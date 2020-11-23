Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
У червні в Чернівецькій області була масштабна руйнівна повінь - підтоплено 51 населений пункт, 1750 житлових будинків, 3776 криниць, затоплено 819 підвалів, 3642 присадибні ділянки, пошкоджено 2818 га сільськогосподарських угідь.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал Чернівці LIVE.
"У жовтні місцеві топчиновники і президент Володимир Зеленський голосно заявили про те, що всі постраждалі від стихійного лиха на 100% отримали від держави компенсації. Але чи так це насправді? Жителі сіл Ревна і Стрілецький Кут Кіцманського району, які влітку опинилися в епіцентрі лиха, про компенсацію від влади нічого не чули", - сказано в описі до відео.
Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинуло 4 людини. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів в п'яти областях. Було підтоплено 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.
2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що всі постраждалі внаслідок стихійного лиха влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.
Будь ласка, зачекайте...
тем более еще далеко до 30тыс.
и хорошего всем настроения (с)
Для "осла оманского" украинцы из Закарпатья то бандиты, антисемиты, "бандеровцы" и враги. Сорри что написал все вместе, но именно рак думают "зеленские" и их руССкие друзья.
Desine sperare qui hic intras
что в вольно переводе значит :
оставь надежду всякий ...за говно голосовавший )))
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А вот мужу прокурорши Венедиктовой 750 000 грн для решения бытовых условий выплатили сразу.
Источник: Офис президента
Прямая речь Зеленского: "Что касается Черновцов, то мы выделили 460 000 000 гривен. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию".Пятница, 2 октября 2020, 22:18