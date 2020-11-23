"Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів. ВIДЕО

У Нацполіції підготували закон, який дозволить поліцейським використовувати електрошокери і встановлює правила їхнього застосування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

У поліції кажуть, що застосування такої зброї є менш травматичним, ніж навіть пристрої для відстрілу гумових куль, і набагато ефективнішим.

"З приладу вилетять дві стрілки, які приєднуються до правопорушника. По них передається струм напругою 50 тисяч вольт. Цей струм впливає на правопорушника 5 секунд. Цього достатньо, щоб дати правопорушникові зрозуміти, що з ним щось відбувається не так, і в більшості випадків це призводить до того, що люди здаються", - каже майстер-інструктор компанії виробника.

Електрошокер викликає у порушника різкий біль, м'язові спазми, судоми і повністю його паралізує. Дію приладу на собі випробував головний український патрульний, полковник поліції Євген Жуков під час стажування в США.

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