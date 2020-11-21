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Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві водій автомобіля Ford повідомив в поліцію про викрадення свого автомобіля. Але пізніше з'ясувалося, що він забув поставити машину на стоянкове гальмо, та виїхала зі стоянки і викликала аварію.

Як повідомляє пресслужба київської патрульної поліції, випадок стався на проспекті Науки, передає Цензор.НЕТ. Власник залишив автомобіль біля магазину і відійшов у справах. Коли він повернувся і не виявив авто на місці парковки, викликав поліцію.

Патрульні, які прибули на місце події, отримали від чергового інформацію, що схожий автомобіль щойно спричинив ДТП з автомобілями Volkswagen та Alfa Romeo.

Як з'ясували патрульні, водій, імовірно, не поставив автомобіль на стоянкове гальмо. У результаті чого Ford вирушив у самостійну подорож проспектом і потрапив у ДТП.

Патрульні склали на водія Ford протокол за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Топ коментарі
+15
дятел
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21.11.2020 21:03
+15
очень интересная новость в масштабах страны. держите в курсе как говорится
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21.11.2020 21:07
+11
ручник ручником,но передачу то воткнуть уже чисто на рефлексе
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21.11.2020 21:13
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дятел
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21.11.2020 21:03 Відповісти
а вдруг *********...
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21.11.2020 21:16 Відповісти
хороший вопрос!
никогда не задумывался как правильно называется самка дятла?
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21.11.2020 21:17 Відповісти
дятлуха
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21.11.2020 22:41 Відповісти
Дятлиха
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22.11.2020 10:50 Відповісти
Або думав про *********... Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 9302
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21.11.2020 21:47 Відповісти
Интересно, как он права получал?
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21.11.2020 21:06 Відповісти
очень интересная новость в масштабах страны. держите в курсе как говорится
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21.11.2020 21:07 Відповісти
Думаю,це не настільки новина,як попередження - будьте уважними !
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21.11.2020 23:41 Відповісти
Заводы Форда насторожились!
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21.11.2020 21:12 Відповісти
Как выяснили правоохранители, водитель, ВЕРОЯТНО, не поставил автомобиль на стояночный тормоз...

похоже, что угнали и сразу же устроили дтп...
не евробляха?
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21.11.2020 21:13 Відповісти
На видео все видно, сам покатился.
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21.11.2020 21:36 Відповісти
все меньше доверия ко всякого рода видосикам...
зеленского насмотрелись...поверили и что?
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21.11.2020 21:52 Відповісти
ручник ручником,но передачу то воткнуть уже чисто на рефлексе
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21.11.2020 21:13 Відповісти
Причем здесь ремень грм ?
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21.11.2020 21:44 Відповісти
С передачи она может соскочить+недозатянутый ручник - результат на видео.
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21.11.2020 21:48 Відповісти
С 86 года стаж вождения, машин была куча,но ни разу не помню что бы хоть одна соскочила с передачи. И да,ручником вообще не пользуюсь.
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21.11.2020 23:29 Відповісти
На передаче под уклоном нагружается ремень грм, что плохо сказывается на его долговечности. Но если у вас лохматые жигули с моторной цепью, то не страшно.
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22.11.2020 05:54 Відповісти
Нагрузки круче чем при движении? Где вы эти мифы берете?
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22.11.2020 07:19 Відповісти
при движении кратковременные нагрузки, при стоянке давит продолжительно в одно место.
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22.11.2020 07:28 Відповісти
не давит, а тянет
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22.11.2020 07:29 Відповісти
Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 2624 Кратковременные при кратковременной езде. При езде постоянно меняются обороты и ремень прекрасно с этим справляется. При стоянке на скорости усилие на ремне ничтожное. Открою секрет - если убрать ремень и поставить авто на скорость, то она никуда не поедет.
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22.11.2020 08:20 Відповісти
чушь...
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22.11.2020 08:22 Відповісти
имею ввиду сказанное Яременком...
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22.11.2020 08:24 Відповісти
если мотор изношен и слабая компрессия, то поедет. Ремень грм тоже берет на себя часть нагрузки и при стоянке на скорости будет в натяге.
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22.11.2020 08:53 Відповісти
Дело не в компрессии, а в пружинах клапанов. Ремню это всё пофегу в сравнении с нагрузками при езде.

ЗЫ: руль надо выворачивать на стоянках с уклоном. Желательно в бордюр. Чо, щас этому уже не учат?
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22.11.2020 10:04 Відповісти
В каком ПТУ образование получали?
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22.11.2020 13:56 Відповісти
Не знаю, всё время пользуюсь стоячным тормозом, на скорость ставлю только если под горку. На платной стоянке хранения, вообще не ставлю на ручник. не рекомендует администрация
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21.11.2020 22:30 Відповісти
тогда нужно чисто на рефлексе не забывать выжимать сцепление при старте двигателя, иначе впечатаетесь в ближайший лексус или крузак на стоянке.
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22.11.2020 07:27 Відповісти
или бугатти
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22.11.2020 07:55 Відповісти
Атак оно и должно быть. И стартёру легче крутить без коробки. Скажу вам по секрету - в коробке все шестерни крутятся даже на нейтралке. Ну кроме двух, не, трёх.
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22.11.2020 10:08 Відповісти
Скорее это:
Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 24
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21.11.2020 21:47 Відповісти
в жизни никогда ручным тормозом не пользовался - брешет водила..
если на нейтралку вместо паркинга поставил - тогда верю....
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21.11.2020 21:19 Відповісти
Вася шо ти гонишь, там механика и нет никакого "паркинга", пятиступенчатая коробка.
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21.11.2020 22:38 Відповісти
ванек, видимо вадила думал так же...
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21.11.2020 22:44 Відповісти
Дубль два для тех у кого особый путь развития - на єтой модели нет автомата и тем более положения кпп "паркинг".
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21.11.2020 22:45 Відповісти
псих, отвянь и етого предитора с собой забери - по лайку каждому за закрытый рот.
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21.11.2020 22:55 Відповісти
Дубль три для особо одарённых - при чём тут "паркинг" если его нет в этой модели.Учи матчасть, болван.
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21.11.2020 23:49 Відповісти
сорри на чиповне не езжу потому и не знаю - ты мне еще про тормоза на инвалидной коляске расскажи - с нетерпением жду....
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21.11.2020 23:56 Відповісти
Попроси свою маму пусть запрос в гугль сочинит - и ждать тебе не придётся.
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22.11.2020 00:01 Відповісти
ты уже, казел потный, перешел грань,
поетому сщитаю нужным тебе сообщить - пока ты у своего папы не отсмокчешь - дела не будет....
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22.11.2020 00:06 Відповісти
Так єто тебе надо а не мне(ждать). Так шта.. сасать тебе палюбасу.
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22.11.2020 00:25 Відповісти
Лохъ-несс, ты уже отстёгиваешь янки за кредит на термитный курятник?
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22.11.2020 00:27 Відповісти
**** с психа взять? - недолеченый...
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22.11.2020 00:30 Відповісти
ты же психованнее на порядок..
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22.11.2020 01:12 Відповісти
Блондинка...
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21.11.2020 21:23 Відповісти
блондинистая дятлуха.
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21.11.2020 22:48 Відповісти
🤑🤑🤑
Що і обіцяв ...
😁
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22.11.2020 00:07 Відповісти
Картинок не вижу.
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22.11.2020 00:29 Відповісти
🤑🤑🤑
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22.11.2020 00:32 Відповісти
полосы какие то.
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22.11.2020 01:43 Відповісти
Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 6505
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21.11.2020 21:46 Відповісти
- ваш трахтомобиль скатился и попал в дтп.
- та как же так я и ручник воткнул и ети поколесники поставил, все меры принял....
- ну и кто из нас *******?
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21.11.2020 21:56 Відповісти
А на первую передачу не пробовал ставить после выключения движка?

Я ручникам никогда не доверял.
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21.11.2020 22:11 Відповісти
тогда вам сюда - https://www.youtube.com/watch?v=bALgB5XMg_U
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22.11.2020 07:21 Відповісти
Классику Вам не понять
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22.11.2020 12:32 Відповісти
Можливо, було б краще, щоби викрали. Менше клопоту.
А зараз у даній ситуації доведеться три машини рихтувати.
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21.11.2020 22:17 Відповісти
Отделается трёшником зелени.
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21.11.2020 22:51 Відповісти
..блондин.. Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 9982
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21.11.2020 22:59 Відповісти
блондинистый дятел.
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22.11.2020 00:03 Відповісти
шо попало ....
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21.11.2020 23:12 Відповісти
Утром проснулся, а "Ладушки" нет, через неделю в болоте нашли...
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21.11.2020 23:52 Відповісти
А лады уж нет.
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22.11.2020 00:02 Відповісти
Ждем обвала акций Форда.
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22.11.2020 05:26 Відповісти
если бы у него была акпп такого бы не случилось
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22.11.2020 08:00 Відповісти
Это фигня...в совке умудрялись МАЗ и КрАЗ на спуске ставить на скорость поломанном ручнике.... Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва - Цензор.НЕТ 4494 Потом другой водятел в него въезжал сзади... И машина заводилась...
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22.11.2020 08:43 Відповісти
Вот зебил....
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22.11.2020 17:47 Відповісти
 
 