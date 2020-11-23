Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили в пропуску на територію України російському відеорежисеру, який раніше відвідував тимчасово окупований РФ Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України.
"Громадянин РФ, один з учасників знімальної групи, прибув учора до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. З огляду на всі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетині кордону, на три роки заборонили йому в'їзд до України і зворотним рейсом повернули назад", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку року виявлено майже 7000 фактів правопорушення в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію.
Будь ласка, зачекайте...
Сколько лет дают за незаконное пересечение границы? На копростане - 5 лет!
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А шо таке "відєорєжісьор"? Я, наприклад, тоже можу клепати на компутері відєороліки. Виходить, я тоже "відєорєжисьор"?
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/22/119469/ssha-i-turtsiya-otrabotali-masshtabnyj-udar-po-rossijskoj-aviabaze-khmejim-v-sirii.shtml
Помните вот это: "Кабінет міністрів дозволив використовувати 100 млн гривень бюджетних коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для виробництва патріотичних серіалів.
Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.
"100 млн грн на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти", - зазначив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко"?
И, кажется, я знаю, о чем идет речь.
Оригинальное название: Ангелы
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевик, детектив, криминал
Выпущено: Украина, Продакшен студия "SFERA FILM" по заказу телеканала 2+2
Продолжительность: 16 x ~ 00:40:00
Язык: Русский
Бойцы некоего суперподразделения за 5 серий (там я уже понял, что больше не выдержу даже из исследовательского интереса и, даже, под виски) просрали 3 операции из 4 и потеряли 2 человек из 6. О...енный результат, то есть. В свободное от этого достойного (на самом деле - нет) занятия время они занимаются истериками и склоками внутри коллектива. В целом - полная х...ня.
Добавлю, что вы ни за что не угадаете, в какой стране происходит действие: все признаки удалены. Зато одного из погибших бойцов его начальник, произносящий тост, называет истинным патриотом своей страны. Той самой страны, которую вы не угадаете по этому сериалу, явно снятому с прицелом на российский прокат. И я не удивлюсь, если именно за деньги коронавирусного фонда.
P.S. Что такое SFERA FILM и кому принадлежит - не нашел. Если кто-то сможет - буду благодарен.
P.P.S. Нет, я не удивлен. У меня даже в мыслях не было, что канал, принадлежащий Коломойскому и Медведчуку (24,51% акций) снимет действительно патриотический сериал о войне, идущей 7-й год. А вот про ментов и продать в Россию - да, вполне в их духе.
Сергей Стеценко
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/22/119470/rossijskie-zhurnalisty-uchastvovali-v-ubijstve-ranenogo-plennogo-azerbajdzhanskogo-soldata-video.shtml
https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/21/119467/groznye-rossijskie-iskandery-ne-smogli-porazit-ni-odnu-tsel-v-vojne-v-karabakhe.shtml
https://charter97.org/ru/news/2020/11/23/401648/
https://charter97.org/ru/news/2020/11/23/401650/
@newkc14
В России умерло на 120 тысяч человек больше за время пандемии, чем обычно за тот же период. К такому выводу пришла «Медиазона», проанализировав данные Росстата по смертности.
В Карелии первая же группа школьников, посетившая бутафорский концлагерь в деревне Ватнаволок, забаррикадировалась внутри и отказывается возвращаться обратно. Дети пребывают там уже третьи сутки и утверждают, что эта территория благоустроена значительно лучше, чем их поселки и кварталы.
Группа из 40 школьников, привезенная позавчера двумя автобусами из Кондопоги и нескольких деревень с целью «патриотического воспитания», прогнала с территории концлагеря взрослых и забаррикадировала ворота. Поскольку перед этим дети успели прослушать лекцию экскурсовода, они уже избрали вертухаев и пытаются пустить ток по колючей проволоке. По некоторым данным, их поддержала молодежь из Ватнаволока, которая теперь достраивает лагерь при помощи подручных материалов.
На место происшествия прибыли полицейские, педагоги и родители. Они уговаривают детей вернуться обратно, однако те игнорируют их воззвания. Новые обитатели лагеря после длительных переговоров согласились пустить внутрь только группу журналистов. С момента их входа прошло уже более суток, из трубы лагерной котельной начал идти густой дым.