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Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" відмовили в пропуску на територію України російському відеорежисеру, який раніше відвідував тимчасово окупований РФ Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби України.

"Громадянин РФ, один з учасників знімальної групи, прибув учора до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. З огляду на всі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетині кордону, на три роки заборонили йому в'їзд до України і зворотним рейсом повернули назад", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку року виявлено майже 7000 фактів правопорушення в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+33
Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6624
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23.11.2020 15:16
+26
"Нехай щастить!" !!!)))
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23.11.2020 15:05
+6
Надо пускать!
Сколько лет дают за незаконное пересечение границы? На копростане - 5 лет!
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23.11.2020 15:10
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"Нехай щастить!" !!!)))
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23.11.2020 15:05 Відповісти
цікаво, а нахєра йому замалювали пику? може це співробітник сбу, який прикидається "расєйским рєжисером"?
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23.11.2020 19:48 Відповісти
Надо пускать!
Сколько лет дают за незаконное пересечение границы? На копростане - 5 лет!
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23.11.2020 15:10 Відповісти
Саме так!! А декому і по 20+ давали !!)))
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23.11.2020 15:13 Відповісти
Просто это не зелин знакомый.
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23.11.2020 15:13 Відповісти
российскому видеорежиссеру
*******
А шо таке "відєорєжісьор"? Я, наприклад, тоже можу клепати на компутері відєороліки. Виходить, я тоже "відєорєжисьор"? Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 7479
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23.11.2020 15:14 Відповісти
Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6624
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23.11.2020 15:16 Відповісти
некуй шастать
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23.11.2020 15:17 Відповісти
Треба було відкóпати (наголос для кращого розуміння) , справедливо покарати за злочин проти країни і держави , а тоді можливо було б поміняти на українських заручників в терористів ...
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23.11.2020 15:19 Відповісти
**** вони всі сюди сунуть свої іплєти?
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23.11.2020 15:19 Відповісти
США и Турция отработали масштабный удар по российской авиабазе «Хмейим» в Сирии

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/22/119469/ssha-i-turtsiya-otrabotali-masshtabnyj-udar-po-rossijskoj-aviabaze-khmejim-v-sirii.shtml
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23.11.2020 15:21 Відповісти
Фейк.
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23.11.2020 15:23 Відповісти
Кацап?
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23.11.2020 15:25 Відповісти
Фейк ? Давай доказательства , что это фейк
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23.11.2020 15:28 Відповісти
Кавказцентр
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23.11.2020 18:41 Відповісти
Чмырят ************ по полной Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 8073
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23.11.2020 15:24 Відповісти
Патріотичного кіна вам у стрічку

Помните вот это: "Кабінет міністрів дозволив використовувати 100 млн гривень бюджетних коштів з Фонду боротьби з COVID-19 для виробництва патріотичних серіалів.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

"100 млн грн на проведення конкурсу заплановано ще з літа в рамках 1 млрд грн інституційної підтримки сфери культури. Тобто мова не йде про нові чи додаткові кошти", - зазначив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко"?

И, кажется, я знаю, о чем идет речь.
Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 5686
Оригинальное название: Ангелы
Год выпуска: 2020
Жанр: Боевик, детектив, криминал
Выпущено: Украина, Продакшен студия "SFERA FILM" по заказу телеканала 2+2
Продолжительность: 16 x ~ 00:40:00
Язык: Русский

Бойцы некоего суперподразделения за 5 серий (там я уже понял, что больше не выдержу даже из исследовательского интереса и, даже, под виски) просрали 3 операции из 4 и потеряли 2 человек из 6. О...енный результат, то есть. В свободное от этого достойного (на самом деле - нет) занятия время они занимаются истериками и склоками внутри коллектива. В целом - полная х...ня.

Добавлю, что вы ни за что не угадаете, в какой стране происходит действие: все признаки удалены. Зато одного из погибших бойцов его начальник, произносящий тост, называет истинным патриотом своей страны. Той самой страны, которую вы не угадаете по этому сериалу, явно снятому с прицелом на российский прокат. И я не удивлюсь, если именно за деньги коронавирусного фонда.

P.S. Что такое SFERA FILM и кому принадлежит - не нашел. Если кто-то сможет - буду благодарен.

P.P.S. Нет, я не удивлен. У меня даже в мыслях не было, что канал, принадлежащий Коломойскому и Медведчуку (24,51% акций) снимет действительно патриотический сериал о войне, идущей 7-й год. А вот про ментов и продать в Россию - да, вполне в их духе.
Сергей Стеценко
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23.11.2020 15:21 Відповісти
Ну кацапы туууупыыыыеееееее... Пограничники не пустили в Украину российского режиссера, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4966
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23.11.2020 15:21 Відповісти
Не знаю когда до этих имбецилов дойдёт, что в Украине им делать нечего
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23.11.2020 15:50 Відповісти
Проблема не в том, что они сюда едут. Проблема в том, что их кто-то сюда приглашает.
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23.11.2020 15:21 Відповісти
Российские журналисты участвовали в убийстве раненого пленного азербайджанского солдата ВИДЕО

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/22/119470/rossijskie-zhurnalisty-uchastvovali-v-ubijstve-ranenogo-plennogo-azerbajdzhanskogo-soldata-video.shtml
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23.11.2020 15:21 Відповісти
Блин, власовцы-лишнехромосомы охотятся за такими, даже "дела" шьют, для обменного фонда, а мы просто не пускаем...
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23.11.2020 15:21 Відповісти
Надо же, наш любимый режиссёр.
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23.11.2020 15:21 Відповісти
хто цей відєорєжусьор?
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23.11.2020 15:22 Відповісти
Грозные российские «Искандеры» не смогли поразить ни одну цель в войне в Карабахе 😂😂😂😂😂😂😂

https://kavkazcenter.com/russ/content/2020/11/21/119467/groznye-rossijskie-iskandery-ne-smogli-porazit-ni-odnu-tsel-v-vojne-v-karabakhe.shtml
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23.11.2020 15:23 Відповісти
Это для усыпления бдительности противника.
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23.11.2020 15:25 Відповісти
Российские «Искандеры» оказались бесполезны в карабахском конфликте 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

https://charter97.org/ru/news/2020/11/23/401648/
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23.11.2020 15:24 Відповісти
Точно !
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23.11.2020 15:26 Відповісти
Революция в Украине сформировала всю геополитику 21-го века

https://charter97.org/ru/news/2020/11/23/401650/
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23.11.2020 15:25 Відповісти
А фамилия у этого режиссёра есть ?
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23.11.2020 15:26 Відповісти
Kavkaz Center
@newkc14
В России умерло на 120 тысяч человек больше за время пандемии, чем обычно за тот же период. К такому выводу пришла «Медиазона», проанализировав данные Росстата по смертности.
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23.11.2020 15:26 Відповісти
Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 5344
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23.11.2020 15:29 Відповісти
Школьники, прибывшие на экскурсию в концлагерь в Карелии, отказались возвращаться обратно

В Карелии первая же группа школьников, посетившая бутафорский концлагерь в деревне Ватнаволок, забаррикадировалась внутри и отказывается возвращаться обратно. Дети пребывают там уже третьи сутки и утверждают, что эта территория благоустроена значительно лучше, чем их поселки и кварталы.

Группа из 40 школьников, привезенная позавчера двумя автобусами из Кондопоги и нескольких деревень с целью «патриотического воспитания», прогнала с территории концлагеря взрослых и забаррикадировала ворота. Поскольку перед этим дети успели прослушать лекцию экскурсовода, они уже избрали вертухаев и пытаются пустить ток по колючей проволоке. По некоторым данным, их поддержала молодежь из Ватнаволока, которая теперь достраивает лагерь при помощи подручных материалов.

На место происшествия прибыли полицейские, педагоги и родители. Они уговаривают детей вернуться обратно, однако те игнорируют их воззвания. Новые обитатели лагеря после длительных переговоров согласились пустить внутрь только группу журналистов. С момента их входа прошло уже более суток, из трубы лагерной котельной начал идти густой дым.

Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 1219
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23.11.2020 15:30 Відповісти
а дым белый или чёрный? Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 6814
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23.11.2020 15:37 Відповісти
Ви наче читали коментарі до цієї новини... )))
Прикордонники не пустили в Україну російського режисера, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 8672
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23.11.2020 15:57 Відповісти
прут и прут, прут и прут
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23.11.2020 15:37 Відповісти
До какой степени нужно быть беспардонным, дурным, чтобы после посещения оккупированного Крыма еще стремится попасть на территорию Украины. Таких необходимо выпроваживать только пинком
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23.11.2020 15:55 Відповісти
Ні призвіща, ні фото. Фейк.
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23.11.2020 19:24 Відповісти
Шо ты тут забыл вася, после посещения Крыма?
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23.11.2020 19:47 Відповісти
а був той вася? чи це просто розмиленний фєйк?!
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23.11.2020 19:50 Відповісти
А чего они сюда пруться? Мало им СИбири, и Дальнего Востока? Не пущать! пусть валят в кондопогу
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23.11.2020 20:13 Відповісти
"...прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время мер контроля было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым. Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули назад" - Куда? В Турцию??? Что за бред.
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24.11.2020 06:40 Відповісти
 
 