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У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Про акцію приватних перевізників у день повторного голосування за мера розповів представник департаменту міської ради Іван Васючков.

Чиновник зазначає: перевізники влаштували акцію з власної ініціативи, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. Мовляв, щоб містяни мали можливість проголосувати.

За словами голови обласної профспілки автоперевізників Михайла Тонконогого, їх змусили возити людей безкоштовно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS. ІНФОГРАФІКА

"Буквально у вівторок буде конкурс на 22 маршрути. Всі інші, понад сотня, вони їздять по тимчасових договорах, і вони мають великі шанси ці маршрути втратити. На наступні 3 місяці буде інший перевізник, якщо якийсь перевізник щось не згодиться робити, що департамент їм вкаже", - зазначає Михайло Тонконогий.

За цей день, каже голова обласної профспілки, автоперевізники можуть втратити приблизно 500 тисяч гривень прибутку.

За словами юриста Вячеслава Шестірікова, така акція не порушує виборчого законодавства. Якщо ж десь буде повідомлено стосовно перевезень про агітацію та прив’язку до певного кандидата, і це повідомлення не буде оплачено з виборчого фонду, то це буде прямим порушенням.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулося повторне голосування на місцевих виборах. Мерів вибирають, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Наш нарід, шоб на халяву проїхатись у маршрутці і голяка б сфотографувався з бюлетенем. Це ж порушення і за це карають. Тоді навіщо провокують людей, не розумію.
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23.11.2020 01:16
+2
Штраф и так есть - 5 лет под властью упырей. Не говоря уже о финансовых потерях.
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23.11.2020 02:26
+2
там трошечки не так (халяву дійсно обожнюють усі)))) але фото мало бути біля дільниці, щоб на ньому була "вивіска" і "халявщик" )))) ..тобто на вулиці, не в приміщенні (але ж любителі халяви такі дрібниці не вичитували і з впевненністю можно сказати що пробували фоткатися і на самій дільниці))))
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23.11.2020 09:34
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так вот зачем бюлетени фотографировали!(само по себе ,я считаю,это вообще не правонарушение)
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23.11.2020 00:50 Відповісти
А не легше штрафи вести, за не голосування на виборах.
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23.11.2020 01:06 Відповісти
Штраф и так есть - 5 лет под властью упырей. Не говоря уже о финансовых потерях.
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23.11.2020 02:26 Відповісти
Наш нарід, шоб на халяву проїхатись у маршрутці і голяка б сфотографувався з бюлетенем. Це ж порушення і за це карають. Тоді навіщо провокують людей, не розумію.
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23.11.2020 01:16 Відповісти
там трошечки не так (халяву дійсно обожнюють усі)))) але фото мало бути біля дільниці, щоб на ньому була "вивіска" і "халявщик" )))) ..тобто на вулиці, не в приміщенні (але ж любителі халяви такі дрібниці не вичитували і з впевненністю можно сказати що пробували фоткатися і на самій дільниці))))
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23.11.2020 09:34 Відповісти
Зрозуміла. У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці - Цензор.НЕТ 4512
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23.11.2020 15:30 Відповісти
до речі... і про голяка (майже) Ви знову не помилилися )))
отаке було))) (кажуть що коли схопили за спробою сфоткатись, то запхав телефон і бюлетень у...білизну, а коли почали...діставати докази))) то помчав вулицею))) невдало і недалече))))
У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці - Цензор.НЕТ 1711
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23.11.2020 15:42 Відповісти
У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці - Цензор.НЕТ 6632
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23.11.2020 16:07 Відповісти
Нуууу, а вечно ноют что тарифы маленькие и надо поднять проезд...
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23.11.2020 07:24 Відповісти
филатов всех купил, у него билет в космос есть В день голосования в днепровских маршрутках можно было ездить за селфи на участке - Цензор.НЕТ 7608
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23.11.2020 07:24 Відповісти
организовал как раз таки загид краснов ( у него это фишка перед каждыми выборами запускать несколько маршруток по 1 грн....ну а тут видать пошел ва-банк))))
а во вторых - фото должно было у вывески избирательного участка (а голосовал или просто сфоткался - то уже Ваше дело)))))
У день голосування в дніпровських маршрутках можна було їздити за селфі на дільниці - Цензор.НЕТ 6981

...
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23.11.2020 09:31 Відповісти
 
 