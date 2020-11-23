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Одеські підприємці протестували проти "карантину вихідного дня", поліція почала провадження. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Підприємці промтоварного ринку "7-й кілометр" перекривали Овідіопольську дорогу під Одесою. Люди протестують проти "карантину вихідного дня".

За даними Суспільного, учасники акції скандували "Разом ми - сила", "Ні геноциду", "Ми хочемо працювати", передає Цензор.НЕТ.

За словами голови Всеукраїнської профспілки підприємців "Єдність" Ольги Костенко, люди вимагають відставки президента України, Кабінета Міністрів України та Верховної Ради.

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"Вони ухвалюють закони проти народу України та на його знищення. Вони є злісними ворогами народу. Жодних локдаунів", – пояснила Ольга.

Жінка оголосила безстрокове голодування, аби "відстояти право на працю".

Голова профспілки підприємців Книжкового ринку Сергій Гончарук побачив у соцмережах, що люди перекрили дорогу та вирішив підтримати мітингувальників.

"Люди хочуть, аби здійснювалося Конституційне право на працю. Люди хочуть працювати та заробляти гроші свої родинам . Ми насамперед виступаємо проти карантину "вихідного дня", – поділився Гончарук.

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Голова "Всеукраїнської професійної асоціації підприємців" Борис Емельдеш, назвав закриття ринків "свавіллям".

"Ми не розуміємо згідно з якими критеріями закриваються ринки та яку користь принесе "карантин вихідного дня". Я прошу і президента, і всі органи влади налагодити контакт із бізнесом, аби не змушувати нас виходити на вулицю. Ми виходимо, бо нас не чують та немає ніякого діалогу" , – пояснив Емельдеш.

Видання зазначає, що 14 листопада через "карантин вихідного дня" підприємці ринку "Київський" перекрили вулицю Академіка Глушка в Одесі.

"Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. Підставою для цього стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, що порушило його нормальну роботу на Овідіопольської дорозі", - повідомляють у пресслужбі поліції Одеської області.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
" ... требуют отставки Президента ... " - Бачили очі , що вибирали - їжте , хоч повилазьте !
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23.11.2020 02:20
+9
В своё время Меркель заявила шокирующую в своё время новость- "Ковидом переболеет 70% населения земли". Тогда все пересрались от такой большой цифры и не хотели верить. Сейчас очевидно, что она приуменьшила- все 90% переболеют. Поэтому запрещать нет никакого смысла- компенсировать затраты и тянуть карантин нет денег даже у богатых стран. Пусть каждый решает сам- ходить ему в места с большим скоплением людей или нет? Фишка в том, что не ходить, не представляется возможным. Нужно идти в магазин, нужно работать, нужно ездить в метро/маршрутках/автобусах. Так что к чему этот фарс с запретами?
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23.11.2020 03:08
+8
Ага, все отнять и поделить, как по Булгатову. Как бы я не относилась к олигархам, эти коммуняцкие призывы к "национализации" поражают своей тупостью и наивностью. Давайте ваше имущество национализируем под лозунгом борьбы с Ковидом? В доме больных поместим, на машине будем их транспортировать, ну а деньги со счетов пойдут на закупку лекарств. Согласны?
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23.11.2020 06:19
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" ... требуют отставки Президента ... " - Бачили очі , що вибирали - їжте , хоч повилазьте !
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23.11.2020 02:20 Відповісти
А преЗЕдент до вас не вийде. Він в домікє! Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 5184
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23.11.2020 02:24 Відповісти
Фитиль "Слуга народа" (1991) смотреть онлайн
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23.11.2020 02:44 Відповісти
В своё время Меркель заявила шокирующую в своё время новость- "Ковидом переболеет 70% населения земли". Тогда все пересрались от такой большой цифры и не хотели верить. Сейчас очевидно, что она приуменьшила- все 90% переболеют. Поэтому запрещать нет никакого смысла- компенсировать затраты и тянуть карантин нет денег даже у богатых стран. Пусть каждый решает сам- ходить ему в места с большим скоплением людей или нет? Фишка в том, что не ходить, не представляется возможным. Нужно идти в магазин, нужно работать, нужно ездить в метро/маршрутках/автобусах. Так что к чему этот фарс с запретами?
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23.11.2020 03:08 Відповісти
Хто такая Меркель? Врач - эпидемиолог? Экономист? Она обычная комсомолка из агентуры путлера. Эта пихва - отработанный кремлевский продукт, как и Шредер.
Фишка в том, что даже у бедной Украины есть возможность терпеть многомесячный локдаун.
Национализация активов Ахметова, Коломойского..... и Зеленского)))
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23.11.2020 04:18 Відповісти
Ага, все отнять и поделить, как по Булгатову. Как бы я не относилась к олигархам, эти коммуняцкие призывы к "национализации" поражают своей тупостью и наивностью. Давайте ваше имущество национализируем под лозунгом борьбы с Ковидом? В доме больных поместим, на машине будем их транспортировать, ну а деньги со счетов пойдут на закупку лекарств. Согласны?
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23.11.2020 06:19 Відповісти
*Булгакову
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23.11.2020 06:29 Відповісти
она говорила что на протяжении года пока сделают вакцину переболеет 75 процентов населения! а бриты говорили что 70-80 процентов. так что не бреши!
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23.11.2020 07:15 Відповісти
Правда в Китае получилось.А у нас вряж ли. Хотя Ухань наверно весь переболел. И умерло больше, чем они нам говорили. Но в Ухане больше нет ковида.
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23.11.2020 07:33 Відповісти
Страшно поверить , что совсем недавно эти люди все стояли с наклейками ЗЕ и как радовались ,что Сделали Всех Разом
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23.11.2020 05:05 Відповісти
Сделали петину шоблу это получилось но не всех с этим промашка кто не пытатся тот не ошибается. Будем работать над ошибками. И нас много 73% Дебил тот кто опустит руки и будет ждать очередного шарлатана. Пора обсуждать суспильный договор если с президнтами не вышло.
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23.11.2020 06:49 Відповісти
Специалист по наступанию на грабли. Опять и опять.😂 Но признайте одну ошибку: надо было выбирать Пороха, потому что он и те люди, что оказались рядом в тяжелую минуту надвигающейся оккупации Украины, они выстояли. И показали, что могут справляться с проблемами. И то, что страна не опустилась до продуктовых карточек, а в магазинах есть все, вплоть до бананов и ананасов , это их заслуга . Но вы с Зеленским упорно идете до продуктовых карточек, задержек пенсий, перебоев с коммунальными, . Чтож, подождем.
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23.11.2020 07:40 Відповісти
А эти "предприниматели" налоги в бюджет платят?
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23.11.2020 06:34 Відповісти
Конечно платят . Это те немногие работоспособные, которые работают по- белому. И не просто платят, а платят авансом вперед. И ЕСВ кстати тоже. Так что если дойдет до массового закрытия патентов, то пенсионный фонд потеряет и этих последних плательщиков.
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23.11.2020 07:54 Відповісти
Насколько я слышал из первых рук, весь "7 км" голосовал за Зелю, как и раньше- за ХАМа.
Так что жрите и не обляпайтесь... Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 4928
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23.11.2020 06:51 Відповісти
Это именно вас папаша Зели тупыми назвал. И я с ним в этом вопросе на 100% согласен. Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 3516
Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 8138
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23.11.2020 06:54 Відповісти
Вот вам ещё на закуску:
По результатам параллельного подсчета голосов избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода впереди действующий мэр Богдан Андреев. Он набирает более 50% голосов, а его оппонент Виктор Щадей - лишь 47%...
Интересно, что Ужгород был единственным в Украине областным центром, где должность мэра мог БЫ Одесские предприниматели протестовали против "карантина выходного дня", полиция начала производство - Цензор.НЕТ 4967 занять представитель президентской партии "Слуга народа".
https://vybory.24tv.ua/ru/vybory-mjera-uzhgoroda-2020-jekzitpol-rezultaty-novosti-uzhgorod_n1466466
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23.11.2020 07:02 Відповісти
Одесским предпринимателям не дорогу надо перекрывать, а в суд подавать за препятствие работе предприятия. Аренда уплачена, налоги государственные уплачены, ЕСВ в Пенсионный фонд уплачены. А министерство здравоохранения препятствует работе крупного предприятия 7-й километр без серьезных оснований. У нас даже режим ЧП не введен, чтобы вводить тотальный карантин. Пусть вводят адаптивный по областям. Почему предприниматели должны отвечать за скачок заболеваний, который произошел после выборов? Рынки - открытая территория и там заражение затруднено. Посоветуйтесь с врачами Украины.
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23.11.2020 07:29 Відповісти
барыги хотят делать деньги на крови,

ничего нового
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23.11.2020 07:31 Відповісти
Пафосно как звучит - "мы хотим работать"
Торгашня!
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23.11.2020 07:59 Відповісти
А "торгашня" разве не работают?
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23.11.2020 08:05 Відповісти
на себя работают. выплачивая 30% налогов от положенных !00%, обдирая тех кто реально платит налоги 100%.
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23.11.2020 08:23 Відповісти
Мысль о том, что покупать сейчас приходят именно те, которые уплатили только 30% налогов, в вашу голову не приходит. Впрочем, извините, про мысли и голову это не к вам.
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23.11.2020 08:52 Відповісти
торгашне пополам кого обдирать пенсионера или еще кого. После весенней изоляции как сцепи сорвались, хотят за счет населения себе карманы набить своими ценами. Кассовые аппараты их только спасут. А то вы все хитросделанные.
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23.11.2020 10:05 Відповісти
Без торговли нет производства. Любое производство работает на продажу . Это же не натуральное хозяйство. И от торговли зависит будет работать производство или будет простаивать без зарплат.
7-й километр - это выход нашей легкой промышленности на рынок. Сейчас нет государственных предприятий легкой промышленности, сейчас все частные. Ну и китайской тоже . Вот такой маленький лиебез для Безродного, который видимо учился в советской школе и до сих пор не знает даже начала экономики.
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23.11.2020 12:35 Відповісти
А рабочий на зарплату для себя тоже работает. Ну вы как маленький. Вы же не Павка Морозов чтобы за бесплатно на морозе работать и здоровье терять?
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23.11.2020 12:39 Відповісти
Чого це? За даними соцопитування 49 відсотків підтримує "карантин вихідного дня".
Невже "соціологи" маніпулюють? Невже брешуть? А як же тоді з "довірою" до зЕзідента, в 46 %?
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23.11.2020 09:28 Відповісти
 
 