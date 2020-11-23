Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно". ВIДЕО
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Глава патрульної поліції Євген Жуков протестував дію електрошокера на собі і заявив, що весь час був притомний і міг вільного дихати.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка паралізує правопорушника, але не заподіює небезпечних поранень", - йдеться в повідомленні.
Аваков опублікував відео, на якому Жуков демонструє на собі роботу електрошокера.
Жуков розповів, що Taser автоматично записує час, місце і тривалість кожного використання.
"Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника ... Використання Taser схвалило міністерство охорони здоров'я України", - зазначив керівник патрульної поліції.
"Це було доволі неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний і міг вільно дихати. Як тільки Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули", - сказав Жуков після того, як на ньому випробували електрошокер.
Будь ласка, зачекайте...
А что у полиции есть "приятные" процедуры? Это наверное те что были задействованы во Врадиевке и Кагарлыке к барышням, но тогда не понятно а чем они остались недовольные!?
для американских полицаев это обязательное упражнение - перед получением допуска на использование тейзера
Давайте поробуем на ком-то менее здоровом, я вот к примеру знаю одного нарколыгу, котоый утвердил текущего министра авакова, давай на нем протестируем, но без этих двух попукаев и коврика
https://www.facebook.com/dstasb/videos/2944284552292779/
Так как он сопротивлялся, как только мог, полицейский применил против него электрошокер, от чего 56-летний мужчина уже не оправился. В полицейском автомобиле он потерял сознание и вскоре умер по прибытии в больницу.
Прокуратура ведет расследование этого происшествия.за последние 20 лет лишь в США вследствие применения электрошокеров погибли в общей сложности около тысячи человек. При этом в 153 случаях результаты экспертизы указывали на смерть от последствий удара или ударов током - без влияния на организм каких-либо дополнительных факторов.
мнению представителей организации, с момента появления этих аппаратов у стражей порядка число случаев применения насилия и пыток со стороны полиции возросло.
Они использовать летальные средства не могут по НАЗНАЧЕНИЮ, а тут СВОБОДА (мнимая)!
Давно надо начинать качественный превентивный террор против собственного народа. Желательно массовое, повсеместное и расширенное применение электрошокеров без всяких унизительных условностей. Ведь только-только начали выстраивать полицейское государство... А тут еще столько внутренних врагов.
Вы б еще дубинку друг на друге опробовали, дуболомы...
Навіть не смішно, навіть не сарказм, тяжка дійсність(
Ні. Мєнт не став поліцейським. Не при цьому міністрі.
Й,так розумію, для затримання правопорушника потрібно мінімум троє : двоє тримають,один стріляє ?