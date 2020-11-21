Ракета SpaceX вивела на орбіту американо-європейський супутник для вивчення океану. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Ракета Falcon 9 в суботу успішно вивела на штатну орбіту науковий океанографічний супутник Sentinel-6A Michael Freilich.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер SpaceX.
"Виведення супутника підтверджено", - повідомила компанія.
Deployment of Sentinel-6 Michael Freilich confirmed pic.twitter.com/1ZsiSOyeaj— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020
Як зазначає Інтерфакс-Україна, запуск ракети із супутником був здійснений о 12:17 за часом Східного узбережжя США (19:17 за Києвом) з авіабази Ванденберг в штаті Каліфорнія.
Liftoff! pic.twitter.com/wnkvwe09Lb— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020
Через 53 хвилини польоту космічний апарат Sentinel-6A Michael Freilich вийшов на полярну орбіту висотою 1,3 тис. км.
Він є частиною спільної програми NASA, Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і Європейського космічного агентства (ESA) з відстеження рівня світового океану і збору даних про вплив глобального потепління на зміну берегових ліній. Апарат увійде до складу активного американо-європейського супутникового орбітального угрупування Copernicus з моніторингу довкілля.
Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ— SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020
Тим часом перший багаторазовий ступінь ракети Falcon 9 через 8 хвилин 20 секунд після старту повинен буде здійснити керовану вертикальну посадку на майданчику на базі Ванденберг.
Будь ласка, зачекайте...
Даже не база, а целая колония.
Адже на сайті Роскосмоса є кілька його віршів, і, здається, навіть одна пісня на його текст. Після критики в інтернеті, замість того, щоб видалити цю графоманську х...ню, туди додали відомий совковий шлягер "Зємля в акумуляторє..." )))
https://www.youtube.com/watch?v=Q7z16zo0h3I
Зачем от нее отказываться?
Часом не Пенсильвания или Мерилэнд?
Шансы найти в яме "Гэтлинг" довольно высоки!
https://www.rkguns.com/colt-1877-bulldog-gatling-gun-45-70-government-five-barrel-tripod-model-colcgg1877.html
Но в Украине, дешевле и проще будет купить четырехствольный авиационный пулемет ГШГ...
при сборке на космодроме Гвианского космического центра, при монтаже двигателя в корпус ракеты ВЕГА, местными инженерами был перепутан провод вектора тяги..
украинский двигатель работал штатно!..
а это кабина Crew Dragon
Дракон превосходит Союз в основном многоразовостью, ну и грузоподъёмностью/вместительностью, но на то он и выводится более мощной ракетой.
А че, ви вже там, дааавно..
🤣🤣