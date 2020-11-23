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Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Глава патрульної поліції Євген Жуков протестував дію електрошокера на собі і заявив, що весь час був притомний і міг вільного дихати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Керівник патрульної поліції України Євген Жуков випробував на собі дію електрошокера Taser. Це медично сертифікована нелетальна зброя, яка паралізує правопорушника, але не заподіює небезпечних поранень", - йдеться в повідомленні.

Аваков опублікував відео, на якому Жуков демонструє на собі роботу електрошокера.

Жуков розповів, що Taser автоматично записує час, місце і тривалість кожного використання.

Також дивіться: "Струм напругою 50 тисяч вольт діє 5 секунд. Різкий біль і спазм паралізують повністю", - у Нацполіції підготували закон про застосування електрошокерів. ВIДЕО

"Сьогодні це безпечний спосіб зупинити правопорушника ... Використання Taser схвалило міністерство охорони здоров'я України", - зазначив керівник патрульної поліції.

"Це було доволі неприємно, але я цілий і здоровий, м'язи максимально скоротилися, але я весь час був притомний і міг вільно дихати. Як тільки Taser вимкнувся, неприємні відчуття минули", - сказав Жуков після того, як на ньому випробували електрошокер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
Маршал, ты не сравнивай себя, парня которого взяли в спецуру ВДВ и пересичного украинца. Я прекрасно помню какой процент ребят у меня с потока в школе в военомате получили СО0. Аж один тип с потока, где около 190 человек было.

Давайте поробуем на ком-то менее здоровом, я вот к примеру знаю одного нарколыгу, котоый утвердил текущего министра авакова, давай на нем протестируем, но без этих двух попукаев и коврика
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23.11.2020 17:13
+17
Дебилы *ля (с)
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23.11.2020 17:03
+14
На Геращенко прверьте.
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23.11.2020 17:17
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Дебилы *ля (с)
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23.11.2020 17:03 Відповісти
такие и бронежилеты выстрелом в себя проверяют
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23.11.2020 17:04 Відповісти
Тут другой вопрос:
А что у полиции есть "приятные" процедуры? Это наверное те что были задействованы во Врадиевке и Кагарлыке к барышням, но тогда не понятно а чем они остались недовольные!?
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23.11.2020 17:21 Відповісти
нет - не дебил
для американских полицаев это обязательное упражнение - перед получением допуска на использование тейзера
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23.11.2020 17:38 Відповісти
этот жуков, скорее всего, пищал как баба
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23.11.2020 19:54 Відповісти
бруківка в голову продажному ментярі набагато надійніше та ефективніше. Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 9899
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23.11.2020 17:44 Відповісти
В Америке полицейские тоже дебилы по твоему? Они тоже на себе проверяют работу Тазера чтобы иметь представление что это за оружие.
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23.11.2020 18:15 Відповісти
Аваков тоже на себе будет тестировать?
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23.11.2020 17:03 Відповісти
Ага, щасс...
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23.11.2020 17:04 Відповісти
Не будет. Он уже староватый. Может и помереть при тестировании на себе.
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23.11.2020 17:08 Відповісти
Ну не дебил?
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23.11.2020 17:04 Відповісти
А ти постав ще собі кардіостимулятор і перевір.
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23.11.2020 17:07 Відповісти
три дні тому в польші українця електрошокер згубив наглою смертю - не витримало серце
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23.11.2020 17:20 Відповісти
щось мені підказує що у людини у якої кардіостимулятор не сильно фізично зможе бикувати...
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24.11.2020 09:50 Відповісти
Щось мені підказує, що для застосування спецзасобів достатньо бикування ментів.
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24.11.2020 15:47 Відповісти
сивуху в джинсах. на лавочке. как мальчика в трусиках. распяли и шокером пытали. штаны промокли, смартфон пробило )))
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23.11.2020 17:08 Відповісти
Оператор от бога, нихрена ж не видно куда попал и вобще попал или нет...
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23.11.2020 17:08 Відповісти
Что то очень быстро оклемался...походе что все это видео туфта..
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23.11.2020 17:10 Відповісти
посмотрите как амерские полицаи тестируют на себе
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23.11.2020 17:46 Відповісти
сам захотел
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23.11.2020 17:11 Відповісти
Маршал, ты не сравнивай себя, парня которого взяли в спецуру ВДВ и пересичного украинца. Я прекрасно помню какой процент ребят у меня с потока в школе в военомате получили СО0. Аж один тип с потока, где около 190 человек было.

Давайте поробуем на ком-то менее здоровом, я вот к примеру знаю одного нарколыгу, котоый утвердил текущего министра авакова, давай на нем протестируем, но без этих двух попукаев и коврика
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23.11.2020 17:13 Відповісти
В данном случае стоит выбор что нанесёт меньше последствий тайзер или дубинка по спине, голове, вывернутый сустав, скрученная шея, пулевое ранение.
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23.11.2020 19:29 Відповісти
...або смерть.Нелегкий вибір.
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23.11.2020 21:55 Відповісти
Смерть может наступить в результате любого из применённых методов. Последние протесты в Америке тому подтверждение.
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24.11.2020 08:37 Відповісти
у нас презЕдент все на себе пробует, чего его забыли?
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23.11.2020 17:14 Відповісти
В США эту штуку мудро выдают только тем, кто на себе попробовал, потому обычно его получают бабы полицейские, как более злобные.
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23.11.2020 17:14 Відповісти
И вот применение, смотреть до конца.
https://www.facebook.com/dstasb/videos/2944284552292779/
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23.11.2020 17:16 Відповісти
На Геращенко прверьте.
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23.11.2020 17:17 Відповісти
Электрошокер не так безобиден, как это пытаются представить его производители. Что в очередной раз продемонстрировал случай в городке Пирмазенс на юго-востоке Германии. Человека с психическим расстройством необходимо было доставить из его собственной квартиры в больницу.

Так как он сопротивлялся, как только мог, полицейский применил против него электрошокер, от чего 56-летний мужчина уже не оправился. В полицейском автомобиле он потерял сознание и вскоре умер по прибытии в больницу.
Прокуратура ведет расследование этого происшествия.за последние 20 лет лишь в США вследствие применения электрошокеров погибли в общей сложности около тысячи человек. При этом в 153 случаях результаты экспертизы указывали на смерть от последствий удара или ударов током - без влияния на организм каких-либо дополнительных факторов.

Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно" - Цензор.НЕТ 3491
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23.11.2020 17:18 Відповісти
А тортури і гвалт у відділку поліції на собі не хоче випробувати ?! Глава патрульной полиции Жуков испробовал на себе действие электрошокера: "Это было достаточно неприятно" - Цензор.НЕТ 564
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23.11.2020 17:19 Відповісти
Международная неправительственная организация Amnesty International указывает на то, что во многих странах полицейские применяют шокеры даже против людей в наручниках, находящихся в тюремных камерах.
мнению представителей организации, с момента появления этих аппаратов у стражей порядка число случаев применения насилия и пыток со стороны полиции возросло.
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23.11.2020 17:24 Відповісти
Давать в руки мартышек, находящихся на обочине цивилизованного мира, этот инструмент - преступление!
Они использовать летальные средства не могут по НАЗНАЧЕНИЮ, а тут СВОБОДА (мнимая)!
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23.11.2020 17:41 Відповісти
Й головне: ЗАКОННО ! Відпаде потреба в перетиснутих протигазах,підвішуванні "на ласточку",гвалтуванні різними предметами !
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23.11.2020 21:51 Відповісти
Так то "процедуры" приятные, а копы, как настоящие джентельмены, на себе испытывают только неприятные процедуры.
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23.11.2020 17:28 Відповісти
Правильное решение.

Давно надо начинать качественный превентивный террор против собственного народа. Желательно массовое, повсеместное и расширенное применение электрошокеров без всяких унизительных условностей. Ведь только-только начали выстраивать полицейское государство... А тут еще столько внутренних врагов.
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23.11.2020 17:19 Відповісти
Один проверяет на себе ковид, другой - электрошокер...
Вы б еще дубинку друг на друге опробовали, дуболомы...
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23.11.2020 17:19 Відповісти
Здравствуйте! Я - Ермак, глава аппарата президента, и сегодня я (точнее - мы, со своими товарищами, включая Коломойского) поделимся с вами ощущениями от принятия на себя бремени поглощения государственного бюджета страны. Вот стоим мы... вот перед нами лежит аккуратно нарезанный бюджет... Первым пробует Коломойский! Видите, ему совсем не плохо! Он лежит, переваривая проглоченный кусок. Сейчас попробую и я, а затем - судьи конституционного суда. Мням-ням... Да, я вам скажу, сожрать такой объем денег - непросто, но, как вы видите, мы можем двигаться и готовы к продолжению дерибана. Берегите себя! И платите налоги!
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23.11.2020 17:24 Відповісти
Як кажуть москалі - ПІЧАЛЬКА(
Навіть не смішно, навіть не сарказм, тяжка дійсність(
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23.11.2020 17:44 Відповісти
Как смакуют новые гаджеты для издевательств над гражданами, прямо целую пиар компанию затеяли)) Ну мы все рады в восторге я вот дома сижу без работы из-за коронобесия и мне даже как то легче стало и кушать не так уже хочется, знаю что у полиции теперь и шокеры есть для меня вдруг протестовать надумаю с голодухи теперь не дубикой покалечат а деликатненько и интелигентно шокером образумят
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23.11.2020 17:27 Відповісти
Молодець!! Поважаю!! Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 7359
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23.11.2020 17:33 Відповісти
Ця вистава для того щоб мати "моральне право" застосовувати цей електрошокер.
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23.11.2020 17:34 Відповісти
Хотер проржаться, но вспомнив, где "живу", смачно прокривлялся. ну, хотя бі єтому чудаку бі его не в тіл всадили, а куда-то, что как бі можно и скопітится. В Княжичах че біло? плюс видео с КОДР, или как там єтих кадров, біло - престреляли тоже в темноте, но с тепловизорами и/или ночніми визерами - друг друга, реально, так "задерживали" домушников.... єто страшно - да ті хоть жопой сядь на мину
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23.11.2020 17:37 Відповісти
Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 2226 А чё? Молодец. Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 9742 Где ещё можно увидеть такой "перфоманс", как не у нас? Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 9742
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23.11.2020 17:40 Відповісти
Каждый полицейский должен опробовать шокер! После 50раз отжаться, сделать "ку" и улыбаться. Получит погоны и звание "жук" .
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23.11.2020 17:42 Відповісти
Власть испытывает терпение народа, на майдане били дубинками -народ одел каски, стреляли травматами -народ использовал щиты. Гонка вооружений доведёт до гражданской войны, разве это не понятно ?
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23.11.2020 17:47 Відповісти
В общем хорошая нужная вещь,всё для дорогих граждан и очень своевременно.Вот куда уходят наши налоги.А какие признания можно получать с помощью такого гаджета...
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23.11.2020 17:48 Відповісти
теперь мусора будут им направо и налево усмирять всех- а шо ж оно несмертельное ..., шо им будет людям то тем
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23.11.2020 18:11 Відповісти
А чому цю патороч 2 кремезних бика тримало?? Треба було щоб ніхто не підтримував і прибрати матрас, щоб ця паскуда писком в підлогу злегла. А ще краще не в приміщенні цей тест проводити а десь на вулиці, шоб в рилом в асфальт вгристись.
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23.11.2020 18:40 Відповісти
Евгений, Вас аккуратно положили на мат два лося после выстрела, а ведь применяться он будет на улицах, где бордюры, ступеньки и всякие другие неровности...Ох, не факт, что человечек аккуратно упадет)))
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23.11.2020 19:11 Відповісти
И зачем второй раз на себе испытывать... Так может и понравиться...)))
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23.11.2020 19:12 Відповісти
2694 не пролазит, так мы народ током будем *******, вообще кукуху снесло, надо брать альтернативу)
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23.11.2020 19:40 Відповісти
Мазохізм і залякування. А якщо той кого жухнули током крепкий малий і через 10 секунд встане та як наваляє п***й цим хлопчикам з іграшкою і ще й засуне її в анальний отвір з одночасним застосуванням. От буде весело....
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23.11.2020 20:40 Відповісти
Полиция использует еще много разных вещей для остановки преступников: дубинка, газовый балончик, пистолет и автомат. Давайте продемонстрируем на этом дебиле весь арсенал полицейского и запишем серию видосиков. Будет прикольно.
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23.11.2020 20:45 Відповісти
говорят, что и гильотину скоро завезут...
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23.11.2020 21:29 Відповісти
Це не принизливо,-випробовувати на собі надзвичайно болісне знаряддя,за наказом міністра (особливо коли ти-начальник патрульки країни ) ???
Ні. Мєнт не став поліцейським. Не при цьому міністрі.
Глава патрульної поліції Жуков випробував на собі дію електрошокера: "Це було доволі неприємно" - Цензор.НЕТ 1220
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23.11.2020 21:41 Відповісти
Й головне-МОЗ схвалює.(Очевидно,після такої процедури здоров'я прибавляється).
Й,так розумію, для затримання правопорушника потрібно мінімум троє : двоє тримають,один стріляє ?
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23.11.2020 21:46 Відповісти
хорошая вещь для успокоения неадекватов.
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23.11.2020 22:06 Відповісти
На днях видел такое у америкосов, но то вояки были, так они девку держали, ее начало колбасить о они одному по яйлам зарядила в припадке)))
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23.11.2020 22:25 Відповісти
Довів..не смертельно, і не шкідливо для здоров'я. Тепер електрошокери тестувати на мусорах потрібно щотижня, а краще при кожному виходу на патрулювання...... ну раптом на злочинцю не спрацює.
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23.11.2020 22:58 Відповісти
Євге́ній (Євген) Олекса́ндрович Жу́ков (15 липня 1986, Коломия, Івано-Франківська область) - український військовик, десантник, поліцейський, начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України (з вересня 2015), полковник поліції[2]. У минулому - командир окремої розвідувальної десантної роти 79 ОАЕМБр, заступник командира батальйону 79 ОАЕМБр, учасник війни на сході України, «кіборг», позивний «Маршал».
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24.11.2020 10:34 Відповісти
Для деяких наших дебілів (бандитів) тільки куля є дійовим засобом.
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27.11.2020 16:07 Відповісти
 
 