УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4203 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільство
15 444 244
зброя (5760) Нацполіція (13932)

"Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

У Нацполіції підготували закон, який дозволить поліцейським використовувати електрошокери і встановлює правила їхнього застосування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля" на телеканалі "Еспресо".

У поліції кажуть, що застосування такої зброї є менш травматичним, ніж навіть пристрої для відстрілу гумових куль, і набагато ефективнішим.

"З приладу вилетять дві стрілки, які приєднуються до правопорушника. По них передається струм напругою 50 тисяч вольт. Цей струм впливає на правопорушника 5 секунд. Цього достатньо, щоб дати правопорушникові зрозуміти, що з ним щось відбувається не так, і в більшості випадків це призводить до того, що люди здаються", - каже майстер-інструктор компанії виробника.

Електрошокер викликає у порушника різкий біль, м'язові спазми, судоми і повністю його паралізує. Дію приладу на собі випробував головний український патрульний, полковник поліції Євген Жуков під час стажування в США.

Також дивіться: Поліція Києва про штрафи за відсутність масок: Співробітники більше націлені на профілактичну роботу, а не покарання. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
Закон физики: чем херовее жизнь в стране, тем лучше власть вооружает мусоров. Резюме: никаких улучшений не предвидится. Будет ещё зеленее.
показати весь коментар
23.11.2020 14:03
+36
Удар током - наиболее опасная бытовая травма. Даже при кратковременном воздействии электрического тока у человека может наступить остановка дыхания и сердца "Ток 50 тысяч вольт действует 5 секунд. Резкая боль и спазм обездвиживают полностью", - в Нацполиции подготовили закон о применении электрошокеров - Цензор.НЕТ 6095
показати весь коментар
23.11.2020 14:08
+25
Они людям кагарлыки,а им электрошокеры,чтоб насиловать было проще.
показати весь коментар
23.11.2020 14:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
https://t.me/PatrolUAbot
показати весь коментар
23.11.2020 16:27 Відповісти
У нас сербечников процентов 30, и это не всегда люди за 30+.
Они там совсем поехали?! Что за лобби настолько агрессивное. Почему с таким упоиством шркеры добывают? Ведь это же инструмент запугивания населелния! Почему вообще этот закон рассматривают при наличии такого количества преступлений в органах правопорядка?! Кагарлык, похищение, разбой и вымогательство...
При этом отказываются с таким же упортсвом предоставлять гражданам право на самооборону, на защиту и охрану себя и своего имущества. Опричина но уже официально??
показати весь коментар
23.11.2020 16:38 Відповісти
Как в шотландии времен уильяма уоллеса...
показати весь коментар
23.11.2020 16:40 Відповісти
Ну, против одного можно. А если будет группа правонарушителей, то шокер ничего не даст. Ну, пускай пара полицейских завалит одного-двух, а остальных это ещё больше озлобит.
показати весь коментар
23.11.2020 16:51 Відповісти
Правильное решение.

Давно надо начинать качественный превентивный террор против собственного народа. Желательно массовое, повсеместное и расширенное применение электрошокеров без всяких унизительных условностей. Ведь только-только начали выстраивать полицейское государство... А тут еще столько внутренних врагов.
показати весь коментар
23.11.2020 17:14 Відповісти
"Из прибора вылетят две стрелки, которые подсоединяются к правонарушителюИсточник: https://censor.net/ru/v3232662
Хххххххххххххххххх
В свое время в Кривбассе бьіли т.н. "бегуньі" район на район(квартал) набегали с мордобоями. Особо упоротьіе придумали "бурячек"(самодельньій взрьівпакет) с "присоединяющимися стрелками", а говоря проще обматанньіми и примотанньіми к взрьівпакету рьіболовньми крючками...

Я так понимаю тут технология такая же только "стрелки присоединяются" под кожу. А ето уже минус електрическое сопротивление кожи.

Ети ушлепки что, думают что врачам нехер делать когда при електротравме они сердце проверяют?

Плять, как только у первого чела остановится от етого шокера сердце, Авакова с Геращенко надо будет на вильі поднимать.
показати весь коментар
23.11.2020 17:16 Відповісти
Дайош наградные шокеры херращенке, звездонутому и шкуряку! "Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 2224
показати весь коментар
23.11.2020 17:18 Відповісти
Ток напряжением 50 тысяч вольт - ??? я понимаю журналисты не технари. Но это физика третий класс. ПОЗОРИЩЕ.
показати весь коментар
23.11.2020 17:30 Відповісти
Я надеюсь эту статью писала девушка, тогда простительно
показати весь коментар
23.11.2020 17:48 Відповісти
Многие взрослые и неглупые люди думают что в розетке "один провод это плюс а другой это минус". Так что вполне себе.
показати весь коментар
23.11.2020 19:08 Відповісти
Нет, в розетке постоянньій ток
показати весь коментар
23.11.2020 20:43 Відповісти
потому что он там постоянно, пока не отключат
показати весь коментар
23.11.2020 20:53 Відповісти
Да.
показати весь коментар
23.11.2020 21:16 Відповісти
нашим ментам,теперішнім понтам, з їхнім рівнем розвитку не те що шокери, а пластикові пстолі давати не можна. ходили з огірком в кобурі, нехай і далі ходять. був початлк реформи, не було професіоналізму, але була якась довіра, а потім всіх ментів перевели в понти і загубили всі надії.
показати весь коментар
23.11.2020 17:32 Відповісти
Граждане малограмотные журналисты, ТОК, измеряется в Амперах...Напряжение -вольтах а мощность ваттах
показати весь коментар
23.11.2020 18:22 Відповісти
В амперах измеряется СИЛА тока (по укр. сила струму), вообще-то...
показати весь коментар
23.11.2020 23:43 Відповісти
Мусора поганые , там половина обиженых на всех и на вся , куда им там думать о индивидуальности каждого в плане токопроводимости , они знают что при убийстве все равно их отмажут мрази в погонах . Как это и происходит .
показати весь коментар
23.11.2020 18:23 Відповісти
Не исключаю,что в ответ будет применено боевое
показати весь коментар
23.11.2020 18:24 Відповісти
"Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 3674
показати весь коментар
23.11.2020 20:50 Відповісти
Ну и идиот же этот Жуков
показати весь коментар
23.11.2020 18:28 Відповісти
Кацапів накрошив норм. Красава він.
показати весь коментар
23.11.2020 19:26 Відповісти
Вместе с тобой?
показати весь коментар
23.11.2020 20:04 Відповісти
??? Sorry mate I don't understand your language. Speck any normal language: Ukrainian, English?
показати весь коментар
24.11.2020 09:38 Відповісти
Не шифруйся, свинособака)))
показати весь коментар
24.11.2020 09:44 Відповісти
Не відповідайте Українці тим хто пише вам мовою свинорусів. Не принижуйтесь, хочуть свіноруси спілкування хай вчать нормальні мови.
показати весь коментар
24.11.2020 12:34 Відповісти
Наконец-то узрим что такое обезьяна с гранатой.
показати весь коментар
23.11.2020 18:44 Відповісти
ну, тогда в ответ - из боевого.....
показати весь коментар
23.11.2020 19:15 Відповісти
А у тебя есть?
показати весь коментар
23.11.2020 20:51 Відповісти
Вот интересно, будут ли на тех к кому применили шокер, автоматом составлять протокол за нецензурную брань в общественном месте.
показати весь коментар
23.11.2020 19:18 Відповісти
Шокери норм. Але положення застосування **#нати писали, як завжди, проти злочинця котрий погрожує зброєю треба використовувати ЗБРОЮ! Проти особливо небезпечних злочинців треба використовувати ЗБРОЮ!
показати весь коментар
23.11.2020 19:24 Відповісти
Украинцы соскучились по твердой руке.
показати весь коментар
23.11.2020 20:21 Відповісти
Давно пора **#шить неадекватов...
показати весь коментар
23.11.2020 19:34 Відповісти
в военное время значение синуса ... тока может достигать 50000 вольт "Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 7231
показати весь коментар
23.11.2020 19:51 Відповісти
Ментам из Кагарлыка понравится эта игрушка. Будут приятным бонусом к противогазам.)
показати весь коментар
23.11.2020 20:20 Відповісти
"хyвала" і "чухуєсть" "найвеличнішому" революційноприйдешньому главмянту авакову! уррря! Все, за класикою: "Наследство их из рода в роды. Ярмо с гремушками да бич"... І "ярма" достатньо (податки, комуналка, ціни і - бескінечність...); і "гремушки" у вигляді засобленозахарканих намордників (у тому використанні, як воно є, то не допомога у боротьбі з ковідом, а - мертвому припарка...); і, тут, самий ціннонезамінний намалювався і "біч" прикупити зібрався, що би показати, раз і назавжди, місце у стайні... страусовод виє десь від своєї безсилої відсутності і повної неспроможності в участі на цьому святі...
показати весь коментар
23.11.2020 20:35 Відповісти
Аппарат безусловно нужен в Украине, возможно с его помощью министра МВД научат української мови.
показати весь коментар
23.11.2020 21:04 Відповісти
Логично перенаправить деньги с COVID фонда на закупку Taser и уже ними лечить граждан. Аваков как всегда гениален.
показати весь коментар
23.11.2020 21:13 Відповісти
Хорошая штука, правильно.
показати весь коментар
23.11.2020 21:25 Відповісти
Что правильно? Ты знаешь сколько трупов может быть от этой игрушки в руках обезьян.
показати весь коментар
24.11.2020 08:04 Відповісти
Всё правильно. Вот тебе игрушки в руки и не дадут.
показати весь коментар
24.11.2020 13:54 Відповісти
В Нацполиции подготовили закон, который разрешит полицейским использовать электрошокеры и устанавливает правила его применения Источник: https://censor.net/ru/v3232662

Ну знову ж - електрошокери будуть використовувати проти звичайних людей на Деу і Хюндаях, а проти жирних мажорів на Гелентвагенах і Лексусах не будуть, бо це хвантастика "Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів - Цензор.НЕТ 3374
показати весь коментар
23.11.2020 21:34 Відповісти
Будут применять против демонстрантов щенки собакова.На большее ума и сноровки не хватит.
показати весь коментар
23.11.2020 22:47 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 