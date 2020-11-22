Поліція Києва про штрафи за відсутність масок: Співробітники більше націлені на профілактичну роботу, а не покарання. ВIДЕО

Згідно зі змінами в законодавстві щодо штрафів за відсутність масок, із 21 листопада поліцейські мають право на місці виносити відповідні рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Співробітники поліції у складі мобільних груп, які здійснюють перевірку дотримання карантинних обмежень, насамперед націлені на проведення профілактичної роботи серед громадян. Такі перевірки проводять у громадських будівлях і громадському транспорті", - наголошується в повідомленні.

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У межах профілактичних заходів правоохоронці роз'яснюють нові вимоги законодавства, підкреслюють необхідність не лише носіння засобів індивідуального захисту, а й правильного їх використання, а також роздають захисні маски тим, у кого їх немає.

"Тільки в разі, коли громадяни не реагуватимуть на зауваження поліцейських і відмовлятимуться від використання засобів захисту, правоохоронці в межах своєї компетенції та у відповідності зі службовими повноваженнями притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності", - констатували в поліції Києва.

Нагадаємо, з 21 листопада в Україні набув чинності закон про штрафи за відсутність маски.

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