Одеські підприємці протестували проти "карантину вихідного дня", поліція почала провадження. ВIДЕО
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Підприємці промтоварного ринку "7-й кілометр" перекривали Овідіопольську дорогу під Одесою. Люди протестують проти "карантину вихідного дня".
За даними Суспільного, учасники акції скандували "Разом ми - сила", "Ні геноциду", "Ми хочемо працювати", передає Цензор.НЕТ.
За словами голови Всеукраїнської профспілки підприємців "Єдність" Ольги Костенко, люди вимагають відставки президента України, Кабінета Міністрів України та Верховної Ради.
"Вони ухвалюють закони проти народу України та на його знищення. Вони є злісними ворогами народу. Жодних локдаунів", – пояснила Ольга.
Жінка оголосила безстрокове голодування, аби "відстояти право на працю".
Голова профспілки підприємців Книжкового ринку Сергій Гончарук побачив у соцмережах, що люди перекрили дорогу та вирішив підтримати мітингувальників.
"Люди хочуть, аби здійснювалося Конституційне право на працю. Люди хочуть працювати та заробляти гроші свої родинам . Ми насамперед виступаємо проти карантину "вихідного дня", – поділився Гончарук.
Голова "Всеукраїнської професійної асоціації підприємців" Борис Емельдеш, назвав закриття ринків "свавіллям".
"Ми не розуміємо згідно з якими критеріями закриваються ринки та яку користь принесе "карантин вихідного дня". Я прошу і президента, і всі органи влади налагодити контакт із бізнесом, аби не змушувати нас виходити на вулицю. Ми виходимо, бо нас не чують та немає ніякого діалогу" , – пояснив Емельдеш.
Видання зазначає, що 14 листопада через "карантин вихідного дня" підприємці ринку "Київський" перекрили вулицю Академіка Глушка в Одесі.
"Поліцейські почали кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. Підставою для цього стало перешкоджання громадянами руху автотранспорту, що порушило його нормальну роботу на Овідіопольської дорозі", - повідомляють у пресслужбі поліції Одеської області.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.279 (блокування транспортних комунікацій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Будь ласка, зачекайте...
Фишка в том, что даже у бедной Украины есть возможность терпеть многомесячный локдаун.
Национализация активов Ахметова, Коломойского..... и Зеленского)))
Так что жрите и не обляпайтесь...
По результатам параллельного подсчета голосов избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода впереди действующий мэр Богдан Андреев. Он набирает более 50% голосов, а его оппонент Виктор Щадей - лишь 47%...
Интересно, что Ужгород был единственным в Украине областным центром, где должность мэра мог БЫ занять представитель президентской партии "Слуга народа".
https://vybory.24tv.ua/ru/vybory-mjera-uzhgoroda-2020-jekzitpol-rezultaty-novosti-uzhgorod_n1466466
ничего нового
Торгашня!
7-й километр - это выход нашей легкой промышленности на рынок. Сейчас нет государственных предприятий легкой промышленности, сейчас все частные. Ну и китайской тоже . Вот такой маленький лиебез для Безродного, который видимо учился в советской школе и до сих пор не знает даже начала экономики.
Невже "соціологи" маніпулюють? Невже брешуть? А як же тоді з "довірою" до зЕзідента, в 46 %?