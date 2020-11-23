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Росія (47229) військовослужбовці (3946) Правий сектор (326) добровольці (779) Ухман Михайло (235)

"Окопна війна": "Після того, як я покинув Росію і пробрався в Україну, на мене в Москві відкрили кілька кримінальних справ", - доброволець В'ячеслав Донгузов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У рубриці "Окопна війна" цього разу наша розмова відбувається з воїном ДУК "Правий сектор" 1-ї окремої штурмової роти, росіянином на псевдонім "Кадет".

В'ячеслав певний період часу проживав у Росії. Однак після початку Революції Гідності та бойових дії на сході України, перейшов наш державний кордон і почав воювати проти своїх колишніх співвітчизників, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Що його до цього спонукало?

Хлопець, коли був студентом одного із московських вишів, часто сперечався із своїми однокурсниками щодо подій в Україні. Він доводив, що в нас не їдять російськомовних дітей, не розпинають на хрестах. Оскільки В’ячеслав мав родичів в Україні, тому від них отримував безпосередню інформацію, тоді, як більшість москвичів були зомбовані своїми телеканалами і брехливою пропагандою.

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Одного разу, не витримавши морального тиску, він на вантажівках, які прямували з Москви в бік України, добрався до Сумської області, нелегально перейшов кордон в одному із місць. І чисто випадково був затриманий міграційною службою, яка поверталася на пункт пропуску з одним із нелегалів. Це був 2015 рік, ворота країни, яка воює з російським окупантом надалі були відчинені.

Далі були довгі дні розмов із працівниками СБУ і шлях в добровольчий підрозділ. Відтоді минуло п’ять років, як В’ячеслав воює з росіянами. Хоча тут буде правильніше написати, воює з російськими терористами, які перебувають на службі у їхнього ватажка Путіна.

Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.Нет і дізнавайтеся найбільш актуальну інформацію про тих, хто воює за Україну.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Стена не стена а парень молодец!
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23.11.2020 13:20
+5
ГЕРОЮ СЛАВА !!! "Окопна війна": "Після того, як я покинув Росію і пробрався в Україну, на мене в Москві відкрили кілька кримінальних справ", - доброволець В'ячеслав Донгузов - Цензор.НЕТ 8586
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23.11.2020 17:04
+3
Нет, чекисты. В Украине каждому рузькому кто скажет: "путин *****", готовы медаль давать. Только мы так и не узнали кому герой Гадя и хенерал-старлей Рубан-Гарбузяк везли минометы.
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23.11.2020 14:10
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...нелегально перешел границу. И чисто случайно был задержан миграционной службой, которая возвращалась на пункт пропуска.

Короче, опустили украинскую пограничную службу. А шо там непробиваемая сенина стена? Достроили? "Окопная война": "После того, как я покинул Россию и пробрался в Украину, на меня в Москве открыли несколько уголовных дел", - доброволец Вячеслав Донгузов - Цензор.НЕТ 6458
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23.11.2020 13:07 Відповісти
Стена не стена а парень молодец!
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23.11.2020 13:20 Відповісти
Срочно верните дебилёнка его родителям и залатайте дыру в заборе, а то ведь они все как саранча сюда налезут.
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23.11.2020 13:35 Відповісти
сиди там, в заду, макшанчик)))
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23.11.2020 22:12 Відповісти
ГДЕ-ТО МЫ УЖЕ СЛЫШАЛИ. "Но работать без подручных - Может, грустно, а может - скучно. Враг подумал - враг был дока, - написал фиктивный чек, И где-то в дебрях ресторана Гражданина Епифана Сбил с пути и с панталыку несовейский человек. Епифан казался жадным, Хитрым, умным, плотоядным, Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. В общем так: подручный Джона Был находкой для шпиона - Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел! "Вот и первое заданье: В три пятнадцать возле бани (Может, раньше, а может - позже) остановится такси. Надо сесть, связать шофёра, Разыграть простого вора, А потом про этот случай раструбят по Би-би-си. И ещё. Побрейтесь свеже. И на выставке в Манеже К вам приблизится мужчина с чемоданом - скажет он: "Не хотите ли черешни?" Вы ответите: "Конечно". Он вам даст батон с взрывчаткой - принесёте мне батон. А за это, друг мой пьяный, - Говорил он Епифану, - Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин!" ...Враг не ведал, дурачина: Тот, кому всё поручил он, Был чекист - майор разведки и прекрасный семьянин."
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23.11.2020 13:39 Відповісти
а где его папка и мамка?
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23.11.2020 13:43 Відповісти
На Лубянке.
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23.11.2020 13:45 Відповісти
тоже правосеки?
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23.11.2020 13:58 Відповісти
Правосєком на московії можна бути лише перші пів-року по поверненню з України, а потім втрачаєш зв'язок з реальністю.
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23.11.2020 14:07 Відповісти
Нет, чекисты. В Украине каждому рузькому кто скажет: "путин *****", готовы медаль давать. Только мы так и не узнали кому герой Гадя и хенерал-старлей Рубан-Гарбузяк везли минометы.
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23.11.2020 14:10 Відповісти
да, это заметил даже я после дела шеремета
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23.11.2020 14:28 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА !!! "Окопна війна": "Після того, як я покинув Росію і пробрався в Україну, на мене в Москві відкрили кілька кримінальних справ", - доброволець В'ячеслав Донгузов - Цензор.НЕТ 8586
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23.11.2020 17:04 Відповісти
 
 