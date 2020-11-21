Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва. ВIДЕО
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У Києві водій автомобіля Ford повідомив в поліцію про викрадення свого автомобіля. Але пізніше з'ясувалося, що він забув поставити машину на стоянкове гальмо, та виїхала зі стоянки і викликала аварію.
Як повідомляє пресслужба київської патрульної поліції, випадок стався на проспекті Науки, передає Цензор.НЕТ. Власник залишив автомобіль біля магазину і відійшов у справах. Коли він повернувся і не виявив авто на місці парковки, викликав поліцію.
Патрульні, які прибули на місце події, отримали від чергового інформацію, що схожий автомобіль щойно спричинив ДТП з автомобілями Volkswagen та Alfa Romeo.
Як з'ясували патрульні, водій, імовірно, не поставив автомобіль на стоянкове гальмо. У результаті чого Ford вирушив у самостійну подорож проспектом і потрапив у ДТП.
Патрульні склали на водія Ford протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Будь ласка, зачекайте...
никогда не задумывался как правильно называется самка дятла?
похоже, что угнали и сразу же устроили дтп...
не евробляха?
зеленского насмотрелись...поверили и что?
ЗЫ: руль надо выворачивать на стоянках с уклоном. Желательно в бордюр. Чо, щас этому уже не учат?
если на нейтралку вместо паркинга поставил - тогда верю....
поетому сщитаю нужным тебе сообщить - пока ты у своего папы не отсмокчешь - дела не будет....
Що і обіцяв ...
😁
- та как же так я и ручник воткнул и ети поколесники поставил, все меры принял....
- ну и кто из нас *******?
Я ручникам никогда не доверял.
А зараз у даній ситуації доведеться три машини рихтувати.