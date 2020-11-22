Поліція Києва про штрафи за відсутність масок: Співробітники більше націлені на профілактичну роботу, а не покарання. ВIДЕО
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Згідно зі змінами в законодавстві щодо штрафів за відсутність масок, із 21 листопада поліцейські мають право на місці виносити відповідні рішення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Співробітники поліції у складі мобільних груп, які здійснюють перевірку дотримання карантинних обмежень, насамперед націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян. Такі перевірки проводять у громадських будівлях і громадському транспорті", - наголошується в повідомленні.
У межах профілактичних заходів правоохоронці роз'яснюють нові вимоги законодавства, підкреслюють необхідність не лише носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання, а також роздають захисні маски тим, у кого їх немає.
"Тільки в разі, коли громадяни не реагуватимуть на зауваження поліцейських і відмовлятимуться від використання засобів захисту, правоохоронці в межах своєї компетенції та у відповідності зі службовими повноваженнями притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності", - констатували в поліції Києва.
Нагадаємо, з 21 листопада в Україні набув чинності закон про штрафи за відсутність маски.
Будь ласка, зачекайте...
маску на хлебало и хер бы с ней с той яишницей,,,,
мусора превентируют....
это даже лучше чем дать пациенту понюхать нашатырного спирту !
По всім прийнятим мірам проти пандемії всі мають значне обмеження окрім великих супермаркетів в яких ,,дотримуються всі необхідні предостороги,, але це маячня.
Середній бізнес працює по кварталах міста і там отоварюються в більшості одні і тіж люди де за годину проходять декілька сотень людей і при зараженні легше виявити вогнище зарази але їх держава придушила загнавши людей із різних районів міста в супермаркети які тепер за годину відвідують тисячі та ніхто не знає із яких районів міста.Достатньо одного хворого щоби рознести вірус неконтрольвано по цілому місту.Це виглядає не боротьбою із вірусом а лобіруванням інтересів власників великих торгових центрів.
-- но хрен вам! -- ваши бабы вам украинцев не нарожают -- токо кацапов за 250 гривников, разве шо... -- за ночь.
Германия рядом!!! -- це ж точно Европа!!! -- и тут лучше, чем у всех -- в плане ношения масок и последствий.
Шо, трудно вести себя, как немцы? -- как будет по-украински: феррюкте лёйтэ? -- так ото ж...
А мы им хто тогда? -- нас они не пожалеют ... -- мыж тут сало з мэдом йисымо...*)
В всех моих машинках дезинфекторы и протирочный материал. На велике отдельно то же самое...
По хате -- в белых тапках хожу...*)
Где я мне ещё легче, чем киевлянам? -- шо я такой дурной киевлянин, но в Германии?
Масочники хреновы
Так хто им доктор? -- а я ж только уролог, да и то, бывший...
Ты свою Американскую жизнь сам поднимал, или полностью на Государство положил?
-- я, сам... ...например... -- и так везде! *)
приехал с долгом за билеты - жены, сына и свой - работал и учился...
как понял шо пора подниматься - поднялся .
не уверен шо смог бы етот подвиг сотворить еще раз...
Пока не начнут бить баблом по карману до баранов не дойдет
И, кстати, это касается не только наших баранов.....