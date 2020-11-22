На передовій відзначили День десантно-штурмових військ. ВIДЕО

Війна на Донбасі довела, що "єдиного десантного братерства" не стало. Російські десантники - агресори, українські захищають цілісність країни. Тому бійці раді, що дата професійного свята не збігається.

Про це йдеться в сюжеті Вікторії Ковальової на 5 каналі, інформує Цензор.НЕТ.

У професійне свято львівські десантники приймають вітання на передовій. Відзнаки та слова подяки отримують безпосередньо на позиціях. Один із нагороджених - захисник із позивним Бонд. Десантником став за прикладом батька.

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За рік служби Бонд виконав шість стрибків. Після другого отримав право носити маруновий берет, символ українського десанту.

"Наразі ми не ходимо в беретах. Адже ми на виконанні бойового завдання у зоні ООС. Але ми з беретом у серці. І бойовий дух із нами також завжди. У серці завжди", - пояснює військовослужбовець.

Українські десантники змінили блакитні берети на марунові три роки тому. У розпал російської агресії на сході Україна встановила нову дату професійного свята Десантно-штурмових військ. Тепер це 21 листопада. Командир підрозділу каже, що радіє з того, що зараз дати і символи ДШВ відрізняються від російських. Те, що бойового братерства десантників пострадянських країн не стало, відчув на собі влітку 2014-го, коли тримав оборону Луганського аеропорту.

"У 2012 році заступник командира 76-ї повітряно-десантної дивізії був гостем, був як побратим-десантник у нас в бригаді, полку на той час. Від початку агресії він обіймав посаду командира другого армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації, який розташований тут, перед нами", - говорить боєць ЗСУ Володимир.

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Зараз підрозділ тримає оборону Станиці Луганської. На цю ділянку фронту від початку війни повертається вже вдруге. Кажуть, порівняно з початком бойових дій ситуація суттєво змінилася.

"Зараз набагато тихіше. Несемо службу. Це відчувається наразі. Тоді було набагато гірше. Звичайно, стріляли! І зі стрілецької зброї, і артилерія була, все було", - каже Віктор, військовослужбовець ЗСУ.

В оборонців Станиці з ворогом на Луганщині власні рахунки. Підрозділ, який тримає тут оборону, одним із перших став на захист країни в 2014-му. Упродовж майже 4 місяців у повному оточенні героїчно утримував Луганський аеропорт. Нині мріють повернутися і саме там встановити український прапор перемоги.