Зеленський і Степанов постійно називають різні цифри порогу локдауну в Україні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Президент України Володимир Зеленський і глава МОЗ Максим Степанов, відповідаючи на запитання про поріг локдауну в Україні, постійно називають різні цифри.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяви чиновників відстежило видання "Буквы".
Першу заяву Зеленського було зроблено 19 жовтня і порогом локдауну президент назвав цифру в 9,5 тисячі інфікованих щодня. У наступній заяві від 2 листопада Зеленський назвав цифру в 15 тисяч хворих.
У заявах міністра охорони здоров'я Степанова поріг локдауну еволюціонує від 20 тисяч хворих до 30 тисяч. Першу заяву Степанов зробив першого листопада, а другу - 20 листопада.
Топ коментарі
+15 5 копійок
показати весь коментар23.11.2020 11:58
+13 vitaliymkua
показати весь коментар23.11.2020 12:01
+13 Олександр Дніпро
показати весь коментар23.11.2020 12:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А друге - казиця! 😆
Цифра "0". Шо одно, шо друое.
20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"
30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"
20.11.2020, Степанов: "Будем треьовать локдаун при 30 000 больных COVID в сутки"
Думаю, к Новому году будет 30 тысяч, тогда и введут локдаун. А после НГ и Рождества уволят Степанова - чтобы свалить на него вину за смерти. Кстати, на сегодня от Ковида в Украине умерло больше 11 тысяч людей - столько, сколько за весь 14-й года в АТО.
23.11.2020, 11:14 • 652 • 1
«А можно просто перестать врать? Можно не считать койками с кислородом койки, на которых лежат больные с подушками, заправленными в приёмном? Можно не читать койки в палатах на 6 человек и одним концентратором как 6 мест с кислородом? Можно не считать койки, где есть разводка, но её нечем наполнить?
Ткните там кто-нибудь Степанова палочкой. Он жив вообще? Не в горячечном бреду? Он понимает что несёт?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет волонтер Леся Литвинова, информирует UAINFO.org.
«В Киеве не госпитализируют тех, у кого сатурация 90. И не надо говорить, что это одиночные провтыки. В Киеве в 12 больнице человеку с сатурацией 80 дают подышать 30 мин каждые 6 часов. И не надо говорить, что так не бывает. В регионах люди стоят в очереди на госпитализацию неделю и больше.
Читайте также: В Україні за добу - 10 945 нових випадків COVID-19
Про какие 11 000 свободных коек с кислородом он несет?
Может, вместо того, что б продолжать нести ересь, выйти в паблик и честно сказать:
- Да, я обос*ался. Да, можете вешать меня на фонарном столбе. Но сейчас надо попытаться спасти людей. У нас проблемы тут, тут, тут и тут. Я не могу их решить оперативно. Не ждите, что государство справится. Мы просим помощи у политических оппонентов, у бизнеса, у черта лысого.
Читайте также: Скільки українців може померти від коронавірусу до Нового року: названо страшну цифру
Да, для такого поступка нужны стальные яйца. И засунутые в задницу финансовые интересы и собственные амбиции. Но вдруг, а?
Кстати, есть у меня подозрение, что если те, кому нужен кислород, но нет к нему доступа, банально пересчитаются - цифра выйдет сильно больше чем 11 000...», - констатирует волонтер.
Дотянутся с локдауном до Бергамо-2.
Весной устроить панику при 300 заболевших, а теперь поплевывать на 13 000.
Бараны...