповісти
тебя бульбаши вижу сильно обидели...не лапти?( иди лучше спать,пьяница...
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21.11.2020 14:25 Відповісти
русская водка,чёрный хлеб,селёдка- ну где то так пела кацапка цыганова...
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21.11.2020 16:59 Відповісти
Селедку бубочке везли.
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21.11.2020 13:54 Відповісти
Тоже об этом подумала🤣
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21.11.2020 13:55 Відповісти
А кроме бубочки селедку в Украине ни кто не ест? Воистину, язык без костей!
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21.11.2020 14:02 Відповісти
На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5117
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21.11.2020 14:15 Відповісти
Так везли ж ...
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22.11.2020 20:26 Відповісти
сделайте нормальный акциз, и не будет контрабанды. На нормальном акцизе больше собрать можно, чем на завышенном. На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4355
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21.11.2020 13:55 Відповісти
Дайте вгадаю - нормальний акциз це "0" ??
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21.11.2020 14:32 Відповісти
могла и транзитом, в венгрию, например...
а сигареты за время в пути прикоптят селедку по-холодному
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21.11.2020 13:56 Відповісти
Ну оселедець- то таке. Оселедців в білоруській рср - як грязі. А міг би і з крівєтками та ананасами білоруськими перевозити...
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21.11.2020 13:57 Відповісти
В белорусских морях даже тигровые креветки успешно растут....а бульбаши-дехкане давно и польские яблоки выращивают и фуагру и пармезаны-камамберы-рокфоры делают!
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21.11.2020 14:07 Відповісти
В якому болоті в Білорусі ловлять сільотку.
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21.11.2020 13:59 Відповісти
У нас все свое...даже упаковки,..
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21.11.2020 14:03 Відповісти
Мабуть у мокшанському.
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21.11.2020 14:17 Відповісти
папироски..10 млн..ладно бы шиколадки...сало..трусы с начесом...пипьки деревянные.. На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5707
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21.11.2020 14:00 Відповісти
о, тепер менти накуряться нарешті
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21.11.2020 14:01 Відповісти
Оберфюрер лукашенко наколотими цигарками вирішив труїти українців. А скаже, що то українські диверсанти.
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21.11.2020 14:06 Відповісти
Хе-хе! Знов КРЕДО. Цей контрабас користується популярністю. Я теж такі шмалю. На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3350
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21.11.2020 14:07 Відповісти
а селедка то где????
не могли хоть для запаха с десяток по кузову разбросать )))
хотя....сигареты с запахом селедки ))) то еще удовольствие ))))
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21.11.2020 14:08 Відповісти
Люблю селедку колечками, а внутри начинка разная.
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21.11.2020 14:17 Відповісти
Смело вез ..... по зеленому коридору. И вдруг облом !?? Начальство решило показать свою профпригодность ? ( А гарантии таки были....)
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21.11.2020 14:40 Відповісти
Смачныя цыгарэты напэўна былі.
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21.11.2020 15:08 Відповісти
ото ж , нефиг цены гнать на наши сигареты, табак это зависимость и люди которые курили не могут просто взять и бросить. На западе обр. к психологам , противоникотинные средства какие то покупают , а у нас? за какие деньги всё это , за 1712грн пенсии вот и покупают контрабас потому что доступнее (гадостные но дешевле) Да и многие работающие не могут себе позволить пачку нормальных сигарет за 60грн (вместо носков или детям конфетку) В итоге наши фабрики мало выпускают, рабочие места ку-ку и бюджет недополучает. Так что думайте или ниже ЦЕНА и доход , или контрабас (всё равно дырку найдут) .
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21.11.2020 15:49 Відповісти
Ну и шо? Селедка тоже имеет право покурить. На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6206
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21.11.2020 16:11 Відповісти
а где ж селёдка ? ..в пачках ? На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7280
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21.11.2020 16:21 Відповісти
На кордоні з Білоруссю у вантажівці з оселедцями виявлено контрабандних цигарок на 10 млн грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4106
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21.11.2020 18:09 Відповісти
курить такие сигареты значит автоматически голосовать за Мертвечука
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21.11.2020 21:15 Відповісти
агрофюрер зелёному подарок прислал - селёдки и сигареты с шишками.......
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22.11.2020 00:01 Відповісти
селедки наколотые где?
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22.11.2020 00:13 Відповісти
закрити нахер кордон з Білоруссю. Не імпортувати автобуси на 90% зроблені з расійських комплектуючих, не купляти соляру з москальської нафти, а сфальшовану молочку хай жре таракан уссатий Лука.
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29.12.2020 17:01 Відповісти
 
 