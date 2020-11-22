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Виборці в Дніпрі фотографують бюлетені: поліція попереджає про кримінальну відповідальність. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Станом на 12:00 у поліцію Дніпра надійшло 50 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушенням виборчого процесу. Переважна більшість зареєстрованих повідомлень стосувалася фотографування бюлетенів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

Наразі слідчо-оперативні групи поліції перевіряють кожен факт фотографування і опитують причетних до цього осіб. Якщо під час розгляду буде встановлено, що виборець оприлюднив фото свого бюлетеня з відміткою про голосування, слідчі реєструватимуть такі факти в Єдиному реєстрі досудових розслідувань і відкриватимуть кримінальне провадження.

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Відповідно до статті 159 Кримінального кодексу України порушення таємниці голосування карається штрафом або обмеженням волі терміном до трьох років або позбавленням волі терміном до двох років.

Поліція попереджає: фото і відеофіксація виборчих бюлетенів, розголошення результатів волевиявлення є порушенням виборчого законодавства та передбачає кримінальну відповідальність.
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Топ коментарі
+9
Це особисте право громадянина - тримати в таємниці своє волевиявлення чи ні, а от держава зобов'язана зберігати таємницю з момента вкидання бюлетня в урну
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22.11.2020 14:31
+6
Мудаки. Під керівництвом ще більших мудаків.
Проблема не в тому, що фотографують, а в тому - для КОГО і для ЧОГО вони це роблять.

Треба брати за горлянку цього КОГО і судити за те для ЧОГО.
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22.11.2020 14:15
+3
В Днепре, голоса скупает бандит и педофил краснов за 1500 грн. ЦИК, привет! Ваш пацан? Падали в Днепре хватает, как и везде. Клиент сдал сетку по скупке голосов - посмотрим на МВД, в доле они или нет.
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22.11.2020 14:54
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Мудаки. Під керівництвом ще більших мудаків.
Проблема не в тому, що фотографують, а в тому - для КОГО і для ЧОГО вони це роблять.

Треба брати за горлянку цього КОГО і судити за те для ЧОГО.
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22.11.2020 14:15 Відповісти
Народ фотографирует бюллетени на светлую память о знаковом событии в своей жизни. Что не так?
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22.11.2020 14:26 Відповісти
Если тело товар, то почему бы и голос не продать? -- невидимая рука Рынка...
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22.11.2020 14:28 Відповісти
Це особисте право громадянина - тримати в таємниці своє волевиявлення чи ні, а от держава зобов'язана зберігати таємницю з момента вкидання бюлетня в урну
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22.11.2020 14:31 Відповісти
Умышленное нарушение тайны голосования при проведении предусмотренных законом Украины выборов, совершенное членом избирательной комиссии или другим должностным лицом с использованием власти или служебного положения. Про граждан там ни слова нет
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22.11.2020 15:06 Відповісти
а якщо я жінці сказав за кого голосував? що таке під час? що таке умисне? як фото порушує таємницю? питань добіса багато...
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22.11.2020 16:51 Відповісти
О как пейсатые нам уже законы зачитывают прямо из Исраиля...не ну а чо командовать гоями так командовать - чего стесняться. Иноплеменники же (гои), по учению талмуда, суть только человекообразные животные, созданные в честь евреев, дабы с большим приличием к святости Израиля служить ему рабами. Согласно с этим не только иноплеменнику (гою, акуму) ничего принадлежать не может, а, стало быть, первый встречный иудей вправе присвоить всё, что успеет захватить. Так у вас там написано?
Ну тоді вже відповідай -КИМ? "...що виразилося в розголошенні змісту..." А ким там не написано, от я так розумію що якщо сторонній розголосить то да уголовка, а якщо сам виборець розголосить то нічого.
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22.11.2020 20:54 Відповісти
Вы наверно немного не понимаете ...
Это фотоотчеты - в надежде получить вознаграждение
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22.11.2020 15:30 Відповісти
Не обов'язково. Це може бути паралельний підрахунок голосів. Звісно, з тим до суду не підеш, а от визначити масштаб фальсифікацій можна
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22.11.2020 16:45 Відповісти
Знаю о чем говорю. Мне поступали такие предложения в Вайбер от анонимных групп. 1500 за голос с фотоотчетомм+ 200 за каждого человека
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22.11.2020 19:35 Відповісти
А якщо він так звітує, щоб отримати гроші за потрібний замовнику вибір?
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22.11.2020 21:41 Відповісти
А в чем здесь юмор?Ведь у нас как в Укране,неважно как голосует народ,всеравно кто назначетн тот и победит,даже вопреки считальщикам голосов.
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22.11.2020 14:33 Відповісти
У вас ( как в Ураине) - это где?
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22.11.2020 14:37 Відповісти
Вибачте,,у нас,,тепер нормально?
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22.11.2020 14:41 Відповісти
Для наивных поясняю- если крупный начальник (директор завода,шахты, госслужащий высокого ранга) идет в депутаты - приказывает своим сотрудникам и подчиненным голосовать за него и высылать фото бюллетеня -иначе увольнение. Так уже все 29 лет.
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22.11.2020 14:40 Відповісти
и что - люди терпят?
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23.11.2020 07:34 Відповісти
фотографують щоб потім показати як доказ того що він за це лайно не голосував)
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22.11.2020 14:47 Відповісти
Pani Hope ,почему 29 ,а как они 8 лет назад фоткали 🤔🤫🙄🤦😡
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22.11.2020 14:52 Відповісти
Вы правы. ошиблась . После 2003-2004, когда мобилки появились у большинства.
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22.11.2020 17:41 Відповісти
В Днепре, голоса скупает бандит и педофил краснов за 1500 грн. ЦИК, привет! Ваш пацан? Падали в Днепре хватает, как и везде. Клиент сдал сетку по скупке голосов - посмотрим на МВД, в доле они или нет.
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22.11.2020 14:54 Відповісти
Да , если урка Краснов победит , звиздец Днепру , Дагестанская мафия накроет Днепр Виборці в Дніпрі фотографують бюлетені: поліція попереджає про кримінальну відповідальність - Цензор.НЕТ 5021
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22.11.2020 16:15 Відповісти
да ты прав ,люди у нас ( Днепр ) готовы голосовать за кого угодно , лишь бы хоть подобие порядка было , но за чурок - эт перебор ,тупых у нас валом , надеюсь филя победит ( не зря же я утром встал пораньше )
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22.11.2020 18:08 Відповісти
А ты разве не тупой(не зря же за такое же bydlo голосуешь)?
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22.11.2020 18:57 Відповісти
предложи альтернативу
ты то сам где живешь ? ( понятно не ответишь ) школота
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22.11.2020 19:38 Відповісти
 
 