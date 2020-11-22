Громадянин Білорусі Лукашук близько семи годин простояв навколішки біля посольства РБ у Києві. ВIДЕО

Антон Лукашук виїхав із Білорусі кілька днів тому. 21 листопада він близько 7 годин простояв навколішки і в наручниках перед білоруським посольством у Києві на знак солідарності з репресованими співвітчизниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радыё Свабода.

За словами Лукашука, мета його акції - привернути увагу президента України Володимира Зеленського до беззаконня в Білорусі і попросити спростити перебування білоруських громадян в Україні.

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Чоловік займався комп'ютерною графікою в Білорусі і був змушений виїхати через загрозу можливого кримінального переслідування, оскільки його персональні дані було оприлюднено - він співпрацював з одним із заборонених телеграм-каналів у Білорусі.

Лукашук звернувся до польського консульства в Україні за отриманням гуманітарної візи.

Зазначимо, що наразі білоруси можуть перебувати в Україні 90 днів упродовж шести місяців без реєстрації з можливим продовженням терміну перебування за наявності підстав.

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