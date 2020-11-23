УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6807 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільство
7 828 45
Зеленський (17456) Степанов Максим (2015) коронавірус (16711) локдаун (290)

Зеленський і Степанов постійно називають різні цифри порогу локдауну в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президент України Володимир Зеленський і глава МОЗ Максим Степанов, відповідаючи на запитання про поріг локдауну в Україні, постійно називають різні цифри.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заяви чиновників відстежило видання "Буквы".

Першу заяву Зеленського було зроблено 19 жовтня і порогом локдауну президент назвав цифру в 9,5 тисячі інфікованих щодня. У наступній заяві від 2 листопада Зеленський назвав цифру в 15 тисяч хворих.

У заявах міністра охорони здоров'я Степанова поріг локдауну еволюціонує від 20 тисяч хворих до 30 тисяч. Першу заяву Степанов зробив першого листопада, а другу - 20 листопада.

Читайте також: Результатом карантину вихідного дня має стати вихід на плато за кількістю хворих на COVID-19, - Шмигаль

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+15
Хех! Два брехуна. Хто кого перебреше.
показати весь коментар
23.11.2020 11:58
+13
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 8704
показати весь коментар
23.11.2020 12:01
+13
19.10.2020, Зеленский: "Жесткий карантин будет введен при 9 500 случаев коронавируса в день"
20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"
30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"
20.11.2020, Степанов: "Будем треьовать локдаун при 30 000 больных COVID в сутки"
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 2149
показати весь коментар
23.11.2020 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хех! Два брехуна. Хто кого перебреше.
показати весь коментар
23.11.2020 11:58 Відповісти
Просто так володіють ситуацією...
показати весь коментар
23.11.2020 11:59 Відповісти
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 8704
показати весь коментар
23.11.2020 12:01 Відповісти
Зеленський і Степанов постійно називають різні цифри порогу локдауну в Україні - Цензор.НЕТ 8606
показати весь коментар
23.11.2020 12:42 Відповісти
шапито, да.
показати весь коментар
23.11.2020 13:13 Відповісти
И мама такая
показати весь коментар
23.11.2020 19:39 Відповісти
Когда слышу в самом начале разговора "значит так!", - обычно тут же заканчиваю разговор словами "Такать будешь на унитазе!")))
показати весь коментар
24.11.2020 00:11 Відповісти
Справжня яжмать! Її мальчіка би распять ф трусіках не завадило. Бидло народжує та виховує бидло.
показати весь коментар
24.11.2020 00:55 Відповісти
ну Степашка говорил что надо максимально отсрочить, вот и будут двигать границу локдауна пока сам по себе шутдаун не звездыкнет!
показати весь коментар
23.11.2020 12:08 Відповісти
А шатдаун не звизданет никогда.
показати весь коментар
23.11.2020 12:15 Відповісти
А какая разница?
показати весь коментар
23.11.2020 11:58 Відповісти
Одне - хрипить
А друге - казиця! 😆
показати весь коментар
24.11.2020 00:15 Відповісти
В телеге - мешки с нашим баблом.

Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 898
показати весь коментар
23.11.2020 11:59 Відповісти
Однажды лебедь раком щуку...
показати весь коментар
23.11.2020 12:23 Відповісти
просто они проходят тему "цифры" а успехи по её изучению у них разные ))
показати весь коментар
23.11.2020 12:00 Відповісти
у меня два сына и оба синоптики, один говорит будет дождь, другой нет, глядишь кто то и угадает! Одним словом комики оба))
показати весь коментар
23.11.2020 12:00 Відповісти
Они оба одинаковые цифры.
Цифра "0". Шо одно, шо друое.
показати весь коментар
23.11.2020 12:00 Відповісти
Голоса в головах у каждого свои. Не в лад глаголят.
показати весь коментар
23.11.2020 12:00 Відповісти
Полный локдаун будет катастрофой.
показати весь коментар
23.11.2020 12:02 Відповісти
Я бы посоветовал этим двум пацам-ворам просто самим проехаться по районным и городским больницам. Но трусливость одного и тупость второго не позволяют им этого сделать.
показати весь коментар
23.11.2020 12:02 Відповісти
19.10.2020, Зеленский: "Жесткий карантин будет введен при 9 500 случаев коронавируса в день"
20.10.2020, глава МОЗ Степанов: "Жесткий карантин будут вводить при суточной заболеваемости в 11 000 - 15 000 случаев"
30.10.2020, Степанов: "Основанием для полного локдауна может стать суточная заболеваемость в 20 000 случаев"
20.11.2020, Степанов: "Будем треьовать локдаун при 30 000 больных COVID в сутки"
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - Цензор.НЕТ 2149
показати весь коментар
23.11.2020 12:02 Відповісти
Вимагаємо негайного локдаунів виключно для освіти!!! Промисловість і торгівля нехай працюють!! Досить гнобити українців. Діти в школах і садочках найбільше розповсюджують короновірус
показати весь коментар
23.11.2020 12:03 Відповісти
Зеленский и Степанов постоянно называют разные цифры порога локдауна в Украине - игроки в спортлото.
показати весь коментар
23.11.2020 12:04 Відповісти
Все на самом деле очень просто - ОНИ НЕ ПОМНЯТ, КАКИЕ ЦИФРЫ ОЗВУЧИВАЛИ ВЧЕРА!
показати весь коментар
23.11.2020 12:10 Відповісти
Таке враження чим бiльш помре тим краще.
показати весь коментар
23.11.2020 12:10 Відповісти
У "Кварталі" це ще б "проконало" - клоуни і обдолбані аморали. Але клоуни біля керма країною - то злочинці, що підлягають... ізоляції.
показати весь коментар
23.11.2020 12:17 Відповісти
Жратвы нужно всех лишать и одновременно!
показати весь коментар
23.11.2020 12:21 Відповісти
Жаль что выжил...очень жаль
показати весь коментар
23.11.2020 19:37 Відповісти
договорятся до накдауна.
показати весь коментар
23.11.2020 12:27 Відповісти
У каждого своя ромашка, не иначе.
показати весь коментар
23.11.2020 12:38 Відповісти
Степанов это объясняет "увеличением койко мест". Не ну возможно произошло чудо ( ведь и воду как известно можно таким образом превращать в вино) и у нас за месяц ( первая цифра от Зеленского 9,5 тысяч до " капца" и до нынешних 30 тысячах от Степанова) увеличилось койко мест аж больше чем в ТРИ раза.. Откедова ребята, .. Было бы это смешно если бы не было так грустно.
показати весь коментар
23.11.2020 12:51 Відповісти
Та койок можна наставити. Але де взяти лікарів?!
показати весь коментар
23.11.2020 12:55 Відповісти
Кофейная гуща у них разная по сортам кофе.
показати весь коментар
23.11.2020 13:02 Відповісти
Наконец-то редакция Цензора занялась журналистикой. Такое простое исследование, показательное, действительно.
Думаю, к Новому году будет 30 тысяч, тогда и введут локдаун. А после НГ и Рождества уволят Степанова - чтобы свалить на него вину за смерти. Кстати, на сегодня от Ковида в Украине умерло больше 11 тысяч людей - столько, сколько за весь 14-й года в АТО.
показати весь коментар
23.11.2020 13:12 Відповісти
Волонтер об обеспечении больных коронавирусом кислородом: А можно просто перестать врать? Ткните кто-нибудь Степанова палочкой
23.11.2020, 11:14 • 652 • 1

«А можно просто перестать врать? Можно не считать койками с кислородом койки, на которых лежат больные с подушками, заправленными в приёмном? Можно не читать койки в палатах на 6 человек и одним концентратором как 6 мест с кислородом? Можно не считать койки, где есть разводка, но её нечем наполнить?
Ткните там кто-нибудь Степанова палочкой. Он жив вообще? Не в горячечном бреду? Он понимает что несёт?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет волонтер Леся Литвинова, информирует UAINFO.org.
«В Киеве не госпитализируют тех, у кого сатурация 90. И не надо говорить, что это одиночные провтыки. В Киеве в 12 больнице человеку с сатурацией 80 дают подышать 30 мин каждые 6 часов. И не надо говорить, что так не бывает. В регионах люди стоят в очереди на госпитализацию неделю и больше.
Читайте также: В Україні за добу - 10 945 нових випадків COVID-19
Про какие 11 000 свободных коек с кислородом он несет?
Может, вместо того, что б продолжать нести ересь, выйти в паблик и честно сказать:
- Да, я обос*ался. Да, можете вешать меня на фонарном столбе. Но сейчас надо попытаться спасти людей. У нас проблемы тут, тут, тут и тут. Я не могу их решить оперативно. Не ждите, что государство справится. Мы просим помощи у политических оппонентов, у бизнеса, у черта лысого.
Читайте также: Скільки українців може померти від коронавірусу до Нового року: названо страшну цифру
Да, для такого поступка нужны стальные яйца. И засунутые в задницу финансовые интересы и собственные амбиции. Но вдруг, а?
Кстати, есть у меня подозрение, что если те, кому нужен кислород, но нет к нему доступа, банально пересчитаются - цифра выйдет сильно больше чем 11 000...», - констатирует волонтер.
показати весь коментар
23.11.2020 13:25 Відповісти
Так забыли еще одного рупора - Глав.сан. врача Ляшко ( атамана без войска)! Это специально запрограммированная игра, чтобы уходить от ответственности - в нужный момент идут ссылки на другого автора подобных новостей, а я мол тут не при чем! Вообще уже давно интересует вопрос - если в стране нет СЭС - это огромной санитарной машины, которая собирала и обрабатывала весь массив этих данных, то откуда сегодня появляются эти сногсшибательные и очень сомнительные цифры по заболевшим и как бы оздоровленным и не только по Covid? И тогда возникает второй вопрос - а как может рождаться предел заболевших для "нокдауна", если вообще все эти цифры очень сомнительные и возможно рождаются по утрам после ковыряния в носу тем же Ляшко? Где медицина, как наука, которая базируется на экспериментах и реально полученых статистических данных, собранных специалистами госслужб, подобных разогнанной СЭС? Почему до сих пор никто не пояснил, что это вообще означает "число заболевших" - это число прошедших тестирование, это число положительных тестов, это число положенных в больницы, это число людей в реанимации - что это всё-таки означает??? Тогда ещё вопрос - что это вообще в стране за тестирование, если некоторые люди специально в течение 2-3- дней проходят тестирование в разных конторах и получают разные заключения, при чем за деньги можно получить любое нужное заключение??? Медицину превратили в не слабый бизнес и в это дело для важности втянули Президента!
показати весь коментар
23.11.2020 13:28 Відповісти
Це зветься "манси". Мойша каже одне, Циля інше, а Сруль Соломонович вже зробив, але третє. ))) Дивно що хтось до них за два роки не звик. Дуже зручно, коли лохторат хоче зробити діаметрально протилежні висновки, але повинен проголосувати за одного ребе...
показати весь коментар
23.11.2020 13:43 Відповісти
порог локдауна эволюционирует


Дотянутся с локдауном до Бергамо-2.
Весной устроить панику при 300 заболевших, а теперь поплевывать на 13 000.
Бараны...
показати весь коментар
23.11.2020 14:08 Відповісти
Заврался окончательно. Даже не помнит, что врал вчера. Бессмертная цитата Фаины Раневской: "Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать."
показати весь коментар
23.11.2020 14:18 Відповісти
да плевали они на нас...больницы и поликлиники переполнены ...жуть...... они думают только о своих карманах и креслах...
показати весь коментар
23.11.2020 19:01 Відповісти
Ну и морду отъел этот представитель всемирного союза клоунов, и все за деньги нищих пенсионеров...А в голове туман
показати весь коментар
23.11.2020 19:35 Відповісти
Два дыбила - это сила!
показати весь коментар
24.11.2020 00:01 Відповісти
 
 