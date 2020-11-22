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На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція. ВIДЕО

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У Городищі Черкаської області поліція зірвала "сходку" криміналітету в одному з ресторанів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У п’ятницю, 20 листопада, о 23:00 годині на спеціальну лінію 102 поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в м. Городище один із закладів міста працює із порушенням карантинних вимог. Крім того, у повідомленні йшлося про те, що у приміщенні закладу група озброєних осіб проти волі утримує людину.

За викликом прибули оперативники Управління карного розшуку поліції Черкащини, Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, а також спецпризначенці.

Поліцейські встановили, що до Городища приїхали особи, які мають вплив на криміногенну ситуацію. Зловмисники святкували звільнення черкаського "наглядача" з місць позбавлення волі. Відтак правоохоронці зірвали кримінальну "сходку" та завадили зловмисникам обговорити злочинні плани.

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У фігурантів оперативники вилучили зброю, ножі та гроші. Наразі 16 осіб вже встановлені та перевірені за базами розшукуваних.

"Серед присутніх вже ідентифіковано деяких відомих злодіїв, нинішніх "наглядачів" та "положенців" з Черкас, Полтави й Кам'янського. Поліцейські відпрацьовують їхні зв’язки з іншими представниками "кримінального світу", ймовірність того, що ці громадяни причетні до скоєних злочинів на території області, а також для подальшого недопущення протиправних дій на Черкащині", — зазначили в поліції.
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Топ коментарі
+16
Сходка опзж ?
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22.11.2020 19:44
+16
Сорвалась сходка... І що з того? Не дали бандитам довечеряти? Вони дуже звичайно від цього постраждали.
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22.11.2020 19:46
+14
розійшлися голодні і злі На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3199 точно когось сьогодні пограбують
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22.11.2020 19:56
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Сходка опзж ?
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22.11.2020 19:44 Відповісти
А почему весь криминал на свободе?
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22.11.2020 19:44 Відповісти
потому что при зевласти тюрьмы для патриотов
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22.11.2020 20:10 Відповісти
Потому, что "барыги" пять лет при власти вместо принятия и исполнения закнов по борьбе с оргпреступностью, защите интересов граждан и государства - только грабили и наживались (роттердам+; женева+; 5 млн. га земель и т.д.). Хотя и настоящие клоуны не лучше.
Хай живе Україна.
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23.11.2020 08:50 Відповісти
Сорвалась сходка... І що з того? Не дали бандитам довечеряти? Вони дуже звичайно від цього постраждали.
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22.11.2020 19:46 Відповісти
розійшлися голодні і злі На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3199 точно когось сьогодні пограбують
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22.11.2020 19:56 Відповісти
В Раде ежедневно совершаются подобные сходки. В администрации президента - тоже. В конституционном суде, в министерствах - всюду. Но задержать нужно только трех урок, собравшихся погудеть в ресторане.
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22.11.2020 19:47 Відповісти
Меня ещё поражает тот факт, что у спецназа автоматы трофейные !
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22.11.2020 20:24 Відповісти
поцчіму?
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23.11.2020 08:20 Відповісти
зачем нам об этом знать?
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22.11.2020 19:48 Відповісти
хотим знать преступные планы
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22.11.2020 20:23 Відповісти
Просто ураганы, видимо, были без масок, а то как бы их заметили.
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22.11.2020 19:50 Відповісти
Уркаганы
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22.11.2020 19:51 Відповісти
Конечно, какие сходки в карантин выходного дня.. без масок на рожах бандитских - не порядок
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22.11.2020 19:50 Відповісти
- по лесам на пнях надо собираться а не по ресторанам...
Жаль звонка что настучал - его менты сдадут.
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22.11.2020 19:50 Відповісти
оштрафовать их на 255 грн. каждого за неношение маски в общественном месте! И расстрелять чтоб ковид не разносили.
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22.11.2020 20:25 Відповісти
В итоге владелец ресторана будет оштрафован за нарушение правил карантина, это ж не "Велюр", Перед задержаными извиняться, мол ошибочка вышла, ложное сообщение.
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22.11.2020 19:53 Відповісти
нашо..?
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22.11.2020 20:03 Відповісти
позорнейшая новость ,
не чеб при задержании всех завалили , ну на крайняк арестовали
вот такие законы приняли наши политики за время независимости
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22.11.2020 20:13 Відповісти
Согласен с Андреем: изъяли оружие, ножи, деньги и в результате отработали по базам установили личности.... и это всё? Даже не задержали за оружие, ножи?
Спасибо реформам МВД, судов, прокуратуре.
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22.11.2020 20:33 Відповісти
Валера , никто таких людей по базам не отрабатывает , их все опера знают и команды ждут , но ее нет
в нашей стране воры живут легально и под охраной
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22.11.2020 22:45 Відповісти
та зброї там щось і не видно, пістолет з дозволом і розкладні ножі, що до холодної не відносяться, хоча при бажанні можна як із Стерненком, де на звчайний ніж зробили експертизу, що холодна зброя, але ж то патріот захищався, а тут "уважаімиє люді"
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23.11.2020 08:23 Відповісти
на грушевського слабо з"їздить на сходку...
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22.11.2020 20:21 Відповісти
Правоохранители сорвали уголовную "сходку" и помешали обсудить преступные планы. На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5046 На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5046 На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5046
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22.11.2020 20:21 Відповісти
поскольку штраф уплачен на месте ..больше не задерживаю ..ну если гривны не фальшивыеНа Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6715
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22.11.2020 20:23 Відповісти
"Бригады" в детстве и пересмотрели..
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22.11.2020 20:26 Відповісти
Мусора з бандитами столика не змогли поділити?
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22.11.2020 20:27 Відповісти
И что дальше? А ничего. Через пару часов повыпускают. Максимум,штраф за нарушение карантина. Для бандюков-чисто поулыбаться.
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22.11.2020 20:28 Відповісти
Саакашвілі садив навіть за фотку з "авторітєтом" і поборов їх, а наші шути зірвали вечерю і тішаться.
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22.11.2020 20:30 Відповісти
Теперь бандиты больше не встретятся благодаря полицейским
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22.11.2020 20:49 Відповісти
от же надо сорвали дружеский ужин, разве ж так можно ?может они решали вопросы кому деньгами помочь а менты сразу у них деньги забрали и меж собой раздербанят!!!
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22.11.2020 21:04 Відповісти
Чому вони в природі ще існують.
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22.11.2020 21:05 Відповісти
еслиб они так группировку мертвечука задержали ,было бы им больше уважения а эти шо так мелочь по карманам потырить !
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22.11.2020 21:07 Відповісти
оце новина так новина... нажаль у зєлєнськага ковід, а то він би... би...
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22.11.2020 21:24 Відповісти
Пургена подсыпали в хавчик
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22.11.2020 21:34 Відповісти
А мені привиділось підірвали....
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23.11.2020 00:08 Відповісти
Э, алё, там поаккуратнее с нашим будущим.
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23.11.2020 01:35 Відповісти
Какой успех!!!

Задержали местную шпану, а выдают за подвиг!!!
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23.11.2020 06:28 Відповісти
школьники спрятались покурить. их разогнали сознательные граждане. я понимаю так. бред какой то. куча оружия еще хрен знает что за арестованных ничего не пишут. если б не поступило сообщение о нарушении карантина, хрен бы кто что знал. слава авакову
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23.11.2020 08:15 Відповісти
 
 