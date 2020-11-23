"Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів. ВIДЕО
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У Нацполіції підготували закон, який дозволить поліцейським використовувати електрошокери і встановлює правила їхнього застосування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".
У поліції кажуть, що застосування такої зброї є менш травматичним, ніж навіть пристрої для відстрілу гумових куль, і набагато ефективнішим.
"З приладу вилетять дві стрілки, які приєднуються до правопорушника. По них передається струм напругою 50 тисяч вольт. Цей струм впливає на правопорушника 5 секунд. Цього достатньо, щоб дати правопорушникові зрозуміти, що з ним щось відбувається не так, і в більшості випадків це призводить до того, що люди здаються", - каже майстер-інструктор компанії виробника.
Електрошокер викликає у порушника різкий біль, м'язові спазми, судоми і повністю його паралізує. Дію приладу на собі випробував головний український патрульний, полковник поліції Євген Жуков під час стажування в США.
Будь ласка, зачекайте...
Они там совсем поехали?! Что за лобби настолько агрессивное. Почему с таким упоиством шркеры добывают? Ведь это же инструмент запугивания населелния! Почему вообще этот закон рассматривают при наличии такого количества преступлений в органах правопорядка?! Кагарлык, похищение, разбой и вымогательство...
При этом отказываются с таким же упортсвом предоставлять гражданам право на самооборону, на защиту и охрану себя и своего имущества. Опричина но уже официально??
Давно надо начинать качественный превентивный террор против собственного народа. Желательно массовое, повсеместное и расширенное применение электрошокеров без всяких унизительных условностей. Ведь только-только начали выстраивать полицейское государство... А тут еще столько внутренних врагов.
Хххххххххххххххххх
В свое время в Кривбассе бьіли т.н. "бегуньі" район на район(квартал) набегали с мордобоями. Особо упоротьіе придумали "бурячек"(самодельньій взрьівпакет) с "присоединяющимися стрелками", а говоря проще обматанньіми и примотанньіми к взрьівпакету рьіболовньми крючками...
Я так понимаю тут технология такая же только "стрелки присоединяются" под кожу. А ето уже минус електрическое сопротивление кожи.
Ети ушлепки что, думают что врачам нехер делать когда при електротравме они сердце проверяют?
Плять, как только у первого чела остановится от етого шокера сердце, Авакова с Геращенко надо будет на вильі поднимать.
синуса... тока может достигать 50000 вольт
Ну знову ж - електрошокери будуть використовувати проти звичайних людей на Деу і Хюндаях, а проти жирних мажорів на Гелентвагенах і Лексусах не будуть, бо це хвантастика