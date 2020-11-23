Проєкт "Без цензури": Хто проти Гідності? ВIДЕО
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Треш від пропаганди, покаяння від Іллі Ківи та плач дочки колгоспника на Ньюсвані - десь такою була річниця Революції Гідності на каналах Медведчука.
Марина Данилюк-Ярмолаєва подивилася хроніки цього інформаційного кілерства і... все одно сповнена оптимізму щодо майбутнього України!
Сьома річниця Революції минула в карантинному режимі, а ще - на інформаційному тлі новин про ДБР, яке розслідує провадження про державний переворот. А ще, звісно, - під нарікання російської пропаганди від телеканалів Медведчука на Євромайдан.
Чому не варто називати себе учасником "державного перевороту" навіть жартома? Як упирі паразитують на нашій державі? Хто насправді є войовничою меншістю в Україні? Та як російська пропаганда вичерпала сама себе?
Друзі, як гадаєте, чому українці недооцінюють зміни, які запустив Євромайдан?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", у нас нічого особистого - тільки факти.
Будь ласка, зачекайте...
Українською- ГІДНІСТЬ, а кацапською- достоинство, яке ж самі узькомовні і "склоняют на всех падежах".
Нахріна вам чужий язик, майте гідність, вчіть мову.
У бізнесах по різному.
от поковирали і насмерділи лишній раз. не варто.
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
О_О, Доктор, вы его аккаунт то не захватывайте и не пишите тут ничего, ибо этого поциента вSSSе посылают тут обратно в палату
и побольше ему галоперидола, а так же чтобы прикован был подольше, ибо ваша лечебница, а вместе с ней и вы.... выглядит как материал какого-то скульптора
Вибачай за повторення, але мені треба донести до моїх читачів, що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш...
я бы тя "на более суровый режим" перевел. если дураки немцы такое еще лечат то
потерпи трохи...поки я буду доносити Правду до Людей: що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш... А якщо тобі надоїло читати Правду...ти можеш поїхати на раSSію до скабєєвої або до кіSSільових.... там тобі білше заплатять...
даже Путин гораздо адекватней. на месте немцев я бы на тебе иSSSпытывал чет что ли. пользы от визгуна и так - минуSSS
потерпи ще трохи, потерпи ...поки я буду доносити Правду до Людей: що роSSія це ДІАГНОЗ і що руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Ти сам все пізніше зрозумієш...
А в ідеалі за подібні зашквари (хоч рівня ківи чи петушарія, хоч дорофєєвої) має бути розплата у вигляді відправки до бузини та кобзона.
(расово неповноцінну нігерську хвойду бейонсе теж було б справедливо пристрелити за наругу над пам'яттю Білих астронавтів... Але то ґамериканська справа)
Точно!
Так же было "зокрема" и в 32-33-х. Вы настоящий .... революционист.
Только не всегда вы будешь расстреливать, неужели Сралин это не вдолбил в башку? Найдутся и "более лучше" хотящие трудиться на этой почве и вот - ты скулишь: а минятосашто?, а те в ответ - "за дело, сынок, за дело".
и я бы только посмеялся, над ..... бывшим расстрельщиком.