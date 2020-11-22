На Черкащині зірвано "сходку" криміналітету, - Нацполіція. ВIДЕО

У Городищі Черкаської області поліція зірвала "сходку" криміналітету в одному з ресторанів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У п’ятницю, 20 листопада, о 23:00 годині на спеціальну лінію 102 поліції Черкаської області надійшло повідомлення, що в м. Городище один із закладів міста працює із порушенням карантинних вимог. Крім того, у повідомленні йшлося про те, що у приміщенні закладу група озброєних осіб проти волі утримує людину.

За викликом прибули оперативники Управління карного розшуку поліції Черкащини, Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, а також спецпризначенці.

Поліцейські встановили, що до Городища приїхали особи, які мають вплив на криміногенну ситуацію. Зловмисники святкували звільнення черкаського "наглядача" з місць позбавлення волі. Відтак правоохоронці зірвали кримінальну "сходку" та завадили зловмисникам обговорити злочинні плани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині затримали двох кримінальних "авторитетів", які перебували у розшуку, - Нацполіція. ФОТО

У фігурантів оперативники вилучили зброю, ножі та гроші. Наразі 16 осіб вже встановлені та перевірені за базами розшукуваних.

"Серед присутніх вже ідентифіковано деяких відомих злодіїв, нинішніх "наглядачів" та "положенців" з Черкас, Полтави й Кам'янського. Поліцейські відпрацьовують їхні зв’язки з іншими представниками "кримінального світу", ймовірність того, що ці громадяни причетні до скоєних злочинів на території області, а також для подальшого недопущення протиправних дій на Черкащині", — зазначили в поліції.