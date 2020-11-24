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Гелетей (96) Правоохоронні органи (2660) Полторак (758) Муженко (207) Грицак Василь (321) Аллеров (77) Князєв (361) Бігус (157)

Українські високопосадовці - правоохоронці та військові - отримують мільйони при звільненні зі служби, - BIHUS.info. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Українські високопосадовці - правоохоронці та військові - отримують сотні тисяч, а іноді і мільйони гривень при звільненні зі служби.

Про це йдеться в новому розслідуванні програми "Наші гроші з Денісом Бігусом", інформує Цензор.НЕТ.

Так, колишній начальник Управління держохорони Валерій Гелетей при звільненні в 2019 р. отримав 804 тис. грн;

колишній глава СБУ Василь Грицак - 1 млн 426 тис.;

ексначальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко - близько 1 млн 897 тис. грн;

Читайте також: Чоловік Венедіктової Колесник звільнився з кіберполіції, отримав понад 750 тис. компенсації і через 10 днів поновився на посаді, - ЗМІ. ВIДЕО

ексміністр оборони Степан Полторак при переведенні в 2018 р. його посади з військової служби на цивільну отримав 1 млн 925 тис. грн компенсації;

колишній глава Нацполіції Сергій Князєв - 2 млн 366 тис. грн;

колишній керівник Нацгвардії Юрій Аллеров - 2 млн 341 тис. грн.
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Топ коментарі
+36
Грицак, Гелетей, Полторак, Муженко, Князев, Аллеров про яких йдеться в сюжеті - це кадри зебілів чи все ж таки мудрого Порошенка?
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23.11.2020 23:33
+29
А потом сразу же назад "устраиваюца" на ту же работу и миллионы в кармане на халяву...Красиво мудрому нариту по губам водят, лайк. Был бы Порошенко президентом об этом бы уже каждая собака Мосейчукча визжала на каждом углу ....а ЗЕбилы уже бы 5 страниц расписали как барига мародьор грабит..При ЗЕколовуне..тишина...нет проблем..
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23.11.2020 23:18
+26


Спецпроект Сюрреалізму

Ви бачили бубочкину пику?
А раптом він таємно тестує масло Рошен?

Украинские высокопоставленные правоохранители и военные получают миллионы при увольнении со службы, - BIHUS.info - Цензор.НЕТ 1790
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23.11.2020 23:21
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Опять проклятый Бигус мешает порохососам наяривать на сывочолого хетьмана, только они начали радоваться тому что Бигус нарывает компромат на банду зельцмана, а тут оказывается что банда шоколадного вальцмана такое гуано, только как говорится в профиль.
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24.11.2020 17:13 Відповісти
Да это еще не весь трэш, тут судейки их подручные хотят получать надбавки за то, что они "рискуют жизнями и здоровьем" работая во время карантина, ну а все остальные конечно же никак не рискуют ходя на работу и ездя в общественном транспорте, не говоря уже про продавцов, водителей и кондукторов в общественном транспорте.
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/199838_doplati-pratsvnikam-aparatv-sudv-na-perod-d-karantinu-ntsativa-vrp
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24.11.2020 17:25 Відповісти
Генерал- это не звание, генерал- это счастье!😙🤔
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24.11.2020 22:17 Відповісти
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