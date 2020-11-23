Зеленський і Степанов постійно називають різні цифри порогу локдауну в Україні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський і глава МОЗ Максим Степанов, відповідаючи на запитання про поріг локдауну в Україні, постійно називають різні цифри.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяви чиновників відстежило видання "Буквы".

Першу заяву Зеленського було зроблено 19 жовтня і порогом локдауну президент назвав цифру в 9,5 тисячі інфікованих щодня. У наступній заяві від 2 листопада Зеленський назвав цифру в 15 тисяч хворих.

У заявах міністра охорони здоров'я Степанова поріг локдауну еволюціонує від 20 тисяч хворих до 30 тисяч. Першу заяву Степанов зробив першого листопада, а другу - 20 листопада.

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