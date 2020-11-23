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Буковина (707) компенсації (361) паводок (225)

Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

У червні в Чернівецькій області була масштабна руйнівна повінь - підтоплено 51 населений пункт, 1750 житлових будинків, 3776 криниць, затоплено 819 підвалів, 3642 присадибні ділянки, пошкоджено 2818 га сільськогосподарських угідь.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на youtube-канал Чернівці LIVE.

"У жовтні місцеві топчиновники і президент Володимир Зеленський голосно заявили про те, що всі постраждалі від стихійного лиха на 100% отримали від держави компенсації. Але чи так це насправді? Жителі сіл Ревна і Стрілецький Кут Кіцманського району, які влітку опинилися в епіцентрі лиха, про компенсацію від влади нічого не чули", - сказано в описі до відео.

Нагадаємо, інтенсивні опади 22-24 червня призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Закарпатській та Тернопільській областях. На Прикарпатті внаслідок стихії загинуло 4 людини. Загалом через негоду постраждали понад 250 населених пунктів в п'яти областях. Було підтоплено 7,5 тис. житлових будинків, зруйновано дороги і мости.

2 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що всі постраждалі внаслідок стихійного лиха влітку цього року в Чернівецькій області отримали компенсацію від держави.

Читайте також: Зеленський особисто перевірив стан виконання робіт з ліквідації наслідків паводків на Буковині
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Топ коментарі
+7
"Какая разница?",- осел оманский Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3199
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23.11.2020 20:50
+7
Зато луганским погорельцам все выплатили.

Для "осла оманского" украинцы из Закарпатья то бандиты, антисемиты, "бандеровцы" и враги. Сорри что написал все вместе, но именно рак думают "зеленские" и их руССкие друзья.
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23.11.2020 20:56
+6
порох прийдэ ,грошей накрадэ и дасть вам компенсацию, а покы смокчить зэлэный льодянык. ДУМАЙТЭ.
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23.11.2020 21:15
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Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 329
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23.11.2020 20:44 Відповісти
не будет локдауна. уже второй день снижается количестов заболевших.
тем более еще далеко до 30тыс.
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23.11.2020 21:04 Відповісти
а смысл? весной опять смоет. зачем два раза платить?
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23.11.2020 20:45 Відповісти
з чого їм мали виплатити? треба було терміново лікувати важко хворого преЗЕдента зі свитою
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23.11.2020 20:45 Відповісти
Какие выплаты? В казьне денег нет.
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23.11.2020 20:49 Відповісти
денег нет...но вы держитесь
и хорошего всем настроения (с)
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23.11.2020 20:58 Відповісти
порох прийдэ ,грошей накрадэ и дасть вам компенсацию, а покы смокчить зэлэный льодянык. ДУМАЙТЭ.
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23.11.2020 21:15 Відповісти
"Какая разница?",- осел оманский Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 3199
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23.11.2020 20:50 Відповісти
Сапоги оказались не по размеру "наполенону". Да и шапка тоже великовата. Она для мозговитых, а тут...Да еще и деньги закончились. Сплошные неприятности.
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23.11.2020 20:50 Відповісти
Уже и не выплатят.
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23.11.2020 20:51 Відповісти
похоже денежки тю-тю
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23.11.2020 20:52 Відповісти
Не горюйте! Ось пігулки випийте!

Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 1521
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23.11.2020 20:54 Відповісти
А король-то голый
Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию, - СМИ - Цензор.НЕТ 4369
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23.11.2020 20:55 Відповісти
Зато луганским погорельцам все выплатили.

Для "осла оманского" украинцы из Закарпатья то бандиты, антисемиты, "бандеровцы" и враги. Сорри что написал все вместе, но именно рак думают "зеленские" и их руССкие друзья.
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23.11.2020 20:56 Відповісти
Бандеровцы на Буковине?)
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23.11.2020 21:11 Відповісти
Бандеровцы оні вєсдє...
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23.11.2020 21:32 Відповісти
Что не знал, мокша? И про ОУН на Донбассе тоже не слышал? Историю по кинушках учите и сказкам Путлера? Как он с хазарами воевал и за Наполеоном гонялся Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2819
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23.11.2020 23:18 Відповісти
***
Desine sperare qui hic intras

что в вольно переводе значит :
оставь надежду всякий ...за говно голосовавший )))
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23.11.2020 20:57 Відповісти
Видосики снял беданосец и хватит
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23.11.2020 21:22 Відповісти
Все деньги истинным украинцам в донецк ушло. Не хватило.
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23.11.2020 21:26 Відповісти
Пострадавшим от наводнений на Буковине до сих пор не выплатили компенсацию

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А вот мужу прокурорши Венедиктовой 750 000 грн для решения бытовых условий выплатили сразу.
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23.11.2020 21:33 Відповісти
Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6376
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23.11.2020 21:37 Відповісти
Президент Владимир Зеленский сообщил, что все пострадавшие в результате стихийного бедствия летом этого года в Черновицкой области получили компенсацию от государства.
Источник: Офис президента
Прямая речь Зеленского: "Что касается Черновцов, то мы выделили 460 000 000 гривен. И самое главное, что кроме того, что сейчас в процессе восстановления инфраструктура, все люди получили компенсацию".Пятница, 2 октября 2020, 22:18
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23.11.2020 21:47 Відповісти
так писали шо типа заплочивали или то не им ..ил половину украли
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23.11.2020 22:12 Відповісти
Наркократия за любовь не платит Постраждалим від повеней на Буковині досі не виплатили компенсацію, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 361
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23.11.2020 22:14 Відповісти
Ну збрехав Осел. Перший раз.
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23.11.2020 22:16 Відповісти
Нужно еще больше лес пилить, тогда и компенсации не нужны будут)
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23.11.2020 22:20 Відповісти
Вы ж получили Під_особистий_контроль? А виконання це вже вторічно.
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23.11.2020 22:34 Відповісти
Бенядиктова уже возбудилась? Тут на Бубочку клевещут, надоть энтим потерпевшим сроки припаять 😁
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23.11.2020 22:40 Відповісти
 
 