"Окопна війна": "Після того, як я покинув Росію і пробрався в Україну, на мене в Москві відкрили кілька кримінальних справ", - доброволець В'ячеслав Донгузов. ВIДЕО
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У рубриці "Окопна війна" цього разу наша розмова відбувається з воїном ДУК "Правий сектор" 1-ї окремої штурмової роти, росіянином на псевдонім "Кадет".
В'ячеслав певний період часу проживав у Росії. Однак після початку Революції Гідності та бойових дії на сході України, перейшов наш державний кордон і почав воювати проти своїх колишніх співвітчизників, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Що його до цього спонукало?
Хлопець, коли був студентом одного із московських вишів, часто сперечався із своїми однокурсниками щодо подій в Україні. Він доводив, що в нас не їдять російськомовних дітей, не розпинають на хрестах. Оскільки В’ячеслав мав родичів в Україні, тому від них отримував безпосередню інформацію, тоді, як більшість москвичів були зомбовані своїми телеканалами і брехливою пропагандою.
Одного разу, не витримавши морального тиску, він на вантажівках, які прямували з Москви в бік України, добрався до Сумської області, нелегально перейшов кордон в одному із місць. І чисто випадково був затриманий міграційною службою, яка поверталася на пункт пропуску з одним із нелегалів. Це був 2015 рік, ворота країни, яка воює з російським окупантом надалі були відчинені.
Далі були довгі дні розмов із працівниками СБУ і шлях в добровольчий підрозділ. Відтоді минуло п’ять років, як В’ячеслав воює з росіянами. Хоча тут буде правильніше написати, воює з російськими терористами, які перебувають на службі у їхнього ватажка Путіна.
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Короче, опустили украинскую пограничную службу. А шо там непробиваемая сенина стена? Достроили?